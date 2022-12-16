Топ-цели для ударов ВСУ по военным объектам в оккупированном Крыму

Где должна снова появиться «бавовна» (с украинского «бавовна» переводится как хлопок (сырье для ткани), и совпадает по написанию со словом хлопок, означающим взрыв – КР) в Крыму? Какой из российских объектов является целью номер один для ВСУ? Джанкой, Севастополь, Гвардейское, Бельбек?

Издание Крым.Реалии совместно с проектом «Схемы» исследовали свежие спутниковые снимки важнейших российских военных объектов полуострова.

Большую часть запусков по Украине крылатыми ракетами «Калибр» Россия совершает именно из Крыма. Команда Крым.Реалии создала базу военных объектов на оккупированном Россией полуострове, которые могут стать целью для Вооруженных сил Украины.

Журналисты собрали более полутора сотен российских военных объектов с их точными координатами, выбрали самые важные, и вместе с экспертами и коллегами проекта «Схемы» пересмотрели их состояние на спутниковых снимках Planet Labs.

ФЛОТ

Основное количество российских кораблей сосредоточено в Севастопольской бухте.

«Самые интересные экземпляры» сосредоточены возле бухты «Голландия». На спутниковых снимках за 9 ноября у причальной стенки стояли: большие десантные корабли проектов 1135, 1171, 775, патрульные корабли проектов 22160, ракетные катера проектов 1239, 1241 и крейсер проекта 11356, последний – это либо флагман Черноморского флота РФ «Адмирал Макаров», либо его аналог «Адмирал Эссен».

Кстати, на спутниковых снимках Skytek за 1 ноября фрегат «Адмирал Макаров» стоял бортом к причальной стенке. В этом месте установлен кран для загрузки боеприпасов. Но его можно использовать и для ремонтных работ, которые, скорее всего, и производились после атаки морскими дронами по кораблям Черноморского флота России 29 октября.

«Здесь стоит обратить внимание на 41-ю ракетную бригаду, у которой 5 кораблей и 5 ракетных катеров. В 166-й дивизион малых ракетных кораблей входят «Бора», «Самум», «Град Свияжск», «Великий Устюг», «Вышний Волочек». В 295-й дивизион ракетных катеров входят: «Шуя», «Буря», «Набережные Челны», «Ивановец» и «Бриз». Все, кроме «Самума», потому что он сейчас на ремонте, в строю и могут применять корабельные ракеты. Они представляют определенную угрозу как ударное средство. То есть, если эти корабли есть возможность найти и обезвредить – да, это нужно делать», – прокомментировал Крым.Реалии эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк.

Именно из этих кораблей и запускают смертоносные крылатые ракеты типа «Калибр» по всей территории Украины. При этом сами корабли во время запусков отходят от берега всего на несколько миль.

«Дело в том, что для этой крылатой ракеты «Калибр» проектируется траектория. Их можно было бы и запускать прямо из бухты, но там уже горное место, начинаются склоны и может возникнуть ситуация, что ракета на начальном этапе просто столкнется с этим всем. Поэтому они выходят в море, на какой-то пилинг стрельбы, буквально на какое-то очень небольшое расстояние и стреляют», – отметил в разговоре с Крым.Реалии заместитель начальника штаба ВМС Украины (2004–2020) Андрей Рыженко.

«Калибры» хранятся не только в пусковых шахтах корабля, но и на крымских военных складах. И, по мнению экспертов, эти составы являются потенциальным местом будущих атак.

«При наличии сил и средств все носители такого оперативно-тактического оружия должны быть уничтожены. Ведь важнее уничтожать носители, пусковые, базы хранения этих ракет, чем потом перехватывать их в воздухе», – отметил директор военного издания Defense Express Сергей Згурец.

Где точно хранят крылатые ракеты класса «Калибр», неизвестно, но есть предположение, что в Инкерманских штольнях – и к причалам близко, и место хорошо защищено.

«Крым был очень мощно нашпигован, как говорится, всеми видами вооружения. Составляющая места хранения тоже была хорошо развитой. Артиллерийские склады были в Межгорье, это недалеко от Симферополя. Там в основном хранились боеприпасы для артиллерии, танков, сухопутной составляющей. Что касается вооружения корабельного состава, минно-торпедное – это были хранилища в штольнях Инкермана. Там, я считаю, что Россия и сохраняет свое высокоточное оружие. Эти штольни очень надежно прикрыты. Чтобы поразить эти склады, понадобятся очень большие усилия», – прокомментировал в интервью Крым.Реалии командующий ВМС ВС Украины (2016 –2020) Игорь Воронченко.

Несмотря на угрозу повторных взрывов, корабли в Севастополе за неимением места как стояли бортом к борту, так и стоят. Единственное, прямо посреди бухты появилось судно, которое круглосуточно дежурит в акватории.

«Я думаю, что это какой-то катер дозора. И на нем, скорее всего, установлена какая-то специальная станция подводного мониторинга с радиусом действия в километр. Этого вполне достаточно, чтобы перекрыть ширину бухты», – объясняет Андрей Рыженко.

АВИАЦИЯ

Всего в Крыму насчитали 10 действующих военных аэродромов и два авиазавода. На каждом есть склады с боеприпасами и емкости с горюче-смазочными материалами, которые при взрыве лишь усиливают разрушительный эффект.

Еще одной важной целью для ВСУ в Крыму могут оказаться военные объекты в Джанкое, прежде всего аэродром.

