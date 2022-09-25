«Сотрудник ФСБ срочно сдаст жилье в Крыму». “Бавовна” на оккупированном полуострове распугала эфэсбэшников?

Российские силовики продают жилье и покидают аннексированный Крым после серии взрывов на военных объектах Крымского полуострова, утверждают в украинской разведке. Тем временем, в крымских и российских публичных базах действительно заметно увеличилось количество объявлений о продаже недвижимости и земли в Крыму.

Изданию Крым.Реалии удалось найти подтверждения того, что российские силовики оставляют свое крымское жилье во время полномасштабного вторжения России в Украину.

Подконтрольные Москве власти Крыма и оккупированных регионов юга Украины «срочно переселяют свои семьи на территорию России», заявляют в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

«Несмотря на заверения населения в безопасности пребывания на полуострове, представители оккупационной администрации Крыма, сотрудники ФСБ и командиры некоторых воинских частей в тайне от подчиненных пытаются продать свое жилье и срочно вывезти родственников с полуострова. В то же время оккупанты запретили заключение соглашений по купле-продаже жилья, установили ограничения на передвижение по крымскому (Керченскому – КР) мосту и всячески пытаются закрыть доступ к информации о контрнаступательных действиях защитников Украины», – утверждают в ГУР.

О массовом выезде из Крыма семей российских военных и чиновников говорит также член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев.

«Взрывы на военных объектах в Крыму очень влияют на сознание россиян, и мы видим, как начались процессы их отъезда из Крыма. У нас нет полной статистики, но нам предоставляют информацию, что из домов, в которых жили семьи российских военнослужащих или российских чиновников, начинают выезжать люди. В Крыму сейчас предложения по продаже недвижимости увеличивается, а спрос на него падает», – заявляет он.

«Банальным фейком» и «продуктом украинской пропаганды» называет информацию о массовых продажах недвижимости на полуострове советник российского главы Крыма Сергея Аксенова Олег Крючков. Он утверждает, что спрос на недвижимость в Крыму у россиян, напротив, остается повышенным.

Крым.Реалии выяснили, что на самом деле происходит на рынке недвижимости в Крыму после полномасштабного вторжения России в Украину.

Десятки тысяч квартир, домов и участков

Данные российских публичных баз показывают увеличение количества предложений о продаже недвижимости и земли в Крыму по сравнению с началом года.

Только за последний месяц (с середины августа по середину сентября) российская база недвижимости «Мир квартир» выдает более 30 тысяч предложений о продаже крымских квартир и 26 тысяч выставленных на продажу домов. Большинство предложений – на вторичном рынке.

Весной этого года российское издание lenta.ru насчитало в этой же базе всего 19 тысяч объявлений о продаже жилья в Крыму.

Тенденцию увеличения количества предложений продажи жилья можно заметить и на российском ресурсе «Авито». На этой платформе в сентябре пытаются продать 15,5 тысяч квартир в Крыму. В апреле таких объявлений было 10 тысяч.

Более 15 тысяч предложений о продаже квартир в Крыму за последний месяц появились в российской базе данных о продаже и аренде недвижимости «Циан».

Еще почти девять тысяч предложений в этой базе, с середины августа по середину сентября, связаны с продажей домов в Крыму, более 11 тысяч предложений касаются продажи земельных участков на полуострове.

Виновата «геополитическая нестабильность»

Рост предложений на рынке недвижимости полуострова Крым.Реалии подтвердил владелец местного агентства недвижимости «Майоров и партнеры» Дмитрий Майоров.

«Предложения на рынке недвижимости Крыма действительно увеличились, их реально стало больше, но не могу сказать, что в разы. Мы не наблюдаем панического вброса лотов в рынок, который бы сильно отражался на ситуации. Но на цену это влияет, она регулируется вниз (стоимость недвижимости снижается – КР)», – пояснил он Крым.Реалии.

Дмитрий Майоров не отрицает, что нынешняя ситуация на рынке недвижимости связана, в том числе, и со взрывами, которые фиксируют на полуострове с июля: «Любая нестабильная ситуация влияет на то, как люди продают и покупают недвижимость. В данном случае есть нестабильность. Что скрывать?».

Консультант по крымской недвижимости Ксения Шварц тоже признает: на рынок недвижимости влияют военные действия России в Украине, поскольку 24 февраля «все проснулись совершенно в другой реальности».

