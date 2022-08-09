У мережі повідомили про вибухи в районі військового аеродрому в Криму (фото, відео)

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На підконтрольному РФ півострові горіли склади з боєприпасами, дізналися журналісти.

У захопленому Російською Федерацією Криму сталися вибухи в районі військового аеродрому біля міста Саки, почалася пожежа.

/ t.me/KrimSegodnya

/ t.me/KrimSegodnya

У Новофедорівці горіла злітна смуга і склади з боєприпасами, повідомляє в Telegram “Крым Сегодня. Новости”, посилаючись на слова очевидців.

“…Перший вибух пролунав близько 15:20, всього повідомляють про десять. Попередньо, пошкоджені сусідні будинки”, – зазначається на каналі.

t.me/KrimSegodnya

t.me/KrimSegodnya

Місцеві жителі повідомили про велику кількість авто швидкої допомоги, які їхали у бік Новофедорівки з Євпаторії.

УНІАН

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