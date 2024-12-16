Судові засідання за якими варто стежити цього тижня: розголошення держтаємниці, вивезення дітей у Крим та розстріл військовополоненого

У доданих файлах є посилання на загальну таблицю зі всіма справами, розподіленими за областями. Також до цієї таблиці веде кожне посилання з листа та з матеріалу з анонсами на сайті МІПЛ.

Дніпропетровщина

Повторний розгляд справи старости при окупантах. Валерій Ткач ― мешканець селища Оскіл Харківської області, раніше працював консультантом з земельних питань у місцевому Держгеокадастрі, у 2020 році балотувався на посаду Оскільського сільського голови. У квітні 2024 року його засудили до 6 років ув’язнення за колабораціонізм. Обвинувачення довело, що під час окупації він був окупаційним старостою села. Чоловік провину відкидав, доводив, що посади не займав, а лише займався життєзабезпеченням села. Він оскаржив вирок, справу направили на повторний розгляд. Його обвинувачують у колабораціонізмі. Справа № 185/10692/22. Засідання призначено на 19 грудня о 15:00 у Павлоградському міськрайонному суді.

Російський бізнес. Єгор Волокітін із Павлограда займається промисловою технікою, є засновником низки підприємств. Юлія Балашова ― бухгалтерка його підприємства. За даними слідства, попри повномасштабне вторгнення РФ Волокітін не припинив співпрацювати з “Южстанкомаш”, що у російському Бєлгороді. У травні 2023 року бухгалтерка фірм Волокітіна перерахувала гроші російській фірмі, яка виконує оборонні замовлення зокрема. Обох обвинувачують у колабораціонізмі. Справа № 185/14841/23. Засідання призначено на 16 грудня о 14:00 у Павлоградському міськрайонному суді.

Ще 20 справ з Дніпропетровщини — у таблиці МІПЛ: пропаганда в соцмережах, сільський староста з Харківщини, дорожник при окупантах, податки в окупації, мобілізація в “ЛНР”, згвалтування в окупації, дані про завод у Павлограді, організатор катівні в Старобільську, встановлювач вікон з Дніпра, здача українських позицій, робота в окупації, “парад військовополонених” у “ДНР”, монтер колій у Покровську, адмін Telegram-каналу та депутат з Херсона.

Київщина

Військовий медик із Криму. Тарас Синичак — колишній кримський військовий, підполковник Центру медичної реабілітації “Судак”. Його затримали у 2016 році українські прикордонники при перетині пункту пропуску “Каланчак” за підозрою у дезертирстві. Згодом інкримінували й держзраду. Спочатку суд засудив Синичака до восьми років позбавлення волі, проте згодом апеляційна інстанція відправила справу на новий розгляд. Його обвинувачують у державній зраді. Справа № 756/12709/18. Засідання призначено на 18 грудня о 15:00 у Оболонському районному суді Києва.

“Православні журналісти”. Андрій Овчаренко, Валерій Ступницький ― автори “Спілки православних журналістів”. Сергій Чертилін ― священник із Херсонської області. За версією слідства, Чертилін виступав керівником організації “Миряни” та контролював діяльність “Першого Козацького” каналу, а також спільно з юридичним блоком організовував підривну діяльність, щоб розколоти суспільство на релігійному ґрунті. Слідство встановило, що мережа “СПЖ” і телеканал “Перший Козацький” працювали на росіян. Його обвинувачують у державній зраді. Справа № 760/26711/24. Засідання призначено на 20 грудня о 12:30 у Шевченківському районному суді Києва.

Український командир. Підполковник Денис Чувашов був командиром самохідного артилерійського дивізіону. За даними слідства, під час українського контрнаступу на харківському напрямку у 2022 році він із власної ініціативи зв’язався з представником російського ГУР та передавав інформацію про підготовку українських наступальних операцій. Чувашова затримали, він визнав провину. Його обвинувачують у державній зраді. Справа № 646/3987/23. Засідання призначено на 20 грудня об 11:30 у Шевченківському районному суді Києва.

Ще 28 справ з Київщини — у таблиці МІПЛ: суд над українськими моряками, пости в соцмережах, справа “Ізоляції”, організація “Майдану проти підвищення тарифів”, здача карт мінних полів, здача координат, шпигунство для Китаю, “втеча” в добробат від правоохоронців і численні воєнні злочини часів окупації Київщини.

Харківщина

Допомога в “націоналізації”. Едуард Лебеденко — агропідприємець із Куп’янська. За даними обвинувачення, під час окупації він надавав приміщення агрофірми окупантам. Також сприяв “націоналізації” майна інших фермерів, які виїхали з окупованого міста. Власне підприємство чоловік перереєстрував у “податковій” окупантів, продавав зерно в Росію. Його обвинувачують у пособництві державі-агресору. Справа № 639/947/23. Засідання призначено на 16 грудня о 14:30 у Червонозаводському районному суді.

