Це для тих, які «бикують». Як будуть карати за порушення комендантської години

На тлі скандалів із нічними розвагами в столиці депутати пропонують карати порушників комендантської години багатотисячними штрафами. Відповідний законопроєкт зареєстрували в парламенті наприкінці жовтня.

Чи виправдані великі штрафи та чи взагалі доцільна комендантська година в тилу — у матеріалі hromadske.

Як було і як буде

Нині порушнику комендантської години загалом нічого не загрожує. Адміністративного покарання за це не передбачено. Звісно, якщо правоохоронцям не чинити злісної непокори. У такому разі може світити «хуліганка».

«У поліції досі немає жодних санкцій за порушення комендантської години. Якщо людина, скажімо, просто перебуває на вулиці, ми можемо лише перевірити документи. Інших інструментів немає», — каже в коментарі hromadske речниця Нацполіції Олена Бережна.

«Насправді це питання “висить” з початку року. Тому добре, що зараз усе ж знайшли консенсус. Тепер сподіваємось, що парламент ухвалить це рішення і в поліції з’являться інструменти, щоб безпосередньо виконувати цю норму закону», — додає Бережна.

Відповідно до нового законопроєкту, який напрацьовано спільно з МВС і Нацполіцією, чималі штрафи за порушення комендантської години передбачено не лише для підприємств (про що була мова напередодні), а й для людей.

Отже, громадянам може загрожувати штраф у розмірі від 8500 до 17 000 гривень. А в разі повторного порушення — сума множиться на два.

Для бізнесу штрафи ще більш суттєві. Від 51 до 102 тисяч гривень. Якщо ж порушення зафіксують повторно протягом року — він зросте до 170 або 340 тисяч гривень.

Окремо зазначається, що військово-цивільні адміністрації можуть змінювати режим роботи підприємств. Однак виняток становлять державні підприємства і об’єкти критичної інфраструктури.

Повернути дисципліну

Зі свого боку юристи мають перестороги щодо ґрунтовності прописаних норм: зокрема, чи будуть враховувати поважні причини порушень і якою буде градація відповідальності.

«Наприклад, є людина, яка запізнилася на 5 хвилин після початку комендантської години додому, а є громадянин, який о 4-й ночі п’яний гуляв вулицями. Обидві ці особи порушили порядок комендантської години, але чи буде притягнення їх до адміністративної відповідальності з однаковим штрафом правомірним? Очевидно, норму потрібно створювати в такий спосіб, щоб в описі було посилання на тяжкість конкретного порушення. Тобто, умовно, це має бути норма з кількома частинами: перша частина встановлюватиме менший штраф, друга — більший, третя — ще більший, відповідно до специфіки вини та суспільно небезпечних наслідків, що настали», — каже юрист LCF Law Group Володимир Романчук.

«Проте які критерії будуть брати до уваги — тривалість порушення, злісність тощо, — невідомо. Через таку складність об’єктивної оцінки ця норма потребує дуже ґрунтовного пропрацювання», — додає юрист.

Законопроєкт подали, аби повернути дисципліну в тилу, бо багато хто «дуже розслабився», каже один із його ініціаторів, перший заступник голови парламентського Комітету з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук. Утім, запевняє: поважні причини врахують.

«Там окремо є приписка, що якщо у вас є поважна причина — ви, наприклад, на поїзд запізнюєтеся, їдете з вокзалу, ідете в укриття, їдете в лікарню тощо, — то, звичайно, ніхто нікого штрафувати не буде», — каже в коментарі hromadske Осадчук.

Він певен: у цьому питанні, яке чекає розв’язання ще з травня 22-го року, нарешті дійшли консенсусу.

Утім, хоч серед авторів законопроєкту є провладні депутати, документ у нинішньому вигляді підтримують не всі.

«Механізм пересування в тих обставинах, коли людина дійсно цього потребує, не врегульовано. А ті спецперепустки, які зараз видають у міських радах — ну, ми розуміємо, за яким принципом — виключно своїм», — каже членкиня правоохоронного комітету, депутатка від «Слуги Народу» Юлія Яцик.

