Як судили інстаграм-блогера, вчительку математики і айтівеця за коригування ракет рашистів по аеродрому Івано-Франківська

Вранці 24 лютого 2022 року близько 7 год. 40 хв. аеродром військової частини біля Івано-Франківська обстріляли крилатими ракетами, що призвело до руйнувань і загибелі військовослужбовця.

Наступного дня збили військовий літак, зазначає видання «Судовий репортер». Двоє чоловіків на прохання старости села Колінці і місцевого поліціянта згодилися пройтися і глянути, чи немає на місцевості чогось підозрілого. Коли вже починало смеркати, вони помітили чоловіка в помаранчевій жилетці з велосипедом, який сказав, що він турист, любить подорожі і заблукав по дорозі до Коломиї. Незнайомець показав «Дію».

Він мав харківську прописку і розмовляв російською та суржиком, що викликало підозру. При собі мав три рюкзаки, два на плечах, а один на багажнику, а ще ліхтарик, який блимав. Чоловік говорив, що він айтівець і проживає у мотелях і готелях. Постійно повторював одне і теж, але опору не чинив, йшов добровільно і був доставлений у поліцію.

Затриманим виявився 44-річний уродженець Харкова Дмитро Кузнецов. Він офіційно розлучений, але є батьком двох дітей. На Харківщині мешкали його батьки і сестра.

В Instagram Кузнецов мав понад 30 тисяч підписників. Він позиціював себе як мандрівник і вільна людина. Протягом 2021-го з урахуванням геолокації публікацій Кузнецов проживав у Швейцарії, Франції, Австрії. З 8 листопада 2021 року чоловік перебував в Україні.

Перший тиждень він провів у Києві і знімав квадрокоптером мости через річку Дніпро, підʼїзди до них, вулицю Хрещатик та інше, що надалі, начебто, передав представникам спецслужб РФ, шляхом розміщення у відкритому доступі у своєму блозі в Instagram.

16 листопада 2021 року Кузнецов приїхав до Харкова і живі два тижні та зняв на відео з допомогою дрону будівлі «Держпрому» в центральній частині міста.

Потім мешкав в Одесі, Львові, на Закарпатті, а 23-24 лютого жив в Івано-Франківську в готелі поблизу аеропорту.

20 лютого 2022 року він написав власну думку щодо можливого збройного конфлікту: «Да, есть план. Он согласован со всеми сторонами конфликта и будет реализован. Каждый будет играть свою роль — один побежит на фронт, другой в сторону границы, третий закроется в доме и будет ждать. У каждого сценария есть продолжение и никто не выиграет и не проиграет, но получит свой персональный урок и будет с этим жить. Если выживет. Многие не знают по-настоящему сложных времен, не знают потерь и не находятся в одной позиции с теми, кто многое пережил. Это временно, — поэтому одни будут наблюдать за процессом, а другие примут в нем участие. Затем все поменяется, роли будут распределены иначе, сцена и декорации тоже изменятся. В этом нет никакого смысла и логики. Это игра, она продолжается».

У деяких своїх публікаціях Кузнецов ділився фото та відео, які він самостійно відзняв у результаті запуску безпілотного літального апарату — дрона. За версією обвинувачення, за кілька днів перед обстрілом аеропорту невстановлений фахівець на прохання Кузнецова вніс зміни до його квадрокопотера, а саме зняв обмеження щодо використання дрону в зонах, заборонених для польотів, а також дав йому два технічні пристрої імітування опромінення засобами ППО.

Вважається, що в ніч із 23 на 24 лютого 2022 року Кузнецов пішки прийшов до аеропорту і залишив там один із пристроїв імітування опромінення ППО.

Вранці 24 лютого 2022 року опублікував фото результату вибуху, зроблене з вікна номера готелю, супроводивши дописом: «Не доброе утро, товарищ Путин».

25 лютого, слідуючи інструкціям спецслужб РФ, чоловік мав перевірити розташування засобів протиповітряної оборони. Дя цього він розмістив біля аеродрому технічний пристрій імітування опромінення засобами ППО і підняв в повітря квадрокоптер. Але був викритий місцевими мешканцями.

