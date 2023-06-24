Як діяти у випадку викиду радіації та як Україна готується до можливого теракту РФ на ЗАЕС

23-го червня Міністр внутрішніх справ запевнив, що Україна відстежує радіаційний фон, а фахівці й техніка готові до різних сценаріїв розвитку подій. ХПГ зібрала рекомендації МВС і МОЗ, яких варто дотримуватися у разі радіаційного витоку.

Після того, як стало відомо про можливий теракт РФ на Запорізький АЕС, Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко запевнив, що українські фахівці готові до різних сценаріїв розвитку подій, і закликав людей не панікувати.

“Щодо загрози надзвичайної ситуації на ЗАЕС. Без емоцій про головне: ми пильно стежимо за радіаційним фоном; техніка готова, спеціалісти готові до різних сценаріїв розвитку подій; на випадок надзвичайної ситуації ми вже розгорнули роботу відповідних штабів”, — написав він у своєму телеграм-каналі удень 23-го червня.

Ігор Клименко також повідомив, що найближчими днями відбудуться навчання з розгортанням санітарних блокпостів та відпрацювання обставин, які можуть виникнути в разі надзвичайної ситуації на ЗАЕС.

В етері телемарафону Ігор Клименко детальніше розповів про штаби, що вже почали працювати в Україні. З-поміж іншого розгорнуті на випадок вчинення російського теракту штаби координуватимуть взаємодію представників влади, фахівців та населення. За словами очільника МВС, до роботи штабів залучили енергетиків, представників ДСНС, поліції, медиків.

Усе обладнання для виміру радіації готове до використання, каже Клименко. Окрім цього, людей, які захочуть виїхати з 200-кілометрової зони навколо ЗАЕС, забезпечать відповідним транспортом, пообіцяв міністр. За його підрахунками, може йтися про близько пів мільйона громадян.

Що робити у випадку радіаційної аварії?

Стислі рекомендації від МВС

Очільник МВС закликав українців не панікувати та нагадав основні правила безпеки:

не виходити на вулицю з укриттів, допоки не буде офіційних вказівок від влади;

зачинитися у приміщенні, зачинити вікна у помешканні, перекрити вентиляцію та вимкнути кондиціонери;

ущільнити всі отвори, які є в будинках або квартирах, скотчем або вологою тканиною;

обов’язково стежити за офіційними повідомленнями ДСНС, поліції та місцевої влади.

Якщо людина перебуває на вулиці, вона має скористатися респіратором або медичною маскою. У МОЗ також радили терміново зайти до приміщення, це найбезпечніша дія, яку слід обов’язково виконати.

“Що стосується ЗАЕС. Той радіаційний фон, який можливо буде після будь-яких заходів у повітрі, буде зберігатися приблизно одну добу. На 80% ми зменшимо радіаційний фон саме протягом доби”, — розповів Ігор Клименко.

Розширені рекомендації від МОЗ

МОЗ також нагадало алгоритм дій, якого необхідно дотримуватися у разі витоку радіації.

Пам’ятка від МОЗ.

Де перебувати?

У МОЗ пояснили, що оскільки радіоактивний матеріал осідає на зовнішній стороні будівель, найліпше триматися якомога далі від стін і даху будівлі. Найбезпечніше — перебувати у підвалі або всередині будівлі.

Опікунам домашніх тварин варто тримати їх поруч і не відпускати на вулицю.

Також у МОЗ порадили:

за можливості залишатися в кімнаті без вікон і зовнішніх дверей;

зачинити вікна та двері;

ущільнити отвори підручними засобами (скотчем, тканиною, змоченою водою, і таким іншим);

вимкнути системи вентиляції (кондиціонери або обігрівачі), які зазвичай працюють у будинку.

Звідки брати інформацію?

Варто стежити за офіційними джерелами інформації: відстежувати повідомлення від ДСНС, поліції, органів місцевої влади. Можна заздалегідь підписатися на їхні телеграм-канали, а у разі теракту слідкувати за новинами на телебаченні та/або радіо та читати офіційні телеграм-канали. Потрібно обов’язково виконувати вказівки місцевої влади та надзвичайників.

Як себе знезаразити?

Слід зняти верхній шар одягу : він може містити до 90% радіоактивного матеріалу. Украй важливо робити це обережно, аби не розтрусити радіоактивний пил.

: він може містити до 90% радіоактивного матеріалу. Украй важливо робити це обережно, аби не розтрусити радіоактивний пил. Далі потрібно покласти одяг у пластиковий пакет або герметичний контейнер і тримати його якомога далі від людей і домашніх тварин.

