Как Украина заставит Россию отказаться от Крыма

Ракетные удары по российским авиабазам в Крыму нанесли украинские военные, – в статье об этом написали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский. Можно ли эти удары считать первой фазой вооруженной деоккупации Крыма? Когда украинские военные начнут операцию по освобождению полуострова и какой она может быть?

Журналисты издания Крым.Реалии расспросили об этом экспертов из США, Израиля и Украины.

ССО ВСУ или диверсии России? Кто еще стоит за взрывами в Крыму?

Если по аэродрому «Саки», вблизи Новофедоровки, ударили ВСУ, то о том, кто причастен к другим взрывам на полуострове, официальной информации нет.

«Знаете, это не то, что могло бы быть по силам местному жителю. У исполнителей, безусловно, была какая-то военная система. Итак, я бы предположил, что это работа, например, Сил специальных операций Украины, которые начали проводить свои атаки. Мы ведь видели то же и в России. Минуя линию фронта в Украине, они попадали на российские склады поставок и российские базы и атаковали их главные военные ресурсы», – считает директор Центра оборонных концепций и технологий Гудзоновского института Брайан Кларк.

«Думаю, что это тенденция, за которой мы будем наблюдать в будущем еще чаще. Поскольку Украина ведет борьбу с Россией, преимущественно без большой поддержки со стороны НАТО и других союзников, Украине придется пойти на эту нестандартную тактику, чтобы подорвать способность России сохранить контроль над Донбассом, а также над Крымом», – предполагает Брайан Кларк.

Причиной взрывов на военном складе под Джанкоем была диверсия, сразу же заявили в Минобороны России. О результатах расследования не сообщалось.

«Взрывы, конечно, – это украинские диверсии в той или иной форме. Не может быть, что вдруг все начало взрываться, потому что стало жарко. Понятно, что это диверсии украинские. Понятно, что непонятно, как они реализуются, и этот вопрос другой, технический», – убежден военный эксперт из Израиля Давид Гендельман.

Так называемые «хлопки» на полуострове ослабляет военную мощь России и заставляют отвечать на новые угрозы в Крыму, считает эксперт из Израиля.

«Взрывы на аэродромах и на складах боеприпасов, кроме физического воздействия, еще и оперативно влияют. Скажем так, что российское командование должно там усиливать средства ПВО и проводить разную контрдиверсионную работу. Различные подразделения ФСБ и другие должны отлавливать разведчиков и тому подобное», – говорит Давид Гендельман.

В настоящее время взрывы в Крыму эксперты разделяют на два типа.

«Как говорят, большой хлопок и маленький хлопок. Что касается больших взрывов, это в Новофедоровке, это в Джанкое – это самые большие инциденты, назовем так. Как россияне это еще называют – якобы головотяпство. Результатом которого являются большие потери, как, например, российская авиация, техника, личный состав или силы и средства, которые используют российские оккупационные войска», – рассуждает военно-политический обозреватель из Украины Александр Коваленко.

Именно к большим взрывам в Крыму Силы специальных операций ВСУ стопроцентно не причастны, убежден Александр Коваленко. По его мнению, речь идет об использовании ВСУ нового вида вооружения. В своей статье Залужный и Забродский упоминают ракету ATACMS и РСЗО Himars. Но чем именно ВСУ били по авиабазам в Крыму, не сообщают.

«Это можно понимать так, что на сегодняшний день ВСУ могут держать в тайне, какое оружие они используют и в каком формате для того, чтобы российские оккупационные войска не разработали хотя бы ориентировочные алгоритмы перехвата этого вооружения. Потому что мы очень хорошо знаем, что ПВО на самом деле может работать более эффективно, когда непосредственно знает, какое вооружение ему нужно перехватывать», – отмечает Александр Коваленко.

Полковник запаса ВСУ Сергей Грабский полжизни провел в Феодосии и Судаке. Он автор исследования «Этнополитические вызовы безопасности Украины на примере Крыма».