После того, как российское наступление на юге Украины было остановлено и линия фронта сформировалась по Днепру, Джанкой стал главным логистическим хабом для российской армии и местом базирования ударных вертолетов. Хотя до аннексии этот аэродром считался запасным, здесь размещалась авиационная комендатура.

«Этот путь – из Симферополя и Феодосии – ведет на перешеек. Это главный узел к востоку и центру Крыма. Там очень шикарная база для расположения – как наземной компоненты, так и армейской авиации. И это ближайший аэродром, не как аэродром-подскок, а как оперативный аэродром, расширяющий радиус действий в первую очередь армейской авиации на наше южное направление», – объяснил Игорь Воронченко.

На этом аэродроме мы с экспертами определили по меньшей мере три склада с боеприпасами, более полусотни вертолетов (Ка-52, Ми-28, Ми-35, Ми-8) и множество обустроенных мест для размещения зенитно-ракетных комплексов. Также, анализируя снимки от Planet Labs, мы с коллегами из проекта «Схемы» заметили, что аэродром, кроме вертолетов, очень часто принимает грузовые самолеты и штурмовики Су-25.

«Там взлетная полоса позволяет принимать тяжелые транспортные самолеты, и через Джанкой, как логистический узел, происходит поставка группировки войск в Херсонской области и частично в Запорожской области. Мне кажется, что очень эффективным, своевременным и вообще полезным для дальнейших наших действий на Херсонщине было бы поражение аэродрома «Джанкой».

То есть применить помимо обычных боеприпасов, боеприпасы объемного взрыва, зажигательные, дистанционного минирования, все чем можем дотянуться. Вывести этот аэродром наглухо и надолго. Это будет очень хорошим шагом для усложнения логистики южной группировки противника. Джанкой – это номер один в ТОП-пять», – отметил Виктор Кевлюк.

Рядом с Севастополем расположен аэродром «Бельбек». Еще в 2018 году Россия здесь продлила взлетно-посадочную полосу для стратегических бомбардировщиков. Но, несмотря на готовность площадки, – таких экземпляров здесь сейчас нет.

«Необходимости им базироваться в Крыму нет. Им безопаснее взлететь, например, с Энгельса или Шайковки, зайти на боевой курс, отстреляться, развернуться и вернуться назад, чем базироваться с теми же Ту-22 в Бельбеке. Понимая, что туда может прилететь китайский дрон и сжечь эти Ту-22 вместе с ракетами», – прокомментировал редактор авиационного ресурса militaryaviation.in.ua Денис Томенчук.

В основном на этом аэродроме размещены истребители. В частности, на снимках за 15 ноября на аэродроме мы заметили экземпляры Су-27, Су-27 СМ, Су-34 и Миг-31.

Одна из главных авиагрупп российской армии также размещена на аэродроме в Гвардейском. Здесь сосредоточены штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24. Именно эти самолеты Россия чаще всего использует для нанесения ближних авиаударов по украинским территориям. Ремонтируют Су-25 на авиазаводе в Евпатории. И это хоть и не приоритетная, но и потенциальная цель для ВСУ, говорят эксперты.

«Если мы берем, как объект завод и несколько ремонтируемых в нем самолетов, то, пожалуй, это не самый первый приоритет. Разве что окажется, что здесь есть мощные склады вооружения или горючего, тогда почему бы и нет. А так внешне не видно, чтобы здесь была какая-то «жирная» цель», – отметил Денис Томенчук.

РАКЕТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Эксперты обращают внимание, что в Крыму хорошо развита сеть ПВО и достать эти объекты ракетным ударом будет непросто. Огромная часть этого вооружения раньше была украинская и была захвачена российской армией после незаконной аннексии Крыма.

«К сожалению, все наши части противовоздушной обороны с 2014-го года остались там. Там были комплексы С-300 и «Бук». В частности, был полк в Евпатории и Севастопольская бригада. Это если брать по южной части полуострова. Также на востоке была часть в Керчи и был батальон РТВ. На Чауде стоял дивизион С-300 и в Феодосии были С-300, то есть достаточно плотной была оборона», – рассказал Игорь Воронченко.

После захвата Крыма, россияне усилили этот компонент еще своими ЗРК С-400, береговыми ракетными комплексами «Бал» и «Бастион». Последние замечены на спутниковых снимках на южных горных склонах Крыма у Феодосии.

По мнению полковника запаса Виктора Кевлюка, российские военные здесь чувствуют себя пока в безопасности. Установки заряжены, но стоят друг от друга на удобном расстоянии для поражения.

«Это позиция 18-го зенитно-ракетного полка. На этих снимках видно, что на стоянке расположено всего шесть машин «Бастион-П». То есть еще шесть, потому что в полку 12 пусковых, выведены на боевое дежурство. Это не позиция, откуда они стреляют, это что-то вроде военного городка», – отметил Виктор Кевлюк.

Боеприпасы для зенитно-ракетных и береговых комплексов, скорее всего, хранятся в западной части Крыма – в Черноморске. Ведь информация о строительстве новых арсеналов из Крыма не поступала. И эксперты считают, что Россия использует захваченную в 2014 году украинскую инфраструктуру.

Официально у Украины нет вооружения, способного поразить все упомянутые нами объекты. Но эпизоды в Новофедоровке, Джанкое, Севастополе и Керченском мосту говорят о том, что такие инциденты могут возникать и там, куда не долетают ракеты.

Эксперты, с которыми мы общались, уверены, что Крым ждут новые взрывы. И будут они там, где будут на то тактические причины, а также уязвимость российской обороны.

Автор: ; Крым.Реалии