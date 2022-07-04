По поводу отхода с выступа Северодонецк-Лисичанск
Где-то недели две назад стало ясно, что риски попасть в оперативное окружение там гораздо выше, чем бонусы от удержания застройки.
Северодонецк по сути был утрачен не неделю назад, а после того как российские захватчики разрушили все мосты, а лодки и понтоны не в состоянии снабжать общевойсковую группировку.
ВСУ до последней возможности ротировали гарнизон в городе, перебросили в помощь 57-ой моторизованной и 111-й ТРО подразделения Иностранного легиона, грузинских добровольцев, ССО и 4-ой бригады НГУ. Вели ожесточенные встречные бои в застройке в частном секторе, на заводе Азот, близ Новой почты у 59-го микрорайона.
Пока еще был цел (хоть и побитый вертолетами) Синецкий мост, это дело можно было снабжать. Когда его окончательно превратили в решето, то даже легкие части на бронированных «Хамви» и с «Рапирами» оказались прожорливее, чем звенья понтонов.
Кроме того назревала проблема с юга и севера.
Реку Северский Донец в районе Белогоровки (где они в мае оставили до сотни побитой техники) у противника не получилось форсировать, но восточнее они протиснулись малыми группами на лодках, обозначая давление на горловину. Не смертельно, но отвлекало наши силы и требовало держать резервы на случай наращивания десанта.
Хотя в районе Горского и Золотого российские клещи схватили воздух, захватив три десятка пленных из арьергардов, отставших и секретов, но был прорван укрепленный район. Враг вышел на фланги после тяжелейших боев у Тошковки, которую пытались взять 4 раза, прошел до Волчеяровки и занял нефтеперерабатывающий завод в Верхнекаменке.
После этого стоять насмерть в застройке, с постоянной угрозой, что нам нужно держать всю линию боевого соприкосновения (а россияне оставив заслоны, нажмут на горловину) было бы повторением Мариуполя.
Не важно через неделю или через месяц.
А повторять его с потерей офицеров управления, тыла, уничтожением матчасти и прочими боя в кольце это последнее, что нам сейчас надо. Ибо на оперативном уровне потеря потерям рознь, как бы это кощунственно не звучало в отношении человеческих жизней.
Например, одна из бригад, сейчас вышла из боев на ротацию с половиной штата.
Но это санитарные в цепи, контуженные, заболевшие — скоро они частично вернутся в строй. А те кто погиб, то стрелков, водителей и гранатометчиков, готовить все же быстрее, чем заместителя командира бригады по вооружению, командира дивизиона ПВО или костяк из БРАГ, которые лягут обороняя город до последнего патрона, вместе со своими машинами.
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Наша же задача сохранять части как единый организм, пока те несколько сот М-113, батальоны польских танков и дивизионы САУ достигнут операционной готовности.
Даже ценой отхода из районных центров.
Фронт сейчас стабилизируется по линии Соледар — Северск, а в случае обрушения если бы цеплялись за узкую 8 км. горловину у Лисичанска — еще большой вопрос где.
Тяжело ли нам? Естественно. У грузинского легиона, частей НГУ и 111 бригады ТРО и до потерь был не так, чтобы безлимит тяжелого оружия. Недаром сейчас мы в Британии учимся на 105-мм гаубицы, ибо это лучше чем минометная батарея, «Рапира» и станковый гранатомет.
Тяжело ли противнику? Очевидно. Плавсостав с кораблей Северного флота идет в 200-ую бригаду, чьей штатной техникой будет МТЛБ.
18-я пулеметно-артиллерийская дивизия с Итурупа, одно из последних подразделений, не засвеченных в конфликте, умудрилась сходить в плен к нашим десантникам — у оккупантов в роте осталось 37 человек.
Это все следствия не только мартовских покатушек, но и прогрызание застройки под нашей ствольной артиллерией.
Но у противника ее больше.
И тоннаж на километр фронта чугуна ощутимо больше — их заводы работают, а мы рассчитываем на запасы бывшего Варшавского пакта и западных партнеров сквозь бутылочное горло железки у Ковеля.
Плюс они массировали «Орланы» на острие наступления, использовали пехоту с боевым опытом — ЧВК «Вагнер» и «Редут», кадыровцев, подразделения из так называемой «ЛНР».
На наши 20-30 вылетов армейской авиации, штурмовиков они делают 200.
Так, что вполне логично, когда мы вынуждены выходить из превращенных в руины городов, чтобы не было угрозы для устойчивости фронта в целом.
Плюс приходится много работать по оперативному тылу наступающих отвлекая средства старшего начальника на эти наряды — прилеты по Хрустальному, базам в Донецке, Сватово, Попасной, Хорошему, Мелитополю.
Ведь в отличие от двух грунтовых дорог через Чернобыль или висящую на соплях нитку снабжения через Рогань, здесь в секторе у противника железнодорожные станции и снаряды вагонами.
Взлетевший на воздух склад размером 1000 тонн в Хрустальном (вагон это 40 тонн с укупоркой) тому самая лучшая иллюстрация.
То, что сейчас происходит в Украине — самый масштабный вооруженный конфликт 21 века. В Европе такого не было со Второй мировой.
В мире разве что ирано-иракская война может пока переплюнуть нашу войну и то Ирак потерял 1600 танков за 8 лет.
Понимаете насколько велико сейчас ожесточение боев, когда видите 820 забитых и захваченных российских танков только по фото и видео?
И поверьте, ни одна европейская страна, (за исключением возможно Турции) вряд ли бы была в состоянии сражаться пятый месяц своими силами с РФ.
Противник с тяжелейшими боями продвигается на глубину до 20 км почти полтора месяца после прорыва у Попасной, используя Т-62 и экипажи кораблей как пехоту на линии соприкосновения.
Мы ведем тяжелую оборонительную операцию, не допускаем выхода противника на оперативный простор и ожидаем когда дивизион «Химарсов», «Марсов», «М-270» будет насчитывать пару десятков машин.
Когда 155 мм «Крабы», «Цезари», М-109″, «PzH 2000» перевалят за полторы сотни штук.
Когда прибудут первые батареи современного ПВО, которым можно обеспечить противоракетную оборону по линиям нарастающей западной помощи и в местах подготовки новых бригад.
Когда части ТРО получат 105 мм. орудия, автоматические гранатометы, современные единые пулеметы, а не «Рапиры» и «Максимы». Когда сюда придут тысячи автомобилей и сотни бронемашин.
Все это будет и уже началось.
Не стоит рефлексировать, что наша промка чего-то не вытягивает — страны из первой пятерки по ВВП до сих пор поставили нам меньше ствольной артиллерии и танков, чем РФ в «ЛДНР». Просто потому, что их доктрина была заточена под другое, а поднимать с хранения современную технику долго.
Но процесс пошел.
Мы видим это по детонациям русских складов с сотнями тонн б\к, прилетам по их штабам, пораженным кассетными снарядами «Панцирям», выбитым РЛС, утопленным кораблям. Война продолжается. Украина оказывает ожесточенное сопротивление агрессору. Мы победим.
Автор: Кирилл Данильченко; SITE.uaTweet