Что случится, если сбудется самый желанный сон Путина о войне в Украине

Российский фюрер Владимир Путин на фоне провальной войны против Украины снова начал угрожать еще большей агрессией. Вчера он во время общения с руководителями фракции Госдумы заявил: «Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя, ну что тут сказать, пусть попробуют. Все должны знать, что мы по большому счету всерьез пока ничего не начинали».

Почему настоящие патриоты России должны желать скорейшего ухода путинской армии из Украины — мнение главного редактора издания «Важные истории» Романа Анина.

На пятый месяц войны российское общественное мнение о так называемой «специальной военной операции» поделилось условно на три лагеря. На одном полюсе — лагерь кровожадных. Программа их партии проста: «Ни шагу назад! Стереть укропов и их города с лица земли! А будут сопротивляться — ударим ядерным! Они все сдохнут, а мы в рай попадем». На другом полюсе — лагерь несогласных с тоже всем известной риторикой: «Война — это зло! Путин — военный преступник!»

Лагерь сомневающихся

Обсуждать позиции этих двух противоположных лагерей не имеет смысла: у них нет ничего общего, их взгляды на мир никогда не сблизятся и, самое главное, они составляют меньшинство. Гораздо важнее и интереснее, как мне кажется, говорить о тех, кто посередине, — о лагере сомневающихся, о тех людях, которые рассуждают так: «Война — это зло, но…», — и за этим «но» следует самый разный текст:

на войне всегда нужно поддерживать своих;

раз уж Путин затеял эту войну, то мы не можем ее проиграть, иначе России конец.

Сначала эта риторика казалась мне лайтовым дополнением к программе «кровожадных», этаким манифестом «приличных патриотов»: вроде бы нехорошо поддерживать массовое убийство украинцев, но еще хуже желать поражения своей армии. Но когда я начал слышать отголоски этой риторики в рассуждениях многих людей, в том числе тех, кого я сам считаю приличными, то понял, что речь идет о куда более массовом явлении.

Переубеждать тех, кто считает, что людей — какой бы они ни были национальности — нужно убивать, бессмысленно. Это все равно, что пытаться вразумить отсылками к толстовству несущегося на тебя маньяка с топором. А вот взглянуть на аргументы сомневающихся, думаю, важно, потому что во многом от их мнения и действий зависит, когда закончится война и что будет с Россией дальше.

На войне нужно поддерживать своих

Выступать против своей армии всегда трудно, потому что, как правило, это чревато обвинением в предательстве. Не только в прямом уголовном смысле слова, но и в общественном. «С кем бы где бы мы ни воевали, поддерживать нужно своих», — так думают многие даже из тех, кто до начала войны с Украиной ни за что бы за эту войну не проголосовал.

Однако этот аргумент не выдерживает критики, потому что история знает много примеров, когда граждане выступали и даже воевали против армии своей страны, если она вела несправедливые войны. Я не буду перечислять все, а приведу лишь тот, с которым не поспорит даже российская пропаганда. Это «Красная капелла».

Так во время Второй мировой войны немецкие нацисты называли движение Сопротивления в Германии и странах Европы. Среди противников фашистского режима были как самые обычные немцы — журналисты, юристы, священники, так и высокопоставленные офицеры вермахта. Со школьной скамьи мы знаем: немецкие фашисты — злодеи, немецкие антифашисты, многие из которых были казнены за свою деятельность, — герои. Сегодня никто не может отрицать, что немцы, воевавшие против армии Гитлера, сделали правильный моральный выбор. Так считают даже российские пропагандисты и сегодняшние сторонники войны в Украине. (Почитать, что они пишут об этом, можно здесь: 1, 2, 3.)

Пример «Красной капеллы» лишний раз напоминает: если твоя армия вторгается в чужую страну, сносит ракетами и танками целые города, массово убивает мирных граждан, насилует женщин и объявляет какой-то народ достойным уничтожения, то нет ничего стыдного в том, чтобы выступать против своей армии. Стыдно как раз этого не делать.

Если Россия проиграет, то ей конец

Этот аргумент перекочевал из методичек пропагандистов в головы «приличных патриотов». На протяжении четырех месяцев симоняны, соловьевы, киселевы и другие пугают всех тем, что, если Россия не выиграет, то превратит планету в ядерную труху. Эта риторика в первую очередь направлена не на Запад, а на свое население, чтобы оно в трепете терпело войну до тех пор, пока власть не объявит об окончательной победе, и ни на секунду не задавалось вопросом: «А может быть, хватит?»

Этот прием работает. «Война зашла уже так далеко, что, как бы я ни ненавидел Путина, как бы ни был изначально против всего этого дерьма, но сейчас у нас не осталось другого выхода. Если мы не победим, то России просто конец», — говорил мне один знакомый, в когнитивных способностях и «приличности» которого я не сомневался.

Ну что ж: давайте на время согласимся с этим аргументом. И попробуем представить, что случится в обратном случае — если Россия выиграет?

