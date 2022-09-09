«Кремль закончить войну не может, он может ее только проиграть»

Потери Вооруженных сил РФ в Украине, по оценкам Пентагона, могут достигать до 80 тысяч убитыми и ранеными, потери в технике сравнимы с результатами работы российского ВПК за 5 лет. Восполнить их невозможно. Как в этих условиях будет дальше идти война, объясняет в издании “Новая газета. Европа” эксперт по российской внешней и оборонной политике, кандидат политических наук Павел Лузин.

— Как вы оцениваете потери российской армии в Украине?

— У меня нет собственных оценок, я слежу за тем, что выдает Генеральный штаб вооруженных сил Украины, что выдают американцы — Пентагон и ЦРУ, что выдают британцы, потому что у них возможностей для сбора данных о потерях гораздо больше. — Плюс, наверное, Минобороны РФ? — Минобороны РФ не предоставляет никаких данных. У них были по весне утечки в СМИ — даже в «Комсомольскую правду», они говорили о более чем десяти тысячах человек погибшими, и это было интересно. Но, видимо, с тех пор возможность для таких утечек им пообрубили. — Поэтому я и спрашиваю о ваших оценках: все источники, которые вы назвали, приводят данные с разницей в десятки тысяч погибших. — Но эти данные не противоречат друг другу. Пентагон заявляет о потерях в 70–80 тысяч убитыми и ранеными, и это довольно консервативная оценка, они сами говорят, что не уверены. Параллельно Генштаб ВСУ говорит о 42–43 тысячах убитых на тот же момент. Сколько может длиться эта война и как Украине в ней победить. Мнение двух высокопрофессиональных украинских генералов — Это данные, если не ошибаюсь, еще за июль. — Да-да, сейчас уже под 50 тысяч. ВСУ говорят о «ликвидированном личном составе», это могут быть убитые и тяжело раненные, при этом они уточняют, что речь идет именно об убитых. Так вот, 80 тысяч убитых и раненых и 40 тысяч убитых — это друг другу не противоречит. У России воюют не только вооруженные силы, но и еще много всякого сброда. Мобилизованы десятки тысяч человек из ОРДЛО, которые Россия контролирует в Донецкой и Луганской областях с 2014 года. У России воюют наемники, воюет Росгвардия и так далее. — Еще добровольцы в «именных» батальонах и зеки. — Региональные батальоны всё равно подписывают контракты с Минобороны. Уж как их там считают — отдельный вопрос, но идут эти погибшие в любом случае как потери Минобороны. Одни считают убитых и раненых, другие — только убитых, отсюда и различия в два раза. — Считается, что «стандартное» соотношение убитых и раненых — один к трем, а тут получается примерно поровну. — Это так, но, когда у вас много раненых, особенно тяжелых, с осколочными, например, ранениями, потому что там работает артиллерия, становится особенно важно, как быстро раненый попадет на операционный стол, и как много врачей будут способны оказывать ему помощь.

Если врачей достаточно, а смертность остается высокой, это означает, что раненые умирают или на поле боя, или при транспортировке, или во время пребывания в госпитале.

— А что происходит у нас с военной медициной? — Всего военных медиков в России было 23 тысячи человек. Это немало, это вполне нормальная численность. Другое дело, что далеко не все из них хирурги, не все хирурги — квалифицированные. Кроме того, обычно, когда страна готовилась воевать, среди призывников отбирали тех, кто потолковее, чтобы заняться их медицинской подготовкой. Так было, например, во время Первой и Второй чеченских кампаний. То есть молодой человек и автомат умел держать, и санитаром на поле боя мог быть, чтобы раненый дожил до операционного стола. И похоже, что в этот раз такой подготовки не было. Поэтому не в каждом подразделении есть тот, кто умеет наложить жгут на поле боя. — Все медики независимо от пола военнообязанные, разве нельзя мобилизовать гражданских хирургов к участию в «спецоперации» так, чтобы мы об этом не узнали? — Нет, так, чтобы мы не узнали, невозможно. Для этого должна быть объявлена война, и тогда медики, в том числе хирурги, будут призываться. Сейчас нехватку хирургов компенсируют за счет Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). У него по всей стране есть медсанчасти, госпитали, которые обслуживают всякие ФГУПы, военные производства, НИИ, атомную отрасль, ЗАТО и так далее. Кого смогли оттуда набрать — тех набрали. Думки розвідника, який воює на півдні: «У війні на виснаження ми маємо всі шанси на перемогу» — Так вот вам и есть мобилизация медиков по-тихому. — Но это добровольно, эти медсанчасти не заставляют своих сотрудников ехать куда-то на юг, под Ростов, принимать раненых с фронта. Кого заманили — тот поехал. — А число «заманенных» известно? — Всю численность в ФМБА я не помню, может быть, несколько десятков тысяч врачей и медсестер, желающих ехать было немного. — «Стандартное» соотношение убитых к раненым больше, чем один к трем, из-за такого состояния военной медицины? Из-за этого гибнет больше, чем могло бы? — Скорей всего, это так. Чтобы оставалось один к трем, должна быть налажена нормальная медицинская служба. Хорошо, полевые госпитали сейчас надувные, современные и так далее. Но за полгода мясорубки в них появляются, например, внутрибольничные инфекции, убивавшие множество людей в России еще в ковидные времена. Из-за этого тоже потери растут.

