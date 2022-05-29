Ситуація на фронті на херсонському напрямку: співвідношення сил і засобів

На прохання своїх читачів експерт Центра Оборонних Стратегій (ЦОС) Віктор Кевлюк нарешті зібрався і подивився на ситуацію на фронті на херсонському напрямку. І побачив там наступне:

По-перше, експерт побачив привід відзначив «Херсонського привида», котрий 27 травня близько 14:00 на винищувачі МіГ-29 Повітряних Сил ЗСУ у небі Херсонщини збив російський винищувач Су-35. Тобто пілот на літаку четвертого покоління збив у повітряному бою літак покоління 4++.

На території Херсонської області зосередилися частини та підрозділи 49-ї загальновійськової армії РФ (Ставрополь, командувач – генерал-лейтенант Яков Рязанцев, але була інфа, що загинув в Чорнобаївці, тому питання залишимо відкритим, КП армії в Україні – Нова Каховка) та 22-го армійського корпусу (Симферопіль, командир — генерал-майор Аркадій Марзоєв, КП корпусу в Україні – околиця Херсона).

Що у них є на Херсонщині: на першій лінії оборони – 11 одшбр (Улан-Уде), 56 дшп (Феодосія), 126 обрбо (Перевальне), 127 орбр (Севастополь), 10 обрСпП (Молькіно). 34, 205 омсбр обладнують другу лінію оборони. Вхід в Крим прикриває 20 мсд.

Це угруповання всіма силами утримує на правому березі плацдарм 160 на 50 км.

Сенс:

а) якомога довше прикривати крадівництво української води в Крим (в Новій Каховці під час захоплення центр управління гідротехнічними спорудами каналу рознесли вщент і відкрити/закрити шлюзи – ціла проблема);

б) прикривати якомога довше сухопутний коридор з Криму на Ростов вздовж Азовського моря;

в) втілювати мрію російського Генштабу прорватися на Придністров’я та остаточно відрізати Україну від чорноморського узбережжя.

Співвідношення сил і засобів тут таке: проти 7 полків/бригад (дві – серйозні, три – легкі, дві – взагалі розвідки та спецназу) проти наших 8 (дві – важкі, решта – легкі).

Тобто наступати з разючими результатами не може ні одна зі сторін, але наша задача – оборонятися, і тут рахунок – на нашу користь. Противник усвідомлює, що все ближчий день, коли з ланцюга зірветься українська піхота, зокрема морська і крилата, тому готується: на район прибув ешелон з танками Т-62 (десь з батальйон, кому подарунок – не зрозуміло, танки є лише в штатах 34, 126 та 205 бригад, генерал Дворніков казав, що то «роздати в легкі підрозділи». А там екіпажі є?)

Обладнуються друга та третя лінії оборони, окремі вузли оборони навколо аеродромів, портів, вузлових залізничних станцій, мінується узбережжя Каховського водосховища, посилено окупаційний режим, розгорнуто 19 комендатур.

Велика робота триває щодо затягування Херсонщини в правове поле РФ: дідуган Кабаєв підписав указ про спрощену процедуру видачі російських паспортів (когось треба ж мобілізовувати, а тут – нові громадяни РФ). Віддамо належне цивільному населенню – пручаються всіма силами. Днями окупанти збирали освітян. Були послані. Українське підпілля дістало методички УПА і розгорнулося для роботи.

Але ж Херсонщина сама себе не звільнить! Тому заходи вживаються: головні події відбуваються біля населених пунктів Давидів Брід, Велика та Мала Олександрівка, Степова Долина, Солдатське, Правдине і Олександрівка, де ЗСУ потроху трощать і витискають орків за адмінкордон Миколаївщини, а на окремих ділянках це завдання вже перевиконали.

Потрапити на лівий беріг Дніпра, при цьому зберегти мости та переправи, гідротехнічні споруди стане для ЗСУ надзадачею. Але це доведеться зробити, щоб перервати сухопутну логістику усьому угрупованню орків на Півдні України, що, своєю чергою, зупинить всі їх наступальні дії в напрямку Запоріжжя, розірве коридор та зруйнує одну з цілей російської наступальної операції, відріже від баз і аеродромів в Криму, суттєво послабить ворожу ППО. Лише тоді Одеса і Миколаїв зможуть почуватися відносно у безпеці. Чекати недовго, кому належить — працюють.

Автор: Viktor Kevliuk