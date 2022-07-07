Северный фронт: решится ли агрофюрер открыто напасть на Украину

Беларусь стремительно приближается к точке невозврата — непосредственному участию ее военнослужащих в боевых действиях против Украины.

Минск еще 24 февраля стал участником агрессии России против нашей страны, предоставив свою территорию для ракетных обстрелов украинских городов, логистической поддержки российской армии, ремонта поврежденной техники, лечения раненых российских военнослужащих. С Беларуси в Украину проникают российские диверсионно-разведывательные группы, а белорусские власти попустительствуют найму своих граждан российскими ЧВК для убийства украинцев, пишет ZN.UA.

Но в Кремле, не довольствуясь тем, что территория Беларуси стала плацдармом в войне против Украины (как можно судить по множеству признаков), приняли решение о том, что белорусские военные непосредственно участвовать в войне. Это не означает, что вторжение произойдет уже завтра: хотя у нашей северной границы находятся семь белорусских батальонов, пока нет признаков создания ударной группировки и развертывания системы управления войсками. Однако Путин предпримет все, чтобы заставить Александра Лукашенко сделать этот шаг. Это лишь вопрос времени.

Две страны с одной армией

Хотя потенциал армии Беларуси и незначителен, не стоит недооценивать негативные последствия для нашей страны от участия белорусов в следующем этапе войны, когда они совместно с российскими подразделениями и под руководством Генштаба РФ пересекут границу Украины. Некоторые опрошенные нами эксперты предполагают, что наиболее вероятно вторжение произойдет, когда российские войска начнут операции на южном фронте, стремясь захватить Николаев и Одессу.

Теоретически Беларусь может быть готова к вторжению через месяц. Один из возможных сценариев, расписанных координатором группы «Інформаційний спротив» Константином Машовцом, вы можете прочитать здесь.

Таким образом в Кремле намерены достичь ряда военных целей без привлечения дополнительных мобилизационных ресурсов самой России.

Во-первых, оттянуть с востока и юга боеспособные украинские подразделения и сковать наш резерв, размещенный на западе.

Во-вторых, перекрыть трассу Киев—Ковель—Ягодин («Варшавка») и таким образом перерезать один из каналов поставок с Запада.

В-третьих, занять Ровенскую АЭС, находящуюся в 60 км от украино-белорусской границы, и создать накануне зимы серьезную угрозу украинской энергосистеме. (Напомним, в конце июня директора РАЭС Павла Павлишина сняли с должности. Пожалуй, не самое удачное решение власти перед вторжением со стороны Беларуси.) При этом эксперты сомневаются, что в этот раз целью вторжения также будет Киев.

В числе политических целей Кремля, во-первых, усиление международной изоляции режима Лукашенко и ограничение его возможностей нормализовать отношения с остальным миром. Сужая поле для маневра Минска, Москва еще больше привязывает Беларусь к России в рамках Союзного государства, оттягивая ее от Запада. Во-вторых, прямое участие белорусских военных во вторжении в Украину будет демонстрировать россиянам, что «специальная военная операция» пользуется поддержкой союзников России.

Для российского военного командования так же важны и психологические аспекты: уже одни разговоры о вторжении белорусов должны посеять среди украинцев страх и панику. Не удивительно, что российские подразделения ИПСО стали разгонять в украинском сегменте Facebook, Viber и Tik Tok информацию о «возможном белорусском вторжении этой ночью» со ссылкой на «полицию и железнодорожные службы».

В последние недели белорусское военное командование проводит серию учений, под видом которых осуществляет мероприятия по оперативному и мобилизационному развертыванию своих войск, а также расконсервацию военной техники, содержащейся на базах и складах. Белорусы размещают комплексы радиоэлектронной борьбы у нашей границы. Российские инструктора проводят обучение белорусских спецподразделений. Украинский Генштаб сообщает о запрете белорусским врачам выезжать за пределы страны.

На этом фоне Лукашенко сделал ряд воинственных заявлений. Обвинял нашу страну в попытке обстрелять Беларусь. Угрожал Западу нанесением ударов по центрам принятия решений: «Не трогайте нас — и мы вас не тронем». Утверждал, что Россия должна быть готова к применению ядерного оружия. Уверял, что в войне с Украиной «правда сегодня на стороне братской России». Заявлял, что «наше участие в спецоперации мною определено давно», поскольку у Минска «теснейший союз» с Москвой; что «создана уже давно в союзе Беларуси и России единая группировка вооруженных сил. Фактически единая армия».

Безусловно, данные месседжи вызывают тревогу. Но когда Лукашенко говорит, что «мы были и будем вместе с братской Россией», эти слова не означают, что самопровозглашенный президент Беларуси горит желанием поучаствовать в боевых действиях на стороне союзника. Наоборот, он пытается удержаться на краю пропасти, поскольку понимает все риски от этого решения лично для себя и своего режима.

Риски для режима Лукашенко

В исследовании немецкого Фонда Эберта «Беларусский трекер перемен», делается вывод, что санкции Запада и утрата украинского рынка ввергли экономику Беларуси в рецессию. По прогнозам независимых экономистов, потери ВВП Беларуси в этом году составят около 10%. Когда происходит падение уровня жизни — это отражается на рейтинге власти и стабильности режима, который смог устоять после антиправительственных выступлений в 2020 году, проведя жесткие репрессии.