— Слушайте, пенициллин изобретен в 1940-е годы… — Пенициллин уже даже не используют давно. — Понимаю, есть более современные антибиотики. Но уж точно увеличение боевых потерь из-за сепсиса — это какая-то совсем дикость. — Если антибиотики использовать неправильно, неполным курсом, безграмотно, тогда действительно погибают и из-за сепсиса, но это на уровне предположений. Конечно, всё надо изучать глубже, но материалов для этого у нас нет. Мы точно знаем, что ФМБА отправило хирургов «на юг» и что далеко не все соглашались ехать даже за большие доплаты. И мы точно знаем, что военно-медицинская служба в России на не очень высоком уровне, какие-то базовые вещи она умеет делать, но хороших врачей из Военно-медицинской академии выходит не очень много. — Вот в это я не могу поверить: ВМА считалась когда-то лучшим медицинским образованием в стране. — Да, так можно было сказать еще лет двадцать назад. Это было в приоритете в СССР, милитаризованная страна должна была иметь хорошо налаженную медицинскую службу. — Да не в СССР дело, в принципе военно-полевая хирургия, вся военно-медицинская «логистика» — это то, чем могла гордиться Россия, ее и придумал русский врач Пирогов, а потом перенимал у России весь мир… — Сейчас в России в целом качество медицинского образования снизилось. А в Военно-медицинскую академию нередко поступают те, кто не смог поступить в гражданский медицинский вуз. И так — по всей системе военного образования: если вы посмотрите средний балл для поступления в военные вузы, не только в медицинские, он не дотягивает до минимального проходного в гражданские на аналогичные специальности. Рекомендації для кримчан – як діяти під час бойових дій в Криму та деокупації півострова — Вы говорите, что перед чеченскими кампаниями солдат обучали навыкам оказания первой медицинской помощи. А вот эти люди, которые планировали «спецоперацию» в Украине, не подозревали, что там тоже могут быть раненые? — Видимо, не предполагали. Эту «операцию» готовили ведь не военные, ее готовили чекисты, мнения военных они не спрашивали. Скорей всего, учиться не отправляли. — Действительно, если вы едете на войну с парадной формой и Росгвардией, зачем вам медики. — Думаю, решили обойтись штатной медицинской службой. Не рассчитали, что в каждом подразделении надо иметь человека, который способен наложить жгут или вколоть обезболивающее. А главное, не понимали, видимо, что необходимо еще и снабдить каждое подразделение определенными медицинскими препаратами. — О снабжении мы еще поговорим. Но если вернуться к потерям, число которых называют разные западные источники, то почему вы им в принципе доверяете? Как это вообще могут знать те, кто не ведет учет личного состава? Какой инструментарий есть для этого у разведки? Не по головам же они пересчитывают убитых? — И пересчитывают тоже, если, например, идет ближний контактный бой, и по загруженности госпиталей, и по радиоперехватам. Поэтому и разброс в цифрах такой. Украинцы, я думаю, считают «двухсотых» и «трехсотых» в основном по радиоперехватам. — Разного рода «радиоперехваты» переговоров между российскими военными появляются время от времени даже в соцсетях, но я, честно говоря, не очень им верю. Как вообще может быть такое, чтобы на войне так легко можно было перехватить переговоры противника? — В основном военные общаются по сотовым телефонам. Ну нет у медиков радиостанций. Их просто там нет. — А почему? — А зачем их снабжать радиостанциями? Кремль руководствуется совершенно циничным представлением о реальности. И офицеры до сих пор общаются по сотовой связи. Сейчас они, конечно, сократили ее использование, потому что на большую активность сотовых телефонов в конкретной местности стал прилетать снаряд. Но в целом они продолжают пользоваться сотовой связью, потому что у них дефицит средств связи. Спутниковых телефонов у них нет в помине, а сообщаться друг с другом как-то надо. У командира подразделения может быть радиостанция, но ему проще по телефону набрать Васю и сказать тому, что надо бы согласовать взаимодействие. У центрі звільненої Балаклії вже встановлено прапор України