«Когда мне кто-то говорил, что там в Новофедоровке были диверсанты, я просто говорил: «Уважаемые друзья, посмотрите на те воронки, вы просто посмотрите на взрывы и на дымовой гриб, который был. Это не могут быть только диверсанты, потому что даже физически занести такое количество взрывчатки было бы очень тяжело. Речь может идти о запусках ракет и выполнении задач авиацией, то есть о запусках ракет из авиации, а не только о той же «Точке-У» или системах залпового огня», – говорит военный эксперт Сергей Грабский.

Отдельные взрывы в Крыму, например, в районе Алупки 28 августа могут быть провокациями российских властей.

«Извините, но какие военные объекты находятся в районе Алупки? О какой работе систем ПВО можно говорить в районе южного берега Крыма? Если это далеко, если это внутри районов ПВО РФ. И Украина сегодня, откровенно говоря, не располагает такими силами и средствами. Возникает вопрос, а что там происходит? И ответ на этот вопрос самый логичный и самый простой. Знаете, есть такое понятие ножницы Оккама, что самый простой ответ и является правильным. Что это провокация», – предполагает Сергей Грабский.

Провокации в Крыму необходимы, чтобы обеспечить дополнительный призыв в российскую армию.

«Последние новости, поступающие из Крыма, из России, говорят о том, что у таких провокаций есть смысл и они могут происходить. Почему? Поскольку уже началась истерия, что Крым нужно укреплять, туда следует перебросить дополнительный контингент войск. Будет специальный призыв людей из Москвы и Санкт-Петербурга», – считает Сергей Грабский.

Власти Крыма, подконтрольные Кремлю, в эфирах российских телеканалов говорят об обратном. Вроде бы, ничего страшного на полуострове не происходит, только нюансы и эксцессы.

«Продолжается специальная военная операция. Могут быть какие-то нюансы, эксцессы. Что касается Крыма, вы видите, массовой ситуации нет. И не будет, не сомневаюсь. Вы же видите, идет противостояние, против нас выступает блок НАТО», – говорил российскому журналисту глава оккупированного Крыма, назначенный Кремлем, Сергей Аксенов.

Крым ожидает судьба Змеиного?

Что же ждет Крым в будущем? Брайан Кларк сравнивает операции ВСУ на полуострове с действиями американских военных в Афганистане. Тактика верна, убежден эксперт, но рассчитана на игру в долгую.

«После вторжения России в Афганистан, США, ЦРУ, а также американские вооруженные силы перебросили вооружение и своих специалистов в Афганистан, чтобы сделать повстанческое движение, основанное моджахедами против россиян, более эффективным. И это восстание привело к тому, что Россия покинула Афганистан и позволила ему стать независимой страной. Но на это ушло десятилетие или даже больше», – говорит Брайан Кларк.

Однако будущее полуострова уже определено, – убеждены опрошенные нами эксперты.

«Украине по силам полностью изолировать Крым. И тогда возникнет один вопрос. Смогут ли ВСУ, как это было на Змеином, измотать российские войска и заставить их, в конце концов, отказаться от Крыма для того, чтобы укрепить свои позиции в других направлениях? Если они смогут продолжать давить на Донбассе, Херсоне и в других районах, России придется усиливать группировки именно там. И подкрепление туда, может быть, придет из Крыма. Тогда возникнет ситуация, когда Россия больше не сможет защитить Крым и им, возможно, придется сдать его», – предполагает Брайан Кларк.

«В отношении Крыма, ВСУ, я уверен, будут действовать так же, как они действовали на острове Змеиный. Как они сейчас действуют на Правобережной части Херсонской области. Что я имею в виду? Я имею в виду уничтожение почти всей логистики этой локации, в первую очередь с поставкой вооружения из материковой части РФ. Так было с островом Змеиный, так же оно происходит с Херсонской областью, так же будет с Крымом», – считает Александр Коваленко.

Операции по деоккупации Крыма могут начаться в 2023 году, пишет Валерий Залужный в статье. Для этого необходимо дополнительное вооружение от стран-партнеров и создание дополнительных от 10 до 20 бригад ВСУ.