Но риски для режима Лукашенко еще больше вырастут, если самопровозглашенный президент будет вынужден принять решение о непосредственном участии белорусских военных во вторжении в Украину.

Во-первых, это приведет к усилению санкционного режима против Беларуси и представителей режима Лукашенко.

Во-вторых, санкции сделают еще хуже экономическую ситуацию в стране, а учитывая, что участие в военных действиях требует крупных финансовых затрат, режим окажется в еще большей финансовой зависимости от Кремля. При этом Москва не сможет компенсировать Беларуси все ее экономические потери, даже несмотря на сверхприбыль, полученную от поставок энергоносителей в Европу. Ведь уже в среднесрочной перспективе российскую экономику ожидают тяжелые времена.

В-третьих, хотя значительная часть белорусов и поддерживает действия России в Украине, белорусское общество и белорусские военные резко против непосредственного участия Беларуси в войне с Украиной. Сказанное не означает, что солдаты и офицеры не выполнят приказ Лукашенко. Но видя, что происходит в Украине с российской армией, многие силовики сопротивляются участию Беларуси в боевых действиях. А некоторые белорусские военнослужащие переходят на нашу сторону.

В-четвертых, по мере роста количества «двухсотых» и «трехсотых», в белорусском обществе будет расти и недовольство режимом, что может вылиться в уличные протесты.

Все эти факторы означают ослабление власти Лукашенко. И он это прекрасно понимает.

Поэтому у Лукашенко жесткая милитаристская риторика, где присутствуют заявления о ядерном ударе, но в то же время видны жесты «доброй воли» в сторону Запада. Он всячески демонстрирует: с ним надо разговаривать, а не демонизировать его. Напомним, что в апреле министр иностранных дел Владимир Макей направил европейским коллегам письмо с предложением возобновить диалог. А на прошлой неделе Лукашенко на временной основе ввел безвизовый режим для жителей Польши и стран Балтии.

Но пространства для балансирования у Лукашенко становится все меньше и меньше: учитывая неспособность режима к внутренней трансформации, Запад не реагирует на поданные из Минска сигналы, в то время как Москва усиливает на него давление. Учитывая засилье агентов Патрушева и Бортникова в белорусском КГБ, не удивляет растущее опасение Лукашенко, что Путин организует дворцовый переворот, и он лишится власти, денег и жизни. А главное — не ясно, что будет с его младшеньким, Коленькой.

Форточка для Лукашенко

Для Путина весьма важно, чтобы решение о непосредственном участии белорусских военнослужащих во вторжении в Украину принял легитимный, с его точки зрения, президент Беларуси Лукашенко. Но подыгрывая Путину в его имперских амбициях и делая грозные заявления в адрес нашей страны, Лукашенко одновременно говорит, что не стремится воевать в Украине. Как Путин добьется от самопровозглашенного президента принятия радикального решения, учитывая постоянную эквилибристику последнего?

Casus belli может быть любой: российские спецслужбы мастера осуществлять провокации. По информации ГУР МО Украины, российское ГУ ГШ ВС РФ планирует серию артиллерийских и ракетных ударов по Мозырскому НПЗ, объектам гражданской инфраструктуры и жилым массивам. При обстреле дополнительно произойдут подрывы жилых домов, больниц и школ, для чего в Мозырь под видом гражданских прибыли российские диверсионные группы.

При этом Кремль пока не заинтересован в смещении Лукашенко, поскольку попытка дворцового переворота несет серьезные риски: самопровозглашенный президент — ключевая фигура режима, и его удаление может привести к непредсказуемым последствиям. Но непосредственное вступление Беларуси в российско-украинскую войну окончательно нивелирует ее субъектность. Путин уже заявляет, что политическое и санкционное давление Запада подталкивает Россию и Беларусь «к тому, чтобы ускорить объединительные процессы».

Но Путин не будет церемониться, добиваясь от Лукашенко нужного решения. Например, шантажируя жизнью Коленьки. Украинский военный эксперт Олег Жданов даже допускает, что хозяин Кремля может убить Лукашенко, если тот не вступит в войну против Украины. По мнению Жданова, если Лукашенко удастся не ввязаться в войну, это «будет настоящим ударом в спину России», так как в РФ очень рассчитывают на белорусскую армию в плане военного противостояния с ВСУ.

Не в интересах Украины ни непосредственное вступление Беларуси в российско-украинскую войну, ни ее усиленная инкорпорация в состав России. Поэтому украинское руководство и не принимает решение о нанесении ракетных и авиаударов по белорусским аэродромам, где размещаются российские самолеты, чтобы не подсобить Путину и самим не организовать casus belli.

Но решение о том, делать ли шаги навстречу политику, не раз демонстрировавшему свою зависимость от Путина, должны принять в Вашингтоне, Брюсселе, Лондоне, Париже, Берлине, Варшаве, Вильнюсе… Именно Запад должен решить, бросить ли в очередной раз спасательный круг Лукашенко и гарантировать ему и его сыну спокойную жизнь в Китае, или позволить ему усилить войска Путина в Украине.

В силу специфики ситуации сегодня режим Лукашенко не может предложить западным столицам уступок, которых там ожидают. Но пока нет никаких предпосылок, что к власти в Беларуси придет демократическое правительство, возможно, ключевые западные игроки должны изменить свою нынешнюю политику в отношении Минска и открыть окно для белорусского общества и форточку — для Лукашенко. Иначе Путин добьется своей стратегической цели в Беларуси и тактической — в Украине.