Шведський пакет допомоги для ЗСУ. Чим гарні БМП CV90 та САУ «Archer»

Шведський парламент – Риксдаг – підтримав пропозицію уряду країни про внесення додаткових поправок до бюджету, які передбачають виділення Україні військової допомоги на суму 4,3 мільярда шведських крон (406,7 мільйона доларів).



Швеція передасть Україні військове обладнання, без якого шведські Збройні сили зможуть обійтися протягом певного періоду. Йдеться про протитанкову зброю, обладнання для розмінування, легку протитанкову зброю Robot 57 та шведські бойові машини піхоти CV 90. Відомо, що ця допомога складається з трьох частин, і одна з них буде відведена самохідним артилерійським установкам Archer.

Нейтралітет Швеції в новітній історії, звісно, завжди був сильно перебільшений, зазначає видання LB.ua.

«Мирна нація»

12 тисяч шведських добровольців билися на боці Фінляндії в Зимовій війні 1939 року.

Знамениту німецьку зенітку FlaK «вісім-вісім» розробляли на заводах “Bofors” в обхід Версальського договору, і вона пішла в серію після того, як Гітлер став канцлером.

Фото: Bundesarchiv. 88 мм зенітна гармата FlaK

Хоча Круппу належав контрольний пакет акцій “Bofors” з 1925 року, Стокгольм співпрацював з Берліном попри тодішні «санкції», які забороняли Німеччині мати зенітні та протитанкові засоби. В Угорщині група MÁVAG (Угорські королівські державні металургійні, сталеливарні та машинобудівні заводи) виготовила з 1940 року під 1300 40 мм зенітних «бофорсів» за ліцензією.

Угорці активно закуповували 80 мм гармати, а самохідка Nimród – це ліцензійний шведський танк L60 з ліцензійною шведською зеніткою. Загалом «бофорси» працювали по обидва боки фронту Другої світової, 40 мм автомати захищали і полярні конвої союзників.

У той самий час до Німеччини йшли підшипники, дефіцитний вольфрам, німці отримали 38 млн тонн залізної руди до 1944 року, при тому що Швеція на рік виробляла 10 млн тонн сировини. У Холодній війні Стокгольм був офіційно нейтральний, хоча допомагав США розкривати мережу РЛС СРСР – два шведські розвідувальні літаки мали позивні Хугін і Мунін (ворони верховного бога вікінгів Одіна).

Такий собі нейтралітет. На мінімалках.

Відлига 90-х

Але шведи уникали двох речей – прямої участі у війнах і військових союзах, які могли б втягнути країну в конфлікт. Остання війна, у якій Стокгольм брав участь безпосередньо, а не проксі – 1814 року з Норвегією.

Шведський контингент, щоправда, працював в операції «Нескорена свобода», але основним завданням там було навчання місцевих, створення поліції, зона безпеки в Мазарі-Шарифі. Жодних регіональних оборонних альянсів. Ніякого НАТО – окрім гуманітарних місій і Партнерства заради миру.

У країні скасували строкову службу. Порізали полк на Готланді та продали казарми з молотка. Нейтралітет не потрібен І ось РФ нападає на Україну у 2014 році.

Поки ми з’ясовували, як треба слухати Донбас і як гудіти, у травні 2014-го Швеція підписала план про поглиблення оборонної співпраці з Фінляндією. Спільні навчання, створення комбінованих з’єднань ВПС, спільне використання баз авіацією та флотом, логістика та закупівля матеріалів.

Фото: EPA/UPG. Спільні шведсько-фінські військово-морські навчання SWENEX-21

У 2015 році Швеція ухвалила нову оборонну доктрину – там прямим текстом сказано, що в разі інтенсивного конфлікту в країні будуть перебої з електрикою, підготовка тилу до їх подолання, евакуація цивільних углиб країни, збільшення чисельності ВПС, повернення до концепції тотальної оборони.

У 2017 році повертаються призов і військова присутність на Готланді – з протикорабельними ракетами, полком і танковою ротою.

Фото: Mikael Sjoberg/Bloomberg. Готландський полк шведської армії поблизу Вісбю, Швеція. 2022 рік

ВПС формують четверте крило багатоцільових винищувачів, закуповують нові “Gripen E” і два літаки ДРЛC. Військовий бюджет збільшили на 40%, до 2025 року він має досягти 11 млрд доларів, чисельність збройних сил зросте з 55 000 до 90 000.

5 липня держави-учасники НАТО підписали протокол про входження Фінляндії та Швеції до Альянсу.

Рука допомоги

З 24 лютого 2022 року Швеція вже надала 10 пакетів допомоги Україні. Причому формату далеко не «генератори і ковдри».

15 000 гранатометів АТ4, снайперські гвинтівки “Barret”, великокаліберні кулемети, артилерійські боєприпаси 155 мм, ракети RBS-17, шведську локалізацію «Пекельного полум’я» (RBS-17 – шведська протикорабельна ракета малої дальності, яка є модифікацією американської ракети AGM-114C Hellfire. – LB.ua). Швеція, яка поколіннями уникала військових союзів і намагалася продавати зброю за ліцензією, вступає до НАТО та починає відправляти Києву тисячі гранатометів, снаряди на 50 млн доларів, відряджає 120 інструкторів до Великої Британії, де навчаються українські військові.

