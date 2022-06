Пять уроков российского вторжения в Украину для военных и политиков

Противовоздушная оборона оказалась важней, чем считалось

Разрабатывать Интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону НАТО (NATO Integrated Air and Missile Defence) страны Альянса начали еще в 1960 годах. Теперь это единая система ПРО и ПВО с общим командованием и системой радаров, пусковых ракетных установок, аэродромов и так далее.

Однако теперь, c учетом опыта боевых действий в Украине, Конгресс США рассмотрит возможность усилить ее, добившись дополнительного финансирования закупок действующих систем Patriot для европейского театра.

Одновременно в США разрабатывают новую эшелонированную систему ПВО для театра военных действий (Integrated Air and Missile Defense Battle Command System (IBCS), которая в будущем войдет в состав масштабной командно-информационной структуры по противоракетной обороне (Command and Control, Battle Management, and Communications (C2BMC), которую также строят сейчас для себя американцы.