Обличчя російського фашизму: «Даже если не туда попали, пусть начинают бояться, еб***те по вокзалам, еб***те по железным дорогам»

З початку повномасштабного вторгнення в Україну, в Росії лунали наміри взяти Київ за кілька днів. Ці плани не здійснились. Нині вже більше трьох місяців українці боронять свою землю, а в середовищі російських військових наростає напруження.

Журналісти «Схем» отримали від одного з розвідувальних органів України ексклюзивні аудіозаписи, на яких російські полковники обговорюють керівників так званої «спецоперації» Росії в Україні. «Шойгу – полностью некомпетентный профан», «Путин – с**а, ёб***й пи***ас», «Дворников – вообще легенда по уе**нству», «наплодили целую плеяду лизоблюдов-уе**нов». Також у розмові вони намагаються виправдати воєнні злочини армії РФ тезами російської пропаганди, які легко розвінчуються. Журналісти отримали дані, за допомогою яких вдалося ідентифікувати співрозмовників та підтвердити автентичність записів.

Один – полковник РФ, який керував ракетними дивізіонами при обстрілі Маріуполя у 2015-му, тоді загинуло 30 мирних мешканців. Інший – військовий медик, родом з Вінничини, має чимало родичів в Україні. Він же під час розмови закликав обстрілювати цивільні об’єкти та мирних жителів: «Тратьте, н***й, эти бомбы, кидайте их, н***й. Даже если не туда попали, пусть начинают бояться, еб***те по вокзалам, еб***те по железным дорогам, еб***те, б***ь».

Російський полковник, розшукуваний за обстріл Маріуполя у 2015

Це один із фрагментів розмови двох російських полковників:

– Обрати внимание, где этот Шойгу, его не видно и не слышно, потом вылезет же, мразь, б***ь. Вылезет же какая-то шл**бота вокруг него, бегают вот эти вот, на согнутых ногах, вот эти генеральчики, полковнички, лейтенантики…», – каже на перехопленні один з них.

– Генералов, н***й, пригласили всех туда. Б***ь, никто воевать не умеет, не хочет, все только, б***ь, бодро честь отдавать, больше н***я никого ничего не научили, б***ь, – відповідає йому інший.

Один зі співрозмовників – військовослужбовець Збройних сил РФ Максим Володимирович Власов з позивним «Югра». Згідно з даними СБУ та розслідувачів Bellingcat, він один із відповідальних за обстріл Маріуполя із «Градів» 24 січня 2015 року. Тоді загинуло близько 30 людей, більше сотні отримали поранення.

За версією розслідувачів, тоді ще, у 2015-му, щонайменше 12 російських «Градів», перетнули російсько-український кордон в районі селища Ковалі Донецької області. Разом з бойовиками угруповання «ДНР» військові РФ обстріляли мікрорайон Східний в Маріуполі, де не було військових об’єктів.

Координував дивізіони згаданий Максим Власов. Так він описував той наступ на Маріуполь у 2015-му на опублікованих раніше записах СБУ: «Там секли, бл**ь, по городу, ну, наши друзья. Весь город горит, н***й».

За версією Bellingcat, ті, хто стріляв, не могли не розуміти, що вони стріляють по житлових будинках. І як виявилося, з огляду на тогочасні аудіоперехоплення, російські військові думали про те, як приховати сліди злочину. Відповідні команди віддавав саме Власов: «Всем зарядиться и спрятать все машины. Понятно, да? Угнать в ангары, понятно, да? К нам едет комиссия ОБСЕ. Прячься быстрей, б***ь. Уводи так, чтобы не было видно! Люди тебя не видели н***я!».

І ось – у розпорядженні «Схем» опинилися нові ексклюзивні аудіоперехоплення, на яких фігурує Максим Власов, вже у часи повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

«Потери страшные, парней наших, б***ь. И, ты знаешь, я эту военную немножко историю знаю, сравниваю, вот эта советско-финская война, 39-40-й год, б***ь, один в один, вообще как по шаблону, на**й, пошли», – каже Власов на перехопленні.

Із 2018 року Власов в українському розшуку – за той самий обстріл Маріуполя, в якому тоді загинуло 30 жителів Маріуполя. То чим же тепер займається цей російський армієць?

Його сторінки в соцмережах видалені.

Та згідно з даними джерел «Схем», за цей період Власов з підполковника доріс до звання полковника та станом на квітень цього року займає керівну посаду в артилерійській службі штабу 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії Західного військового округу РФ. Також переведений в аналітичний відділ штабу 1-ї танкової армії, командний пункт якої розгорнуто в Бєлгородській області Росії.

А ось один із прикладів його «аналітики». Власов говорить про російського міністра оборони:

«Шойгу — это полностью некомпетентный профан, б***ь. Профан в своем деле. Да это не его дело вообще, б***ь. Просто шоумен, б***ь».

