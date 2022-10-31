Удар по кораблям оккупантов в бухте Севастополя. Чем ВСУ атаковали ЧФ РФ, который наносит ракетные удары по мирным городам Украины

Эти дни я пытался разобраться в ситуации, что произошло в возле Черноморской бухты, так как когда произошло осознание произошедшего – я понял что вчерашний мир уже никогда не будет прежним. Украина изменила мировые принципы морского боя сегодняшнего дня.

Ночью (или скорее рано утром) 29 октября 2022 года несколько наводных плавательных аппаратов атаковали корабли Черноморского флота. Судя по данным что есть в инете, а так же по работе ПВО которая есть на кадрах, атака надводных дронов была совмещена с атакой БПЛА, что видимо были барражирующими боеприпасами.

Атака на корабли была осуществлена как внутри бухты, так и снаружи. По предварительным данным выведен из строя флагман Черноморского флота (уже второй по счету), а так же несколько других кораблей, среди которых называют ракетные катера, тральщик и БДК. Ну и конечно Россия максимально ограничивает информацию вокруг этого события, как было с крейсером «Москва». «Какая Москва, подбита Москва?, это все ложь и происки бандеровцев, там небольшой пожар от окурка и мичман ногу подвернул, все в порядке с Москвой». А мы попробуем разобраться что это было.

Итак, чем атаковали Черноморский флот. Если про переделанные Mugen PRO написано достаточно и их методика применения ясна (залететь на высоте пониже, спикировать на цель пожирнее) то по надводным не так всё очевидно. А они очень интересны.

Украинский дрон может проходить расстояние около 1000-1200 км и имеет ударную часть весом в 75 кг – заявили в РФ. Откуда такие данные точные? Почему 75 а не 50? А потому что эти беспилотники уже попадали в руки россиян в сентябре еще. Да, в сентябре россияне нашли прибитый к берегу украинский беспилотник и даже выложили фото его. Это видимо был беспилотник который вышел из строя во время тестовых заплывов и который не имел БЧ, видимо потому и не самоподорвался.

Судя по фото – мы имеем надводный дрон оснащенный водометным двигателем, боевой частью около 75 кг (тут поверим русским, они видимо изучили отсек для БЧ), который оснащен устойчивой связью и позиционированием, а так же тепловизионной и дневной камерой управления. Ну и судя по некамуфлированым гражданским камерам – это все же тестовый дрон с тестовыми камерами.

Дрон малозаметный благодаря своим габаритом и видимо плохо виден в осеннем море за волнами, отказ от использования винта в сторону водометного двигателя ограничивают эхолоты кораблей рассчитанные на классические торпеды с винтами. Дрон явно имеет высокую маневренность, на что меня натолкнул пересмотр (неоднократный) видео.

Там в какой то момент дрон маневрируя и охотясь за кораблем за бухтой (судя по всему это и был Макаров) пролетел мимо катера заставив оттуда повыпрыгивать матросов. Там четко видно что пилот направил дрон на катер, а потом перед самым катером резко отвернул левее. Как акула смахивающая с морды рыбу, что недостойна стать её завтраком. Но пилот был уверен в маневре, потому такую «пугалку» осуществил в боевой ситуации, и судя по дальнейшим отрывкам видео – дальше пошел охотиться за Макаровым. Никакой пилот управляя плохоуправляемым дроном такой бы фигней не страдал.

Поехали дальше. Черноморский флот, как объяснили мне моряки, защищен в Черноморской бухте очень хорошо. Там и станции РЕБ, и патрульные корабли, и боновые заграждения, и обычные посты со стрелковым оружием на пирсах, камеры, тепловизоры – в общем попробуй проскочи. Но судя по видео в телеграм-каналах – первые удары произошли именно ночью в бухте.

Отдельно стоит заметить кадры с видео на камере, где тепловизором демонстративно показывают корабли, стоящие у причалов. И явно с военными очертаниями. То есть дроны не просто зашли в порт, они еще передвигались по порту на небольшой скорости пытаясь найти приоритетные цели и их идентифицировать. То есть их возможности допускают скрытое проникновение и идентификацию приоритетных целей.

