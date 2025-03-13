Як тобі такий фейк, Ілоне Маск? 6 прикладів дезінформації, яку Кремлю вдалося поширити за допомогою власника соцмережі Х

Після купівлі Twitter Маском соцмережа наповнилася ботами, які публікують фейки, зокрема згенеровані нейромережами, причому значна частина цієї дезінформації створюється Кремлем. Останніми роками риторика Маска дедалі більше збігається з тезами російської пропаганди і він дедалі активніше поширює кремлівські фейки на багатомільйонну аудиторію, що не залишилося непоміченим в Адміністрації президента. The Insider наводить кілька найяскравіших прикладів.

Про “жебрака” Зеленського

Протягом багатьох років Володимир Зеленський – головний герой кремлівської пропаганди як для держканалів, так і для контрольованих російською владою бот-мереж у Х (Twitter). Восени 2023 року основною мішенню пропагандистських зусиль стала поїздка Зеленського до США, де йому вдалося домовитися про масштабну військову та фінансову допомогу. Кремлівська пропаганда відповіла на це кампанією, в якій представляла Зеленського “жебраком”, який без особливого успіху випрошує “подачки” у США. У кампанії брали участь і тролі, і пропагандисти, і навіть дипломати.



2 жовтня 2023 року Ілон Маск запостив картинку, на якій до відомого мему людини з напруженим обличчям прилагоджено обличчя Зеленського і поставлено підпис англійською: “Коли минуло вже п’ять хвилин, а ти ще не попросив допомоги на мільярд доларів”.

Твіт Ілона Маска

У Кремлі були шалено раді такому успіху. Виданню “Досьє” вдалося дістати протокол щотижневої наради Адміністрації президента за участю підрядників “Агентства соціального проєктування”, що відбулася три дні по тому, в якому міститься запис: “Мем Маска – зроблений Софією. Фейк”. Софія Захарова – референт Управління інформаційних і комунікаційних технологій Управління справами президента, вона курирує підрядників з “Агентства соціального проектування” на чолі з Іллею Гамбашидзе, яке відповідає за “фабрику тролів”, які змінили “пригожинців”, що пішли в історію.

В АП активно намагалися просувати фейки на цю тему й надалі, але так і не домігшись нового ретвіту від Маска, вони його просто “намалювали” і запустили кампанію з фейковим ретвітом Маска:

Про “диктатора” Зеленського

Російські ЗМІ та кремлівські “політологи” називали Зеленського диктатором ще з 2019 року й особливо часто – від початку повномасштабного вторгнення, коли стало зрозуміло, що проводити нові вибори під час війни неможливо. Скасування виборів в умовах, коли на твоїй території тривають воєнні дії, – загальносвітова практика, але російська пропаганда використовувала це як привід для того, щоб заявити про нелегітимність Зеленського. Темі “диктатури Зеленського” були присвячені десятки ефірів на пропагандистських телеканалах.

Слідом за російською пропагандою цей аргумент почали озвучувати і республіканці в США: від телепропагандиста Такера Карлсона і конспіролога Тулсі Габбард (яка стала главою національної розвідки) до президента Дональда Трампа (який, утім, потім заявив, що “не може повірити, що називав Зеленського диктатором”).

Не пас задніх, звісно, й Ілон Маск: “Зеленський не може стверджувати, що він представляє волю народу України доти, доки він не відновить свободу преси і не зупинить скасування виборів!” – твітнув він 19 лютого, після чого назвав Зеленського диктатором.

Держборг США

Американський державний борг – улюблена тема для обговорення як у пропагандистів російських державних телеканалів, так і особисто у Володимира Путіна. То він розповідає, що держборг США “замовчується” (що, звісно ж, неправда), то що борг не забезпечений нічим, крім довіри. Пропагандистські телеканали роками лічать години, що залишилися до дефолту в США, а в передачах Володимира Соловйова регулярно обговорюють, як американський держборг підриває всю світову економіку. Мода передрікати швидкий дефолт у США з’явилася у пропаганди ще в радянські роки, і відтоді в Росії, яка сама встигла за цей час пройти і через дефолт, і через безліч інших фінансових криз, його продовжують прогнозувати із завидною регулярністю.

Держборг у США і справді є обговорюваною економістами і політиками проблемою, хоча жодним дефолтом він загрожувати не може і в політичному сенсі був завжди проблемою другого ряду. Однак після інавгурації Трампа про держборг і дефіцит бюджету США раптово заговорив Ілон Маск, ставши фактичним керівником створеного спеціально для нього Департаменту державної ефективності (DOGE).

Маск зробив своєю головною метою саме боротьбу з держборгом, про який роками твердили російські пропагандисти. Заради цього він істотно скорочує фінансування наукових програм або зовсім закриває їх, звільняє співробітників інститутів, що існували в США десятиліттями. Бюджет більшості американських федеральних агентств і міністерств Маск оголосив “розтратою”.