«Схеми» також встановили співрозмовника Власова – це російський військовий медик на ім’я Віталій Ковтун. Ось його оцінка дій керівника Міноборони:

«Шойгу – гон***ище, б***ь, контрактников нет – конечно, откуда они будут, с*ка? Им платили по 30 тысяч зарплату, б***ь – откуда их набрать?»

Далі співрозмовники говорять про інших військових керівників, з оточення Шойгу.

Зокрема, про генерал-полковника Павла Плата – радника міністра оборони та начальника контрольно-наглядового управління Міноборони РФ. А до 2013 року – високопосадовець МНС.

«Собрал вокруг себя этих еб***тых МЧС-ников – ну если у нас начальник инспекции генерал-полковник Плат, б***ь. Он вообще в армии не служил, а звание он взял с МЧС, хотя это звание с нарушением всего закона, б***ь», – каже Власов.

Під час розмови військові дають характеристику і відповідальному за командування російськими військами у повномасштабній війні з Україною – 60-річному генералу армії та герою Російської Федерації Олександру Дворнікову.

Українські розвідники називають його воєнним злочинцем, а російська преса – «генералом перемоги», який воює з міфічним «неонацистським режимом».

«Наплодили целую плеяду лизоблюдов-у***нов. Вон этот Дворников, вообще, легенда по уе***ству. Конченый вообще, просто конченый. Это он какой-то сейчас вот придумал «антибендеровский бросок»… Ну, короче, это, вообще конченый, б***ь, безголовый идиот», – описує генерала Власов.

Не задоволені співрозмовники і командувачем військами Східного округу РФ Олександром Чайком.

Раніше «Схеми» показували як у березні він прилітав нібито на передову – нагороджувати «за мужність» військових, які окопалися в школі Катюжанки – нині вже звільненого села на Київщині.

«Я с вилами скоро пойду, б***ь, к «‎кремлевской» площади, ё***ый в рот. Наплодили, б***ь, генералов, всяких там, Чаек-х***к, б***ь. И всех остальных, б***ь. Сначала людей положат, а потом, с*ка, б***ь, ждем, пока они наших положат, б***ь. Они приободрились, е***утся, б***ь. Почитай, что они там пишут, все, б***ь, довольные», – каже Ковтун.

Окрім походу «з вилами на Кремль», військовий Ковтун говорить з Власовим про обстріли цивільних об’єктів та мирних жителів:

«Они хотят, чтобы пехота шла, б***ь, артиллерия работала, ё***ый в рот, еб***те на расстоянии, тратьте, н***й, эти бомбы, б***ь, их дох***я просто, кидайте их, н***й. Даже если не туда попали, б***ь, пусть начинают бояться, б***ь, еб***те по вокзалам, б***ь, еб***те по железным дорогам, н***й, еб***те».

Російський полковник з українськими родичами

То хто такий Віталій Ковтун, що пропонує скидати бомби на українців?

Він – військовий медик Наро-Фомінського військового госпіталю в Росії. Полковник, має багато нагород.

Судячи з його сторінки в соцмережі, він любить автівки, яких має декілька, бенкети, подорожувати, Рамзана Кадирова…

Відповідно до його соцмереж, вважає, що російські війська можуть «за звичкою» взяти Берлін, підтримує ідею так званої федералізації України, а також «вважає класним» те, що відбувається у фільтраційних таборах в Маріуполі.

Ковтун активно виступає за ідею «російського Криму» ще з початку окупації та псевдореферендуму.

Як з’ясували «Схеми», Віталій Ковтун, який говорить про необхідність бомбити Україну, – уродженець села Жабокрич Крижопільського району Вінницької області.

І має багато родичів в Україні. Наприклад, сестра зазначає, що живе в Києві. І публікує світлини з середмістя.

Вона також демонструє фотографії родини – доньки та онуків – які підписує українською. Як і племінниця Віталія Ковтуна.

Ще одна сестра мешкає під Вінницею. Вона підписала сторінку українською та публікує дописи про загарбницьку політику Росії.

Інший родич хоч і живе в так званій ПМР, проте вчився в Одесі, куди періодично навідується.

Всі ці міста наразі Росія бомбить різними видами ракет. Гинуть мирні жителі, отримують поранення. Люди залишаються без житла.

Як на це реагує російський полковник Віталій Ковтун?

