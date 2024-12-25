Замість того, щоб дозволити посадку в Грозному і врятувати життя людей, росіяни відправили борт до Казахстану.

Росіяни пошкодили пасажирський літак Embraer 190 азербайджанської авіакомпанії із зенітного ракетного комплексу. Після цього літак упав під Актау в Казахстані.

Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

“Сьогодні вранці літак Embraer 190 азербайджанської авіакомпанії, який летів з Баку до Грозного, був збитий російським ЗРК”, — зазначає Коваленко.

Коваленко додає, що Росія повинна була закрити повітряний простір над Грозним під час ймовірної атаки дронів, але не зробила цього.

У результаті пасажирський літак зазнав пошкоджень і його відправили до Казахстану, замість того, щоб дозволити посадку в Грозному і врятувати життя людей.