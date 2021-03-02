«Я думаю, что в патрульной полиции все стало еще хуже»

Зоя Мельник — правозащитница и бывшая полицейская из Одессы, которая в 2019 году обвинила свое руководство во взяточничестве и работе на «показатели». После этого в отношении Мельник было служебное расследование, в результате ее уволили.

19 февраля суд обязал немедленно восстановить Мельник в должности, а также выплатить ей более 200 тысяч гривен компенсации за вынужденный прогул. Журналисты hromadske поговорили с Зоей Мельник о том, произошли ли изменения в патрульной полиции и собирается ли она возвращаться на службу.

Как вы оцениваете решение суда?

Я не сомневалась, что будет именно так. С самого начала я считала, что мое увольнение — незаконное и противоправное. И я доказала это в суде.

Скорее всего, патрульная полиция будет подавать апелляцию, и мы будем идти к кассации. Это их обычная практика — они не сдаются до последнего, несмотря на то, что проигрывают.

Что для вас значит это решение суда?

Для меня это восстановление справедливости. Конечно, еще рано о чем-то говорить. Но я считаю решение независимым.

Мы в своем «пузыре» привыкли думать, что везде все плохо: суды продажные, все берут взятки. Но так происходит не всегда. Есть разные суды, судьи и полицейские.

На что ссылался суд, когда выносил это решение? Почему приказ о вашем увольнении признали незаконным?

В суде были «доказательства» моих дисциплинарных правонарушений. Например, акт о невыходе на работу, который подписали четыре человека. Все они были подчиненными руководителя патрульной полиции.

В одном из прогулов указывается, что я отсутствовала на службе с 6:35 до 7:40 утра. У нас график несения службы — с 9 утра до 9 вечера. И даже если допустить, что служба начиналась с 6:30 утра, то почему это не опоздание? Почему прогул? То есть свою позицию они не смогли доказать — ни прогулы, ни опоздания.

Вы готовы вернуться в патрульную полицию? Я думаю над тем, будет ли это возможным, дадут ли мне возможность работать, учитывая все то, что было раньше. На самом деле, я думаю, что в патрульной полиции все стало еще хуже. Но как убедиться в этом, если не проверить на собственном опыте? Для чего тогда было воевать в суде полтора года, чтобы не прийти и не поработать? А уже от того, какими будут условия работы, будет зависеть мое решение — оставаться или нет. На это решение влияет много обстоятельств. Например, я вернусь, а меня снова поставят какой-то шлагбаум охранять. Это не цель моей жизни. Мне хочется работать и развиваться. Я хотела работать в недавно созданном подразделении «Полина», которое противодействует домашнему насилию. Но, к сожалению, мне это не разрешили.

Мне не давали даже довести до конца дело. Например, я собрала материалы и пишу, что мне нужно доставить задержанного в суд. Но мне не дают возможности, не дают автомобиль. Я же не повезу его на троллейбусе. Работа с домашним насилием невыгодна. Она требует времени. То есть когда полицейский приезжает на вызов, он должен составить срочное запрещающее предписание, сделать оценку рисков, задержать правонарушителя, если нужно, составить протокол задержания, протокол о домашнем насилии, направить его в суд, а на следующий день доставить этого правонарушителя в суд. И это лишь один протокол. За это время можно 20-30 постановлений написать о нарушении правил дорожного движения. В случае возвращения, как вы планируете решать конфликт с теми, кто добился вашего увольнения? Например, с Жуковым (начальник департамента патрульной полиции), Белошицкой (заместитель начальника патрульной полиции)? Я не планирую ничего решать. Я планирую просто выполнять свою работу в соответствии с законодательством.

Все началось с вашего сообщения о системной коррупции и преступлениях в руководстве одесской патрульной полиции. Видите ли вы какие-то системные изменения после ваших разоблачений? Увы, но нет. «Планы» как были, так и остаются. Полицейским выдают планы по протоколам, постановлениям. Люди продолжают жаловаться, что полицейские не приезжают на вызовы или приезжают с опозданием туда, где есть угроза жизни и здоровью. Возможно, что-то изменилось в патрульной полиции Одесской области, потому что ее руководителя после скандала со мной перевели в Киев. Но я много езжу по Украине и иногда общаюсь со своими коллегами — они рассказывают, что ничего не изменилось. В целом система осталась прежней, потому что все те же люди управляют все теми же советскими методами. «Планы» делают сотрудников полиции заинтересованными не в предупреждении преступлений и правонарушений, а в их фиксации.

Как вы планируете работать? И будете ли дальше публично говорить о нарушениях в патрульной полиции? Я не хочу, чтобы сложилось такое впечатление, будто я такая скандалистка, начала сразу все разоблачать и писать на Фейсбуке. Нет. Я обращалась и к руководству, и к самому Жукову, и к руководителю патрульной полиции — о том, что у нас фальсифицируют материалы, полицейские не выполняют свои обязанности из-за «планов». Нам даже говорили, что мы не поедем на перерыв с тяжелой ночной смены, пока не принесем 130-ю. Это протокол о вождении в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. К сожалению, на мои обращения никто не реагировал. И только тогда я начала писать обо всем публично. Меня достали таким поведением. Мне угрожали. В первый раз — после того, как я вышла в эфир на «1+1» утром и без их согласия рассказала, что происходит. Человек, который тогда мне угрожал, сказал: можешь писать о службе по делам детей все что угодно, но не пиши о полиции.