— Если даже верить данным о 70–80 тысячах погибших и раненых, то, как бы цинично это ни звучало, на фоне общей численности российской армии в 750 примерно тысяч человек это вроде бы и немного. В какой степени эти потери восполнимы? — Армия же не вся воюет. В той войне, с которой мы имеем дело, готовы воевать от 134 до 168 тысяч военнослужащих. Я говорю именно о готовности воевать, а не маршировать на параде. Остальные заняты другими делами. Например, ракетные войска стратегического назначения (РВСН): кто иначе будет охранять ракетные шахты? Это большой офицерский корпус, батальоны или роты охраны, в зависимости от размера базы. От них и толку никакого не было бы на поле боя, потому что батальон охраны — это, конечно, люди с усиленной подготовкой, но это подготовка под конкретные задачи. Флот нельзя перенаправить, основная масса флота не воюет, она находится в Мурманске, в Северодвинске, в Калининграде, в Санкт-Петербурге, на Каспии, а главное — во Владивостоке и на Камчатке.

Фото: EPA / SERGEI ILNITSKY

— Видимо, проще сказать, кого перенаправить можно? — Можно отправить сухопутные войска, ВДВ и морскую пехоту. — И они все, вы хотите сказать, состоят из 130–160 тысяч человек? — Нет, суммарная численность у них где-то 350–360 тысяч, но надо учитывать, сколько из них боеспособных.

В 2017 году говорили, что план — это 125 батальонно-тактических групп, но в прошлом году Шойгу сказал, что у нас уже 165–170 БТГ. Хотя непонятно, откуда бы они взялись.

Одна группа — это от 800 до 1000 человек. Но вот это и есть те, кто могли воевать. Плюс, допустим, есть мотострелковые бригады постоянной готовности, тогда в них по три БТГ. А есть обычные бригады или дивизии — там боеспособна одна БТГ, еще одна — наполовину, ей для приведения в боеготовое состояние требуется несколько недель, третья — это срочники, доходяги, на которых никто особых надежд не возлагает. Качество человеческого материала в армии не очень. — В войсковой части под Печенгой в Мурманской области офицер рассказывал мне, что у них стараются набрать на контракт как можно больше народа, потому что есть план, за невыполнение которого наказывают. Насколько цифры о численности контрактников дутые? — Они абсолютно дутые. Потому что число призывников и число контрактников — это пересекающиеся множества. Контрактником можно стать сразу в момент призыва, если есть хотя бы среднее образование, можно на третий месяц службы, на шестой и так далее, то есть весь год службы призывник может стать контрактником. И получается, что из 260 тысяч призывников каждый год какая-то масса, какая — мы не знаем, трансформируется в контрактников, продолжая при этом числиться призывниками, и идет двойной учет. В основном на контракте служат стандартные два года и уходят, на долгих контрактах мало кто остается. Есть сержанты или ефрейторы, которые служат дольше, но это, как правило, люди, абсолютно непригодные ни для какого гражданского труда. Они ничего не умеют и ничего не хотят, в армию они шли с довольно циничным расчетом: можно, особо ничего не делая, зарабатывать какие-то деньги. Херсонська операція. Як українські Збройні Сили нав’язують російським загарбникам свій темп війни