Під час слідчого експерименту біля аеропорту дрон «DJI Mavic Air 2» із базовими налаштуваннями виробника не міг злетіти біля військового обʼєкту, маючи встановлене обмеження польотів у забороненій зоні. Натомість дрон, вилучений у Кузнецова ніяких обмежень не мав і злетів на висоту понад 200 метрів і зняв злітно-посадкову смугу й техніку військового аеродрому.

Репетиторку з математики вербували в Білорусі

Через два дні після арешту Кузнецова староста села Колінці повідомив поліцію, що у них поселилася жінка, яка може збирати інформацію для ворога. Це була 50-річна Галина Кришталь — за освітою вчителька математики, яка заробляла репетиторством і займалася розведенням собак породи американський кокер-спанієль.

Видається дивним, що репетиторка математики чомусь вирішила переїхати з Києва в «глибинку».Із середини грудня 2021 року вона орендувала в селі будинок, заплативши на пʼять місяців уперед.

Жінка, нібито, фотографувала своїх собак у полі та в лісі. Але, за версією правоохоронців, протягом січня-лютого 2022 року Кришталь фіксувала посадковий курс військових літаків в районі аеродрому, а також місця розташування органів державної влади.

Під час обшуку на запитання слідчого щодо мети проживання в сільській місцевості Кришталь не змогла дати конкретної відповіді, пояснюючи, що їй просто сподобалось тут. Але додатково повідомила, що у 2015 році пройшла пʼять курсів «Верещагіна» і отримані знання, з її слів, використовуються співробітниками спецслужб Російської федерації.

Під час досудового слідства Кузнецов і Кришталь у присутності захисників і під відеозапис дали зізнавальні показання. З їх розповідей вбачається один спільний момент — що вони, начебто, проходили курси «ДЕІР» (російська абревіатура розшифровується як «подальший енергоінформаційний розвиток»). Ця псевдонаукова система нібито зʼявилася як результат проєкту зі створення психотронної зброї на замовлення КПРС у 1980-х роках.

Кришталь повідомила, що з грудня 2002-го і близько трьох років навчалася в школі «ДЕІР. Ця школа була в Києві на вулиці Красноармійській, 72 і мала легенду, що пішла від спецслужб. Там обіцяли навчати розвідників, але по суті нічого не вчили. Кришталь пішла з цієї організації, як вона говорила, тому що там була не зовсім «свіжа» обстановка, всі сварилися і вона зрозуміла, що це їй це точно не треба.

Кришталь пояснила, що її, нібито, шантажували і якщо вона не буде фотографувати, то її контакти передадуть тим особам, які погрожували її вбити в 2006-му році. Вона розповіла, що колись продавала ділянку свого батька і, взявши завдаток, вирішила розірвала з покупцем договір, бо дізналася, що можна продати дорожче. Покупець дуже розсердився, а вона ще і була винна йому 1000 доларів, які обіцяла віддати, коли продасть ділянку. Потім колишній покупець почав їй погрожувати, що приїде з своїми хлопцями з Донецька і тут всіх буде бити. Згодом вона дізналася, що має справу з одним із найбільших донецьких кримінальних кланів і її батько віддав борг.

У 2013 році Кришталь їздила в Могильов Республіки Білорусь, бо там була собака, потрібна їй для розведення. Біля ветеринарної клініки до неї, начебто, підійшли два незнайомці і сказали, що їм відомо про неї все. Сказали, що її послуги можуть бути потрібні, а можуть бути і ні. Вона злякалась і погодилась.

У її мобільному телефоні виявлено 12 номерів російських операторів мобільного звʼязку. Проживаючи в селі, вона мала нетипові зʼєднання, а саме щопівгодини з її телефона відбувалася передача даних в розмірі 1800 байт.

Кришталь підтвердила, що робила фотографії, передавала їх українцям і фактично не знала, куди вони підуть далі, казала, що падіння літака не знімала. Вона фотографувала на телефон ліс і простір в районі поля, різні державні обʼєкти.

Жінка запевняла, що це все чистосердечне зізнання. Вона не хотіла робити того, що вийшло. Не знала, що її фото може призвести до такої біди. Вона дуже шкодує про свої дії і готова зробити все, щоб цю шкоду виправити, наскільки це можливо.