Как такой дрон смог проникнуть в столь охраняемый объект? Я не знаю. У меня есть предположение что указанный дрон может (возможно ненадолго) нырять под воду и проходить небольшое расстояние под водой, что позволяет ему незаметным проходить места где охраняется верхняя кромка воды.

Ну или русские просто спали когда через охраняемую браму открыто заплыли несколько надводных дронов и расплылись по бухте искать цели помажорнее. Но как бы я не считал русских дегенератами – тут даже мне кажется, что всё не так просто. Ну не могли они настолько пропустить вспышку, с учетом того, что про наличие подобных дронов они были в курсе. Да и что там, бон закрыл, посты на вход поставил, рядом катер – вот тебе уже никто и не проплывет. Но всё же проплыли. Ну либо на входе все там были под такой синькой, что пропустили под носом несколько маломерных судов. Что я всё же считаю маловероятным.

Подрывы в бухте начались около 4 часов ночи. В то же время судя по выложенному видео, часть целей идентифицированы ночью тепловизором в бухте, а бой перед бухтой был уже на рассвете. Можно предположить, что атака беспилотников продолжалась около 3 часов. То есть три часа украинские летающие и надводные беспилотники имели во все дыры Черноморский флот.

Так же с камер на беспилотниках видно что стандартные средства поражения плохо работают против юркой, малозаметной цели. Один беспилотник видимо был уничтожен с помощью вертолета и корабля, но днем, и видимо это уже был конец акции, так как был рассвет, большая часть дронов уже взорвалась найдя цели еще ночью. Подытожим. Около десятка украинских надводных дронов приплыли к Черноморской бухте. Часть из них проплыли в бухту и разбрелись искать цели.

Судя по сообщениям – цели были выбраны жирные. Там и БДК, и есть информация по повреждению еще одного ракетного фрегата – Ессена (он кстати следующий был на очереди чтоб стать флагманом Черноморского флота, но как видим быть флагманом ЧМ – плохая примета), и ракетный катер какой то, и тральщик. Про тральщик кстати непонятно, чего он стал целью, хотя возможно он был поврежден при подрыве другого корабля, может рядом просто находился. Во что собственно верится, так как на камерах явно видны обводы военных кораблей в тепловизоре, пилоты водят носом вправо-влево демонстрируя пристань у которой стоят военные корабли.

Так как это происходит явно ночью, и по беспилотникам судя по видео еще не стреляют – то нет причин чтобы им могли помешать подойди к кораблям на видео поближе и инициировать заряд. Почему не видно подрыва? Думаю, потому что судя по углу зрения камеры, при подходе к кораблю вплотную борт корабля закрывает весь обзор и там непонятно кроме пилота куда оно подходит и что вообще происходит.

Потому этот кусок видео вырезали. Но зато видео подрывов в бухте нам предоставили сами севастопольцы. И взрывы по их словам были … громкие. После чего к бухте подошел (видимо отбивать атаку беспилотников, всё же Макаров – очень современный и обладающий огромным выбором вооружения под все задачи) флагман, ракетный фрегат «Адмирал Макаров», где был атакован одним или несколькими надводными и летательными дронами, в следствии чего был подбит, хоть и не потоплен, но так как это всё уже происходило днём – то некоторые надводные беспилотники участвующие в атаке были уничтожены с «Макарова» и вертолетов.

Результат.

Я по сей момент в состоянии удивления, но Украина изменила расклад на поле современного морского боя. Да, моя Украина, не самая в техническом плане развитая страна сделала что то, что было просто, современно и элегантно. Я сам очень много общаюсь в сфере БПЛА, но про создание таких дронов не слышал вообще. Да, после выложенных видео понятно, что это проект СБУ и ГШ, они прямо про себя заявили в конце видео. Просто зашли в самую охраняемую бухту флота РФ, увалили несколько кораблей, а на следующий день взломав Крымское вещание выложили кадры с операции под демонстрацией «Да, это мы! И что вы сделаете сучары? Это только начало».