— В первые месяцы войны я много говорила с семьями ребят, оказавшихся в зоне боевых действий. Картина получается такая, что на контракт молодые люди идут в основном по трем причинам: или регион нищий и работы там просто не найти, или семья очень бедная, или парень в принципе не способен учиться, поэтому другую профессию получить не может. Или все три фактора вместе. — Всё верно. — И получается, что от этой армии, в таком ее состоянии, в Украине сейчас осталась половина. Где можно набрать военных для дальнейшего проведения «специальной военной операции»? — Вот в Кремле сейчас и думают, где бы им набрать армию. Призыв минувшей весной тоже ведь не задался. Планировали набрать 134 тысячи призывников и в конце концов объявили, что набрали столько, сколько хотели. Но последние цифры за три дня до конца призыва были 89 тысяч человек. — И формально призывники не должны отправляться на войну. — Они могут быть отправлены туда после четырех месяцев службы. — При условии, что подписали контракт? — Нет. Есть положение о военной службе, подписанное президентом России в 1995 году, и там четко сказано: призывник может быть отправлен в зону боевых действий после четырех месяцев подготовки. — Так это в случае войны, а у нас-то, как известно, войны никакой нет, а есть спецоперация. — В положении сказано: в зону боевых действий. Боевые платят — значит, есть зона боевых действий, отправить могут. — Почему тогда в самом начале войны президент нас уверял, что призывников на спецоперации точно не может быть? — Официально опубликованного документа на этот счет я не видел. Президент врал. Есть закон о воинской службе, есть положение о прохождении военной службы, их никто не отменял. — Вы хотите сказать, что и сейчас, спустя полгода после начала войны, там могут находиться призывники? — Весенние призывники еще не могут там находиться, потому что их отправка в армию началась только 23 мая. Но осенью — вполне могут. Разве что в армии прислушаются к тому, что сказал Путин, и, хотя в законе сказано другое, из соображений «как бы чего не вышло» призывников отправлять туда не будут. Или будут уговаривать сельских мальчишек подписать контракт и отправлять туда сразу же. Задницы они могут себе прикрывать, но юридически им ничто не мешает призывника после четырех месяцев подготовки отправить в зону боевых действий. Вы знаете, чтобы кого-то из тех, кого весной грозили наказать за отправку призывников в Украину, действительно наказали? Я таких случаев не знаю.

— Указ Путина об увеличении численности армии на 137 тысяч человек — это способ увеличить число участников войны? — Кажется, нет. То есть надо посмотреть, каким будет результат, какие еще решения будут приняты, но я думаю, что в этих новых штатных единицах будут прятать выплаты покалеченным, семьям погибших, пенсии по потере кормильца. — Как это? Это будут «мертвые души»? — Именно так. Иначе в статистике людей, получающих пенсии по инвалидности и по потере кормильца, вылезет большая масса инвалидов и потерявших кормильца. А если их проводить по зарплатной ведомости Минобороны, то никогда ничего не вылезет. Во всяком случае, никаких других указов после этого не было. Да и этот указ вступит в силу только с 1 января 2023 года, когда основная масса пенсий уже будет назначена. Посмотрим. А может, таким способом хотят обеспечить работяг на ремонтных заводах, подведомственных Минобороны. Там же тоже дефицит кадров, как их туда иначе привлечь. Как путинская Россия получает иностранную микроэлектронику для своего оружия — Их и так привлекают: на заводах в Ленобласти, например, рабочие уже начали получать повестки с требованием в течение суток явиться в военкомат с вещами. Только их отправляют не в зону боевых действий, а в ближайшие районы России для ремонта пострадавшей техники. Во всяком случае, так им говорят в военкоматах. — Но для того чтобы привлечь рабочих в эти «полевые мастерские», им надо платить еще что-то кроме зарплаты, их надо обеспечить каким-то временным жильем. Повестка с приказом — это для тех, кто своих прав не знает, кто начальством своим запуган, хотя и начальство не заинтересовано терять работников. Дефицит кадров на заводах большой, на заводах ВПК — еще больше, и просто призвать человека в течение суток — так он пошлет призывающих, и ничего ему за это не будет. — Как российская армия может восполнить потери? — Эти потери невосполнимы. А как их восполнить? Можно инженерную часть «перекрестить» в боевую ударную и отправить воевать. Может быть, связистов можно послать. Но как они будут воевать — вопрос. — В регионах собираются «именные полки»… — Вы понимаете, что это всё сброд, социальные отбросы? — Не уверена. — Мужик в 40 лет вдруг засобирался идти воевать. Причем не защищать свою страну, свою семью, а воевать, чтоб денег заработать. Какая у него еще может быть мотивация? — Родину любит. — Это «родину любит» на практике означает, что он, во-первых, не нужен никому, включая его жену, детей и пожилых родителей. Во-вторых, он ничего в жизни не добился и хочет так доказать всем, что еще на что-то способен. В-третьих, это человек, который страдает еще и от материальных проблем и думает, что на войне он их решит. — Но такие ведь и нужны в той войне, о которой мы сейчас говорим. — Такие на войне не живут, такие не могут победить. — А от них это и не требуется, их ведь там так и называют — «мясо». — «Пушечное мясо» живет недолго, к тому же таких людей мало, ни один регион, на самом деле, не смог толком набрать эти «батальоны». Таким количеством войну не выиграть. — «Новая газета. Европа» писала недавно, что даже нужное количество зеков набрать не могут: на зонах для «бывших сотрудников» зеки с подготовкой, с опытом службы в спецназе и других подразделениях воевать не идут. — Зеки из обычных зон тоже не очень-то идут. И потом, ну взяли вы оттуда зека, дали ему автомат. Кто будет им командовать?