Адреси обʼєктів для зйомки вона, як стверджує, отримувала від Олександра Віхляєва, якому колись давала уроки математики. Він же оплатив їй пʼять місяців оренди будинку в Колінцях. Хлопець дуже здібний в ІТ. Про те, що вона їде в це село, Віхляєв знав за місяць до події. Вона сама йому розказувала. Коли вони приїхали в Колінці Віхляєв, нібито, сказав, що від неї будуть потрібні деякі фотографії і нагадав, що їй говорили в Могильові, що вона повинна буде виконати цю роботу, щоб її залишили в спокої з приводу історії 2006 року, коли її погрожували вбити. Пояснив, що це невелика робота, просто зробити фотографії і за це ще заплатять гроші.

Айтівець не визнав вину

12 березня 2022 року на Закарпатті затримали 26-річного Олександра Віхляєва, який на своїй машині привіз Кришталь з її собаками і котом у будинок у селі Колінці. Він свою вину категорично не визнавав ні на досудовому слідстві, ні в залі суду.

Чоловік розповів слідчим, що Кришталь була їх із сестрою репетитором із математики. Після вступу в інститут він із Галиною Михайлівною, начебто, майже не спілкувався. Але одного разу жінка попросила допомогти їй із переїздом і заплатила за це кілька тисяч гривень.

Віхляєв говорив, що не знає, чому Кришталь його обмовила. Можливо, боялася чогось, а, можливо, з егоїстичних міркувань. Грошей він їй не давав, фотографіями з нею не обмінювався, але інколи вона сама скидала відео з собаками.

Як пояснював Віхляєв, коли почалася повномасштабна війна війна і обстріли Києва, він і двоє його друзів-айтівців 24 лютого вирушили на Західну Україну, щоб перечекати. Мати Віхляєва свідчила в суді, що уся їх сімʼя хотіла виїхати раніше, але чоловік хворів, тому вирішили, щоб син поїхав вперед і зняв будинок.

По дорозі молоді люди в інтернеті шукали житло, однак все було зайнято або ціни були великі. Тоді Віхляв зателефонував до знайомої Кришталь і запитав, чи можна в неї зупинитися і вона погодилася. Це було вимушене рішення. Вони приїхали близько 2-3 години ночі. На телефонний дзвінок Кришталь не відповідала, на стук у двері не відчинила і вони заночували в машині. Зранку господиня їх впустила.

Вважається, що під час цього візиту Віхляєв без відома своїх попутників мав із Кришталь контрольну зустріч і передав їй детальні інструкції щодо маршруту відходу після виконання завдання. Згідно з планом, після підриву аеродрому Івано-Франківська агенти мали виїхати до західної Європи.

Попивши чаю, молодь поїхала далі. У селі Верхні Ремети Закарпатської області вони знайшли будинок на 12-13 чоловік, куди згодом приїхали також їхні родичі, в тому числі батьки Віхляєва.

Як розповідав товариш Віхляєва, до їх приїзду в Верхні Ремети було два дзвінки від Кришталь, яка повідомила що в Колінцях місцеві жителі сприйняли їх за диверсантів і вона хоче поїхати за кордон.

Блогера завербували в російській церкві у Ніцці

Кузнецов на досудовому слідстві вину також частково визнав і розповів, що, із 2008-го навчався на курсах «ДЕІР». Як згодом дізнався, школа мала відношення до спецслужб Російської Федерації і матеріали, які там викладають, використовуються для тренування бійців спеціальних призначень РФ. У цій школі він закінчив лише два ступені з шести і припинив навчатися у звʼязку з погіршенням становища в його сімʼї.

У 2021 році Кузнецов проживав у Франції в місті Ніцца, де відвідував російську церкву. Одного разу його, начебто, відвели в підсобне приміщення і познайомили зі співробітником спецслужб Російської Федерації. Це був чоловік був невисокого росту, зі світлим волоссям, віком близько понад 50 років на імʼя Ніколій, який за 20 хвилин переконливо пояснив, що йому треба робити і чим зайнятися, відправившись в Україну. Йому за це заплатять і він повинен був їздити територією України, зустрічатися з людьми і отримувати додаткові інструкції. Співрозмовник, буцімто, тиснув, погрожував та сказав, що у випадку відмови у співпраці його ліквідують. Кузнецов погодився і отримав готівкою 700 євро для подорожі в Україну.

