В 2021 году Путин планировал захватить не только Украину, но и Беларусь — правда постепенно​

Что за документ?

Документ, который изучил Центр «Досье», называется «Стратегические цели Российской Федерации на белорусском направлении». Благодаря ему мы знаем, что глобальные цели Кремля — установить доминацию русского языка над беларуским, подстроить беларуское законодательство под российское и подчинить себе общественно-политическую, торговую, научную и культурную жизнь Беларуси. Вокруг этих сфер и выстроена вся стратегия администрации президента. Каждая из целей распределена на задачи разных срочностей — до 2022, 2025 и 2030 годов.

Ключевую роль в планах Кремля играет Союзное государство — именно через него Россия собирается нарастить свои силы в Беларуси. Например, до конца 2022 года перед администрацией президента стояла задача убедить беларуское руководство в необходимости работы над СГ.

«Союзное государство — угроза для беларуского народа и беларуской государственности. Это не союз равных — это дорожная карта по поглощению Беларуси Россией. В Союзном государстве с Россией Беларусь утрачивает признаки суверенитета и становится пассивным статистом чужой политики. Сейчас Союзное государство — это ширма для России, чтобы установить контроль над Беларусью», — уверена Светлана Тихановская.

Документ администрации президента подтверждает ее слова. Те самые целевые программы Союзного государства, которые Путин утвердил с Лукашенко, являются частью задач, поставленных администрацией президента.

Помимо гармонизации торгово-экономических отношений Россия до 2030 года планирует установить контроль в военно-политическом секторе Беларуси. В задачи российской разведки входит ограничить влияние «националистических и прозападных» сил, завершить реформу беларуской Конституции с учетом интересов РФ, закрепить пророссийские настроения в военных и политических элитах и среди населения.

О том, что реформа Конституции в Беларуси проводится в том числе в интересах Кремля, ранее говорили эксперты.

«Лукашенко делает это больше для Владимира Путина, который в общем-то инициировал конституционную реформу в Беларуси в то время, когда еще сотни тысяч людей были на улицах. Ему было важно, чтобы это не перекинулось в Российскую Федерацию, и поэтому ему нужно было, чтобы Лукашенко пообещал какую-то морковку людям, чтобы они ушли с улицы. Вот предыстория конституционной реформы»,— рассказывал беларуский оппозиционный политик Анатолий Лебедько.

А вот беларуские элиты опасаются слишком тесного сотрудничества с Россией, уверен источник наших партнеров по расследованию. «Они не заинтересованы в превращении в вассальное государство России. Ни политики, ни местные олигархи. Несмотря на свою близость к России, Лукашенко в прошлом всегда подчеркивал независимость страны», — объяснил он. По его словам, у Путина весьма напряженные отношения с Лукашенко:

«Они оба не очень любят друг друга. Это также связано с тем фактом, что баланс сил между ними так сильно изменился. Каждый ждет, когда другой умрет».

Согласно «Стратегическим целям», администрация президента собирается обеспечить себе контроль над информационным пространством Беларуси до конца этого десятилетия. Сделают это при помощи увеличения количества российских СМИ в Беларуси и усиления российского информационного влияния среди населения. А в круги политической и военной элиты Кремль собирается внедрить «пророссийские группы влияния». Также Россия собирается ввести упрощенную процедуру выдачи российских паспортов беларуским гражданам «в целях создания прослойки россиян, заинтересованных в интеграции, и бизнес-кругов, ориентированных на российский рынок», говорится в документе.

«Паспортизация» — один из любимых методов Кремля для вмешательства в политику зарубежных стран. «Они использовали это в Абхазии, а также в Южной Осетии и на востоке Украины. Они раздают российские паспорта местным жителям, чтобы расширить свои интересы. Это дает им основание вмешаться и защитить права своих граждан. При необходимости они могут использовать права своих соотечественников в качестве оправдания для силового вмешательства», — объяснил эксперт.

Инструментом в руках российских политтехнологов станет даже образование. К 2030 году Россия надеется открыть в Беларуси пункты сдачи ЕГЭ. Помимо этого в планах Кремля — открыть новые центры науки и культуры в Могилеве, Гродно и Витебске. Вероятно, это будут филиалы Россотрудничества, которые часто оказываются прикрытием российских разведчиков и «агентов влияния».

По словам собеседника иностранных журналистов, Кремль относится к этим планам крайне серьезно и прилагает усилия для их реализации: «Россия осознает, что Беларусь пытается остановить эти процессы. Кое-что из этого видно публично, например затягивание процесса политической интеграции. Но Российская Федерация продолжает свое давление [на Беларусь], несмотря ни на что».

Хотя война в Украине замедлила реализацию планов, она далеко не остановила ее, объяснил источник: «Долгосрочная цель по достижению полного контроля над Беларусью все еще в силе и не изменилась».

Помимо целей в документе описаны и угрозы планам России в Беларуси. Так, в администрации президента боятся сближения беларуских властей с НАТО и отдельными государствами — членами альянса, влияния на Лукашенко националистических и прозападных политиков, замены российских вакцин от коронавируса на американские и европейские, а также отказа от преподавания на русском языке.