Специальная китайская операция. Как Си Цзиньпин в обход санкций поставляет детали для военной техники Путину

Все 15 месяцев войны в Украине западные страны обвиняют Китай в военной помощи России. И все это время официальный Пекин категорически отрицает все подозрения. Как выяснил проект «Можем объяснить», китайские чиновники, по меньшей мере, лукавят. Поднебесная на постоянной основе поставляет в Россию подсанкционные чипы и комплектующие для военной техники. В РФ их получают фирмы, производящие оружие для армии, а также компании, уже находящиеся под западными ограничениями.

Чипы для «Уранов»

11 июня пропагандистский телеканал «Звезда» опубликовал интервью с топ-менеджером «Специального конструкторского бюро Минобороны РФ» Сергеем Поповиченко. Тот рассказал о серьезных изменениях в конструкции гусеничных беспилотных аппаратов семейства «Уран», которые занимаются разминированием территорий. В том числе на украинских территориях, куда вторглась российская армия.

«Машины стали более производительные, увеличилась броневая защита, дальность управления. Кроме этого, проведен комплекс мероприятий, связанный с импортозамещением — по ходовой части, по силовой установке. Учитывая опыт, который получили в войсках наши машины, произведены конструктивные изменения, которые даже внешне отличают «Уран» от тех машин, которые изготавливались раньше», – рассказывал Поповиченко.

Импортозамещение — больная тема для СКБ МО РФ. Конструкторское бюро как дочка Минобороны находится под западными санкциями, которым не помешало даже переименование структуры. До этого января она имела другое название — «766 Управление производственно-технологической комплектации», которое засветилось в ряде скандалов. В 2020 году Следственный комитет вскрыл многомиллионные хищения при создании робототехнического комплекса «Уран-9» (он ведет разведку, занимается огневой поддержкой, а также уничтожает бронетехнику противника). Недостатки в «Уране-9» вскрылись во время боевых действий в Сирии.

До этого против сотрудников 766 УПТК дважды возбуждались дела по фактам хищения денежных средств в рамках двух контрактов с Минобороны на создание боевых роботов и их обслуживание. По данным «Ъ», было похищено более 24 млн и 5,1 млн рублей соответственно. По данным телеграм-каналов, после этого руководство 766 УПТК было передано в оперативное управление топ-менеджементу концерна «Калашников» (входит в «Ростех», возглавляемый другом Владимира Путина — миллиардером Сергеем Чемезовым).

Боевой робот «Уран-9». Фото: пресс-служба Министерства обороны России

Сегодня СКБ МО РФ занимается производством мобильных роботов с различными функциональными возможностями— от боевых до обеспечивающих. Выпускаемые предприятием роботы «Уран-6», «Уран-14» и «Уран-9» стоят на вооружении российской армии. Цифра — это вес в тоннах. Вооружение «Урана-9» состоит из 30-миллиметровой автоматической пушки, противотанковых управляемых ракет «Атака», а также огнеметов «Шмель». «Уран-6» занимается разминированием территорий. Тот же канал «Звезда» рассказывал, что робот разминировал более 50 км и 600 боеприпасов прибрежной территории в Мариуполе.

«Специальное конструкторское бюро Минобороны РФ» из-за санкций не может напрямую закупать детали у «западных партнеров», хотя наверняка очень бы этого хотело. В ряде контрактов, размещенных на портале госзакупок, СКБ указывает, что комплектующие должны быть непременно из Великобритании. Такую фразу «МО» нашел в контрактах, заключенных СКБ с петербургским ООО «Инелсо», которое специализируется на поставках деталей для техники и вычислительных машин. Компания существует с 2020-го, но в прошлом году ее выручка превысила 1 млрд рублей (чистая прибыль — 134 млн). «Инелсо» заключило как минимум два контракта с СКБ МО РФ (на 7,2 млн рублей) на поставку комплектующих.

На своем сайте «Инелсо» указывает, что получает детали напрямую с заводов-производителей. Но это утверждение не соответствует действительности, узнал «МО». Как следует из таможенных деклараций, российской компании активно помогают китайские партнеры. Именно они поставляют в РФ подсанкционные чипы — в том числе американские Analog Devices, Texas Instruments, нидерландские Nexperia, немецкие Infenion. Производители всех этих деталей ранее заявляли, что приостановили поставки своей продукции в РФ. Тот же IT-производитель Infineon сделал это сразу после начала российского вторжения в Украину, тем самым усложнив производство биометрических загранпаспортов. Правда, компания изо всех сил пытается скрыть факт обхода западных санкций: ни одна из этих марок не указана на сайте «Инелсо» среди партнеров.

В общей сложности после начала войны и до декабря «Инелсо» закупило комплектующих на 8 млн долларов, подсчитал «МО» с помощью базы ImportGenius. Рекордсменом по поставкам стала фирма Guangzhou Orientir Limited, зарегистрированная в Гонконге и работающая еще с 2009 года. Она поставила в РФ компонентов более чем на 5 млн долларов (в том числе интегральные схемы производителей Analog Devices, Texas Instruments).

Компанией владеет женщина по имени Туяна Дашицыренова, говорится в данных китайского реестра юрлиц. «МО» нашел ее профиль в Facebook. Удивительно, но 25 февраля 2022 года она опубликовала ссылку на петицию Льва Пономарева с требованием немедленно остановить войну с Украиной. И при этом ее же компания поставляет чипы российской фирме, помогающей государству с производством оружия. Мы задали вопросы Туяне — не противоречит ли ее антивоенная позиция действиям ее компании? Ответа пока не получили.