Він вирішив покинути ЄС і полетів в Австрію. В місті Грац вирішив зробити так, щоб його депортували. Зайшов у магазин і спробував винести деякі товари і був затриманий охоронцем, який викликав поліцію. У центральній тюрмі міста Грац він пробув сім днів. Після чого його етапували у Відень, де він теж провів сім днів, потім йому віддали речі, паспорт і посадили в автомобіль та відправили в аеропорт, посадили на літак до Києва, дали 50 Євро і депортували.

За даними інтерполу, Кузнецов числиться у базах даних Республіки Австрії як громадянин РФ і був затриманий на гарячому за підозрою у крадіжці у місті Грац. Кузнецов викрав із магазину чотири жорсткі диски вартістю понад 1260 євро. Також зʼясувалося, що для Кузнецова діяла заборона на вʼїзд та проживання в Шенгенській зоні і ця заборона була видана Швейцарією. На підставі такої інформації 8 листопада чоловіка депортували в Україну, оскільки він ідентифікував себе за паспортом громадянина України для виїзду за кордон.

У Києві Кузнецову в Telegram написала незнайома людина і сказала їхати до Харкова. У Харкові зʼявився новий чат, в якому написали, що потрібно зустрітися. На зустріч у центрі міста прийшла жінка, відома Кузнецову з курсів у школі «ДЕІР». Вона повідомила, що завтра з ним зустрінуться чоловік і дасть подальші вказівки.

Сказала, щоб він не боявся, що все добре, він заробить грошей і зробить корисну справу. Наступного дня Кузнецов зустрівся з чоловіком, який пояснив, що потрібно виконувати завдання і їздити по містах на ті обʼєкти, які будуть у чатах. Також співрозмовник пригрозив ліквідацією у разі відмови і сказав, що Кузнецов у них на виду. Цей чоловік видав Кузнецову невеликий квадратик салатового кольору і сказав покласти його в слот сім карти, приліпити його до сім карти і не виймати ні в якому разі.

Кузнецов вирішив, що це якийсь маячок, щоб контролювати його координати. Через день з’явився чат в Телеграмі, де йому було сказано, що потрібно їхати в Одесу і в центрі винайняти квартиру. Він жив в Одесі приблизно місяць. Після чого, десь 22 грудня з’явився чат і йому сказали їхати у Львів, а потім зняти житло в Трускавці на свій вибір. У Трскавці йому написали, що треба сходити на ринок і він це зробив і підтвердив в чаті. У Трускавці він залишився на Новий рік до Різдва.

На поїздки у всі ці міста, як розповідав Кузнецов, він отримував по 300 доларів на криптогаманець.

У січні 2022 року у Закарпатській області чоловік знову відвідував деякі міста і відправляв у чат підтвердження своєї присутності. Потрібно було піти на румунський кордон і надіслати підтвердження. У місті Рахів потрібно було надіслати підтвердження з вокзалу.

В Ужгороді треба було зустрітися з деякими особами та засвідчити їх бажання співпрацювати. На виконання вказівок спецслужб РФ Кузнецов зустрівся з декількома особами, які дали згоду на співпрацю. Він сфотографував їхні документи і відправив в чат, після чого ці дані видалив з телефону. Також у нелюдному місці він зустрічався з адміністратором магазину «Сільпо», який теж підтвердив згоду на співпрацю і дав свої дані та паспорт. Зустрічі він організовував з цими людьми сам. Йому в чат лише скидали їх номери телефонів, прізвища, імена та по-батькові. Він мав їх всіх продзвонити і домовитися про зустріч, це і було його завдання.

22 лютого на автобусі Кузнецов приїхав в Івано-Франківськ і поселився у заброньованому готелі неподалік аеропорту, який йому завчасно порадили. Йому прийшла вказівка у ніч на 24 лютого піти в аеропорт. Він йшов десь дві години, підійшов до повороту в аеропорт і в чаті написав «Ок», після чого повернувся в готель близько 5 години і ліг спати.

Проникнувшись близько 9 години ранку він відкрив вікно і побачив велику кількість диму зі сторони аеропорту. У коридорі готелю прибиральниця сказала, що горить аеропорт. Кузнецов розповідав, що одягнувся і пішов у магазин по продукти. У той же день він отримав інструкцію їхати в Чернівці і 25 числа він мав їхати туди на велосипеді. Але по дорозі його затримали.

Після передачі справи в суд Кузнецов і Кришталь відмовилися від своїх попередніх показань і заперечували, що навіть знайомі між собою. Хоча на мобільному Кришталь у месенджері «Telegram» виявлено збережений контакт «Dima Kuznetsov» без номера телефону.