Нейтралітет у 2022 році небезпечніший, ніж прямі постачання озброєнь і вступ до НАТО – це до уваги всім любителям подивитися в очі Путіну і не провокувати.

Фото: EPA/UPG

19 січня Стокгольм оголосив про новий пакет допомоги – на 419 млн доларів. Там уже важке озброєння – БМП CV90, САУ “Archer”. Офіційно повідомлень про кількість САУ для України не було, але місцеві ЗМІ писали про 12 – це серйозне число 25% систем, що стоять на озброєнні шведської армії.

Цілком можливо, це частина із 24 замовлених Норвегією «лучників», від яких Осло відмовилося на користь корейських гармат і які Стокгольм потроху викуповує з 2019 року.

Довга рука

САУ “Archer” – одна з найкращих систем для супроводу механізованих військ на марші або вогневої підтримки в червоній зоні під час контрбатарейної боротьби.

Фото: Вікіпедія. Archer

500 км запасу ходу і 70 км/год – шасі “Volvo” 6×6 достатнє для завдань, які ставили шведи. А це, між іншим, протистояння з однією з наддержав чи альянсом країн самотужки.

Тому цивільна вантажівка – для уніфікації та простоти ремонту; тому мобільність – ударив і втік; тому висока автоматизація та можливість обслуговувати машину двома членами екіпажу; тому вихід з добре броньованої кабіни тільки для завантаження боєкомплекту.

За дві хвилини “Archer” може розгорнутися в бойову готовність, прицілитися, випустити 5-6 снарядів, перейти в похідне положення і переміститися на кілька сотень метрів, уникаючи відповіді.

Є багаторазовий одночасний удар – коли по цілі одночасно б’ють 5 випущених по черзі 155 мм снарядів. Ідеально для того, щоб дістати ворожу батарею.155 мм гармата 52 калібру заряджається повністю автоматично, окремо заряди, окремо снаряди – протитанкові «бонуси» працюють до 35 км, високоточні «екскалібури» – понад 50.

Фото: defence-ua.com

Екіпаж перебуває в добре броньованій кабіні, що тримає великі осколки та підрив 6 кг міни під будь-яким колесом – башта гармати безлюдна і повністю автоматизована. Автоматична система пожежогасіння та підкачування пробитих шин також підвищують виживання.

«Лучник» може захистити себе в ближньому бою – відкрити вогонь прямим наведенням, а на башті кабіни розташований бойовий модуль з 12.7 кулеметом або 40 мм гранатометом. Чудова машина, з гарною системою управління вогнем, навігацією, автоматизацією, напевно, одна з найтехнологічніших у світі.

Північна броня

БМП CV90 дуже добре броньовані, передостання версія доведена до 28 тонн.

Фото: Wikipedia. БМП CV90

Там протимінний захист від 8 кг вибухівки, протиосколковий підбій, накладна кераміка і ґратки – вся ця розкіш тримає довкола 30 мм підкаліберні оперені снаряди.

У цьому 40 мм знаряддя L70B “Bofors” шведської БМП може пробивати у бічну проєкцію танки, навіть Т-90М. Плюс само собою прошивати будь-якого однокласника можливого супротивника. Гармата має високі кути підйому, може стріляти по вертольотах, дронах і дозвукових ракетах – дається взнаки те, що в дівоцтві вона була зеніткою.

В останніх версіях запас ходу доведено до 600 км, 550-сильний двигун розганяє машину до 70 км/год.

ПТРК є, але його застосовує десант, спішуючись і працюючи по важкій техніці. Зараз це BILL 2 – тандемна ракета з дистанційним підривником, що, вибухаючи над баштою, двічі б’є в ту саму точку, збиваючи динамічний захист і пробиваючи дах ударним ядром.

Тактичні монітори в кожного члена екіпажу дають можливість обмінюватися інформацією, вказувати цілі навіднику.

Лазерний далекомір, нічний канал у водія, тепловізор 3-го покоління (він бачить далі, з найкращим зумом), навігація, балістичний обчислювач, хороша стабілізація зброї – джентльменський набір, що зазвичай не залишає шансів пострадянським машинам.

Фото: Wikipedia. БМП CV90

Півтора батальйонного комплекту БМП і неповний дивізіон САУ не здається чимось надприродним на нашій війні. Але якщо це 10% і 25% парку держави з ВВП 560 млрд доларів, то така допомога виглядає трохи інакше.

Ну і так – країна, яка готувалася наодинці протистояти СРСР, утримувала для цього під 400 бойових літаків, створила концепцію тотальної оборони, зараз дрейфує до НАТО, надаючи Україні тисячі гранатометів і важке озброєння.

Tack, Sverige!

Автор: Кирило Данильченко ака Ронін; LB.ua