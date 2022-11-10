Воїни ССО знищили техніку з російськими десантниками на Херсонському напрямку (відео)
Воїни Сил спеціальних операцій на Херсонському напрямку спалили дві російські одиниці техніки разом із десантом всередині.
Про це повідомили в міністерстві оборони України, опублікувавши відео влучання.
Захисники поцілили в окупантів двома пострілами.
“Під час атаки частина росіян намагалася втекти, але це їм не вдалося”, – зазначили в повідомленні.
Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що протягом минулої доби сили оборони звільнили 12 населених пунктів. // LB.ua