Блокпости росіян. Микола Сєнічкін — мешканець села Вербівка. Як каже слідство, під час окупації він із ідеологічних мотивів приєднався до росіян. Чергував на блокпостах у Балаклії, перевіряв документи місцевих. Свідки розповіли, що чоловік носив камуфляж російського зразка з прапором РФ на шевроні. Вже після деокупації області він, за даними слідства, передав росіянам інформацію про розташування українських військових. Його обвинувачують у пособництві державі-агресору. Справа № 610/1069/24. Засідання призначено на 17 грудня о 13:00 у Балаклійському районному суді.

Ще вісім справ із Харківщини — у таблиці МІПЛ: згвалтування в окупації, намісник монастиря, що благословляв росіян, вбивство письменника Вакуленка, коригування по Харкову, фермерка, полювання на HIMARS та житло для окупантів.

Сумщина

Голова громади. Олександр Ген — колишній член Партії регіонів, тричі очолював Середино-Будську громаду. У 2022-му був на цій посаді від партії “Наш край”. Коли почалось повномасштабне вторгнення, каже слідство, передавав російським військовим інформацію про ЗСУ, планував здати місто. Його обвинувачують у державній зраді. Справа № 591/3624/22. Засідання призначено на 16 грудня о 15:00 у Зарічному районному суді.

Львівщина

Повторний розгляд справи контррозвідника ЗСУ. Сергій Говоруха був оперуповноваженим департаменту військової контррозвідки СБУ. Слідство встановило, що з власної ініціативи він передавав таємну інформацію російським спецслужбам. За 17 тисяч гривень чоловік до 24 лютого 2022 року повідомив росіянам дані про склади з боєприпасами, військові частини, після повномасштабного вторгнення — про аеродром, який згодом обстріляли. Говоруху затримали 28 лютого 2022 року. Свою провину він не визнав, стверджує, що справу проти нього сфабрикувала СБУ у Херсонській області. Його засудили за державну зраду до 14,5 років ув’язнення з конфіскацією майна. Вирок оскаржили, апеляційний суд скерував справу на повторний розгляд. Його обвинувачують у державній зраді. Справа № 483/1839/23. Засідання призначено на 16 грудня о 13:00 у Галицькому районному суді Львова.

Ще дві справи з Львівщини — у таблиці МІПЛ: соратниця Медведчука в регіоні та проросійський блогер.

Житомирщина

Пропагандиський блогер. Василь Муравицький називає себе журналістом і блогером. Його заарештували в серпні 2017 року й обвинувачують у написанні замовних статей антиукраїнського змісту за гроші російських кураторів для російських сайтів. Спочатку він перебував під вартою, проте надалі йому послабили запобіжний захід. У січні 2024-го у клопотанні до суду Муравицький поінформував, що перебуває на території Європейського Союзу. Він продовжує включатися на засідання. Його обвинувачують у державній зраді. Справа № 278/2239/17. Засідання призначено на 20 грудня о 12:00 у Корольовському районному суді Житомира

Херсонщина

Майно Херсонського порту. Олег Пасічніченко працював адвокатом у Херсоні. У 2016-му році хотів стати суддею, а у 2020-му балотувався до Херсонської міської ради від “Народного контролю”. Його призначили в бюро технічної інвентаризації за особистої протекції окупаційного очільника Херсонщини Володимира Сальдо. Слідство стверджує, що на цій посаді він перереєстровував майно Херсонського морського порту та брав участь в інвентаризації КП “Міське дорожнє управління”. Також Пасічніченко закликав людей до співпраці з росіянами. За це він обіцяв лояльність і зарплату від окупантів. Його обвинувачують у пособництві державі-агресору. Справа № 278/2239/17. Засідання призначено на 17 грудня о 14:30 у Херсонському міському суді.

Медсестра з Херсона. Інна Касперук — колишня медсестра у Херсонській міській клінічній лікарні ім. Євгена Карабелеша. СБУ встановила, що її завербував агент ФСБ і вона передавала ворогу дані про бійців ЗСУ, які лікуються від поранень, про місця базування Сил оборони, а також нібито корегувала ракетно-артилерійські обстріли по Херсону. Залишилася працювати в лікарні Карабелеша на лівому березі за вказівкою свого куратора з ФСБ, передавала інформацію про ситуацію в місті після деокупації Херсона та відновлення мобільного інтернет-зв’язку. З початку 2023 року по квітень вона, як заявляє слідство, щонайменше 14 разів передавала координати місць дислокації українських військових, після прильотів скидала інформацію, куди саме влучили. Вона також нібито повідомляла координати місць скупчення цивільних, зокрема пунктів видачі гуманітарної допомоги, пересування бронетехніки ЗСУ та місця вильотів розвідувальних безпілотників. Касперук, говорить слідство, передавала особисті дані співробітників СБУ та військових, які зверталися до лікарні Карабелеша по медичну допомогу, писала, куди саме евакуюють поранених військових. Під час судового засідання щодо запобіжного заходу Інна Касперук визнала свою вину, покаялася та просила обрати їй домашній арешт. Наразі вона перебуває під вартою. Її обвинувачують у державній зраді. Справа № 766/5020/23. Засідання призначено на 17 грудня о 14:30 у Херсонському міському суді.

