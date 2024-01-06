Війна в головах: чи допоміг Україні досвід НАТО у психологічній роботі з військовими

У лютому-березні 2022 року російська військова машина зазнала краху на Київщині, зіткнувшись з українськими силами національного спротиву. Підрозділи ЗСУ у скоординованій взаємодії з добровольчими формуваннями та іншими групами Сил оборони не лише зупинили путінську навалу, а й змусили армію рф відступати на декількох стратегічних напрямках.

Кореспондент видання АрміяInform проаналізував, як психологічна підтримка військ, патріотизм та стандарти НАТО можуть приводити до перемоги.

Інтенсивна підготовка до вторгнення

Низка міжнародних військових експертів вважає, що не останню роль в ефективних діях українського війська зіграла інтенсивна підготовка військовослужбовців за стандартами НАТО, яка активізувалась та тривала напередодні широкомасштабного збройного вторгнення впродовж декількох років.

Перехід штабів ЗСУ на натівську J-структуру (Joint — об’єднаний) дозволив підвищити їх сумісність з керівними військовими структурами країн-членів НАТО. Поступовий перехід до стандартів Альянсу відбувався за багатьма напрямками. Він пришвидшив свої темпи під впливом загрозливого фактора широкомасштабного збройного конфлікту.

Українське командування дотримується угоди про стандартизацію — нормативного документа, який містить в собі 1200 одиниць стандартів та регламентує загальні правила, встановлює спільний порядок дій, закріплює єдину термінологію, забезпечує уніфікацію технологічних процесів, озброєння та військової техніки тощо.

І це дозволяє ЗСУ застосовувати на полі бою аналітичні, наукові та інші розробки військово-політичного міжнародного об’єднання, зокрема при наданні психологічної допомоги українським військовослужбовцям.

Нова структура психологічної допомоги

За ініціативи представництва НАТО в Україні відбулися зміни в організації професійної діяльності українських військових психологів. Військові фахівці із забезпечення ментального здоров’я військовослужбовців ЗСУ з’явились у 2015 році.

Від перших кроків з впровадження посад офіцерів-психологів керівництво Центру морально-психологічного забезпечення Збройних Сил (МПЗ ЗСУ) перейшло до створення за стандартами НАТО розгалуженої мережі психологічної допомоги.

Унікальний досвід російсько-української війни сприяв адаптації закордонних методик, напрацьованих практичними психологами та аналітиками армій країн-членів Альянсу.

Поступово в Україні була сформована гібридна форма організації структури надання психологічної підтримки для підготовки мобілізованих бійців, здійснення моніторингу стану військовослужбовців групами моніторингу бойового стресу, здійснення терапевтичної діяльності офіцерами груп супроводу та відновлення тощо.

На відміну від країн-членів Альянсу, де військові психологи працюють переважно на 3 та 4 рівнях, в Україні пріоритетом стала робота кризових, оперативних, тактичних психологів в безпосередній близькості до лінії бойового зіткнення.

Особливості українського досвіду

За словами начальниці відділу оперативної психологічної роботи у військах (силах) Центру МПЗ ЗСУ Наталії Мельник, широкий фронт російсько-української війни та надзвичайно велика кількість військовослужбовців, залучених у бойові дії, змушують українських військових психологів зосереджуватись саме на наданні первинної психологічної допомоги та заходах, передбачених кризовою психологією.

Для збільшення кількості осіб, які спроможні надавати первинну психологічну допомогу бійцям, які зазнали травмування та перебувають у гострому стресовому стані, фахівці Центру МПЗ ЗСУ разом зі своїми закордонними колегами провели безпосередньо у військах тренінги з надання первинної психологічної допомоги.

Навчені за цією програмою, з використанням принципу «рівний рівному», молодші командири, сержанти, військові, які зазвичай користуються особливою повагою та довірою у своїх бойових побратимів, сприяли швидкому поверненню реабілітованих військовослужбовців до виконання бойових завдань.

Загальна кількість тренінгів з надання психологічної підтримки на полі бою для українських військових, ініційованих Представництвом НАТО в Україні, до кінця поточного року має сягнути цифри у майже 100 триденних сесій.