Туяна Дашицыренова. Фото из личного архива

Компания до сих пор не находится под западными санкциями. В отличие от петербургского «Инелсо» — 19 мая эта фирма попала в санкционные списки американского Минфина. Помимо этого под ограничениями OFAC оказался Антон Ефимов – владелец «Инелсо». В конце июня он передал контрольный пакет над компанией некоему Максиму Поляничко, против которого нет западных ограничений. По крайней мере, пока.

В обход санкций и госзакупок

Китайские компании ежедневно поставляют в Россию подсанкционных комплектующих на десятки тысяч долларов. По подсчетам «МО», с начала войны в РФ ввезли чипов компании Texas Instruments почти на 200 млн долларов, Analog Devices — примерно на 170 млн долларов.

Одним из основных покупателей комплектующих этих марок стало петербургское ООО «Квазар». Эта компания является крупным импортером и дистрибьютором электронных компонентов — только за 2022 год ее выручка превысила 2 млрд рублей. И это при том, что у «Квазара» даже нет собственного сайта. Компания не раскрывает и тех, кому поставляет чипы — ее упоминания нет на сайте госзакупок, а в базе арбитражных судов всего один иск. Сегодня «Квазар» находится лишь под американскими санкциями, которые были введены в мае.

А вот тульское ООО «ЕМС-Эксперт» до сих пор избегает западных рестрикций — хотя по всем критериям им соответствует. Компания поставляет различные компоненты для тамбовского завода «Октябрь» (это предприятие входит в концерн «Созвездие», который разрабатывает и производит системы связи для вооруженных сил РФ). Правда, этой информации нет на портале госзакупок — вопреки тому, что «Октябрь» является бюджетной организаций, а значит должен публиковать тендеры в открытом доступе. Информацию о поставках «Можем объяснить» обнаружил в одном из решений арбитражного суда Тамбовской области. Оно касалось закупок плат для нужд «Октября» на 7 млн рублей, которые завод оплатил не полностью.

За время войны «ЕМС-Эксперт» ввез в Россию тысячи единиц санкционной продукции — это были схемы Texas Instruments, чипы Nvidia и другие товары. В подавляющем большинстве случаев поставками из Китая занималась компания Win Key Limited.

Санкции нипочем

Как выяснил «МО», китайские компании поддерживают торговые отношения и с теми российскими юрлицами, которые уже многие годы находятся под санкциями. Таможенные записи показывают, что после начала войны гонконгская JinMingSheng Technology отправила в РФ несколько тысяч партий различных деталей (интегральные схемы, катушки индуктивности, конденсаторы и так далее). Получателем всех этих компонентов было московское ООО «Онэлек». Еще в 2019 году Украина ввела санкции против этой компании. Но Китай, официально выступающий за мир между Киевой и Москвой, все эти годы поставлял различные компоненты подсанкционной компании. Хотя она имеет самые что ни на есть тесные отношения с производителями российского оборонного сектора.

Так, «Онэлек» поставлял детали и транзисторы крымскому заводу «Фиолент» (он в свою очередь находится под американскими санкциями). «Фиолент» занимается автоматизацией корабельных технических средств, а также проектирует и производит системы автоматизированного управления кораблей. Благодаря санкционным поставкам прибыль «Онэлек» в 2022-м выросла в пять раз по сравнению с довоенным годом — с 4 до 21 млн рублей, а выручка — с 501 до 849 млн рублей.

Похожим образом обходит санкции и компания «Тесткомплект», которая является поставщиком концерна «Океанприбор», разрабатывающего системы для военных кораблей. После вторжения в Украину «Тесткомплект» ввез в Россию западных комплектующих более чем на 25 млн долларов. У этой фирмы есть несколько партнеров из Поднебесной. Самый крупный из них — гонконгская United Electronics Group Company Limited. По данным «Важных историй», компания принадлежит человеку с вполне русским именем Юрий Жуков. Еще один крупный поставщик компонентов — Shenzhen One World International Logistics Company, работающая еще с 2009 года.

Расследование «МО» показало, что Россия так и не смогла перейти на полное импортозамещение — несмотря на регулярные заявления чиновников разных уровней. Один из ярких примеров — город Дзержинск Нижегородской области, некогда центр химической промышленности СССР. Еще в марте прошлого года местный градоначальник Иван Носков заявил, что большинство предприятий Дзержинска «давно перешли на импортозамещение». «Поэтому экономические санкции не смогут серьезно отразиться на их деятельности», — заявил Носков. В качестве одного из таких успешных примеров он называл компанию «Хромос Инжиниринг», которая занимается производством газовых и жидкостных хроматографов. Таможенные записи показывают — либо Носков врет, либо просто не в курсе реальной ситуации.

«Хромос Инжиниринг» регулярно закупает американские микросхемы Analog Deviсes или Maxim Integrated. Только поставляют их теперь не европейские, а китайские партнеры — например, гонкогская King Bonway International Trade. После вторжения в Украину она продала компании из Дзержинска компонентов на 80 с лишним тыс. долларов.

Автор: Можем объяснить

Источник: Полигон