або герметичний контейнер і тримати його якомога далі від людей і домашніх тварин. Якщо це можливо, треба прийняти душ (з милом) і помити голову (шампунем). При цьому не можна використовувати кондиціонери для волосся : вони можуть закріпити радіоактивний матеріал на волоссі.

При цьому : вони можуть закріпити радіоактивний матеріал на волоссі. Потрібно не розтирати шкіру та уникати подряпин, аби радіоактивний пил не потрапив у відкриті рани.

Якщо можливості помитися у душі немає, слід вимити руки, обличчя та відкриті частини тіла з милом під проточною водою .

. Якщо немає і води, можна скористатися вологими серветками або вологою тканиною. У МОЗ радять звернути особливу увагу на руки й обличчя: протерти повіки, вії, вуха.

Після цього треба вдягти чистий одяг і допомогти рідним виконати усі перераховані вище пункти. За можливості краще робити це в рукавичках та масці або респіраторі.

Що безпечно пити та їсти?

Водопровідну воду буде безпечно пити лише тоді, коли рятувальники чи влада повідомлять, що вона чиста. До того часу незабрудненою й безпечною буде лише вода у пляшках, адже пакування захищатиме її від радіоактивних речовин. Кип’ятіння водопровідної води не позбавить її від радіоактивних речовин. З огляду на це, у МОЗ радять про всяк випадок мати запас води у пляшках чи інших герметичних контейнерах. Напої у холодильнику теж будуть безпечні для вживання.

Вода в інших місткостях (унітазі або водонагрівачі) не буде містити радіоактивних речовин. Водопровідну або колодязну воду можна використовувати, аби помитися та протерти поверхні. Навіть якщо водопровідна вода забруднена, її все одно можна використовувати для знезараження, нагадують у МОЗ. Річ у тім, що будь-який радіоактивний матеріал, який потрапляє у поверхневі або підземні води, розбавляється водою до дуже низького рівня, а тому буде безпечним для миття шкіри, волосся та одягу.

У випадку їжі все відбувається за тим самим принципом, що і з водою: харчові продукти будуть безпечними, якщо зберігатимуться в герметичних контейнерах (консервах, банках, пляшках, коробках). Безпечною буде їжа з холодильника та/чи морозильної камери.

Проте у МОЗ порадили перед відкриттям протерти харчові контейнери вологою тканиною або чистим рушником. Також варто протерти кухонне приладдя. Використану тканину чи рушник потрібно покласти у поліетиленовий пакет (або герметичний контейнер) і залишити у недоступному місці, якомога далі від людей і домашніх тварин.

Чи приймати йодид калію?

МОЗ радить приймати йодид калію лише у тому разі, якщо буде відповідне повідомлення від органів влади чи ДСНС. “Приймати йодид калію наперед без потреби — недопустимо, — нагадали у МОЗ. — Це може нашкодити вашому здоров’ю. Також важливо, що йодна профілактика здійснюється одноразово. Тобто вживання йоду зараз не має жодного сенсу”.

Окрім цього, йодид калію не захищає від радіації, він лише захищає щитоподібну залозу від впливу радіоактивного йоду.

“Тобто захистити себе можливо лише за умови дотримання трьох основних правил — перебувати в укритті, стежити за офіційною інформацію та виконувати вказівки органів влади”, — наголосили у МОЗ.

Передісторія

21-го червня очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомляв, що російські військові додатково замінували охолоджувач Запорізької АЕС, яку вони наразі контролюють. “Якщо вони виведуть його [охолоджувач] з ладу шляхом підриву, то є велика ймовірність того, що будуть значні проблеми”, — попереджав Буданов.

22-го червня Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія розглядає сценарій теракту на Запорізькій АЕС — найбільшій атомній електростанції в Європі:

“Щойно була доповідь нашої розвідки та Служби безпеки України. Наша розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції — терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього. На жаль, уже неодноразово мені доводилося нагадувати, що радіація не знає державних кордонів і те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру”, — сказав він у своєму відеозверненні. Президент України підкреслив, що про можливий теракт РФ мають знати усі:

“Європа, Америка, Китай, Бразилія, Індія, арабський світ, Африка — усі країни, абсолютно всі мають це знати. Міжнародні організації. Усі. Жодних терактів на атомних станцій ніколи, ніде не повинно бути. Цього разу не має бути як із Каховкою: світ попереджено, отже, світ може і повинен діяти”, — наголосив Володимир Зеленський.

У Кремлі, як завжди, усе заперечили та назвали заяву Києва “черговою брехнею”.