— И кто гарантирует, что он не сбежит с этим автоматом в ближайший российский город? — Никто. Если вы засунете в подразделение двух-трех таких наемников, после первой ночевки либо будет полная потеря дисциплины, либо кто-то кого-то убьет. Командиру, который должен отдавать этим зекам приказы, спиной к ним лучше не поворачиваться, иначе свои же и пристрелят, а скажут, что это шальная пуля. — То есть потери не восполнить никак? — Никак. То есть их можно было бы восполнить только за счет мобилизации, но она неосуществима и политически, и технически. — Политически — понимаю, а технически почему нет? — А куда вы их мобилизуете? Нужны кадровые части, подразделения, которые примут этих мобилизуемых, обучат их, проведут боевое слаживание, только потом отправят воевать. Но мобилизация в России возможна только насильственная. Существует, вообще, два типа мобилизации. Первый — республиканская, добровольческая… Что говорят бойцы 60-й пехотной бригады ВСУ об освобождении Херсонщины: «Хотят жить – пусть убегают» — Это как сейчас в Украине? — Совершенно верно, как в Украине, когда есть мотивация. Они таким образом мобилизовали миллион человек, но не весь же миллион сразу воевать идет. Второй тип — насильственная мобилизация: сталинская, маоистская, полпотовская, хошиминовская. Сначала в деревню приходит комиссар с двумя вооруженными солдатами, строит всех мужиков и говорит: не идете с нами — расстреляем. Ведет их в другой регион, где они совсем чужаки, и только после этого выдает им оружие. После первого боя, когда они уже постреляли, уже убили человека, это уже сплоченное подразделение. Дальше они могут подкармливать друг друга, могут грабить — неважно, главное — у них есть полная консолидация, как у массы, не укорененной нигде, поэтому она не сбежит и будет выполнять приказ. Движима она еще и стокгольмским синдромом. — Контрактники, сумевшие вырваться оттуда, рассказывали, как оставшиеся воевать объясняют нежелание писать рапорт с отказом: хотят «отомстить за убитых товарищей». О таком же мотиве говорили и ветераны-афганцы. — Это, я думаю, преувеличение. Часто за таким объяснением стоит самооправдание, а на самом деле они не уходят оттуда потому, что в мирной жизни ничего делать не могут. К тому же боятся наказания за отказ воевать. — Какая техника там страдает больше всего и в первую очередь? — Абсолютно вся. Неважно, в вертолет попали из ПЗРК или ТУРС — всё страдает, всё ломается. Советская техника, все эти БМП, БМД и прочие, предназначены для другой войны, они все были сделаны в расчете на советское наступление до Ла Манша. Не для современной войны, не для маневренной обороны. Не для войны, в которой надо включать мозги.

Фото: Serhii Mykhalchuk / Global Images Ukraine / Getty Images

— Восполнять эти потери в технике Россия способна? Сейчас, с учетом санкций и при отсутствии импорта, есть ли предприятия, способные заменить сломавшийся танк новым? — Нет, не существует. Новые танки у нас почти не производятся, в основном происходит модернизация старых танков. А для того, что производится, используется импортное оборудование и импортные комплектующие. Год, два, три это оборудование еще поработает, потом начнет ломаться. — Значит, сейчас это оборудование всё-таки еще работает, новое вооружение на войну идет? — Оно может туда идти, весь вопрос в количестве: оно очень ограничено, потому что производительность труда, причем не на одном заводе, а по всей цепочке, очень низкая, и повысить ее невозможно. Например, в год российские заводы могут производить 30 вертолетов, и выше головы не прыгнешь.