Ще сім справ з Херсонщини — у таблиці МІПЛ: масований обстріл Херсона, окупаційна міграційна служба, вивезення в’язнів до Росії, очолення села в окупації, скид вибухівки на цивільних та незаконний “референдум”.

Одещина

Зрадник чи потерпілий. Ігор Гуряков — колишній начальник Херсонського слідчого ізолятора. Як каже слідство, під час окупації він перейшов на бік росіян. Допомагав їм налагоджувати окупаційний орган, що опікувався виправними закладами. Обвинувачений доводить, що до останнього працював за українським законодавством та питав у керівництва, як діяти далі, адже в СІЗО перебували двісті в’язнів. Захист Гурякова твердить, що росіяни його затримали й катуванням примусили співпрацювати. Він навіть є потерпілим у справі за обвинуваченням російського військового у катуванні людей у Херсоні. Його обвинувачують у державній зраді. Справа № 521/2017/23. Засідання призначено на 16 грудня о 14:00 у Малиновському районному суді Одеси.

“Композитор” з СБУ. Вадим Карпов — колишній офіцер ЗСУ. У 2018 році його затримала СБУ. Як встановило слідство, Карпов домовився з ФСБ за гроші передавати інформацію про працівників СБУ, силовиків та військових. Для конспірації він використовував псевдо “Композитор”. Користуючись посвідченням журналіста, він фіксував переміщення української військової техніки. Карпов намагався завербувати знайомого співробітника СБУ. Натомість той передав йому флешку з фейковими розвідданими. Обвинувачений провину визнав. Доводив, що йому були потрібні гроші на лікування батька. У 2019 році Карпова засудили до 3 років тюрми, хоча прокуратура просила про 12 років. За “законом Савченко” він вийшов з-під варти. Прокуратура оскаржила вирок, справу направили на повторний розгляд. Також через необ’єктивність суддів прокуратура просила змінити суд, який слухатиме провадження. Його обвинувачують у державній зраді. Справа № 522/10548/18. Засідання призначено на 20 грудня о 10:00 у Приморському районному суді Одеси.

Ще п’ять справ з Одещини — у таблиці МІПЛ: тіктокер, прохання обстріляти Одесу, знищення боєприпасів ЗСУ, “референдум” на Херсонщині та чиновниця при окупантах.

Миколаївщина

Працівниця станції переливання крові. Ірина Мазур працювала реєстраторкою медичного відділу станції переливання крові у Миколаєві. За даними обвинувачення, у березні 2022 року херсонець, який перейшов на бік РФ, залучив її до агентурної мережі задля підривної діяльності проти України. Жінка мала збирати розвідувальну інформацію. Завдяки посаді вона отримала доступ до списку військових одного з підрозділів і сфотографувала його, щоб передати росіянам. Її обвинувачують у державній зраді. Справа № 487/3600/22. Засідання призначено на 17 грудня о 13:00 у Заводському районному суді Миколаєва.

Передача українських розробок. Юрій Шумаков – працював провідним інженером-конструктором конструкторського відділення миколаївського держпідприємства з газотурбобудування. Як каже обвинувачення, чоловік передав начальнику російського конструкторського бюро конструкторські розробки українського держпідприємства. Зокрема, протягом 2022-2024 років пересилав через Telegram файли у яких, за твердженням слідчих, є інформація про українські розробки. Його обвинувачують у державній зраді. Справа № 487/5519/24. Засідання призначено на 16 грудня об 11:00 у Заводському районному суді Миколаєва.

Ще чотири справи з Миколаївщини — у таблиці МІПЛ: помста за відсутність російської мови в школі, вербування мера Очакова та військового, шпигування за колонами ЗСУ.

Запоріжжя

“Мотор Січ” і двигуни для російської авіації. Сергій Кусков — начальник конструкторського бюро ПрАТ “Мотор Січ”. Це підприємство екснардепа Вячеслава Богуслаєва фігурує у справі про колабораціонізм і пособництво Росії. За версією слідства, посадовці підприємства постачали двигуни для російської військової авіації. Кусков перебуває під вартою, слідство вважає, що він передавав представнику РФ розвідінформацію. Його обвинувачують у державній зраді. Справа № 331/3598/23. Засідання призначено на 16 грудня о 10:00 у Жовтневому районному суді Запоріжжя.

Ще дві справи із Запоріжжя — у таблиці МІПЛ: примус копати окопи росіянам та журналіст херсонця Стремоусова.

Автори: Надія Чучвага; Анастасія Зубова – журналістки судового моніторингу МІПЛ

Джерело: Медійна ініціатива за права людини