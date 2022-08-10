Офицер ВСУ – о войне с Россией и судьбе Крымского полуострова: «Если Россия добровольно не оставит Крым, там будут бои»

Военный журналист, бывший пресс-офицер Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Мазепа и его семья восемь лет не могут вернуться домой в Крым, аннексированный Россией в 2014 году. Сейчас, когда Россия проводит полномасштабное наступление на Украину, Алексей Мазепа видит в этой войне возможность вернуть полуостров под контроль Украины.

Алексей Мазепа – военный журналист, сотрудник информагентства Министерства обороны Украины «АрмияInform». Ранее был офицером пресс-службы Генерального штаба ВСУ, затем офицером Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ – органа, созданного для взаимодействия военных с гражданским населением в рамках выполнения задач, возложенных на Вооруженные силы Украины.

Родом Алексей Мазепа из Хмельницкого, но 16 лет прожил в Крыму, проходя там службу, поэтому считает себя крымчанином. «Я себя считаю крымчанином. И мы вместе с семьей обязательно вернемся в Крым после нашей победы», – заявил он Крым.Реалии.

В начале 2014 года Алексей Мазепа служил в Крымском медиацентре Министерства обороны Украины. Во время захвата Крыма Россией это подразделение стало важным источником информации для украинских и международных СМИ, освещавших те события. Офицеры медиацентра не только сами информировали о ситуации, но и координировали работу СМИ и их коммуникацию с украинскими военнослужащими из крымских воинских частей, блокируемых тогда российской армией.

Алексей Мазепа как свидетель и участник событий, связанных с российской аннексией Крыма, впоследствии вместе с сослуживцами консультировал студию «BABYLON 13» в рамках создания документального фильма «Крым, как это было».

Офицер признает: опыт, полученный во время российской аннексии Крыма и участия в АТО/ООС в Донецкой и Луганской областях дал ему понимание, что Россия готовит полномасштабное вторжение в Украину.

«У меня был план на случай полномасштабного вторжения»

Свои функции, задачи и место службы на данный момент Алексей Мазепа не раскрывает, отмечая, что с 2014 года «побывал во многих местах боевых действий». Он рассказывает, что утром 24 февраля, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, был в семьей в Киеве. Около пяти часов утра его разбудила жена, которая первой услышала взрывы.

«Я успокоил жену, сориентировался, что взрывы происходили не в непосредственной близости от места нашего пребывания, поэтому большой опасности на тот момент не было. Мы собрались, я поехал на службу, а жена – на работу. Ее гражданская организация еще до обеда 24 февраля продолжала работать», – вспоминает офицер.

После событий, которые Алексей Мазепа с семьей пережили в Крыму в 2014 году, они ожидали полномасштабного вторжения России в Украину, поэтому заранее вывезли из Киева своих детей. Алексей Мазепа – многодетный отец, у него трое дочерей.

«У нас с друзьями-крымчанами был план на случай необходимости экстренной эвакуации семей из Киева. Учитывая, что я – офицер, моей задачей была разработка маршрута и подготовка транспорта. И когда это случилось, они вместе с моей женой оперативно выехали из Киева, а я остался на службе», – вспоминает офицер.

«Я хорошо понял, что такое не иметь возможности вернуться в свой дом»

События в Крыму в 2014 году, по мнению Алексея Мазепы, стали «рубиконом для Вооруженных Сил Украины», который разделил армию «на тех, кто готов встать на защиту Родины и тех, кто предал, перешел на сторону российских оккупантов и повернул оружие против своих бывших побратимов».

«2014 год сделал еще более очевидным, зачем нужно защищать Украину. Немного людей в масштабах страны до февраля 2022 году знали, что такое жить в изгнании. В свое время в Крыму мы смотрели на мероприятия, которые проводили крымские татары к годовщинам депортации из Крыма, и не до конца это понимали.

Но после 2014 года я хорошо понял, что такое не иметь возможности прийти в свой дом, увидеть родных. Поэтому никаких компромиссов с врагом не должно быть. Мы должны выбить эту заразу с нашей земли и строить нормальное будущее в Украине, а не где-то за границей», – говорит он.

Алексей Мазепа верит, что полномасштабная война, развязанная Россией, приблизит момент возвращения Крыма под контроль Украины.

«Мы все равно вернемся в Крым, где нас ждут, в том числе, и спустя почти девять лет оккупации. Тем же, кто решили стать коллаборантами и поддерживают врага, а также воюют на его стороне, могу сказать, что каждого найдет то наказание, которого они заслуживают», – отмечает офицер.

Территорию Крыма Россия на данный момент активно использует для переброски личного состава и военной техники в южные области Украины, а также ракетных атак по всей стране.

В то же время до самого полуострова военные действия пока основательно не дошли. Это станет возможным, если российские военные сами не покинут Крым, считает Алексей Мазепа.

«Крым должен быть освобожден теми средствами, которые будут нам доступны на тот момент. Сегодня военные действия фактически идут на всей территории Украины. Поэтому, в случае необходимости, они могут сместиться и на территорию Крыма как части Украины. Если российские оккупанты не сложат оружие и не оставят территорию Крыма, если для его освобождения необходимы будут боевые действия, то они, по моему мнению, будут», – отмечает офицер.

«Завершу службу после полной победы над врагом»

Возможность возвращения в Крым Алексей Мазепа называет в числе личных мотиваций защищать Украину. Он говорит, что не намерен оставлять военную службу, сколько бы ни длилась война с Россией.

«Решение о том, что я буду защищать Украину, я принял еще в 1994 году, когда поступил в военный вуз. И оно до сих пор не обсуждается. Пока не будет победы Украины над российскими оккупантами, это решение будет неизменным. Я планирую завершить свою службу только после полной победы над врагом и освобождения всей Украины, включая временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Я хочу, чтобы моя семья и другие жители Украины могли жить в своей стране под мирным небом», – утверждает военнослужащий.

Победой над Россией он также будет считать возвращение всех военнопленных и политзаключенных, которые удерживаются на России, осуждение ее международным трибуналом и «создание условий, чтобы подобная агрессия и война были невозможны в будущем».

Власти России, в свою очередь, отрицают военные преступления в Украине. Они утверждают, что «специальная военная операция» (так в России называют свое полномасштабное вторжение в Украину – КР) будет продолжаться «до выполнения всех ее задач», а также критикуют и запугивают международное сообщество за дипломатическую и военную поддержку Украины.

Автор: ; Крым.Реалии