“Масові забіги через поля і витончені суїциди”. Військовослужбовець ЗСУ – про бої з північнокорейцями

Російська армія дедалі ближче підходить до Суджі та останніми кількома тижнями посилює натиск, прагнучи повністю витиснути ЗСУ з Курської області. Північнокорейські солдати виявилися влучними стрільцями, які вигадують власні методи боротьби з українськими дронами. ЗС РФ завдають дедалі більше ударів по Суджі, не надто дбаючи про безпеку мирних жителів, які залишаються в місті.

Про це та інші події на Курському фронті журналісти видання “Вот Так” поговорили із військовослужбовцем ЗСУ Артемом Карякіним (позивний “Східний”), який особисто бере участь у боях на території Росії.

– Російська армія не припиняє спроб остаточно видавити ЗСУ з Курської області. З відкритих джерел відомо, що бої вже точаться в безпосередній близькості від Суджі. Як з точки зору очевидця виглядає ситуація на цій ділянці фронту?

– Останні тижні росіяни продовжують наступати великими силами без будь-яких помітних пауз. Основний наголос вони роблять на правий фланг [на схід і південний схід від Суджі, де лінія фронту проходитьпроходитьвсього в кількох кілометрах від райцентру]> – з боку Махнівки та Бондарівки вони майже наблизилися до міських меж. Бондарівка – це фактично район самої Суджі, село просто плавно переходить у міську забудову – чіткої межі між ним і містом просто немає.

Не дивно, що, маючи такий успіх, росіяни активно продавлюють саме цей фланг. Тут задіяні їхні основні сили, штурмові дії взагалі не припиняються.

До цього противник атакував з півночі, намагаючись пробитися через село Погребки. Після серії невдач вони змінили напрямок і стали наносити флангові удари в бік Малої Локні, яка розташована за п’ять кілометрів південніше. Мала Локня їм просто необхідна, тому що це важлива висота [за 13 кілометрів на північ від Суджі]. Контроль над нею відкриває великі можливості для подальшого наступу на Суджу з півночі.

Карта: “Ось Так”

Кількість російських FPV-дронів за останній місяць збільшилася ледве не вдесятеро. Вони працюють по Суджі та найближчих населених пунктах. Якщо раніше над основними дорогами, які ведуть із Сумської області до Суджі, їх практично не було видно, то зараз вони прагнуть повністю контролювати всі логістичні шляхи [з Україною Суджузв’язуєєдина дорога з твердим покриттям, що проходить за 10 кілометрів від підконтрольної ЗС РФ території] – десь більше, десь менше успішно..

Були періоди, коли їм дуже добре вдавалося порушити нашу логістику. Після 31 грудня кардинально змінилася ситуація в повітрі. Росіяни повністю контролювали основну трасу, яка веде з Сумської області в Суджу. Це дуже сильно ускладнювало нашу логістику – підвезення людей, боєприпасів, евакуацію поранених. Потім вони стали контролювати і запасні дороги. Ми спостерігали велику концентрацію FPV-дронів типу “крило”. Вони, звісно, зліплені з лайна і палиць, але летять і несуть дещо більший заряд.

З’явилося дуже багато FPV-дронів на оптоволокні [вони стійкі перед перешкодами, які створюють засоби радіоелектронної боротьби], причому їхня тактика теж змінюється. Досвідчені пілоти садять такий безпілотник на трасу або біля неї і чекають на велику техніку. Часто вони навіть пропускають джипи та пікапи, а коли з’являється бронетехніка – здіймаються в повітря і знищують її. Таких досвідчених, добре підготовлених екіпажів, за нашими спостереженнями, на цьому напрямку вже чимало – щонайменше 4-5.

Більше того, росіяни тепер ще намагаються вийти до нашої ключової траси по землі, причому одразу з двох сторін. Необхідно визнати, що зона нашого контролю поступово звужується, і це дуже недобре для нас.

– Що відбувається в самій Суджі? Наскільки сильно росіяни обстрілюють місто?

– Кількість обстрілів самої Суджі дійсно помітно зросла. Причому росіяни б’ють по російському ж місту не тільки КАБами, про що вже широко відомо, а й “Іскандерами” (балістичні ракети з бойовою частиною масою 480 кілограмів), якими зовсім нещодавно було обстріляно Суджу.

Тут же були помічені й “Солнцепеки” (важкі вогнеметні системи з термобаричними реактивними боєприпасами, що володіють великою руйнівною силою на великих площах). Проте з них росіяни поки що по самому місту не працювали – завдавали ударів на підступах до нього.

Я чув, що противник багато разів заявляв про початок боїв за Суджу. Можу сказати, що поки що це не зовсім так, але за ворота в Суджу битва вже йде. По тій же Махнівці ситуація змінюється щодня. Грубо кажучи, сьогодні росіяни можуть прорватися і опинитися за кілометр від міської межі, проте наступного дня їх відкидають назад. І так повторюється знову і знову. Часто вони просто самогубно біжать через поля, щоб заскочити в населений пункт. Ці поля в прямому сенсі стають для них полями смерті.

– Що ви можете розповісти про військовослужбовців з КНДР? Чи доводилося вже зустрітися з ними в бою? Яке враження вони залишили про себе?

– Здебільшого, якщо хтось безбашенно біжить полями, то це північнокорейці. Навіть заскочивши в якийсь населений пункт, вони не намагаються в ньому закріпитися, а буквально пролітають його наскрізь. Звісно, якщо їх до цього моменту не ліквідують.