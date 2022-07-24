ВСУ осваивают трофейное вооружение захваченное у российских оккупантов

ВСУ осваивают трофейное вооружение. Журналисту издания Крым.Реалии показали оружие и автопарк бронетехники, которые отбили у российских захватчиков в боях в Николаевской области. Особенно ценные экземпляры – система залпового огня БМ-21 «Град» и российская БРЭМ-Д – это боевая ремонтно-эвакуационная машина десанта.

Среди ценных экземпляров также МТ-ЛБ, в народе «мотолыга», – она теперь как донор для ремонта другой техники. Трофейная боевая машина десанта сделана из дюралюминия, на вооружении имеет 30-миллиметровую пушку и противотанковый комплекс. По путевым листам, которые нашли в машинах, отследили, что почти вся техника и вооружение пришли из Крыма через Керченский мост.

Российский ГРАД «Украина»

На бампере российской системы залпового огня «Град» букву «Z» закрасили, и теперь здесь надпись синей краской «Украина».

Этот «Град» был отбит у российской армии в боях в Николаевской области, рассказывает заместитель командира ремонтной роты 59-й бригады.

«Эта машина очень эффективна. Это БМ-21 «Град» – система залпового огня, которая досталась нам от российской армии. Они ее оставили, мы ее забрали, восстанавливаем. И дальше она пойдет в реактивную батарею и будет выполнять задачи, связанные с защитой родины».

Справка: БМ-21 «Град» – реактивная система залпового огня, калибр снарядов 122 мм. Количество снарядов для залпа – 40. Максимальная дальность стрельбы 40 км. Разработана в СССР и используется с 1963 года. Выпускалась на базе грузовика Урал. Предшественницей «Града» называют систему «Катюша». Есть и украинская модификация БМ-21К.

«Градов» такой модификации на вооружении украинской армии нет. В чем же разница, объясняет заместитель командира ремонтной роты 59-й бригады.

«У нас таких машин нет. Во-первых, по резине видно, что она российского производства. Во-вторых, если посмотреть в решетку, то видно, что радиатор отодвинут. То есть уже можно понять, что там стоит двигатель МАЗовской шестерки. У нас такие двигатели не используются. Еще одно отличие – оно может стрелять залпом и по 40, и по 20 снарядов. У них либо полпакета, либо полный пакет. Наши могут стрелять по 2 и по 4 снаряда».

БРЭМ-Д – еще один ценный трофей. Это боевая ремонтно-эвакуационная машина десанта. У украинской армии нет таких машин, в ВСУ это единственный экземпляр.

«Это российская техника, у нас нет такой. Один экземпляр, одна единица, пожалуй, только у нас. В ВСУ только один. Это БРЭМ-Д – боевая ремонтно-эвакуационная машина десанта. Она используется для эвакуации поврежденных машин БМД. БМД-2 у них боевая машина, а это эвакуационная машина, которая восстанавливает им ходовую часть, моторно-трансмиссионное отделение, в зависимости от поломки. Также у нее есть кран грузоподъемностью до двух с половиной тонн», – рассказывает заместитель командира ремонтной роты 59-й бригады.

Справка: БРЭМ-Д – советская десантная бронированная ремонтно-эвакуационная машина. На вооружении с 1984 года, служит для эвакуации поврежденных бронемашин из-под огня противника.

Эту бронированную машину российские военные оставили, когда отступали из аэропорта Кульбакино под Николаевом. У нее было неисправное сцепление, но сейчас машина в строю, на вооружении ВСУ. Военную машину хвалят, говорят, что боевые задачи выполняет.

Ремонтируют технику в специальной передвижной автомобильной ремонтно-механической мастерской. Здесь можно провести любой ремонт, говорят военные. И не важно, техника украинская или российская, – все болты одинаковые, объясняет Вадим, начальник мастерской МРМ 59-й бригады ВСУ.