Унікальний досвід мають і штатні групи психологічного супроводу та відновлення, які були створені за Стандартами НАТО. Вони не лише забезпечують заходи з декомпресії українських захисників в районах відновлення боєздатності.

Ці групи організують роботу на пунктах надання психологічної допомоги, в яких стабілізують психологічний стан військових протягом 3-5 днів.

У складних випадках групи направляють важко травмованих пацієнтів, яких не вдається стабілізувати, до медичних закладів для їх подальшого лікування та реабілітації.

Суспільство — опора для своїх захисників

У разі великих втрат, які зазнав той чи інший підрозділ внаслідок важких боїв, або самогубства одного з його бійців, виходу з оточення тощо, опіку над ним бере на себе Центр морально-психологічного забезпечення, який також був створений за ініціативою НАТО у 2016 році.

Головною відмінністю його діяльності від традицій та Стандартів Альянсу у сфері збереження ментального здоров’я було те, що українські військові психологи намагались максимальна наблизитись до зони ведення бойових дій.

Військові психологи ЗСУ намагаються розташувати свої пункти надання психологічної допомоги як найбільш наближено до особового складу, який постійно потребує їхньої професійної допомоги.

На відміну від українців, американські фахівці, наприклад, та військові психологи інших країн НАТО зазвичай приймають травмованих військовослужбовців на віддалених військових базах та в інших відносно безпечних місцях.

Одним з напрямків роботи зі зменшення рівня тривожності військовослужбовців ЗСУ перед входженням їх більш підготовленими у зону компресії стала психологічна едукація. Вона була запозичена у американських військових психологів ще на початку АТО (Антитерористична операція на сході України 2014–2018 роки).

До цієї роботи, окрім військових психологів, також доєднались інші фахівці з наукового середовища України. Вони поєднали рекомендації натовських аналітиків з бойовим досвідом українського козацтва. З часом в країні просвітницька робота з військовими та членами їхніх родин набула більш системного характеру.

За інформаційної підтримки інструкторів Північноатлантичного альянсу та вітчизняних ЗМІ, а також військової преси, радіо й телебачення офіцери Центру МПЗ ЗСУ регулярно роз’яснювали, як травматичні події війни можуть впливати на ментальне здоров’я людини.

Вони пропагували військовослужбовцям та членам їхніх родин сертифіковані методики стабілізації себе та своїх близьких. На рівні держави була ініційована першою леді України Національна програма психічного здоров’я та психосоціальної підтримки.

За підтримки вітчизняних ЗМІ та медіаспільнот країн-партнерів України проводилась системна пропагандистська робота зі створення героїзованого узагальнювального образу українського захисника, членів його родини та всього українського народу.

Завдяки цьому змінилась парадигма інформаційного висвітлення подій в Україні, населення якої зазнало колективної травматизації. Зі стану «жертви» українське суспільство та його Сили оборони перетворились на героїв, які задовольняють прагнення багатьох українців до відновлення справедливості та покарання дегуманізованих міжнародними політиками та медіа окупантів.

Жорстока, загарбницька війна рф, яка на початку сприймалася в Україні як боротьба за збереження української нації, перетворилась на справедливу, національно-визвольну війну, епічну битву за свободу і незалежність, за демократичні цінності.

Безперечно, це відобразилось на покращенні загального емоційно-конгнітивного стану українського суспільства та його захисників. Спільно з міжнародними партнерами в інформаційному просторі як України, так й світу було створено морально-психологічну атмосферу поваги та підтримки українців, військових, ветеранів російсько-української війни, членів їхніх родин, які дорогою ціною зупинили розповзання метастаз рашизму по планеті.

Станом на сьогодні, за допомогою простих та легко зрозумілих порад військових психологів відбувається медична просвіта та корекція поведінки безпосередньо самих військовослужбовців ЗСУ та їхніх рідних, близьких, друзів, бойових побратимів.

