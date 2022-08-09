Міноборони Росії повідомило свою версію вибухів на військовому аеродромі в селищі Новофедорівка (Саки) в Криму

Міністерство оборони Росії стверджує, що причиною вибухів на військовому аеродромі в селищі Новофедорівка (Саки) стала «детонація кількох авіаційних боєприпасів». Про це повідомляє російська державна агенція ТАСС, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

При цьому у російському оборонному відомстві стверджують, що «після вибуху на аеродромі ніхто не постраждав, авіаційна техніка не пошкоджена».

«Там також заявили, що вживають заходів щодо гасіння пожежі та з’ясування причин вибуху на аеродромі. Вогневої дії по обвалованому майданчику зберігання боєприпасів на аеродромі Cаки не було», – стверджують у міністерстві оборони Росії.

Вже гуляє версія що курили та необережно поводились з пальним. Місцеві звісно не дуже вірять таким заявам.

Раніше повідомлялось про вибухи на військовому аеродромі в Новофедорівці, біля міста Саки, в окупованому Криму.