«В ремонтно-механической мастерской есть токарный станок, наждак и сверлильный станок. То есть можно самостоятельно делать весь спектр механических работ при ремонте военной техники. Мы можем работать и от внешней сети 380, и от собственного генератора в автономной сети. Все, что касается ремонта, – все одинаково. Болты они что советские, что украинские, стандарты одинаковые».

Боевая машина десанта, БМП и «Мотолыга»

Среди крупных экземпляров, например, вот эта МТ-ЛБ, в народе – «мотолыга». Забрали у российских военных 4 таких машины.

«Нашли их спрятанными в стоге сена на ферме. Вытаскивали их почти неделю. Пытались подойти раз – минометный обстрел, второй – минометный обстрел. Потом мы подготовились и в третий раз вытащили все. Было их около 4 машин», – рассказывает начальник оружия 59-й бригады ВСУ с позывным «Фрейзер».

Справка: МТ-ЛБ – многоцелевой транспортер-тягач. Выпускался на Харьковском тракторном заводе. На вооружении с 1964 года.

Когда российские военные отступали, в МТ-ЛБ порезали электропроводку, открепили аккумуляторы и засыпали сахар в топливную систему, рассказывает начальник оружия 59-й бригады ВСУ с позывным «Фрейзер».

Эти машины у них были для транспортной перевозки, они возили свои вещи. То есть, машина была полностью напичкана их вещами. Пока она играет роль донора, мы с помощью них восстановили свои боевые машины. А именно 2С1 (2С1 «Гвоздика» – самоходная гаубица советского производства, созданная на Харьковском тракторном заводе в 1969 году, калибр 122 мм – ред.), скажем так, немного уже дефицитная машина. Особенно беспокоят двигатели, и потому нужны нам».

Если так называемые «мотолыги» пустят на запчасти, то эта БМД-2 российской армии уже воюет на стороне ВСУ.

«Это боевая машина десанта. Это трофейный образец, который мы восстановили, перебрали, перекрасили, и он сейчас на боевом дежурстве дежурит. Она полностью из дюралюминия, она легкая, она быстрая, у нее на вооружении 30-миллиметровая пушка, плюс она имеет противотанковый комплекс, который, в принципе, нам оставили как трофей. У нас в Украине на таких машинах воюет 25 бригада. (25-я отдельная воздушно-десантная Сечеславская бригада, базирующаяся в Гвардейском, Днепропетровская обл. – ред.) У них они еще остались», – рассказывает начальник оружия 59-й бригады ВСУ с позывным «Фрейзер».

Справка: БМД-2 – боевая машина десанта. Предназначена для десантирования парашютным или высадочным способом из военно-транспортных самолетов. Плавающая.

С этой БМП-2 возились дольше. Пришлось дважды разбирать двигатель, российские военные засыпали сахар в топливную систему. Теперь эта плавающая БМП с 30-миллиметровой пушкой на ходу.

«Сюда ставится автомат, зажимается и ведется бой. Один, два, три, и с той стороны трое – всего шесть человек. Плюс наводчик, командир, механик. И все помещаются в машину. Эта сидушка – это баки, а они сидят на сиденье. То есть на бак ложится сидушка, и сидят они работают, у них сектор обстрела. У каждого есть своя задача», – объясняет украинский военный.

Справка: БМП-2 – советская и российская гусеничная боевая машина пехоты. На вооружении СССР с 1980 года.

О российской технике «Фрейзер» отзывается с уважением. Говорит – встречаются относительно новые образцы. Как, например, этот КамАЗ, который был собран специально для военных.

«Особенность в том, что они новые. Они 2014-2015 годов выпуска. У них отличные колеса, которые выдерживают попадания пуль, у них есть подкачка. У них двигатель Евро 5, то есть это мощные отличные машины. Которые уже служат нам. Мы восстановили кабину, у нее были пробиты колеса, мы сняли с других машин, поставили. В нее были попадания пуль, двери мы переставляли и приборы», – рассказывает «Фрейзер».

«Корд» и танковый «калаш»

В ходе боев в Николаевской области украинской армии достались образцы российского стрелкового оружия. Уже готовы к использованию пулемет Калашникова и пулемет «Корд», рассказывает заместитель командира ремонтной роты 59-й бригады.

