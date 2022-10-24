Российские военные преступники: Кто и как наводит российские ракеты на украинские гражданские объекты

Утром 10 октября путинские войска произвели очередную серию ракетных обстрелов жилых массивов и гражданской инфраструктуры Украины. По меньшей мере 20 мирных жителей были убиты и 108 ранены. На следующий день было нанесено еще около 30 ударов ракетами по украинским городам. Ракеты оставляли гигантские воронки на детских площадках и выводили из строя энергообъекты, лишая электричества больницы и жилые дома.

Это совместное расследование The Insider, Bellingcat и Der Spiegel

Верховный комиссариат ООН по правам человека считает ракетные удары сравнимыми с военными преступлениями. Удары «высокоточными» ракетами по жилым объектам происходят регулярно: например, прилет «Калибра» в Виннице 14 июля унес жизни 27 мирных жителей, а 26 июня несколько управляемых ракет попали в жилой район Киева.

До сих пор не было известно, кто именно наводит эти ракеты на гражданские объекты, но нам удалось выявить секретное подразделение в составе Главного вычислительного центра (ГВЦ) Вооруженных сил России, определяющее полетные задания для высокоточных ракет, и идентифицировать 30 военных инженеров, большинство из которых — молодые мужчины и женщины с бэкграундом в сфере информационных технологий и даже в разработке компьютерных игр. Детализация их звонков, сопоставленная с обстрелами, подтверждает их причастность к убийству мирных жителей Украины.

Визуальные свидетельства и фотографии остатков ракет показывают, что многие, если не все из них, выпущенные 10 и 11 октября, были крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» (3М-14), наземного базирования Р-500 (9М728) для комплексов «Искандер» и воздушного базирования типа Х-101. Они позиционируются Кремлем как «высокоточное» оружие, которое поражает только цели, имеющие военное значение.

Однако с начала российского вторжения крылатые ракеты большой дальности неоднократно разрушали гражданскую инфраструктуру и приводили к гибели и ранениям сотен мирных жителей. Либо эти ракеты не следовали заранее запрограммированной траектории полета, либо наведение на цель производилось на основе недостоверных разведданных, либо, наконец, уничтожение мирного населения и было истинной целью Кремля. Так или иначе, лица, ответственные за наведение и пуск этих ракет, — военные преступники, хорошо осознававшие последствия своих действий. Нам удалось установить их имена и должности.

Наводчики из Главного вычислительного центра

Какая именно структура в Вооруженных силах России занимается определением целей и полетных траекторий для управляемых ракет — не очевидно из открытых источников. Чтобы найти ответ на этот вопрос, мы проанализировали данные тысяч выпускников ведущих военных институтов России, специализирующихся на ракетостроении и целеуказании, — в частности, подмосковной Военной академии Ракетных войск стратегического назначения и петербургского Военно-морского инженерного института.

Некоторые из них после выпуска поступили на службу в Главный вычислительный центр (ГВЦ) Вооруженных сил — это звучит как именно то место, где могут заниматься вычислением траекторий управляемых ракет, хотя в открытых источниках о ГВЦ не так много информации. Примечательно, что все эти ракетчики, поступившие на службу в ГВЦ, зарегистрированы как проживающие и работающие по адресу Знаменка, 19 в Москве — то есть по официальному адресу Генштаба Вооруженных сил России.

Официально функции ГВЦ описываются в военных изданиях как «предоставление ИТ-услуг» и «автоматизация» Вооруженных сил. Несмотря на долгую историю (основан в 1963 году), в российских СМИ этот институт редко упоминается. Большинство из тех сотрудников ГВЦ, чью биографию мы смогли изучить, окончили либо Академию РВСН (в частности, ее филиал в Серпухове), либо Военно-морской инженерный институт. Некоторые из них ранее проходили военную службу офицерами или корабельными инженерами на флоте. Другие имели предыдущий опыт гражданской работы в качестве корпоративных айтишниковв или даже гейм-дизайнеров.

Полагая, что связь ГВЦ с наведением управляемых ракет весьма вероятна, мы решили проверить эту гипотезу и изучили метаданные телефонных разговоров начальника центра генерал-майора Роберта Баранова. Анализ его звонков с 24 февраля по конец апреля 2022 года показал: каждый раз перед запусками крылатых ракет (о которых известно из открытых источников) ему звонили с одного конкретного номера, который, как мы определили, принадлежит полковнику Игорь Багнюку, зарегистрированному по тому же адресу, что и другие известные офицеры ГВЦ, — на Знаменке, 19. Затем мы изучили метаданные звонков самого Багнюка и обнаружили его интенсивное общение более чем с 20 военными инженерами и айтишниками из ГВЦ. На основе кластеров из повторяющихся звонков мы реконструировали команду из 33 военных инженеров, подчиняющихся полковнику Багнюку.

