Зачем Путин бомбит в Украине жилые дома, больницы, школы и храмы

По данным украинской стороны, за пять месяцев войны Россия атаковала гражданские объекты почти в 60 раз чаще, чем военные. Почему под ударами оказываются жилые дома, больницы, школы и храмы?

Сначала вторжения в Украину российские власти, военные начальники и пропагандисты уверяют весь мир: «Удары по гражданской инфраструктуре Украины не наносятся». Однако спустя пять месяцев полномасштабной войны данные говорят о десятках тысяч разрушенных российской армией гражданских объектов — жилых домов, больниц, школ, детских садов, храмов. Издание «Важные истории» провело исследование и рассказывает, какие города оказались частично или полностью разрушены и почему Россия чаще бьет по гражданским объектам, чем по военным целям.

17,3 тысячи ударов по гражданским объектам и только около 300 — по военным

Вопреки заявлениям российского президента, что «ни по каким гражданским объектам российская армия ударов не наносит», больше всего нападений приходится именно на мирные жилые кварталы. С начала вторжения в Украину российская армия атаковала гражданские объекты — то есть жилые дома, больницы, школы, вокзалы — почти в 60 чаще, чем военные, утверждает украинская сторона. По данным МВД Украины на 14 июля, с 24 февраля российская армия нанесла 17,3 тысячи ударов по гражданским объектам и только около 300 — по военным.

УДАРЫ С НАИБОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ЖЕРТВ СРЕДИ МИРНОГО НАСЕЛЕНИЯ Обстрел 16 марта драмтеатра в Мариуполе. После удара погибли от 300 до 600 человек, которые искали убежища в здании театра; по более поздним данным, число погибших могло быть меньше. Правозащитная организация Amnesty International признала произошедшее «явным военным преступлением» российских войск. Ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске 8 апреля, в результате которого погиб 61 человек, еще 121 получил ранения. 9 июля Россия атаковала город Часов Яр в Донецкой области комплексами «Искандер». Ракеты попали в жилые дома. Из-под завалов извлекли тела 48 погибших, в том числе 9-летнего мальчика. 29 марта российская армия атаковала здание администрации в Николаеве, взрывная волна повредила еще несколько жилых зданий, расположенных рядом. Из-за удара погибли 36 человек. В результате удара по одной из центральных площадей города Винницы, совершенного 14 июля, погибло не менее 25 человек, в том числе дети.

Опрошенные «Важными историями» российские и украинские военные эксперты уверены, что большинство ударов по гражданской инфраструктуре российская армия совершает специально.

«С абсолютной уверенностью можно говорить, что около 80 % ударов по гражданской инфраструктуре в населенных пунктах, расположенных вдоль линии фронта, — таких как Николаев, Харьков, Бахмут, Краматорск, Славянск — наносятся российской армией намеренно, — уверен украинский военный эксперт Александр Коваленко. — Это элемент террора, который командование российских войск использует не только против гражданского населения, но оказывает морально-психологическое давление и на Вооруженные силы Украины, и на местные власти, и на руководство страны. Такое давление может вызвать недовольство среди местных жителей, которые начнут возмущаться и выступать против Вооруженных сил Украины. Для ВСУ это тоже деморализующий фактор. Это попытка принудить к сотрудничеству и сдаче населенного пункта местные власти, у которых может возникнуть впечатление, что если он перейдет под контроль российских оккупационных войск, то обстрелы прекратятся».

С этим согласен и российский военный эксперт Павел Лузин, который считает, что российская армия наносит удары по гражданским объектам целенаправленно, хотя, на первый взгляд, бомбежка жилых домов не может привести к снижению военного потенциала Украины или к сокращению живой силы противника. «Это террор, запугивание. Их цель — психологически сломить гражданское общество Украины. Они думают, что сломленное общество надавит на [президента Украины Владимира] Зеленского и скажет: „Да черт с ним, пусть русские нами правят“», — говорит эксперт.

Однако дело не только в оказании морально-психологического давления на украинцев, такая тактика выгодна российской армии и с военной точки зрения, объясняет Александр Коваленко:

«Российское командование не смогло в режиме блицкрига захватить территорию Украины, делая ставку в первую очередь на мобильные группы проникновения вглубь страны. Эту тактику полностью нейтрализовали ВСУ, большую часть колонн попросту сожгли на пути их следования. После провала в Черниговской, Киевской, Сумской областях, который завершился бегством, они стали использовать другую тактику — тактику огневого вала. Она заключается в том, чтобы постоянно наносить огневое поражение на определенном участке территории и выжигать там абсолютно все артиллерией, а потом уже постепенно продвигать войска. Именно так они смогли оккупировать Северодонецк и Лисичанск. Это тактика военных преступников, она является преступлением против человечества. Но другого выхода у них нет, по-другому они воевать не могут».