У російських ЗМІ страшилка про американський держборг стала набагато популярнішою після вторгнення в Україну, свідчить аналіз The Insider. Сам же Маск на цю, як і на багато інших тем, до кінця 2024 року взагалі не висловлювався. Тепер же національному боргу присвячена чимала частина його постів у Х. З початку 2025 року він написав про це щонайменше 140 разів – більше, ніж за весь минулий рік (а ще раніше тема держборгу і розтрати бюджету США його не цікавила зовсім).

Маск пише, що “мати рівень національного боргу як за часів світової війни, не б’ючись у світовій війні, – катастрофа [для країни]”, і обіцяє, що команда DOGE буде боротися з цими “неймовірними рівнями розтрати і шахрайства”.

Перші звіти про результати роботи DOGE було опубліковано 18 лютого (департамент обіцяв оприлюднити їх 14 лютого, але вкластися в термін не вдалося). У 40% контрактів, скасованих відомством Маска, економія бюджету становила 0 (нуль) доларів, а загальна сума виявилася кратно завищеною. На сайті DOGE стверджували, що економія становила $55 млрд, потім цю суму тихо зменшили до $15 млрд. У багатьох випадках економію досі вказано невірно – наприклад, не враховують, що багато послуг уже було надано й оплачено, або наводять первісну суму контракту, яка зрештою змінилася в менший бік.

Трамп обіцяв скоротити національний борг ще під час свого першого терміну. У підсумку, як підрахувало видання ProPublica, за перші чотири роки президентства Трампа держборг зріс на $8,4 трлн – не лише і не стільки через пандемію COVID-19, скільки через Закон про зниження податків і створення робочих місць.

Фейки про фальсифікації голосування

Конспірологія про те, що вибори у США фальсифікують через використання машин для голосування, з’явилася після програних Трампом виборів 2020 року і була багаторазово спростована під час серії офіційних і журналістських розслідувань (Fox News довелося навіть виплатити понад $700 млн за поширення цих фейків). І здавалося б, усі вже забули про цей фейк, але до нових виборів російська пропаганда згадала про нього знову. Не тільки телепропагандисти, а й офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова розродилася постом про жахливі “машини для голосування”.

Разом з російськими пропагандистами, починаючи з середини 2024 року і до самого підрахунку голосів, Маск став активно просувати цю стару конспірологію. Завдяки алгоритмам соцмережі Х, якою Маск володіє з 2022 року, його повідомлення про те, що електронне голосування не викликає довіри, побачили сотні мільйонів людей.

Крім того, з кінця 2023 року Маск активно розповсюджував ще одну конспірологічну теорію: нібито на виборах голосують нелегальні мігранти, які обов’язково виступлять проти Республіканської партії. За його власними словами, про те, що нелегальних мігрантів до США “навмисне імпортують як майбутніх виборців із лівими поглядами”, йому розповів один із членів Конгресу. Для цього, за версією мільярдера, використовують бюлетені, надіслані поштою.

За підрахунками The Insider, обидві конспірологічні теорії Маск згадав у своїх постах у Х з січня 2024 року щонайменше 400 разів. Незважаючи на те, що обидві існували й раніше, до кінця 2023 року ні одна, ні інша його не цікавили.

Міркування бізнесмена підхопили російські пропагандисти. Сюжети про віддалене голосування в США виходили на телеканалі “Россия 24” – Ілона Маска в них цитували як експерта. Про фальсифікації за участю мігрантів розповідав сенатор Олексій Пушков. На телеканалі НТВ запевняли, що перемогти на виборах Камала Гарріс може виключно за рахунок нелегалів. Один із сюжетів навіть отримав назву “Хор фальшивих голосів”. У ньому Маск також цитувався як експерт з електорального законодавства США.

Загалом пости Маска в Х щодо виборів, які вводять в оману, користувачі бачили щонайменше 1,2 млрд разів, підрахував Центр із протидії пропаганді ненависті в інтернеті (Center for Countering Digital Hate, CCDH). А всі його пости з початку 2024 року, що стосуються виборів, отримали щонайменше 7,3 млрд переглядів, понад 47 млн лайків і 2,8 млн реплаїв, підрахував The Insider.

<h2id=”article_block_4″ >Фейк про створення COVID-19 на гроші USAID

Упродовж кількох років російська пропаганда повторювала один і той самий фейк про те, що вірус COVID-19 було створено на гроші Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Міноборони Росії неодноразово присвячувало цьому свої конференції і випускало безліч матеріалів про те, що USAID фінансувало створення біологічної зброї – зокрема, на території України.

“Ми розглядаємо можливість того, що до виникнення нового коронавірусу причетне USAID. З 2009 року агентство фінансувало програму “Предикт”, у межах якої вивчали нові види коронавірусів, проводили вилов кажанів, які є переносниками цих вірусів. Одним із підрядників проєкту була компанія “Метабіота”, відома своєю військово-біологічною діяльністю на території України. <…> Реалізація сценарію розвитку COVID-19 та екстрене згортання USAID у 2019 році програми “Предикт” дозволяють припустити навмисний характер пандемії та причетність США до її виникнення”, – заявив у серпні 2022 року начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту генерал-лейтенант Ігор Кириллов. Коли МЗС Росії опублікувало переказ цієї “доповіді” у Twitter, акаунт відомства було заблоковано. Офіційний представник МЗС Марія Захарова назвала таку поведінку майданчика цензурою.

