У мережі повідомили про вибухи в районі військового аеродрому в Криму (фото, відео)

На підконтрольному РФ півострові горіли склади з боєприпасами, дізналися журналісти.

У захопленому Російською Федерацією Криму сталися вибухи в районі військового аеродрому біля міста Саки, почалася пожежа.

У Новофедорівці горіла злітна смуга і склади з боєприпасами, повідомляє в Telegram “Крым Сегодня. Новости”, посилаючись на слова очевидців.

“…Перший вибух пролунав близько 15:20, всього повідомляють про десять. Попередньо, пошкоджені сусідні будинки”, – зазначається на каналі.

Місцеві жителі повідомили про велику кількість авто швидкої допомоги, які їхали у бік Новофедорівки з Євпаторії.

УНІАН