«Должна, б***ь, в Киев в Верховную Раду прилететь ракета, б***ь. Всё, н***й. Почему не прилетела, б***ь? Почему не прилетела, б***ь? Я не понимаю, с*ка, ёб***й ты Путин, пи***ас, б***ь! Почему не прилетела ракета в Киев? Чтоб они подумали – да, б***ь, ё***ый в рот, чего-то неправильно всё, чего-то не так, б***ь, делается. Почему, б***ь? В Киев еб***те, в центр города, б***ь, там Верховная Рада, б***ь, дом правительства, б***ь. Е***ите по дому правительства, б***ь. Ну, б***ь, там наверняка никого нет из важных людей. Но дом будет разрушен, б***ь. Все увидят, ё***ый в рот, б***ь. Охранник какой-то там умрёт, б***ь. Ну и всё, б***ь», – каже він у перехопленні.

Як українець за походженням, а нині російський військовий медик Ковтун виправдовує такі жорстокі заклики? Відповідь на це також є в перехопленнях.

«С*ка, крейсер развалили, н***й, крейсер утопили, б***ь. Ну въе***е вы, б***ь, куда-нибудь, н***й. Тоже в ответку. Тоже по Киеву, б***ь, въ***те, н***й. В***те, б***ь. Нет, б***ь. О чем это говорит? Потому что им на нас п***й».

Російський військовий пропонує вдарити «теж по Києву», бо мова йде про ракетний крейсер «Москва» – флагман Чорноморського флоту РФ, в який українські військові успішно поцілили ракетами «Нептун» в середині квітня.

Попри заяви Міноборони Росії про те, що екіпаж нібито «повністю евакуювали». «Схеми» неодноразово доводили, що це не так: ідентифікували загиблих моряків, тих, які вважалися «зниклими безвісти», та встановили особи вцілілих – строковиків, попри заяви Путіна, що у повномасштабній війні Росії проти України вони не брали і не братимуть участь

Як іще співрозмовники виправдовують для себе напад на Україну та жорстокість армії РФ? Аналізуючи перехоплення, можна дійти висновку, що вони справді вірять в одну з тез російської пропаганди, що Україна нібито або збиралася напасти на Росію, або вже напала.

«Это надо быть пи***асом, чтобы тут же не ответить на разбитые, б***ь, сёла. Как только, б***ь, сёла забомбили эти наши, сразу должна, б***ь, прилететь ракета», – каже Ковтун.

Ця розмова датована 14 квітня. В цей день Росія звинуватила Україну в обстрілі кількох сіл Бєлгородської (Сподарюшино та Журавльовка) і Брянської областей (Клімово).

Редакція «Схем» вивчила супутникові знімки цих сіл після 14 квітня.

Можливо із висоти супутникових знімків просто не видно руйнувань приватних будівель? Ні.

Для порівняння – ось так виглядає село Мощун у Київській області, яке окупаційні війська РФ намагалися, як вони казали – «звільнити». На супутникових знімках добре видно – випалені поля, воронки від снарядів та зруйновані вщент будівлі.

Тепер тут будуть зводити тимчасове житло для українських родин, чиї домівки були зруйновані російськими військами.

«Схеми» поговорили з полковниками

«Схеми» зв’язалися із Віталієм Ковтуном.

– Поддерживаете ли вы связь со своими украинскими родственниками? – запитав у Ковтуна журналіст «Схем» Георгій Шабаєв.

– А кто вы такой, что вы меня спрашиваете?

– Мы просто пытаемся разобраться: вот вы призываете обстреливать украинские города – как это соотносится с тем, что в Украине у вас семья?

– Да иди ты н***й! Я не призываю никого обстреливать города, ё***ый ты пи***ас, б***ь!

– Я вам включу запись, послушайте.

Журналіст увімкнув Ковтуну частину аудіозапису з такою його цитатою: «Даже если не туда попали, б***ь, пусть начинают бояться, б***ь, еб***те по вокзалам, б***ь, еб***те по железным дорогам, н***й, еб***те».

– И вот вы говорите, что не призываете обстреливать города? – перепитав журналіст в Ковтуна.

– (сміється) Правильно, б***ь. Так что вы хотите? Вот скажите, пожалуйста, какие-то, б***ь, записи мне ставите? Мне пофиг, я сейчас сообщу в ФСБ про вас да и всё, – після цією фрази Ковтун кинув слухавку.

Журналіст ще раз зателефонував Ковтуну та увімкнув вже інший шматок запису: «Шойгу – гон***ище, б***ь, контрактников нет – конечно, откуда они будут, с*ка? Им платили по 30 тысяч зарплату, б***ь – откуда их набрать?»

– Скажите, пожалуйста, вы готовы открыто заявить свою позицию о руководстве российской армии? – запитав журналіст «Схем» в Ковтуна.

– Нет, не готов.

– Почему?

– Не хочу, – відповів Ковтун і знову поклав слухавку.

Також «Схеми» зателефонували і Максиму Власову.

– Максим Владимирович?

– Нет, – відповів військовий та скинув.

Більше він на дзвінки журналістів не відповідає.

Авторка: ; Радіо Свобода

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