Если в самолет, скажем, попала ракета, он до своего аэродрома, скорей всего, долетит. Но на поле боя уже не вернется. В большинстве случаев поврежденная техника идет под списание.

— Разве это не нормально в время войны — «одноразовые» самолеты? Я читала, что так было во время Великой Отечественной войны: у двигателей военных самолетов был очень маленький ресурс. — Сейчас ситуация всё-таки получше, только на Су-25 ресурс двигателя короткий — 500 часов. Но они и не летают так много. Каждая единица техники в сутки летает час-полтора. Максимум один-два боевых вылета. Это не американская армия, когда за командировку в Ирак у летчика бывало по 400–500 боевых вылетов. Як українські дерев’яні муляжі HIMARS дурять російських загарбників — А купить? В Иране, там, в Индии? — В Иране нет своих вертолетов. В Индии свои вертолеты есть, где-то они по лицензии производят российские, но обратно это не продается, индусам этого не надо. — В какой степени восполнимы в этой войне для России потери в технике? — Ни в какой. За полгода потрачена работа заводов за пять-семь лет, по некоторым видам вооружения — за десять. Это если судить о потерях по заявлениям украинцев и западных разведок. — Правильно ли я вас поняла, что все военные заводы, весь ВПК России не в состоянии восполнить потери техники в Украине? — Не в состоянии. К тому же есть виды техники, которые больше не производятся, например, те же Су-25. Они дорасходуют моторесурс — и всё. На Су-25 еще можно поменять двигатель, а на Су-24 уже нет, это последняя их война. А более современные самолеты слишком сложны в производстве, их выпускают по 15–20 штук каждого типа в год. — В той войне, которая сейчас идет в Украине, основной расходный материал — это ракеты и снаряды. Их хватает? — Здесь сложнее, потому что по авиабомбам, например, мы не знаем темпы производства. — А темпы расходования мы знаем? — Тоже не знаем. Какие-то оценки есть только по артиллерии.

— Я не специалист, но у меня создалось ощущение, что вот эта война на уничтожение городов — как раз следствие понимания, что воевать людьми и остальной техникой всё труднее. Проще закидывать противника всем, что запускается и летает. — У вас правильное ощущение. В этом и смысл артиллерийского и ракетного террора. — Для такой войны у российской армии хватит ресурсов? — Если российская армия снизит интенсивность обстрелов, то хватит на какое-то время. Но сама российская армия по своему modus vivendi и modus operandi превратится в неуправляемую толпу. Но на нерегулярную войну, на асимметричную войну ее хватит. Другое дело — позволит ли ей противник вести такую войну. ВСУ ей уже противодействуют, они российскую армию просто перемалывают. То есть российская армия еще способна натворить бед, но чем дальше — тем больше она перестает быть армией, превращаясь в морально разложившееся сборище. Многие выжившие находятся там уже по полгода, а это предельный срок, давно пора произвести ротацию. Иначе те, кто вернутся через месяц-два, — уже будут не военнослужащие. И моральное разложение — полбеды, эти люди будут в принципе не способны выполнять любые боевые задачи, это невосстановимо. Стандартная ротация — три-четыре месяца, а дальше человеку нужен отдых, ему нужно прийти в себя. Его нужно вырвать из этой среды, которая действует на него как капкан. В армии начинается криминализация, им же надо где-то добыть бухло, где-то добыть наркоту. Им хочется хоть как-то оправдать свое пребывание там в собственных глазах — и они начинают грабить. Дальше они теряют всякую ценность как военнослужащие, потому что уже не могут выполнять никаких боевых задач. Причем даже после отдыха. Півроку Україна протистоїсть повномасштабному вторгненню російських загарбників

Уничтоженная российская военная техника. Фото: EPA-EFE / Marcin Gadomski POLAND OUT