Начиная с марта количество сделок на рынке недвижимости в Крыму сократилось в 2,5 раза по сравнению с мартом 2021 года, продажи на первичном рынке (в новостройках) упали на 70% по сравнению с прошлым годом, отмечает она.

«Я считаю, что спецоперация (так в России называют свое полномасштабное вторжение России в Украину – КР) на это повлияла. Нестабильная геополитическая ситуация, и от этого тоже никуда не денешься. Люди боятся вкладывать свои деньги в Крым. И плохая транспортная доступность, потому что аэропорт Симферополя с 24 февраля у нас не работает, поезда переполнены и поток людей, приезжающих в Крыму сократился многократно», – поясняет Ксения Шварц.

Предложение от ФСБ

В общем потоке объявлений о продаже недвижимости, на первый взгляд, сложно подтвердить или опровергнуть заявления, что российские силовики массово распродают жилье в Крыму.

Мы решили искать такие предложения среди объектов в новостройках. Поскольку российские государственные программы доступного жилья, которые реализовали в Крыму с 2014 года, в основном, были рассчитаны на военных и других жителей России, которые массово переезжали и обустраивались на полуострове.

В прокуратуре АРК это квалифицируют как искусственное замещение украинского населения Крыма российским и нарушение международного права.

Российские власти эти обвинения отвергают.

Крым.Реалии связались с несколькими известными крымскими риелторскими компаниями, чтобы выяснить, поступают ли предложения о продаже жилья от российских военных и их семей. Но они с нами общаться отказались, пояснив, что «нет желания» или вовсе не назвав причин.

Поскольку тенденции на рынке недвижимости Крыма не располагают к продаже жилья, Крым.Реалии решили проверить объявления об аренде. Наше внимание привлекло сообщение о срочной сдаче квартиры по улице Просвещения, 1-а в Армянске. Дом по этому адресу, как сообщали ранее Крым.Реалии, был построен в 2017 году для сотрудников Пограничной службы ФСБ России.

Объявление о срочной аренде квартиры «на длительный срок» в этом ведомственном доме новое – опубликовано 15 сентября. Крым.Реалии связались с риелторской компанией, которая оказывает услуги по сдаче этой квартиры. Нам подтвердили, что она «принадлежит российскому силовику». В агентстве рассказали, что ранее собственник сам жил в этой квартире, а теперь ищет арендаторов, поскольку «собирается уезжать».

В агентстве утверждают, что имеют и другие актуальные предложения об аренде квартир от представителей силовых структур России.

Распродажи в Казачьей бухте

В августе на сайтах недвижимости появилось несколько объявлений об аренде и продаже квартир в Казачьей бухте Севастополя. Ее территорию Минобороны России обустроило для жизни своих военных с семьями.

В 2014 году на средства российского Оборонстроя в Казачьей бухте на 13,5 гектарах был построен целый микрорайон на 50 многоэтажек. В них более двух тысяч квартир с инфраструктурой и видом на море. Туда заселяли военнослужащих Черноморского флота России, в том числе и бывших украинских военных, перешедших на службу России в 2014 году.

Теперь квартиры в этом районе продают через сайты недвижимости. Судя по фасаду домов и обозначенной в объявлениях геолокации, объекты находятся именно в этом жилом массиве, построенном для военных и презентованном на российском телевидении в 2014 году.

Риелтор Екатерина Пояркова, оказывающая услуги по продаже квартир в этом жилом массиве, подтвердила, что они принадлежат российским военным. «Казачья бухта сама по себе рассчитана на военных. Там все было построено для военных. Потому что там морская пехота, полигон рядом. Там есть служебное жилье, а есть жилье, которое людям дали как военнослужащим в собственность. Соответственно, те, у кого оно в собственности, могут жить, а могут продавать», – заявила она.

Мы нашли несколько предложений о продаже квартир в этом жилом массиве по улице Казачьей, опубликованных в августе и сентябре.

В предлагаемых квартирах новым жильцам обещают оставить технику и мебель.

Судить о масштабах распродаж жилья представителями российского силового блока в Крыму только по этим объявлениям сложно. Их, вероятно, может быть больше, если изучить все ведомственные дома для российских силовиков. Но очевидно: объявления о продаже их недвижимости появлялись после ударов ВСУ по российским военным объектам в Крыму.

Автор: ; Крым.Реалии