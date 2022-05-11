Игнорировать так называемый судебный иммунитет России

Кассационный гражданский суд в составе Верховного суда 14 апреля принял решение, которым фактически разрешил украинским судам рассматривать дела о возмещении ущерба в результате вооруженной агрессии России без участия ее представителей. То есть игнорировать так называемый судебный иммунитет этой страны, предусмотренный как международным, так и украинским законодательством.

Раньше суды в большинстве случаев отказывали украинцам в удовлетворении таких исков, поскольку российская стороне не соглашалась быть по ним ответчиком. После полномасштабного вторжения в Украину Верховный суд изменил свою позицию. В издании «Ґрати» ознакомились с решением и рассказывают о его последствиях для судебной практики.

Иск

6 августа 2014 года во время обстрела пророссийскими боевиками аэропорта Луганска погиб Олег Реготун. Он служил главным сержантом взвода снайперов 15-го отдельного гвардейского горно-пехотного батальона 128-й бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Пять лет спустя его жена Надежда Реготун подала иск в Ужгородский горрайонный суд Закарпатской области с требованием получить компенсацию от Российской Федерации за моральный ущерб, причиненный ей и двум ее детям, на сумму 5 миллионов 104 тысячи 800 гривен .

«Учитывая особый цинизм, с которым Российская Федерация нарушает основополагающие права и свободы человека в Украине, истец и его дети испытывают непрерывную, неуемную душевную боль и страдания. Они потеряли душевное спокойствие и веру в будущее, постоянно чувствуют незащищенность и разочарование, что не дает возможности нормально общаться с окружающими и поддерживать нормальный образ жизни», — цитирует иск жены военного Верховный суд в своем решении, которым располагают «Ґрати».

Истица считает, что именно РФ, ее вооруженные силы, а также созданные и финансируемые ею военные формирования на Донбассе, виноваты в том, что ей и ее детям причинен моральный ущерб. Жена погибшего также ссылалась на нарушение Россией права ее мужа на жизнь, гарантированное статьей 2 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также ее права и права ее детей на уважение к семейной жизни, предусмотренное статьей 8 этой же конвенции.

Ужгородский горрайонный суд Закарпатской области 2 февраля прошлого года отказал Реготун в удовлетворении иска, отмечая, что каждое государство может быть ответчиком в судах лишь по собственному согласию. По этому делу такого согласия от представителя РФ нет, указал суд.

Согласно Венской конвенции о дипломатических отношениях от 18 апреля 1961 года, которую подписала и Украина, к иностранному государству, его дипломатическим представительствам и консульским учреждениям применяется судебный иммунитет. Любое иностранное государство может быть ответчиком по делу в украинских судах только при условии, если компетентный орган этого государства в Украине (например, посольство) даст согласие — явно выраженное или молчаливое. Такая норма закреплена и в украинском законодательстве (статьи 79 Закона Украины «О международном частном праве»).

В международном частном праве иммунитетом называют неподчиненность одного государства законодательству и юрисдикции другого. Судебный иммунитет заключается в неподсудности государства без его согласия судам другого государства.

Надежда Реготун не согласилась с этим решением и подала апелляцию. Закарпатский апелляционный суд также сослался на судебный иммунитет России и отметил, что нет подтверждения, что посольство РФ получило уведомление о ее иске. 1 сентября прошлого года суд направил просьбу Министерству юстиции Украины поручить коллегам из МИД передать посольству РФ запрос о согласии на рассмотрение этого дела. Производство по делу Надежды Реготун суд приостановил до получения ответа.

27 января этого года рассмотрение дела было возобновлено, когда посольству РФ вручили копию иска. Заседание было назначено на 30 марта. Впрочем, согласно данным сервиса «Опендатабот», решение апелляционный суд пока не принял.

Одновременно Надежда Реготун подала иск в наивысшую — кассационную инстанцию. Она считает, что на Россию не может распространяться судебный иммунитет, потому что «непубличный характер действий РФ во время вооруженной агрессии против Украины, применения ею собственных воинских подразделений и техники без опознавательных знаков, полное отрицание участия российских военнослужащих в боевых действиях на территории нашего государства и другие действия однозначно свидетельствуют, что вооруженная агрессия РФ против Украины не является актом публичной власти, совершенным в публичных целях».

Кроме того, она считает саму идею получать согласие страны-агрессора на привлечение ее к ответственности неприемлемой.

Новая аргументация

Судебная практика по искам против России еще два года назад сформировалась таким образом, что истцы ходили по кругу — от первой до третьей инстанции. Чаще всего им отказывали в получении компенсации от России, несмотря на то, что судьи признавали, что акт агрессии РФ совершила в Украине еще в 2014 году.

