Как Евросоюз и Международный уголовный суд помогут Украине в расследовании военных преступлений РФ

Ирина Венедиктова, первая женщина на посту генерального прокурора Украины, ведет счет этим преступлениям. «Нам известны все, кто несет ответственность за эту войну, за эти смерти, за все, что происходит в Украине, — говорит она в интервью изданию DW. — Президент Российской Федерации и его окружение начали войну, чтобы убивать, насиловать и пытать мирных жителей Украины».

Каждый день Венедиктова собирает все новые свидетельства, чтобы привлечь к суду тех, кого она обвиняет в преступлениях, — от имени всего человечества, говорит украинский генпрокурор. «Главная цель всего цивилизованного мира, всех людей, которые говорят о верховенстве закона, о справедливости, о международном праве — добиться наказания тех, кто виновен в смертях других людей, в ведении агрессивной войны, тех, кто пришел в соседнее государство, захватил землю и убил мирных жителей», — уверена Венедиктова.

Именно эти задачи стоят перед членами Совместной следственной группы (JIT) со штаб-квартирой в Гааге — организацией, недавно созданной при содействии и финансировании Евроюста — органа юстиции Евросоюза, при поддержке Международного уголовного суда (МУС) и правительств тех стран, которые, в соответствии с принципом универсальной юрисдикции, хотят самостоятельно возбуждать уголовные дела против виновных в военных преступлениях и преступлениях против человечности в Украине.

Президент Евроюста Ладислав Хамран говорит, что еще никогда в истории вооруженных конфликтов юридическое сообщество не реагировало с такой решимостью. Расследование военных преступлений в Украине и привлечение виновных к ответственности станет, по его словам, самым масштабным событием подобного рода.

МУС и Евроюст будут сотрудничать с Совместной следственной группой

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан считает, что деятельность Совместной следственной группы может стать моделью для международных расследований в будущем. По его словам, именно так необходимо реагировать на преступления подобного масштаба, с которыми часто приходится сталкиваться судьям МУС.

Хан уже заявил, что подотчетная ему судебная структура готова сотрудничать с JIT. «Сотрудничество не означает конкуренцию, — говорит он. — Мы должны объединить усилия в общих интересах человечества».



В апреле прокурор МУС Карим Хан (справа) вместе с генпрокурором Украины Ириной Венедиктовой посетили город Буча, где во время российской оккупации погибли сотни мирных жителей В апреле прокурор МУС Карим Хан (справа) вместе с генпрокурором Украины Ириной Венедиктовой посетили город Буча, где во время российской оккупации погибли сотни мирных жителей

Евроюст, со своей стороны, предоставит Совместной следственной группе технологическую помощь для сбора данных о военных преступлениях и обеспечит устный и письменный перевод собранных доказательств. «Мы позаботимся о том, чтобы все данные, собранные JIT, были доступны для обмена между всеми вовлеченными сторонами», — заверил Ладислав Хамран, добавив, что это будет происходить быстро и без лишних формальностей.

Обвинение в преступлениях агрессии

Но даже при таком активном сотрудничестве могут пройти годы, прежде чем обвиняемые в военных преступлениях, преступлениях против человечности и, в особенности, в геноциде предстанут перед судом. Это связано с тем, что в подобных случаях крайне высоки стандарты доказывания, и любое сомнение толкуется в пользу обвиняемого.

Адвокат по правам человека Лотте Ляйхт (Lotte Leicht) предлагает более быстрый путь к правосудию: одним из вариантов, по ее словам, может стать преследование в судебном порядке тех, кто находится в высших эшелонах власти, по обвинению в преступлениях агрессии.

«Агрессия — это не тот случай, где необходимо доказывать, что были совершены военные преступления, — говорит Ляйхт. — Достаточно одного лишь факта незаконного начала войны против другой страны. Преступление агрессии гораздо легче доказать, и найти виновного в нем гораздо проще, потому что о начале войны было публично объявлено по телевидению [президентом России Владимиром Путиным]. Всем известно, кто подписал этот приказ. Всем известны имена генералов, которые его выполняют».



Адвокат по правам человека Лотте Ляйхт Адвокат по правам человека Лотте Ляйхт

«Каждая бомба, каждый обстрел… каждый российский танк» в Украине квалифицируется как преступление агрессии, говорит адвокат. Украина, по ее словам, также может возбудить уголовные дела по таким обвинениям, но, в соответствии с законами страны, их нельзя предъявить действующим высшим должностным лицам. Это означает, что для рассмотрения подобных случаев должен быть создан специальный международный трибунал — по аналогии с Нюрнбергским процессом после Второй мировой войны, где судили нацистских лидеров.

Виновникам войны в Украине следует оглянуться на историю

Ляйхт считает, что это, скорее всего, произойдет под эгидой главного европейского органа по правам человека — Совета Европы. Ирландия, нынешний президент Совета, уже выразила намерение создать такой суд к моменту окончания срока своих полномочий в ноябре.

Тесное сотрудничество основных международных судебных инстанций должно заставить понервничать кремлевских инсайдеров, считает Лотте Ляйхт. «Всем, кто рассчитывает остаться безнаказанным за тяжкие преступления, в том числе, за преступления агрессии, стоило бы оглянуться на историю, — говорит адвокат. — В новейшей европейской истории уже были такие примеры. Милошевич, Караджич, Младич — все они ошиблись в своих расчетах, и, в конечном счете, предстали перед судом».

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова надеется, что такая же судьба ожидает тех, кто виновен в преступлениях в Украине.

«Я верю и надеюсь, что с моими международными коллегами, с международным сообществом юристов мы сможем говорить о справедливости, — говорит она. — Нам нужна справедливость. Мы хотим привлечь виновных к ответственности».

Авторі: Терри Шульц, Марина Барановская; DW.com