Привет из России: каждый третий атакованный жилой дом разрушен

«Вот это мне в дом влетело. Привет из России, наверное», — показывая журналистам осколок снаряда, говорит Татьяна, пожилая жительница украинского города Часова Яра. Ракетный удар по городу, нанесенный 9 июля, стал одним из самых масштабных по числу погибших мирных жителей.

На данный момент известно о 48 погибших, в их числе — девятилетний мальчик. Российские ракеты полностью разрушили два подъезда пятиэтажного жилого дома, пострадала еще одна пятиэтажка. После нападения Минобороны России отчиталось, что в результате удара по Часову Яру «был уничтожен пункт расположения бригады территориальной обороны» и «более 300 националистов».

Трагедия в Часовом Яре — это лишь один из тысяч инцидентов с «прилетами» по жилью мирных жителей Украины. Именно жилые дома занимают наибольшую долю (38 %) в объеме финансовых потерь Украины за время войны, следует из данных Киевской школы экономики на середину июня.

С 24 февраля разрушено и повреждено как минимум 140 тысяч жилых домов, говорится в исследовании команды аналитиков Ukrainian Legal Advisory Group, которые собирают данные из открытых источников и с помощью анкетирования свидетелей военных преступлений.

По другим данным, которые собирает президентский Национальный совет по восстановлению Украины от последствий войны на основе сообщений от граждан, местных госорганов и профильных ведомств, пострадала 121 тысяча жилых домов (к середине июня). Среди разрушенных жилых домов 89 % — это частные дома, 10 % — многоквартирные и 1 % — общежития. При этом каждый третий дом, в который попал российский снаряд, оказался полностью уничтоженным: к ним в исследовании относятся те дома, степень разрушения которых превышает 40 %.

Украина лишилась 6 % площади своего жилого фонда. Точное число оставшихся без дома украинцев неизвестно, но оно уже превышает 3,5 миллиона человек — столько людей проживало в разрушенных к 1 июня 116 тысячах домов — это 8 % населения страны.

Города, стертые с лица земли

К середине июля в 23 городах, которые находятся на линии фронта, повреждено или разрушено более 50 % всего жилого фонда. Отдельные города почти полностью превратились в руины. Наибольшим разрушениям подвергся жилой фонд Мариуполя, Харькова, Чернигова, Северодонецка и Лисичанска. К примеру, в Северодонецке, бои за который шли больше трех месяцев, повреждено 90 % жилого фонда. Мариуполь, по заявлениям местных властей, уже на второй месяц войны был разбомблен на 80–90 %. Эти разрушения сопоставимы с ущербом, который был нанесен советским городам во время Великой Отечественной войны: тогда удары врага разрушили 90 % жилого фонда Волгограда (в то время Сталинграда) и Курска, 92 % — Воронежа.

«Полное уничтожение Северодонецка — это элемент [применения российской армией тактики] огневого вала, чтобы не осталось ни одного дома, ни одного объекта, который можно было бы использовать для ведения оборонительных действий. Эта тактика предполагает тотальное уничтожение всего на определенной площади. Даже несмотря на то, что ВСУ держали оборону в основном в промышленной зоне (на территории завода «Азот». — Прим. ред.), российские оккупанты методично уничтожали Северодонецк, обстреливали его 24/7. Уничтожался город, который никогда не будет восстановлен», — говорит украинский военный эксперт Александр Коваленко.

Российская армия лишила такие города, как Северодонецк, Мариуполь, Попасная, шанса на восстановление, согласен российский военный эксперт Павел Лузин: «Эти города невосстановимы. Российские военные не думают о последствиях: перед ними стоит задача взять город. А как они могут его взять, если город сопротивляется? Стереть его с лица земли. А то, что дальше с ним будет, это их не касается, не военным отвечать за это».

В Киевской области российские войска оставили после себя не только более тысячи тел убитых мирных жителей, но и серьезные разрушения гражданских объектов. В Буче, которая была оккупирована больше месяца и стала страшным символом войны, разрушения затронули 68 % населения города, следует из отчета проекта Rebuild.ua, который собирает данные по спутниковым снимкам. 89 % из разбитых зданий пришлось на жилые дома и прилегающие к ним постройки.

