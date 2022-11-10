Воїни ССО знищили техніку з російськими десантниками на Херсонському напрямку (відео)

Воїни Сил спеціальних операцій на Херсонському напрямку спалили дві російські одиниці техніки разом із десантом всередині.

Про це повідомили в міністерстві оборони України, опублікувавши відео влучання.

Захисники поцілили в окупантів двома пострілами.