Кузнецов говорив, що займається продажем техніки через інтернет і працює за кордоном, також багато подорожує. Два роки тому він приїхав до Івано-Франківська з туристичною метою, придбати велосипед і мав їхати далі. Після затримання його били в «прес хаті», щоб він дав неправдиві показання щодо себе. Показання були написані на листку під диктовку слідчих.

Кришталь підтвердила, що 25 лютого до неї приїздив колишній учень Віхляєв із друзями. А 3 березня прийшли з СБУ, обшукали будинок і її затримали, розпитували про Віхляєва, бо, коли він до неї приїжджав, впав літак. Кришталь переконувала суд, що раінше обмовляла Віхляєва придумувала все, її це робити ніхто не змушував, однак вела себе так через те, що її посадили у вʼязницю. Показання на досудовому розслідуванні вона давала добровільно, ніхто не диктував і готові пояснення не давав. Історію вигадала сама в камері, зокрема про те, як її завербували, про шантаж із землею, про таємні чати.

У судовому засіданні показання дала жінка, особисті дані якої були засекречені з міркувань безпеки. Вона стверджує, що знайома з Кришталь, яка з 2014 року проти України. Кришталь приїхала з Києва і ходила з собаками знімати Івано-Франківський аеропорт. Вона прибула зі спільником, який мав вивезти її після того, як підірвуть аеропорт. Кришталь розповідала, що давно цим займається, фотографує обʼєкти і відсилає якійсь людині. Вона знала заздалегідь, коли почнеться повномасштабна війна. Їй за цю роботу платять. Також Кришталь розповідала їй, що їздила у Росію, в Білорусь, що це все сплановано і таких, як вона, які ходять фотографують та інформують РФ, є багато.

Також свідком був випускник військової академії імені Дзержинського (Москва), який займався розвідувальною діяльністю. Він пояснив, що для завдання удару по військовому обʼєкту потрібно мати координати, які можна визначити картографічним способом, але ще потрібна агентура розвідки.

Якщо є аеродром, то є глісада, 22 км., там можна відслідковувати техніку. Коли готується агент, то залежно від форми і методів, персона входить в заданий обʼєкт. Агенти можуть не знати один одного, але є старший, який отримує завдання. ДРГ розміщується в населеному пункті біля глісади, де літак приймає рішення про посадку. Особа, яка живе біля глісади, може вести облік техніки, типи літаків, кількість вильотів, встановлювати місце розташування військових обʼєктів, налагоджувати контакти з працівниками аеродрому. Для таких людей розробляється відповідна легенда.

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Івано-Франківський міський суд 1 листопада виніс вирок і визнав провину всіх трьох у державній зраді доведеною. Пояснення обвинувачених про їх непричетність до скоєного вважаються спростовані доказами, у тому числі показаннями двох із них під час досудового розслідування.

В умовах воєннного стану показання підозрюваних за участю захисників під відеофіксацію враховуються судом як доказ. Як видно із відезаписів, Кришталь і Кузнецов свідчили добровільно і ознак тиску на них не вбачається, їх поведінка відповідала обстановці, вони не хвилювалися, не були розгублені, показання надавали спокійно, в розповіді не путалися, на запитання відповідали одразу, чітко, детально та послідовно. Записами і нотатками Кузнецов не користувався взагалі, а Кришталь користувалася лише з самого початку невеликий проміжок часу.

Показання Кузнецова під час досудового розслідування підтверджуються його трафіками мобільного телефону. Його затримання 27 жовтня 2021 року та видворення 8 листопада 2021 року з Австрії за крадіжку також підтверджується документами поліції.

Суд враховує, що детектора брехні виявив у Кузнецова реакції, які свідчать про конфіденційну негласну співпрацю зі спецслужбами РФ. Також у Кузнецова вилучено порошок із шапочок мухоморів, а в Кришталь — мухоморний шоколад.

Зустрічі Кузнецова, Кришталь і Віхляєва підтверджуються інформацією від операторів мобільного зв`язку України, позиціонуванням їх мобільних пристроїв в зоні дії однакових або ж суміжних базових станції в той самий час.

Усіх трьох обвинувачених засудили до 13 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Джерело: «Судовий репортер»