Но до этого про данный проект везде была тишина. И даже новость про выловленный беспилотник не всколыхнула инфопростор. Украина в течении очень короткого времени, предполагаю, что с помощью союзников, смогла разработать, испытать и реализовать дрон, аналогов которому нет в мире. Даже новейшая, американская засекреченная Mantas не выглядит убедительно смотря на возможности украинского дрона.

Американская Mantas T-12. 180 км хода, 60 км/ч максималка, 63 кг — боевая часть

Дрон, который может неся на своём борту 75 кг боевой части преодолеть около 1000 км расстояния, может незаметно перемещаться по акватории с эхолокационными буями, проходить незаметно входы охраняемых марин, устойчив к РЕБам, как к корабельным, так и стационарным (а как мне сказали мощность стационарных РЕБов что находятся возле ЧМ просто огромная), быть достаточно юрким и управляемым чтоб охотиться за кораблями которые могут развивать скорость около 50 км/ч на воде, и при этом успешно выполнять задачи, в которых такие нетривиальные цели как флагман Черноморского флота.

Использование этого дрона совместно с барражирующим боеприпасом который летает над кромкой воды, да еще и ночью – сильно усложняет шансы корабля отбить атаку. Вчера Украина продемонстрировала всему миру, что бороться, и успешно, можно даже с огромным флотом. И даже на его территории. Она показала, как флот вдруг из грозной силы превращается в просто дорогой балласт, груду железа с людьми что будет бояться выйти с бухты, так как там в море, в темноте их будут поджидать украинские дистанционно управляемые акулы.

Если даже «Макаров» вышел из этого боя потрепанным – то остальным кораблям что делать? Они не имеют такого вооружения и возможностей. Выживет ли обычный российский катер средней степени амортизации нападение трёх таких надводных дронов и трёх барражирующих боеприпасов, что будут атаковать его вместе и с темноты? Вопрос явно не пользу катера, да и думаю у российских моряков нет желания это проверять.

Да, сейчас Россия начнет заявлять что зерновой сделке хана и она опять перекроет Черное море. Но позвольте спросить – а чем вы его перекроете? У вас там много кораблей с капитанами что имеют адамантиевый анус, что зимой готовы патрулировать Черное море в отрыве от основных сил? Сейчас было нападение десятка наводных беспилотников, а что когда это будет двадцать? Тридцать? Вы блин не смогли быстро и гарантированно поразить беспилотники перед входом в Севастопольскую бухту, в открытом море какие у вас шансы? И это мы еще молчим про то что вместе с дроном в борт может залететь и Нептун, который вполне может быть частью комплексного решения по уничтожению кораблей.

Украина навсегда поменяла принципы морского боя. Не Америка, не какая то другая высокотехнологичная страна НАТО. А Украина. Разработала, обеспечила необходимую секретность проекту, и несмотря на то что информация про ТТХ беспилотника всё же досталась россиянам – проникла в Севастопольскую бухту и атаковала корабли Черноморского флота, отдав приоритет ракетоносцам, которые Калибрами обстреливали мирные города. Украина. Наша страна. Перевернула привычный мир с бронированными мастодонтами на воде. 9 лет назад Россия анексировала Крым, чтоб иметь свою собственную базу для Черноморского флота. Через девять лет Украина сделала Черономорский флот бесполезным. Вот вам и зеркальный ответ.

Ну а закончить эту статью я хочу словами с одного экспертного российского сайта, который высказал своё мнение про украинские надводные дроны.

«Все это, повторимся, очень серьезно и не может не напрягать, позабавило лишь то, что янки из числа фанатов бандеровской армии раздувают новость об удивительных укро-инженерах, которые по интеллекту не уступают боевикам-хуситам из Йемена. То есть пытаются из всего, что у них есть под рукой, сделать дальнобойный боеприпас. И в самом деле, на самостийных форумах постоянно идет обсуждение того, как из небольших плавсредств, таких как небольшие моторки, сделать противокорабельные самоуправляемые боеприпасы.»

Пацаны, как теперь мнение про наших инженеров? Уже не забавно?

Автор: Serg Marco; SITE.ua