— Я видела работу волонтеров, помогающих армии. Они собирают для нее практически всё: от макарон и питьевой воды до раций и формы. Неужели Минобороны не в состоянии обеспечить военнослужащих всем этим? — Выданная военным форма в полевых условиях изнашивается за неделю-две. Ботинки тоже живут неделю-две. Какие-то запасы у Минобороны есть, но они не бесконечны. — А макароны-то, макароны почему? Зажигалки, сигареты, баклажки с водой, памперсы для раненых — всем этим тоже невозможно обеспечить солдат? Причем это не инициатива самих волонтеров: они получают «из-за ленточки», как там говорят, списки необходимого, оттуда же военные приезжают за грузами сами. — Если Минобороны само будет обеспечивать военных макаронами и водой, это будет долго и дорого. К тому же это длинные бюрократические цепочки, надо, чтобы как минимум замминистра подписал документы: нам надо закупить макароны. И как это распределять в зоне боевых действий? — Когда страна посылает людей на войну, она разве не в курсе, что потребуется закупать и распределять воду, макароны, форменную одежду, ботинки? — Вы слишком многого хотите от Министерства обороны и слишком высокого мнения о нем.

Там действуют так, как действовали в XVI–XVII веках: мы солдата вооружаем и отправляем. Если он выжил, то уж как-нибудь прокормится.

Ботинки снимет с убитого врага. Или с убитого товарища. Или украдет у местного населения. Кроссовки, наконец, наденет вместо ботинок. — Я видела одежду и амуницию военнослужащих НАТО на базе в немецком Хохенфельсе. Мне трудно представить, что их ботинки проживут всего неделю. Почему российское Минобороны не может обеспечить своих солдат такими же? — Качество производства совершенно другое, там всё обеспечение армии работает в рамках частной экономической активности. Если солдату НАТО нужны ботинки, их сделает в нужном количестве и нужного качества частная компания. А вы знаете, кто производит в России армейские ботинки? Всю армейскую униформу в России шьет ФСИН. — Зеки, что ли? — Конечно. Стандартные берцы производятся в колониях. Отсюда и качество. Есть, конечно, частные фирмы, которые выпускают обувь получше, продается она в магазинах для охотников и каких-нибудь страйкболистов, но объемы не те, которые требуются армии, тем более во время войны. Уроки історії. Як Херсон звільняли від загарбників — Вот как раз такие берцы волонтеры и закупают. — С волонтерами тоже ситуация интересная: большого энтузиазма в обществе эта война не вызывает, и собрать деньги на закупки для армии — проблема. Донатить люди не хотят. Никакого подъема, сплочения вокруг флага, на которое рассчитывал Кремль, нет. — Всё, о чем вы говорите, было известно еще до войны. Ладно — Путин, его обманули. Но как военное командование могло не знать, что наша армия не может воевать? — Поэтому Генеральный штаб и протестовал против войны. Всеми доступными средствами военные орали через СМИ: нельзя воевать, мы не можем воевать. Все проблемы были известны. Но войну планировали чекисты, а они сказали: нам, мол, армия-то нужна только для поднятия авторитета, а так мы на свою агентуру обопремся и сами всё сделаем, украинское общество готово вернуться к России-матушке, надо только каких-то националистов недобитых добить. К тому же политэкономическая система России вышла из баланса к 2020 году, это тоже причина, по которой им надо было начать войну. — При этом достижения у российской армии есть, одна пятая территории Украины — под ее контролем, Херсон «освобожден». — Понятно, что с украинской стороны были и предатели, и коллаборанты, поэтому удалось захватить тот же Херсон. Но дальше-то что с ним делать? — Как — что? Проводить референдум, на котором 98,7% населения проголосует за провозглашение ХерНР. — И дальше что? Что это изменит? — Появится еще одна «народная республика» с условиями, в которых невозможно жить. Вы считаете, Украине будет легче от того, что Россия не сможет ничего там наладить — как не смогла сделать это в ДНР и ЛНР? — Ну, провозгласите вы эти республики. Толку-то? Украинцы за эти годы могли стереть с лица земли Донецк, рядом стояли их войска, но они этого не делали, потому что начали действовать Минские соглашения, всему этому придали какой-никакой статус. А сейчас никаких соглашений нет, нет никакого переговорного процесса. Путин очень хотел бы начала переговоров, но ему не дают. В мире перестали играть по его правилам, перестали поддаваться на его шантаж. Ведь Минск-1 был подписан в 2014 году после Иловайского котла, когда Украина потерпела тяжелое поражение. Тогда сама украинская власть готова была на заморозку конфликта. Потом было Дебальцево — и Минск-2, и тогда украинская власть тоже понимала, что переговоры нужны ей.