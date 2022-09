Український контрнаступ та звільнення міста Балаклія Харківської області та навколишніх сіл

8 вересня було опубліковано велику кількість відео зі звільненого міста Балаклія Харківської області та навколишніх сіл, які перебували під російською окупацією протягом минулих шести місяців. Влада вже підтвердила деокупацію міста та великих прилеглих територій.

Президент опублікував відеозвернення українських захисників, які встановили прапор України у місті. «Пане президент, пане Головнокомандуючий, місто Балаклія Харківської області взято під контроль. Наказ виконано, російсько-окупаційні війська відійшли», — сказали військові спецпідрозділу ГУР «Кракен».

У виданні ТЕКСТИ вирішили з’ясувати, як відбувається наступ, на основі відкритих джерел (переважно від “російських воєнних блогерів”) та інформації від міжнародних OSINT розслідувачів

Упродовж останнього тижня українські війська ініціювали серію наступів на різних фронтах: Куп’янський напрямок (Харківська область), Херсонський напрямок (правий берег Херсонської області) та Мелітопольський і Вугледарський напрямки (Запорізька й Донецька області).

Офіційні джерела оголосили “радіомовчання”, але трохи інформації можна отримати зі зведень Генерального штабу України та з повідомлень офіційних осіб.

Складається враження, що всі все знають, але ніхто нічого не говорить. У світі, де є твіттер, важко дотримуватися мовчання, особливо коли огляди українського наступу в режимі онлайн висвітлюють міжнародні експерти.

Коли всю увагу було прикуто до Херсонщини, позавчора (6 вересня) українські війська почали наступ на Балаклію з заходу. Упродовж цього самого дня вдалося звільнити передмістя Балаклії — село Вербівку.

Інформацію про це почали поширювати мережею ближче до вечора, насамперед “російські воєнні блогери”. Якщо на початку дня вони стверджували, що все добре й загрози немає, то вже ближче до вечора рапортували, що ЗСУ не тільки звільнили Вербівку,

До того ж ці склади у їхніх “зведеннях” перетворилися на “склади Шредінгера”: спочатку писали, що ЗСУ їх не вдалося захопити, потім — що на складах нічого не було, далі — було, але вивезли. А коли ЗСУ нарешті зайняли всі склади — написали, що там було безліч зброї та боєприпасів, які не вдалося вивезти.

Також ближче до ночі “російські воєнні блогери” писали, що ЗСУ вже на пів дороги до Волохова Яра, у селі Яковенкове.

7 вересня події також розгорталися динамічно. Знову ж, повідомлень від офіційних осіб не було, а більшість інформації надходила від “російських воєнних блогерів” та з публікацій у твіттері — зокрема щодо звільнення певних населених пунктів.

Так, підтверджено звільнення сіл Нова Гусарівка й Байрак на західному березі Сіверського Дінця. Після початку боїв у Балаклії ці села опинилися в повному оточенні.

Russian paratroopers unit red flag being lowered in Nova Husarivka, Kharkiv region by 1st Special Forced Brigade named after Ivan Bohun. pic.twitter.com/jwgZPxhXNw

— Taras Berezovets (@TarasBerezovets) September 7, 2022