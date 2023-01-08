Як Україні та Європі тепла погода допомогла протистояти путінській Росії

1 січня в Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря становила +10,3 °С. Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського. Це на 4,4 °С вище від рекордного значення температури для цього дня у 2021 році.

Максимальна температура у столиці піднялася до +13,2 °С й на 4,7 °С перевищила попередній рекорд для цього дня у 2021 році. Першого дня року стовпчик термометра бив рекорди й у більшості країн Європи, зазначає видання ТЕКСТИ.

Раніше Укргідрометцентр прогнозував, що взимку 2022/2023 середня температура очікується на 1-2 °С вищою за норму, а сильні морози не триватимуть довго.

То невже ця зима дійсно найтепліша? Чи це не так, адже в найближчі вихідні в Києві очікується похолодання до -5 °С й нижче?

Схоже, жовтень був одним з найтепліших місяців. Листопад — “звичайним”. Грудень і січень — близькими до температурних рекордів.

Останні роки також тепліші, якщо порівнювати з зимами кілька десятків років тому. Основна причина — зміна клімату.

Температурні правила не однакові по всій Україні, хоча і слідують загальним трендам.

На мапах нижче вказано, чи середня температура в 2022 році була вищою або нижчою за попередні 10 років, починаючи від 2012-го.

Жовтень виявився в середньому теплішим не тільки в Києві, а й у всій Україні, крім Криму. У листопаді та грудні південний схід України був теплішим, а вся північно-західна частина — в середньому холоднішою.

Погода — важливий фактор спільної перемоги України й Заходу над Росією. До повномасштабного нападу Москва забезпечувала 40-50% імпорту природного газу в ЄС, від якого залежали й постачання в Україну. Москва лякала всю Європу, що та замерзне без їхнього газу. І в серпні Володимир Путін перекрив крани великого трубопроводу до Європи. Ціни на пальне, які зростали й раніше, зросли ще більше та поставили під загрозу планомірне функціонування економіки союзників України.