Використовуючи отриману психоедукативну інформацію від військових психологів, які досконало вивчили предмет своїх інформаційних інтервенцій в українське суспільство та військо на передовій російсько-української війни, громадяни України демонструють всьому світові взірець сили духу, стійкості та згуртованості. Вони кожного дня крок за кроком наближають, за допомогою зарубіжних партнерів, Україну і світ до перемоги.

Як піклуються про військових за океаном

За даними Міністерства у справах ветеранів війни України, близько мільйона осіб з військовим досвідом мають повернутися в трудові колективи. Кожен десятий працівник України матиме статус «ветерана війни».

Вони потребуватимуть не лише соціалізації, а й насамперед професійної психологічної підтримки з боку української держави. Психологічна допомога ветеранам війни в Україні побудована на використанні закордонного досвіду та імплементована через створення відповідної юридично-правової бази, з урахуванням національних традицій та особливостей воєнного стану. На зразок того, як ця робота здійснюється в інших країнах світу, в Україні до психологічної реабілітації ветеранів війни також залучені чисельні волонтерські громадські організації та благодійні фонди.

Проте, попри значний прогрес у співпраці державного та громадянського секторів, в Україні й досі залишається проблемним питанням соціальна та міжособова стигматизація осіб, які потребують або звертаються за психологічною допомогою.

Наразі народні депутати Верховної Ради України намагається вирішити його на законодавчому рівні, використовуючи досвід своїх американських колег. Як повідомило оборонне відомство Сполучених Штатів Америки, під час щорічних заходів під назвою «Місяць запобігання самогубствам» відбулась презентація нової політики конфіденційності.

Нова концепція має на меті спрощення процедури звертання американських військовослужбовців за послугами психіатричної допомоги та лікування при зловживанні психоактивними речовинами.

Пацієнти можуть робити це так само легко, як при зверненні за будь-якими іншими медичними послугами. При цьому вони не бояться того, що командування їх частини буде про це поінформоване та застосує стосовно них певні адміністративні заходи.

Цей принцип надання психологічної допомоги в Міністерстві оборони США назвали «Підхід, в якому не має неправильних дверей». Спираючись на Закон Брендона (розділ 704 публічного права 117-81) і законопроєкт Конгресу, що був названий на честь старшини 3-го класу Брендона Казерти (здійснив самогубство у 2018 році), військовослужбовці збройних сил США мають право розпочати процес власного направлення на обстеження психічного здоров’я лише з розмови з безпосереднім командиром.

Як показав Звіт Конгресу за 2023 рік, щодо ефективності програми TRICARE, зокрема про вплив програми на військових пенсіонерів (доступ, вартість, якість медичних послуг) попит на послуги у сфері забезпечення психологічного здоров’я в структурах оборонного відомства зріс. Цього року прийняли нових пацієнтів 51 відсоток постачальників психологічних послуг. Крім того, міністр оборони США Ллойд Дж.Остін восени поточного року опублікував меморандум, спрямований на подолання стигми та запобігання самогубств серед військовослужбовців та ветеранів.

Як наголосив міністр оборони США у своїй ініціативі «Турбота про наших людей»: «Ми повинні сприяти довірі та згуртованості на робочих місцях і в спільнотах, що знаходяться під нашою опікою. Ми повинні інтегрувати профілактику в усі наші зусилля. І ми повинні дотягнутися до тих, хто бореться, й полегшити їм пошук допомоги. Турбота про наших людей є священним обов’язком, і ми продовжуватимемо виконувати його з рішучістю та моральною ясністю, яких заслуговують наші товариші по команді».

Під цими високими словами, очевидно, може підписатися кожен з очільників оборонних відомств країн-членів НАТО. Цей курс на всебічну психологічну допомогу військовослужбовцям та ветеранам війни також демонструє і українська держава.

Забезпечення ментального здоров’я є передумовою не лише перемоги України в сучасній російсько-українській війні, а й фундаментом, на якому будуватимуть своє щасливе мирне майбутнє комбатанти разом з тими, хто підтримував їх протягом важкого воєнного періоду, знаходячись в умовному тилу.

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Автор: Анатолій Бальчос