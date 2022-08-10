Офицер ВСУ – о войне с Россией и судьбе Крымского полуострова: «Если Россия добровольно не оставит Крым, там будут бои»
Военный журналист, бывший пресс-офицер Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Мазепа и его семья восемь лет не могут вернуться домой в Крым, аннексированный Россией в 2014 году. Сейчас, когда Россия проводит полномасштабное наступление на Украину, Алексей Мазепа видит в этой войне возможность вернуть полуостров под контроль Украины.
Алексей Мазепа – военный журналист, сотрудник информагентства Министерства обороны Украины «АрмияInform». Ранее был офицером пресс-службы Генерального штаба ВСУ, затем офицером Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ – органа, созданного для взаимодействия военных с гражданским населением в рамках выполнения задач, возложенных на Вооруженные силы Украины.
Родом Алексей Мазепа из Хмельницкого, но 16 лет прожил в Крыму, проходя там службу, поэтому считает себя крымчанином. «Я себя считаю крымчанином. И мы вместе с семьей обязательно вернемся в Крым после нашей победы», – заявил он Крым.Реалии.
В начале 2014 года Алексей Мазепа служил в Крымском медиацентре Министерства обороны Украины. Во время захвата Крыма Россией это подразделение стало важным источником информации для украинских и международных СМИ, освещавших те события. Офицеры медиацентра не только сами информировали о ситуации, но и координировали работу СМИ и их коммуникацию с украинскими военнослужащими из крымских воинских частей, блокируемых тогда российской армией.
Алексей Мазепа как свидетель и участник событий, связанных с российской аннексией Крыма, впоследствии вместе с сослуживцами консультировал студию «BABYLON 13» в рамках создания документального фильма «Крым, как это было».
Офицер признает: опыт, полученный во время российской аннексии Крыма и участия в АТО/ООС в Донецкой и Луганской областях дал ему понимание, что Россия готовит полномасштабное вторжение в Украину.
«У меня был план на случай полномасштабного вторжения»
Свои функции, задачи и место службы на данный момент Алексей Мазепа не раскрывает, отмечая, что с 2014 года «побывал во многих местах боевых действий». Он рассказывает, что утром 24 февраля, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, был в семьей в Киеве. Около пяти часов утра его разбудила жена, которая первой услышала взрывы.
«Я успокоил жену, сориентировался, что взрывы происходили не в непосредственной близости от места нашего пребывания, поэтому большой опасности на тот момент не было. Мы собрались, я поехал на службу, а жена – на работу. Ее гражданская организация еще до обеда 24 февраля продолжала работать», – вспоминает офицер.
После событий, которые Алексей Мазепа с семьей пережили в Крыму в 2014 году, они ожидали полномасштабного вторжения России в Украину, поэтому заранее вывезли из Киева своих детей. Алексей Мазепа – многодетный отец, у него трое дочерей.
«У нас с друзьями-крымчанами был план на случай необходимости экстренной эвакуации семей из Киева. Учитывая, что я – офицер, моей задачей была разработка маршрута и подготовка транспорта. И когда это случилось, они вместе с моей женой оперативно выехали из Киева, а я остался на службе», – вспоминает офицер.
«Я хорошо понял, что такое не иметь возможности вернуться в свой дом»
События в Крыму в 2014 году, по мнению Алексея Мазепы, стали «рубиконом для Вооруженных Сил Украины», который разделил армию «на тех, кто готов встать на защиту Родины и тех, кто предал, перешел на сторону российских оккупантов и повернул оружие против своих бывших побратимов».
«2014 год сделал еще более очевидным, зачем нужно защищать Украину. Немного людей в масштабах страны до февраля 2022 году знали, что такое жить в изгнании. В свое время в Крыму мы смотрели на мероприятия, которые проводили крымские татары к годовщинам депортации из Крыма, и не до конца это понимали.
Но после 2014 года я хорошо понял, что такое не иметь возможности прийти в свой дом, увидеть родных. Поэтому никаких компромиссов с врагом не должно быть. Мы должны выбить эту заразу с нашей земли и строить нормальное будущее в Украине, а не где-то за границей», – говорит он.
Алексей Мазепа верит, что полномасштабная война, развязанная Россией, приблизит момент возвращения Крыма под контроль Украины.
«Мы все равно вернемся в Крым, где нас ждут, в том числе, и спустя почти девять лет оккупации. Тем же, кто решили стать коллаборантами и поддерживают врага, а также воюют на его стороне, могу сказать, что каждого найдет то наказание, которого они заслуживают», – отмечает офицер.
Территорию Крыма Россия на данный момент активно использует для переброски личного состава и военной техники в южные области Украины, а также ракетных атак по всей стране.
В то же время до самого полуострова военные действия пока основательно не дошли. Это станет возможным, если российские военные сами не покинут Крым, считает Алексей Мазепа.
- Міноборони Росії повідомило свою версію вибухів на військовому аеродромі в селищі Новофедорівка (Саки) в Криму
«Крым должен быть освобожден теми средствами, которые будут нам доступны на тот момент. Сегодня военные действия фактически идут на всей территории Украины. Поэтому, в случае необходимости, они могут сместиться и на территорию Крыма как части Украины. Если российские оккупанты не сложат оружие и не оставят территорию Крыма, если для его освобождения необходимы будут боевые действия, то они, по моему мнению, будут», – отмечает офицер.
«Завершу службу после полной победы над врагом»
Возможность возвращения в Крым Алексей Мазепа называет в числе личных мотиваций защищать Украину. Он говорит, что не намерен оставлять военную службу, сколько бы ни длилась война с Россией.
«Решение о том, что я буду защищать Украину, я принял еще в 1994 году, когда поступил в военный вуз. И оно до сих пор не обсуждается. Пока не будет победы Украины над российскими оккупантами, это решение будет неизменным. Я планирую завершить свою службу только после полной победы над врагом и освобождения всей Украины, включая временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Я хочу, чтобы моя семья и другие жители Украины могли жить в своей стране под мирным небом», – утверждает военнослужащий.
Победой над Россией он также будет считать возвращение всех военнопленных и политзаключенных, которые удерживаются на России, осуждение ее международным трибуналом и «создание условий, чтобы подобная агрессия и война были невозможны в будущем».
Власти России, в свою очередь, отрицают военные преступления в Украине. Они утверждают, что «специальная военная операция» (так в России называют свое полномасштабное вторжение в Украину – КР) будет продолжаться «до выполнения всех ее задач», а также критикуют и запугивают международное сообщество за дипломатическую и военную поддержку Украины.
Автор: Виктория Веселова; Крым.РеалииTweet