«Если ВСУ будет находиться на материковой части Украины, а именно на границе с временно оккупированным Крымом, они могут значительно увеличить эффективность огневого воздействия на объекты российских оккупантов на территории Крыма. То есть, использовать те же M142 HIMARS для уничтожения этих объектов, а это, как видим, может происходить в режиме 24 на 7», – говорит Александр Коваленко.

Стоит ли уничтожать Керченский мост?

Роль Керченского моста в деоккупации Крыма – тема до сих пор спорная среди экспертов.

«Достаточно даже маленьких ударов. В первую очередь, это будет уже пропагандистское действие. Даже если реального вреда не будет, просто прилетит какой-то беспилотник, ударит по мосту, взорвется какая-то машина, бензобак и прочее, то это будет бесспорным пропагандистским влиянием. В чисто военном плане, как я сказал, это не так-то просто. Мосты дистанционно поражать сложно, если это не какие-то специальные авиабомбы или вообще тактическое ядерное оружие. В идеале они взрываются непосредственно вследствие закладки взрывчатки в опоры», – рассказывает Давид Гендельман.

Для такой операции нужно задействовать сразу несколько разных подразделений ВСУ, подтверждает Сергей Грабский.

«Я очень скептически отношусь к вопросу уничтожения этого инженерного объекта, инженерного сооружения, потому что изучив возможности его уничтожения, а это было частью моей подготовки, моего образования, я полностью осознаю, что это сложная операция. Причем операция, требующая привлечения всех видов вооруженных сил. Потому что здесь должны быть задействованы и наносящие удары сухопутные войска, артиллерия и ракетные войска. Здесь должна быть задействована и авиация, и ВМС», – считает Сергей Грабский.

«Крым – это уже не то, что было раньше»

«Я думаю, что Крым внезапно встал на повестке дня, потому что это было важно для российского нарратива. Потому Россия и захватила его в 2014 году. Знаете, с тех пор контроль России над полуостровом действительно не ставился под сомнение. И вот теперь, в 2022 году, в Украине внезапно появились люди, которые спрашивают: «А действительно ли Россия контролирует Крым после всех этих взрывов», – говорит Брайан Кларк.

«На самом деле это миф. Мы видим, действительно, что многие российские пропагандистские нарративы, которые они распространяли о своей второй армии в мире, о несокрушимости духа российмеого солдата или еще что-то такое, о своем оружии, которому нет аналогов в мире, – все это действительно миф», – утверждает Александр Коваленко.

«Диверсии пока не в таком масштабе, чтобы этот непотопляемый авианосец затонул, говоря в кавычках. Но если частично эти сообщения правдивы о том, что часть самолетов россияне перекидывают из Крыма, а собственно в Россию, чтобы их обезопасить, это уже показывает, что Крым – это уже не то, что было раньше», – говорит Давид Гендельман.

«Это работало в XX веке. Когда средства поражения не позволяли при определенных условиях наносить удары по всей территории Крыма. Сейчас, и мы это видим, этот авианосец не способен защитить себя. Мы уже видим, что Крым не способен выполнять те задачи, которые возложены на него, как крепость, как место размещения баз и складов, как плацдарм для агрессивных действий против украинской армии», – считает Сергей Грабский.

После 2014-го Крым из здравницы превратился в военную базу, а теперь и в зону боевых действий.

«Несомненно, те люди, которые живут недалеко от военных объектов, они должны понимать, что эти объекты во время войны являются законной военной целью и они могут быть поражены. И, к большому сожалению, я бы сказал, уже по другую сторону баррикады эта ракета, которая будет выпущена из украинской системы залпового огня, из украинского самолета, она не будет разбираться, ты проукраинский или пророссийский», – предупреждает Сергей Грабский.

Крым, по мнению украинских военнокомандующих, является одним из центров тяготения для российских сил в войне с Украиной. Но даже освобождение полуострова не будет означать конец вооруженного противостояния, – пишут Залужный и Забродский. Эффект от деоккупации Крыма будет временным, и война, возможно, будет продолжаться.

Автор: ; Крым.Реалии