У лютому 2025 року цією темою раптово зацікавився Ілон Маск, який оголосив війну USAID. Він знайшов згадку тієї самої програми “Предикт” в анонімному акаунті в X, що продає курси із заробітку в цій мережі, і репостнув її, забезпечивши коментарем: “А ви знали, що USAID на ВАШІ податки спонсорувало дослідження біологічної зброї, зокрема COVID-19, що вбила мільйони людей?”

Про те, як США спонсорують тероризм

У лютому 2025 року Ілон Маск почав хрестовий похід проти USAID. Раніше він не згадував цю організацію в жодному контексті. Маск звинуватив агентство в розтраті грошей платників податків, поширенні “лівацької пропаганди” і в політичному впливі в різних країнах. Приблизно в тих самих виразах упродовж десяти років агентство описували й російські політики, чиновники та пропагандисти.

“Голосом із минулого – з епохи холодної війни – пролунав виступ у Вашингтоні керівника американського агентства з міжнародного розвитку (АМР) Марка Гріна. <…> АМР зовсім не націлене на створення на світовій арені атмосфери співробітництва, а є інструментом ідеологічної боротьби та пропагандистського опрацювання”, – говорили у МЗС Росії у 2019 році. “На території дружніх нам республік виявлено близько 100 ЗМІ, які займаються виключно антиросійською пропагандою в інтересах Заходу, для формування вогнищ впливу”, – заявляв депутат Луговий у програмі Володимира Соловйова у 2024 році, підраховуючи, скільки USAID витрачає на це. Щоправда, висновок Лугового був таким, що Росії теж пора створити агентство для впливу на політику інших країн.

Логотип USAID став для російської пропаганди доказом “деструктивного впливу США” в Україні. Буклети, видані за підтримки організації, в ефірі програми “Вести” в лютому 2023 року показував чоловік, представлений як співробітник Росгвардії. Видання, присвячені розвитку фермерства, він назвав “пропагандистською літературою, спрямованою на розпалювання ненависті до всього російського”.

До 2024 року Путін договорився до того, що звинуватив США у фінансуванні терористів на Північному Кавказі на початку нульових років. Примітно, що власне в той період Путін ні в чому подібному США не звинувачував, і навіть навпаки, розвивав зі США найдружніші відносини. Можливо, заяви Путіна стали своєрідною “проекцією”, оскільки сама Росія за Путіна дійсно фінансувала теракти проти США.

Незабаром після Путіна вже Ілон Маск звинуватив США у фінансуванні тероризму через USAID, і “доказом” цього стали фотографії бойовика ІДІЛ у наметі з символікою агентства. Фотографію бойовиків у наметі з логотипом USAID американські ультраправі блогери поширюють із 2013 року – після того, як її опублікував конспіролог Гленн Бек. При цьому засноване самим Беком видання The Blaze повідомляло, що знімок було зроблено, коли бойовики ІДІЛ у Сирії захопили склади з гуманітарною допомогою і зброєю, поставленими Сполученими Штатами сирійській опозиції.

Фотографія, яку прихильники Ілона Маска наводять як аргумент проти USAID

Крім того, Маск розповсюджує скріншот якоїсь таблиці, з якої нібито випливає, що USAID передало “організаціям, пов’язаним із терористами”, понад $164 млн.

“Як кажуть, навіщо платити терористичним організаціям і деяким країнам за те, щоб вони нас ненавиділи, якщо вони прекрасно готові робити це безкоштовно”, – прокоментував мільярдер. Насправді більша частина коштів із таблиці значиться за Американською організацією з надання допомоги близькосхідним біженцям (ANERA) – благодійним фондом, який має одну з найвищих оцінок довіри серед американських НКО.

Інші згадані в таблиці організації також надають підтримку біженцям, жінкам і людям, які постраждали від військових конфліктів, а зовсім не терористам. А сума в $164 млн – це не тільки кошти USAID, але на тлі решти чіплятися до цього вже не має сенсу.

Допоміг Маск і російській мережі дезінформаційних каналів, яку журналісти прозвали “Матрьошка” і яка пов’язана з російськими спецслужбами. Він ретвітнув відео з фейком про те, що USAID платило знаменитостям за поїздки в Україну.

Завдяки цьому відео набрало кілька десятків мільйонів переглядів – це рекорд для кампаній “Матрьошки”. Крім Маска, відео і тези з нього стали поширювати анонімні акаунти ультраправого спрямування, які набрали популярність у Х за останні роки.

Автор: Дада Лінделл

Джерело: The Insider