«Цей законопроєкт якось криво виписаний. Про поважні причини вони вказали в пояснювальній записці. Але в нас є Адміністративний кодекс, і «приписки» або виключення в ньому не передбачені. Їх потрібно одразу чітко визначати і прописувати в законопроєкті. Таких прогалин багато. Я сподіваюся, що до другого читання його все-таки доопрацюють», — зазначає Яцик.

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Це для тих, які «бикують»

«Шо ти хочеш? Я додому іду. І шо ти доведеш? Можеш усе виставляти — мені пох**», — демонстративно, поруч із поліціянтами, говорив журналісту «Української правди» чоловік напідпитку біля одного з ресторанів у столиці. У розпал комендантської.

Штрафи хочуть ввести «передусім для тих, які от саме “бикують”, — каже наш співрозмовник у профільному комітеті Ради. — Тому там “вкатали” нормально. І досвід показує, що навіть якщо так звана “золота молодь” два рази заплатить такий штраф — на третій буде думати».

За словами одного з ідеологів згаданого законопроєкту Андрія Осадчука, окремий фокус буде на штрафи для розважальних закладів.

«Мета — передусім “прикрутити гайки” оцьому розгульному життю, яке, очевидно, зараз точно не на часі, — каже Осадчук. — Я досить емоційно розмовляв зі своїми колегами: що, “хлопці і дівчата, це все, звичайно, добре, але якщо ми не зупинимо оце от нічне життя, і це моя основна претензія, то це те, що буде нас роз’їдати зсередини”. Це вже нас роз’їдає. І найгірше, що з нами може статися, — це збільшення дистанції між фронтом і тилом».

Доцільність комендантської в тилу

Комендантська година діє фактично на всій території України з початку повномасштабного вторгнення. Хоч за понад півтора року війни її й дещо скорочували, залежно від області.

Єдиним регіоном, який живе без обмежень, є Закарпаття. У місцевій військовій адміністрації стверджували, що потреби в комендантській годині в найвіддаленішій від фронту області не було.

Проте для решти країни комендантська година досі доцільна, переконаний міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

«Дисципліна має бути в тилових регіонах, — заявляв Клименко в нещодавньому інтерв’ю «Українській правді». — І профілактика злочинності. Щоб ви розуміли, у цей час злочинності практично немає, вона мінімізована».

Під час комендантської години заборонено пересуватися населеним пунктом пішки або автомобілем без спеціальної перепустки. Не можуть працювати магазини та розважальні заклади. Не ходить громадський транспорт, а метро працює лише як укриття.

Водночас бачимо, що все частіше ці правила порушують і населення ставиться до обмежень усе менш серйозно.

Але існування комендантської години, в тому числі у тилу, виправдане — кажуть експерти.

«Функціонування комендантської години на тилових територіях спрощує задачу правоохоронцям з боротьби зі злочинністю в принципі. Плюс російські навідники і російська агентура нікуди не ділися», — каже hromadske військовий експерт порталу Defence Express Іван Киричевський.

За його словами, комендантська година — це єдиний варіант в умовах воєнного стану, коли на правоохоронні органи, які теж залучені до боїв на фронті, лягає посилене навантаження.

«Тому тут стоїть варіант так: або збереження громадського порядку всіма доступними засобами комендантської години, або подальше звуження прав і свобод громадян, у цьому випадку необхідне для ефективного виконання функцій правоохоронних органів», — додає Киричевський.

«Ми іноді дуже швидко розслабляємося, але комендантська година — це ж не забавки. У нас війна. Уся територія країни залишається під ризиком, а ніч — це час найбільшої кількості атак», — каже ініціатор законопроєкту Андрій Осадчук.

«Комендантська година — це інструмент громадської і національної безпеки. Крапка. Не мені і не вам обговорювати, треба вона чи не треба. Але щоб вона була ефективною, має бути відповідальність за її порушення».

Автор: Оксана Іваницька

Джерело: hromadske