Кроме того, проанализировав эти данные, мы смогли связать многие отдельные удары крылатыми ракетами с конкретными подразделениями ГВЦ и обнаружили корреляцию между типом ракет и конкретными сотрудниками ГВЦ.

Выявленное журналистами подразделение ГВЦ состоит из трех команд, каждая из которых программирует траектории полета одного конкретного типа высокоточных ракет: ЗМ-14 («Калибр», морского базирования), 9М728 (он же Р-500, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» (наземного базирования)) и Х-101 (воздушного базирования).

«Я работаю на свиноферме!»

Когда The Insider стал связываться с наводчиками по телефонам из полученного биллинга, все они признали, что эти телефонные номера принадлежат именно им, но категорически отрицали, что работают в Главном вычислительном центре и имеют какое-либо отношение к обстрелам Украины.

Например, один из них признал, что его зовут Сергей Владимирович Ильин, но заявил, что является «самозанятым» и работает сантехником: «Никакого отношения к каким-то вычислениям я не имею, разве только к тем, которые нужны для сантехнических работ». Лейтенант Артем Веденов, ответив на номер, который мы нашли в биллинге, не стал отрицать, что он Артем Веденов, но заявил, что работает на свиноферме и никакими ценными данными не обладает: «Я не против с вами поговорить, но что я могу вам рассказать — как разделывать свинину? Или как правильно кур ощипать?» Капитан Юрий Никонов заявил, что является водителем автобуса и информация о его работе в вычислительном центре — это «какой-то бред». Майор Иван Попов заявил, что он только учится программировать на «Питоне», ни про какой вычислительный центр не знает и спрашивать его про управляемые ракеты бессмысленно: «Это как я бы вас стал сейчас про балет расспрашивать, понимаете?» Лейтенант Екатерина Чугунова ответила: «У меня цветочная лавка. Вы точно ошиблись».

Когда же The Insider продемонстрировал некоторым из наводчиков фото, где они стоят в военной форме со знаком вычислительного центра, это привело их в полное замешательство. Так, например, Владимир Воробьев также сначала заявил, что не имеет отношения к ГВЦ, а когда ему показали фото в форме, ответил загадочной фразой: «Первый раз в жизни вижу. Тем более в форме еще…»

Один из инженеров согласился поделиться с нами на условиях анонимности некоторой контекстной информацией и несколькими фотографиями маршрутно-вычислительного блока ГВЦ, стоящего перед зданием Министерства обороны в Москве.

Как удалось установить Bellingcat, эта фотография была сделана во внутреннем дворе здания Минобороны на Знаменке:

Биографии убийц

Военные инженеры, программирующие траектории управляемых ракет, имеют очень разный опыт. Сюда входят как люди, всю свою карьеру прослужившие в армии или на флоте, а впоследствии получившие военно-инженерную специализацию, так и молодежь, набранная из гражданских профессий, обычно связанных с IT.

Непосредственным командиром подразделения наведения ракет ГВЦ является полковник Игорь Багнюк. Он родился в 1982 году в Риге, в 2004 году окончил Серпуховский филиал Академии РВСН, специализирующийся на информационных системах для российских ракет. Багнюк служил в воинской части 29692 (2027-й авиационно-технический склад) под Владимиром, пока в какой-то момент, не позднее 2010 года, его не перевели в Москву для службы в ГВЦ.

На его фотографии, полученной от одного из сотрудников ГВЦ, видно, что Багнюк был награжден медалью «За участие в боевых действиях в Сирии». Эта медаль вручается российским военнослужащим с 2015 года (Россия не раз использовала управляемые ракеты в Сирии — например, при ударах по Алеппо в 2016 году).

Багнюк — не единственный сотрудник ГВЦ, отличившийся в Сирии. Так, например, на опубликованной Кремлем фотографии встречи Владимира Путина и Башара Асада в Дамаске в январе 2021 года в российском военном командном центре в Сирии можно обнаружить майора Андрея Иванютина, члена подразделения ГВЦ, с которым Багнюк активно общается во время нынешней войны.

Многие из офицеров ГВЦ — айтишники, успевшие поработать в обычных частных компаниях. Среди них, например, Матвей Любавин — один из ключевых подчиненных полковника Багнюка, судя по количеству телефонных разговоров. Любавин родился в 1992 году, в 2009 году окончил Нахимовское военно-морское училище в Санкт-Петербурге, а затем в 2014 году окончил Военно-морской инженерный институт в Санкт-Петербурге по специальности «ИТ-автоматизация систем специального назначения».