Еще больше пострадал город Ирпень в Киевской области. Ущерб от военных действий затронул каждого жителя города. За время войны почти половина гражданских зданий была разрушена, 91 % из них — это жилые дома.

«Даже в больницах не спрячетесь, раненых будем добивать»

Больницы, медицинские центры, роддома, которые в зоне боевых действий обладают особым статусом и должны быть защищены от нападений, становятся целью для атак. В среднем российская армия шесть раз в день наносит удары по медицинским учреждениям, следует из данных Министерства здравоохранения Украины. По данным на 13 июля, по всей стране пострадали 834 учреждения здравоохранения: полностью разрушены 14 % из них. «Удары по медицинским объектам — это отдельный вид терроризма. Запугать, показать, что не осталось безопасных мест, что даже в больнице вы не спрячетесь, даже раненых будем добивать», — говорит военный эксперт Павел Лузин.

Российских военных не останавливают и опознавательные знаки, сигнализирующие о том, что их целью становится медицинское учреждение. 19 апреля в Николаевской области из-за обстрела было разрушено здание Баштанской многопрофильной больницы. По словам главного врача больницы Аллы Барсегян, чтобы остановить российских военных от бомбардировки больницы, на белом полотне был нарисован красный крест, который был хорошо виден с дронов и самолетов.

Факты обстрелов объектов медицинской инфраструктуры зафиксированы во всех регионах, где проходило российское наступление. По данным министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, к началу июня разрушено или повреждено более 500 аптек. Около 200 автомобилей экстренной медицинской помощи были расстреляны или захвачены.

Российские обстрелы унесли и жизни медицинских работников: минимум 18 врачей убиты, 43 ранены, следует из данных Украинского центра охраны здоровья на конец июня. Так, во время выполнения своей работы 20 марта на территории Мариупольской городской больницы № 4 был убит 63-летний заведующий детским инфекционным отделением Анатолий Казанцев. Врач вышел из убежища своего корпуса, чтобы отнести воду пациентам из соседнего укрытия. После взрыва он скончался от травмы головного мозга. Его похоронили между корпусами больницы.

Бьют и по школам с детскими садами. По данным проекта Министерства образования Украины Saveschools, за пять месяцев войны 2129 образовательных учреждений подверглись бомбардировкам и артобстрелам, 216 из них разрушены полностью. Среди поврежденных и разрушенных объектов сферы образования 46 % — это школы, 33 % — детские сады, следует из данных Национального совета по восстановлению Украины от последствий войны.

Из-за масштабных боевых действий разрушения и повреждения получили и социальные объекты, среди которых учреждения соцзащиты, санатории, детские лагеря и детдома, интернаты. За время войны были повреждены 25 детских домов и интернатов, а также домов престарелых.

Отдельным видом военного преступления по международным нормам считается разрушение культурных объектов во время войны. За время вторжения к концу июня уже уничтожено более 530 украинских учреждений культуры и искусства. Чаще всего среди культурных ценностей — в 33 % случаев — под обстрелы попадают религиозные объекты, следует из данных Министерства культуры и информационной политики Украины. В 15 % случаев — театры и дома культуры. Среди уничтоженных памятников есть не менее семи братских могил советских солдат, погибших в Великой Отечественной войне.

«Тактика террора, которую мы сейчас наблюдаем в Украине, перешла по наследству от советской армии. Во всей своей уродливой красе она проявила себя именно в Афганистане. Уничтожение большого количества гражданского населения Афганистана советскими войсками в рамках зачисток, полное уничтожение аулов авиацией, ударными вертолетами, тяжелой техникой — это все тоже был элемент морально-психологического воздействия на местное население для того, чтобы оно было более сговорчивым, чтобы афганские повстанцы были сломлены духом, чтобы местные старейшины шли на контакт с советским командованием, — рассказывает украинский военный эксперт Александр Коваленко. — Аналогичная тактика применялась в ходе первой и второй чеченских войн. И, конечно же, в Сирии: ковровые бомбардировки мирных городов, целых кварталов, школ, больниц. Там ВКС РФ совершенно безнаказанно осуществляли ковровые бомбардировки именно объектов гражданского назначения».

В 2020 году организация Amnesty International пришла к выводу, что российские войска намеренно бомбили школы и больницы в Сирии. Многие из атакованных объектов входили в базу данных ООН: местоположение попавших туда больниц, школ и других зданий, используемых в гуманитарных целях, делают известным для всех сторон конфликта специально, чтобы избежать ударов по ним.