Суды ссылались на закона «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» (часть 4 статьи 2), которая определяет, что ответственность за материальный или нематериальный ущерб, причиненный Украине в результате вооруженной агрессии РФ, возлагается на Россию. Суды разных инстанций, в том числе Верховный, неоднократно подтверждали, что факты вынужденного переселения граждан Украины из Луганской и Донецкой областей, потери имущества произошли в результате агрессии РФ. Вместе с тем отмечали, что Россия имеет судебный иммунитет в Украине.

«Ни в одном деле этой категории в судах общей юрисдикции должным образом уведомленная через посольство в Украине РФ не обеспечивала участия своего представителя и не выражала какой-либо позиции по заявлениям», — говорит «Ґратам» адвокат правозащитной организации «Всеукраинское общественное движение «Сила права» Игорь Окунев, который помогал Надежде Реготун и другим украинцам во время подобных судебных разбирательств.

После полномасштабного вторжения России в Украину Кассационный гражданский суд в составе Верховного суда решил, что РФ не может пользоваться судебным иммунитетом в спорах о возмещении ущерба, причиненного физическому лицу, его имуществу, здоровью, жизни в результате вооруженной агрессии. Необходимым условием соблюдения этого иммунитета, говорит суд, является взаимное признание суверенитета стран.

«Когда РФ отрицает суверенитет Украины и совершает в отношении нее захватническую войну, никаких причин уважать и соблюдать суверенитет этой страны нет… Действия иностранного государства вышли за пределы своих суверенных прав, поскольку любое иностранное государство не имеет права вмешиваться путем вооруженной агрессии в другую страну», — говорится в решении суда.

Суд констатирует, что вооруженная агрессия РФ против Украины началась еще в 2014 году и напоминает, что Верховная Рада 14 апреля 2022 года признала действия вооруженных сил и руководства России геноцидом украинского народа и сообщила об этом мировому сообществу.

«После начала войны в Украине с 2014 года суд Украины, рассматривая дело, где ответчиком является РФ, имеет право игнорировать иммунитет этой страны и рассматривать дела о возмещении ущерба, причиненного физическому лицу в результате вооруженной агрессии РФ, по иску, поданному к этой иностранной страны», — решил Верховный суд. И фактически разрешил по таким делам не обращаться в посольства РФ, тем более что с 24 февраля Украина разорвала с Россией дипломатические отношения. «РФ, совершив неспровоцированный и полномасштабный акт вооруженной агрессии против Украинского государства, многочисленные акты геноцида Украинского народа, не вправе в дальнейшем ссылаться на свой судебный иммунитет, отрицая тем самым юрисдикцию судов Украины на рассмотрение и решение дел о возмещении ущерба, причиненного такими актами агрессии физическому лицу — гражданину Украины», — также говорится в решении.

Адвокат Игорь Окунев считает, что после такого решения Верховного суда в Украине будет сформирована единая судебная практика в пользу пострадавших от войны граждан.

Исполнение

Председатель Верховного суда Всеволод Князев отмечает, что подобные решения дадут возможность гражданам Украины рассчитывать на компенсацию ущерба от войны за счет имущества РФ, которое находится в Украине или арестовано за границей, в том числе принадлежащее российским олигархам и политикам.

«Механизм [взыскания средств с РФ] еще не разрабатывается. Я считаю, что правильным механизмом было бы рассмотрение этих дел украинскими судами с последующей передачей их для исполнения как в Украине, так и за рубежом», — ответил Князев во время онлайн-брифинга с журналистами 27 апреля на вопрос корреспондентки «Ґрат».

7 марта вступил в силу Закон «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов». По нему, проект решения о получении имущества РФ должен внести Кабмин, принять Совет нацбезопасности и обороны, а ввести в действие президент своим указом. После окончания военного положения вместо главы государства решение об изъятии российского имущества должна будет принимать Верховная Рада, а также при необходимости должен быть создать орган, который будет распоряжаться полученным имуществом.

Замглавы Офиса президента Андрей Смирнов на одном из брифингов отметил, что вместе с Министерством юстиции офис разрабатывает механизмы, с помощью которых можно будет получить даже средства РФ, замороженные за рубежом, для компенсации убытков.

«У нас есть сразу несколько планов достижения этого. Основной из них — подписание международного договора, предусматривающего снятие иммунитета со средств Российской Федерации и направление их пострадавшим гражданам и юридическим лицам, а также на восстановление инфраструктуры. План «Б» — принятие соответствующего закона в каждой юрисдикции, где были заморожены средства. В отдельных странах такие законопроекты уже зарегистрированы», — сказал Смирнов.

В интервью «Левому берегу» он также сказал, что есть идея создать два трибунала: первый — международный военный уголовный трибунал, который смог бы оценить доказательства агрессии и осудить военно-политическое руководство России, а второй — специальный трибунал по компенсациям. Но пока проекты закона об их создании только разрабатываются.

Автор: Виктория Матола; Ґрати