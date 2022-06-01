Чем могут помочь ВСУ американские РСЗО M270 и HIMARS в битве против российских захватчиков

По поводу того, что США отказалась поставлять Украине технологии, которыми можно поразить цели в глубине территории РФ. В принципе, это было очевидно еще до того как факт озвучил президент Байден. Ибо речь идет о баллистических ракетах ATACMS к реактивным системам M270 и HIMARS. Разъясняет сложившуюся ситуацию в издании SITE.ua военный эксперт Кирилл Данильченко для

У нас в СМИ достаточно долго муссировалась мысль, что нам их передадут, мы всадим по одной в Кремль, Мавзолей и каждый российский склад оперативного уровня, чтобы быстрее закончить войну. И теперь есть даже некое разочарование и депрессия по этому поводу. Соль в том, что нам их никто и не собирался поставлять.

А журналисты полистав номенклатуру, решили писать кликбейтные заголовки, что партнеры отгрузят нам реактивные системы, которые способны стрелять до 300-500 километров. Но реальный мир снова подставил подножку.

Проблема в том, что ракета ATACMS — это просто та же точная 250-500 кг бомба, как и «Искандер». Ничего сверхъестественного, никаких иных физических принципов, никакого оружия возмездия. Отработал одноступенчатый твердотопливный двигатель, ракета движется по баллистической траектории, GPS и инерциальная система корректирует рули, чтобы попадание было как можно ближе к заданной точке.

Куда входит унитарная фугасная боеголовка или кассетные суббоеприпасы M74 (шар из вольфрама, осколочного стального кожуха и зажигательных элементов). Соответственно против «твердых» бронированных целей или не укрытой легкой техники, узлов связи, штабных кунгов. Выпустили их примерно 4000 штук. Под 1000 уже расстреляли — на полигоне в Абердине, в результате учебных пусков, работали по Ираку в обеих кампаниях.

Еще примерно 800 отправлено союзникам — Южной Корее, Турции, Бахрейну, ОАЭ, Тайваню, Греции. Прямо сейчас выполняется контракт по продлению сроков эксплуатации и модернизации первых трех итераций ракеты — с 2016 года примерно 1000 изделий получают переснаряжение твердого двигателя, унитарный фугасный блок и замену кое-какой электроники. Программа расписана до 2024 года.

То есть, часть еще не прошла работы, часть в небоеготовом состоянии на линиях, часть отстреляна в ходе испытания пробных партий. Закупают и новые ракеты — примерно по 110 штук в год. В общем, США располагают сейчас чуть более чем 1400 ракетами, чтобы вот так достать со складов и вести огонь. Грубо говоря — возимый и неприкосновенный запас для всех 420 M142 HIMARS на вооружении.

Вопрос лежит не только в политической плоскости, но и строго в военной. Хотя Тайвань и Австралия продолжают запрашивать дополнительные ракеты в связи с активностью Китая, Румыния запрашивает их же в связи с действиями РФ у Восточного фланга НАТО. А их не так, чтобы можно было выпекать как горячие пирожки.

В лучшем случае Украина получит дивизион в 18 машин M142 HIMARS как Румыния и еще пару-тройку дивизионов M270. Пусть бы Вашингтон передал с ними полторы сотни ATACMS.

Какого уровня оперативную задачу они могли выполнить? Поразить склады топлива у РФ, что экспортирует нефти на 30 млрд. долларов в месяц? Избить аэродромы в Крыму и Белгороде, что восстанавливаются за 48 часов? Делать пуски по Крымскому мосту как россияне уже делают 7 волну по мосту в Затоке?

Иран и Ирак во время «войны городов» выпустили сотни ОТРК, убив до 20 тысяч людей. В итоге фронт как стоял, так и остался стоять. Это именно о том, о чем говорят первые лица США — «Мы опасаемся неконтролируемой эскалации». Обмена ракетными ударами.

Ибо Москва уже массово использует древние Х-22 с точностью плюс минус полкилометра, противокорабельные ракеты «Оникс» по суше и прочую экзотику. Та же Х-22 это дура с головой почти в тонну, которая из-за сроков хранения может просто рухнуть куда угодно.

Поэтому в первую очередь нам невыгодно на сегодня открывать этот ларец — тысяч ATACMS нам не поставят, а сотни погоды не сделают, зато приведут к множественным жертвам гражданских. И в США это отлично осознают. Хотелось бы, чтобы осознавали и наши СМИ.

С другой стороны историческое событие — Киеву дали добро на поставки РСЗО, хотя еще пару месяцев назад многие страны избегали поставлять в Украину тяжелое вооружение. И неважно, что сюда пойдет : семейство управляемых GMRLS с их корректируемыми ракетами M30 та M31 или обычные неуправляемые реактивные снаряды.

Особенно помня, что «Панцири», «Бук-М3» и «С-400» работают по баллистическим целям — использовать американские РСЗО в нише обычных не корректируемых «Ураганов», было бы экономически обосновано.

Главная их работа это не глубокий тыл, оперативные склады и ГСМ, а душить вражескую артиллерию. Бить внахлест батареей по засечке контрбатарейной РЛС, подавлять вражеские РСЗО, сечь кассетами грузовики, тягающие снаряды, топливо и снабжение для артиллерийских бригад противника.

В случае попытки прорыва, разматывать непосредственно тыл батальона, суша баки и запасы возимого боекомплекта, вынося те же плохо бронированные машины и полковые склады, положить связь, уничтожить управление в командно-штабных машинах.

Ниша «Ольхи», ниша «Ураганов», к которым запас советских реактивных снарядов далеко не вечный, ниша «длинной руки» выбивающая ствольную артиллерию врага не поштучно, а батареями, засеивая все суббоеприпасами.

В любом случае мы становимся сильнее, а то, что нам не дали ОТРК, то у стран с ВВП Украины их в принципе не бывает. И если партнеры решили, что нам невыгодна ракетная эскалация со страной, которая имеет их производство и может приобретать критический для него импорт через прокладки — то так оно и есть.

Тем более, что когда-то и ствольная, и реактивная артиллерия нам были вредны, по той же причине. Но сейчас они идут в Украину, и их число будет только нарастать. Возможно настанет время и для ATACMS, когда США будет активно переходить на новое поколение ракет PrSM.

Но пока мы ведем ожесточенные уличные бои в Северодонецке мечты о поражении Крымского моста нужно оставить в покое и подавить вражескую артиллерию, что обстреливает прямо сейчас наши города.

Эксперт из США о системах MLRS для Украины: Они могут изменить ход боя

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Американская реактивная система залпового огня (РСЗО) MLRS (фото из архива)