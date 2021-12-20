На Вінниччині затримали підозрюваного у вчиненні близько 60 крадіжок з об’єктів Укрзалізниці

17 грудня оперативники Управління карного розшуку обласного главку поліції спільно з працівниками воєнізованої охорони Південно-Західної залізниці затримали 37 – річного раніше судимого громадянина Республіки Молдова, який протягом кількох місяців викрадав релейні котушки із шаф сигнальних установок та трансформатори на залізниці. Лише на території Вінницької області він підозрюється у вчиненні близько шістдесяти таких злочинів. Дії зловмисника могли призвести до трагічних наслідків, оскільки через викрадені комплектуючі машиніст не отримував сигнали щодо перемикання напрямків колії.

Як розповів т.в.о начальника Управління карного розшуку Вадим Овчарук, в ході проведення оперативних заходів зловмисник був затриманий під час чергової спроби вчинити злочин на залізничній колії у селі Степанівка Вороновицької територіальної громади. Чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності і перебуває у розшуку за підозрою у вчиненні майнових злочинів у сусідній області.

Зловмисник викрадав дороговартісне реле та інше майно, знаючи, що виведені ним з ладу засоби зв’язку та сигналізації порушують нормальну роботу залізниці та можуть спричинити аварію потяга.

Під час затримання у нього вилучили речові докази – викрадені релейні котушки та інструменти для їх демонтажу.

Сума завданого збитку Укрзалізниці становить понад півмільйона гривень.

Зловмиснику оголошено про підозру за ч. 1 ст. 277 (пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів) та ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. За такі злочини передбачено покарання — до 6 позбавлення волі.

Підозрюваному суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Вінницької області