«Это трофейные образцы пулеметов. Пулемет танковый. ПКТ – пулемет Калашникова танковый. Это трофейный экземпляр. А это трофейный «Корд», также зенитный пулемет, 12,5 калибр. Мы их восстановили, в принципе, они смазаны и готовы к выполнению дальнейших боевых задач».

Справка: ПКТ – пулемет Калашникова танковый, калибр 7,62 мм, советский танковый пулемет 1969 года выпуска.

Справка: «Корд» – российский крупнокалиберный пулемет с ленточным питанием под патрон 12,7×108 мм. Помимо пехотного варианта может устанавливаться в зенитной установке на башне российского танка Т-90С.

Пулеметы особенно дефицитны в ВСУ, их ремонтируют и передают в разные подразделения украинской армии.

«Март, февраль, когда бои были, техники осталось много, и мы ее забрали. К примеру, этот пулемет используется танкистами. Танкистам мы передали, у них тоже бывает дефицит с этими видами. Так же и ПКТ – в танке используется, в БМП используется, в БМД, во всех образцах бронированной техники», – рассказывает заместитель командира ремонтной роты 59-й бригады.

А этого мужчину в 59-й бригаде называют не иначе как пан Шевченко. Потому что имеет 4 гражданских и 4 военных профессии. Он не только ремонтирует, но и изобретает. Инженер сконструировал станину для трофейного танкового пулемета Калашникова.

«Станина, сделанная под ПКТ, только когда он в машине стационарно используется, там есть такая кровать под нее, прицел и все. В закрепленном корпусе. Мы решили сделать его. Станину взяли у АГС-а (АГС – советский автоматический гранатомет на верстате, выпускаемый с 1971 года – ред.), а саму постель из БМД российской. Аккумуляторную батарею поставили, ее можно установить на легковой автомобиль. Она подвижна, у нее сектор огня, вверх-вниз, она работает, в принципе, хорошо», – рассказывает заместитель командира ремонтной роты 59-й бригады.

Это ноу-хау еще протестируют и передадут стрелковым подразделениям ВСУ, говорит замкомандира ремонтной роты.

Ответ на популярный вопрос – когда кончится война?

Почти все вооружение и техника, отбитая у российских военных в боях на Николаевщине, пришла из Крыма, – говорит военнослужащий 59-й бригады с позывным «Фрейзер».

«По путевым листам можно отследить, какие части потеряли или подарили нам эту машину. Соответственно весь маршрут, как она двигалась и как она сюда попала, есть с подписью и печатями. Мокрыми печатями. Практически на всех машинах маршрут прокладывался через Керчь. Керчь-Севастополь и сюда. Через Керченский мост они все проходили».

Командир стрелкового батальона 28-й бригады Сергей Ткачук убежден, что противника нужно уважать. Не витать в облаках и оценивать силу агрессора.

«Артиллерия у них очень сильная, потому что не раз мы видели, как их артиллеристы стреляют, танкисты, пехота. Это не времена, когда были АТО и ООС, сейчас там реально воюют специалисты».

Когда закончится война? У Сергея Ткачука есть четкий ответ на этот популярный вопрос.

«Кончится тогда, когда каждый придет в воинскую часть, приведется, не уедет в Польшу, за границу, не будет кричать, что у него пятеро детей, и встанет в защиту своей родины. Когда моего ребенка спросил: «Сколько твой папа может воевать?», мой ребенок ответил: «Пока вы сидите здесь, охраняете Польшу, столько он и будет воевать». И не раз говорил, что надо брать автомат и вставать на защиту своей родины. А не кричать возле магазина, какие мы патриоты. А многие патриоты сейчас сидят за границей», – отвечает Сергей Ткачук, командир 4-го стрелкового батальона 28-й бригады ВСУ.

Освобождение Херсона и всего юга зависит от поставок тяжелого вооружения Украине, считает комбат. По его мнению, тогда и контрнаступление будет продвигаться быстрее.

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