Давайте представим, что сбылся самый желанный сон Путина. Киев пал, Харьков пал, Одесса пала, Кадыров танцует лезгинку перед администрацией президента Украины с отрезанной головой Зеленского, Шойгу на белом олене принимает парад победы, Медведева вывели из запоя и назначили гауляйтером Малороссии, Макрон и Шольц звонят Путину с извинениями, но не могут дозвониться, потому что он — отец нации, собиратель земель русских — стоит с невозмутимым лицом на трибуне на Майдане и спокойно, с осознанием своей правоты и величия исторического момента, смотрит на многокилометровую колонну шаркающих по Крещатику пленных бандеровцев.

Представили? Теперь давайте зададимся вопросом: «А что будет дальше?» Как бы мы ни прокручивали этот вопрос в голове, в конечном итоге мы все равно остановимся, по сути, на двух вариантах:

либо российская армия уйдет из Украины, оставив после себя горы трупов, уничтоженные города и новую марионеточную власть в лице «золотых батонов», сбежавших из Украины в 2014 году;

либо оккупационные войска останутся в Украине до…

А вот до каких пор — поговорим дальше.

Фото: AFP / Scanpix / LETA

Тупиковая развилка

Итак, Россия победила. Что делать дальше армии? Уход из Украины — вообще не вариант. Мы все знаем с какой легкостью украинцы сбрасывают неугодную власть. После того как последний российский танк пересечет границу Украины и России, украинцы с большим энтузиазмом сожгут назначенного оккупантами гауляйтера Медведева в чане с его собственным самогоном, который он варит в Ивановской области в своей усадьбе под Плесом. И тогда снова начинай «специальную военную операцию» по денацификации и последующей сакрализации сожженного мученика Дмитрия.

Если без шуток, то, уверен, ни у кого нет сомнений: украинцы не будут жить по правилам Путина, если в стране не будет стоять российская армия.

Значит остается только оккупация. Но этот вариант даже хуже первого.

Во-первых, это просто невозможно: у России нет столько солдат, чтобы оккупировать одну из крупнейших стран Европы. Население Украины — порядка 40 миллионов человек (хорошо, пусть минус пять миллионов беженцев). Для поддержания оккупационного порядка нужно выдержать соотношение один оккупант к 40–50 местным жителям. Где Россия возьмет более 700 тысяч солдат? Да хотя бы половину, учитывая, что и те 200 тысяч, что вторглись в Украину в феврале, собирали по всей стране.

Во-вторых, уверен, даже самый наивный российский солдат понимает, что его ждет в оккупированной Украине после Бучи, Ирпеня, Мариуполя, ракетных обстрелов Киева, Харькова, Кременчуга, после всех изнасилований женщин и убийств стариков.

Уже сейчас в оккупированном Херсоне, в котором всю жизнь местные жители говорили по-русски, русские оккупанты столкнулись с партизанским движением: машины назначенных ими гауляйтеров взрывают пачками. Теперь представьте, что будет на улицах оккупированного Киева, оккупированной Одессы или оккупированного Харькова.

Российских солдат будут ночью резать в переулках, расстреливать из-за угла, взрывать на перекрестках, травить в ресторанах и топить в Черном море. И это будут делать не только бывшие солдаты ВСУ, это будет делать вся Украина — дети, жены, отцы и братья тех, кого убили русские.

В-третьих, оккупационный контингент нужно кормить. Если российский «приличный патриот» готов смириться с первыми двумя неурядицами — то есть с тем, что России нужно провести мобилизацию и отправить всех мобилизованных поддерживать оккупационный порядок в Украине, и с тем, что каждый день в Россию будут возвращаться десятки гробов с солдатами с перерезанным горлом, — так вот если наш «приличный патриот» на это готов, тогда он должен быть готов и всю свою жизнь работать только на кормление оккупационного контингента. Потому что до тех пор, пока в Украине будет находиться последний российский солдат, Запад не снимет санкции, не вернет арестованные резервы и не начнет снова покупать российские нефть и газ. А это значит, что в России с каждым годом будет все больше безработных, нищих и больных.

Кто-то может заметить, что российская армия и не планирует оккупировать всю Украину. Достаточно уже завоеванных территорий и Донбасса, который, как надеется российская власть, будет завоеван в ближайшие месяцы. Но даже если допустить, что это так, то мы все хорошо понимаем, что война не закончится, пока у Украины есть армия и избранный народом президент. А значит, Россия все так же будет стоять перед той же тупиковой развилкой.

Вот и выходит, что сегодня настоящий патриот России — если мы согласны с тем, что патриотизм — это желать, чтобы твоя страна существовала и процветала, а не пытаться всеми силами уебать ее об стену, — должен делать все от него зависящее, чтобы, во-первых, российская армия как можно скорее ушла из Украины, а во-вторых, чтобы как можно скорее закончился путинский режим. В противном случае, если война затянется на годы, то либо у России не останется армии, либо её армия придет домой сама. Чем это может закончиться, мы хорошо знаем из истории.

Автор: РОМАН АНИН; Важные истории