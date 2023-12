Голова кібербезпеки СБУ про битви з рашистами та контрнаступ у мережі

Прямо зараз між Україною та Росією йде перша в історії кібервійна. Її реалії — це сотні секретних операцій, тисячі кібератак і мільйони ботів з фейк-ньюз, а результати цього протистояння вплинуть на весь світ. Видання Platfor.ma брала участь у проєкті United24 Media «War between Ukraine and Russia: First Cyberwar in History» та поговорило з головою департаменту кібербезпеки СБУ Іллею Вітюком про захист від кібератак та маловідомі факти успішного кіберконтрнаступу України.

Зараз Україна — безпосередній учасник першої кібервійни в історії світу. І масштаб атак абсолютно грандіозний. Жодна країна на планеті ніколи такого не бачила.