«Российское командование лжет про высокоточное оружие»

Хотя большую часть ударов по гражданскому населению военные эксперты называют целенаправленными, в ряде случаев причина «прилетов» в жилые, социальные или культурные объекты может быть в низкой точности российского оружия.

По оценке Генштаба Вооруженных сил Украины, более 70 % российских ракет не поражают намеченные цели — речь идет как о неуправляемых снарядах, так и об управляемых авиационных ракетах. Вышедший в июне материал The New York Times, журналисты которой проанализировали более тысячи фотографий с полей боев, подтверждает, что подавляющее большинство боеприпасов российской стороны были неуправляемыми, а более 200 из них запрещены международными договорами. Все это подтверждает «варварскую и старомодную» военную стратегию России, пишет издание.

Российские власти не раз утверждали, что не используют оружие с низкой точностью в Украине: министр иностранных дел Сергей Лавров в марте говорил, что российские военные получили «жесткий приказ» использовать только высокоточное оружие и только по военным объектам. «Российское командование лжет [про высокоточное оружие]. Еще 24 февраля огромное количество ударов было нанесено по гражданским объектам: в Киевской и Черниговской области на жилые дома сбрасывали зажигательные бомбы ОФЗАБ-500, которые запрещены к использованию.

Кроме того, российские оккупанты постоянно обстреливают населенные пункты Украины, применяя кассетные боеприпасы. Это основной боеприпас у реактивных систем залпового огня, таких как БМ-21 „Град“, „Смерч“, „Ураган“, а также тактических ракет „Точка-У“. Советское реактивное оружие, которое перекочевало на вооружение российской армии, обладает очень низкой точностью.

У этих систем разброс может достигать до 300 метров. То есть это не высокоточный удар, а удар по площади. Именно с этих комплексов велся обстрел, например, населенных пунктов Бородянки, Гостомеля, Бучи, что приводило к серьезным разрушениям среди гражданских объектов и гибели гражданского населения», — говорит украинский военный эксперт Александр Коваленко.

Он добавляет, что на вооружении у России практически нет высокоэффективного точного оружия: «Сейчас самые современные высокоточные ракеты [у России] — это „Калибр“ и Х-101. Согласно характеристикам, они могут иметь отклонение [от цели] до 5 метров. Это хороший, современный показатель, но сама тактико-техническая характеристика в документации не соответствует реальности: их отклонение от цели может достигать 50 метров.

У „Точки-У“ разброс может превышать 50 метров. Ракеты Х-22 еще во времена Советского Союза были известны своей низкой точностью: они могли иметь отклонение от цели от 300 до 500 метров. Но в Днепропетровской области ракета была выпущена по объекту, от которого отклонилась на 2 километра — это рекорд, который был установлен за все время полномасштабного вторжения в Украину. А при обстрелах Одессы были два случая, когда Х-22 упали в море из-за отказа топливной системы, их даже не пришлось сбивать».

Еще одна причина такого большого количества ударов по гражданским целям — в низком качестве разведки в российской армии и устаревших данных. «Были случаи, когда российское командование наносило удары по объектам, которые, по их мнению, были военными, а в результате оказывались гражданскими», — говорит Александр Коваленко. — Разведка у российской армии хромает, они используют старую разведывательную информацию, еще советских времен. В их подразделениях до сих пор используют карты 1980-х годов.

Большое количество военных объектов за прошедшие 30 лет перестали таковыми являться: их переделали в зернохранилища, в хранилища для селитры, в фермы, коровники. И российская армия на пятый месяц войны продолжает наносить удары по объектам, которые уже не используются по своему первоначальному предназначению. Либо они просто хотят показать [командованию] какую-то отчетность ударов и придумывают им оправдание».

Актуальную информацию о военных целях российской армии брать просто неоткуда, подтверждает Павел Лузин: «Какие-то местные агенты, наводчики, корректировщики — это люди, которые не всегда выполняют свою работу хорошо. Они дают координаты, которые не проверить, и получают за это деньги. А оперативной разведки целей у российской армии просто нет, потому что нет спутников, самолетов в достаточном количестве и беспилотников в глубине Украины. У украинской армии все это есть: коммерческие спутники Maxar и Planet Labs, которые снимают каждую точку местности два раза в сутки, предоставляют ей данные. А российская армия не имеет информации о военных целях, поэтому бьет по гражданскому населению».

Источник: ВАЖНЫЕ ИСТОРИИ