После окончания университета он работал как айтишник в двух банках и в фармацевтической компании. В течение нескольких лет вел жизнь обычного москвича, ездил за границу, комментировал в твиттере последние голливудские новинки и даже проявлял гражданскую позицию: ретвитнул заявление Павла Дурова о том, что Telegram не собирается делиться данными с государством, поддерживал движение «Активный гражданин» и стал участником «Умного голосования» (его телефон есть в слитой базе УГ).

К 2020 году Любавин уже работал в ГВЦ. Согласно его собственному резюме, размещенному на сайте поиска работы для фрилансеров в марте 2022 года, он получил благодарность от президента России. Любопытно, что после начала войны Любавин, по-видимому, считал, что его основная работа в ГВЦ не мешает ему работать в сфере копирайтинга и редактирования — в самом деле, не пропадать же «разносторонне развитому интеллекту» с «критическим мышлением» и «стильным слогом» (что бы это ни значило).

Хронология убийства

Телефонные записи Багнюка и его подчиненных за несколько недель до ударов 10 октября показывают со 2 октября повышение активности звонков, достигающей пика 9 октября. При этом в последний день перед ударами инженерам-наводчикам было сделано 11 звонков. До 2 октября звонков не было около двух недель, что также согласуется с отсутствием сообщений о применении крылатых ракет. Это говорит о том, что планирование удара 10 октября началось примерно на неделю раньше, что соответствует разведывательной информации, полученной украинскими властями. Также это подразумевает, что атака на энергетическую инфраструктуру Украины не могла быть следствием подрыва Керченского моста в Крыму 8 октября 2022 года.

9 октября непосредственно перед ракетными ударами, начавшимися в 15:00, Багнюк последовательно обзвонил трех офицеров-инженеров из группы ГВЦ, каждый из которых специализируется на одном из трех типов крылатых ракет. В 15:17 Багнюк позвонил капитану Алексею Михайлову, члену подгруппы, специализирующейся на ракетах наземного базирования к комплексам «Искандер». Через несколько минут он позвонил майору Матвею Любавину, одному из старших инженеров подгруппы ракет морского базирования «Калибр». Он позвонил Любавину на стационарный рабочий телефон — это показывает, что тот был на рабочем месте в воскресенье днем.

После почти двухчасовой паузы Багнюку в 17:10 позвонил один из заместителей командира ГВЦ полковник Евгений Капшук. Сразу после разговора с начальником полковник Багнюк позвонил старшему лейтенанту Ольге Чесноковой, члену подгруппы, специализирующейся на крылатых ракетах воздушного базирования Х-101. Багнюк дважды подряд звонил Чесноковой в 17:16 и 17:17, а затем перезванивал своему начальнику полковнику Капшуку в 17:20. Таким образом, в промежуток между 15:17 и 17:17 полковник Багнюк связался с офицерами каждого из подразделений, специализирующихся на трех типах ракет, которые будут запущены по целям в Украине на следующее утро.

Затем Багнюк направился из загородного дома на окраине Москвы в свой кабинет на Знаменке, 19, в штаб-квартиру Генштаба. Метаданные вышек сотовой связи показывают, что он оставался на рабочем месте до позднего вечера. Последний раз он позвонил начальнику ГВЦ генералу Баранову в 21:15, после чего уехал домой. Багнюк вернулся на рабочее место в 5:30 утра 10 октября.

Своим командирам — генерал-лейтенанту Баранову и полковнику Капшуку — Багнюк звонит редко. Обзор его звонков высшему руководству ГВЦ показывает связь между этими звонками и надвигающимися крупномасштабными ракетными атаками.

Например, в последний раз перед октябрьским обстрелом Багнюк разговаривал с генералом Барановым 10 сентября в 12:41. После звонка Баранова Багнюк находился в офисе на Знаменке, 19. Последний звонок Багнюк сделал в 21:20 в ту субботу вечером капитану Алексею Михайлову, специалисту по наведению крылатых ракет комплекса «Искандер». На следующий день, 11 сентября, в воскресенье, Минобороны России сообщило, что за последние сутки Россия запустила несколько ракет с «Искандеров» по украинской военной базе на Донбассе. Позже в тот же день Россия запустила еще 12 крылатых ракет — шесть морских «Калибров» и шесть Х-101 воздушного базирования — по Украине, что стало первой известной попыткой нанести значительный ущерб энергетической инфраструктуре Украины.

