Пасажирський літак, який розбився під Актау, був збитий російським ЗРК? (фото, відео)
Замість того, щоб дозволити посадку в Грозному і врятувати життя людей, росіяни відправили борт до Казахстану.
Росіяни пошкодили пасажирський літак Embraer 190 азербайджанської авіакомпанії із зенітного ракетного комплексу. Після цього літак упав під Актау в Казахстані.
Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
“Сьогодні вранці літак Embraer 190 азербайджанської авіакомпанії, який летів з Баку до Грозного, був збитий російським ЗРК”, — зазначає Коваленко.
Коваленко додає, що Росія повинна була закрити повітряний простір над Грозним під час ймовірної атаки дронів, але не зробила цього.
У результаті пасажирський літак зазнав пошкоджень і його відправили до Казахстану, замість того, щоб дозволити посадку в Грозному і врятувати життя людей.
- Сьогодні вранці у Казахстані поблизу Актау впав пасажирський літак компанії Azerbaijan Airlines, який прямував із Баку до російського Грозного. За попередніми даними, на борту літака, що розбився в Казахстані, знаходилися 67 осіб і 5 членів екіпажу.