На следующий день, 12 сентября 2022 года, Багнюк вылетел в Ростов, недалеко от границы с Украиной, показывают метаданные его телефона. В ночь с 12 на 13 сентября в его телефонных записях зафиксирован новый шквал звонков. Между полуночью и 2 часами ночи он четыре раза говорил со своим начальником полковником Капшуком и по два раза звонил майору Матвею Любавину и капитану Алексею Михайлову. На следующий день Минобороны России опубликовало видеозапись ночного пуска крылатой ракеты комплекса «Искандер» по командному пункту Вооруженных сил Украины.

Позже в тот же день, 14 сентября, российские самолеты выпустили несколько крылатых ракет Х-101 по гидротехническим сооружениям Кривого Рога, в результате чего некоторые его районы остались без воды на несколько дней.

Самые ранние звонки между Багнюком и генералом Барановым, установленные нашей командой, датируются 13 марта 2022 года. В то утро они дважды разговаривали между 10:00 и 10:30. Ранее этим утром Россия произвела самый смертоносный залп с начала своего вторжения: 30 ракет Х-101 и «Калибр» привели к гибели не менее 35 и ранению 134 человек на военном полигоне под Львовом.

Поразительно, но массовые убийства мирных жителей в Украине для офицеров из ГВЦ стали совершенно рутинным делом, во всяком случае, по звонкам Багнюка видно, что в то же утро, когда Россия начала октябрьские обстрелы, он как ни в чем не бывало первым делом списывается с сайтом по продаже монет (Багнюк заядлый нумизмат), а его коллега майор Роман Курочкин в те же часы, когда управляемые ракеты обрушиваются на детские площадки, торгуется с проститутками о цене услуг (The Insider удалось получить доступ к его аккаунту на сайте знакомств, где он проводит половину рабочего времени, зарегистрировавшись под именем Сергей):

Какие ракеты и как запускают по украинским городам

Россия пыталась разработать современное высокоточное оружие большой дальности с 1990-х годов, но только в последние годы на вооружении массово появились крылатые ракеты, способные поражать цели в тылу противника с безопасных дистанций.

Главные образцы такого вооружения — это:

– крылатая ракета 9М728 (Р-500) для комплексов «Искандер» наземного базирования

– крылатая ракета 3М-14 семейства «Калибр» морского базирования

– крылатая ракета класса «воздух — земля» Х-101 воздушного базирования

Данные об использовании этих ракет указывают на то, что их «высокоточность» несколько преувеличена: очень часто либо ракета сбивается с цели, либо происходят технические сбои и отказы и она падает где придется. Вопрос о том, в каком проценте случаев она попадает в гражданские объекты не из-за промаха, а просто потому, что такую цель для нее определили, остается открытым.

Важную роль в наведении ракет играют навигационные системы, в которых головки самонаведения и навигационные датчики корректируют курс полета в соответствии с заранее запланированным маршрутом. Маршрут состоит из навигационных точек (то есть ориентиров коррекции курса, определяющихся датчиками и позволяющих сравнивать характеристики местности, над которой пролетает ракета, с заранее спланированным курсом), зонального уклонения от ПВО и завершающей фазы: навигации в целевой зоне и распознавания объекта поражения. Для всего этого используется несколько уровней данных.

Входные данные состоят из различных карт и моделей местности, рельефов и описаний объектов. Они вводятся в базы данных различных видов Вооруженных сил, одна из которых — система спутниковой разведки ГРУ. Когда все данные собраны, компьютеры должны рассчитать маршрут полета, который, в свою очередь, загружается в крылатую ракету перед стартом.

Обычно заранее запланированный маршрут полета хранится на больших съемных носителях памяти, вроде защищенных USB-накопителей, которые обычно передаются вооруженными курьерами в специальном чемоданчике. Получают эти данные либо часть ВМФ с кораблями и подлодками, оснащенными пусковыми комплексами для ракет «Калибр», часть ВКС с самолетами, способными нести крылатые ракеты, либо армейские ракетные части с ОТРК «Искандер».

Расчет полетных маршрутов производится на специальных станциях в нескольких секретных военных подразделениях, где военные инженеры, некоторые очень молодые и потенциально перспективные программисты становятся ключевыми действующими лицами, позволяющими Путину вести агрессивные войны. Их анонимность придает им ощущение безнаказанности и позволяет не чувствовать персональной ответственности за убийство десятков мирных жителей. Это расследование призвано избавить их от этого ощущения.

Источник: The Insider