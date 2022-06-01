Чем могут помочь ВСУ американские РСЗО M270 и HIMARS в битве против российских захватчиков
По поводу того, что США отказалась поставлять Украине технологии, которыми можно поразить цели в глубине территории РФ. В принципе, это было очевидно еще до того как факт озвучил президент Байден. Ибо речь идет о баллистических ракетах ATACMS к реактивным системам M270 и HIMARS. Разъясняет сложившуюся ситуацию в издании SITE.ua военный эксперт Кирилл Данильченко для
У нас в СМИ достаточно долго муссировалась мысль, что нам их передадут, мы всадим по одной в Кремль, Мавзолей и каждый российский склад оперативного уровня, чтобы быстрее закончить войну. И теперь есть даже некое разочарование и депрессия по этому поводу. Соль в том, что нам их никто и не собирался поставлять.
А журналисты полистав номенклатуру, решили писать кликбейтные заголовки, что партнеры отгрузят нам реактивные системы, которые способны стрелять до 300-500 километров. Но реальный мир снова подставил подножку.
Проблема в том, что ракета ATACMS — это просто та же точная 250-500 кг бомба, как и «Искандер». Ничего сверхъестественного, никаких иных физических принципов, никакого оружия возмездия. Отработал одноступенчатый твердотопливный двигатель, ракета движется по баллистической траектории, GPS и инерциальная система корректирует рули, чтобы попадание было как можно ближе к заданной точке.
Куда входит унитарная фугасная боеголовка или кассетные суббоеприпасы M74 (шар из вольфрама, осколочного стального кожуха и зажигательных элементов). Соответственно против «твердых» бронированных целей или не укрытой легкой техники, узлов связи, штабных кунгов. Выпустили их примерно 4000 штук. Под 1000 уже расстреляли — на полигоне в Абердине, в результате учебных пусков, работали по Ираку в обеих кампаниях.
Еще примерно 800 отправлено союзникам — Южной Корее, Турции, Бахрейну, ОАЭ, Тайваню, Греции. Прямо сейчас выполняется контракт по продлению сроков эксплуатации и модернизации первых трех итераций ракеты — с 2016 года примерно 1000 изделий получают переснаряжение твердого двигателя, унитарный фугасный блок и замену кое-какой электроники. Программа расписана до 2024 года.
То есть, часть еще не прошла работы, часть в небоеготовом состоянии на линиях, часть отстреляна в ходе испытания пробных партий. Закупают и новые ракеты — примерно по 110 штук в год. В общем, США располагают сейчас чуть более чем 1400 ракетами, чтобы вот так достать со складов и вести огонь. Грубо говоря — возимый и неприкосновенный запас для всех 420 M142 HIMARS на вооружении.
Вопрос лежит не только в политической плоскости, но и строго в военной. Хотя Тайвань и Австралия продолжают запрашивать дополнительные ракеты в связи с активностью Китая, Румыния запрашивает их же в связи с действиями РФ у Восточного фланга НАТО. А их не так, чтобы можно было выпекать как горячие пирожки.
В лучшем случае Украина получит дивизион в 18 машин M142 HIMARS как Румыния и еще пару-тройку дивизионов M270. Пусть бы Вашингтон передал с ними полторы сотни ATACMS.
Какого уровня оперативную задачу они могли выполнить? Поразить склады топлива у РФ, что экспортирует нефти на 30 млрд. долларов в месяц? Избить аэродромы в Крыму и Белгороде, что восстанавливаются за 48 часов? Делать пуски по Крымскому мосту как россияне уже делают 7 волну по мосту в Затоке?
Иран и Ирак во время «войны городов» выпустили сотни ОТРК, убив до 20 тысяч людей. В итоге фронт как стоял, так и остался стоять. Это именно о том, о чем говорят первые лица США — «Мы опасаемся неконтролируемой эскалации». Обмена ракетными ударами.
Ибо Москва уже массово использует древние Х-22 с точностью плюс минус полкилометра, противокорабельные ракеты «Оникс» по суше и прочую экзотику. Та же Х-22 это дура с головой почти в тонну, которая из-за сроков хранения может просто рухнуть куда угодно.
Поэтому в первую очередь нам невыгодно на сегодня открывать этот ларец — тысяч ATACMS нам не поставят, а сотни погоды не сделают, зато приведут к множественным жертвам гражданских. И в США это отлично осознают. Хотелось бы, чтобы осознавали и наши СМИ.
С другой стороны историческое событие — Киеву дали добро на поставки РСЗО, хотя еще пару месяцев назад многие страны избегали поставлять в Украину тяжелое вооружение. И неважно, что сюда пойдет : семейство управляемых GMRLS с их корректируемыми ракетами M30 та M31 или обычные неуправляемые реактивные снаряды.
Особенно помня, что «Панцири», «Бук-М3» и «С-400» работают по баллистическим целям — использовать американские РСЗО в нише обычных не корректируемых «Ураганов», было бы экономически обосновано.
Главная их работа это не глубокий тыл, оперативные склады и ГСМ, а душить вражескую артиллерию. Бить внахлест батареей по засечке контрбатарейной РЛС, подавлять вражеские РСЗО, сечь кассетами грузовики, тягающие снаряды, топливо и снабжение для артиллерийских бригад противника.
В случае попытки прорыва, разматывать непосредственно тыл батальона, суша баки и запасы возимого боекомплекта, вынося те же плохо бронированные машины и полковые склады, положить связь, уничтожить управление в командно-штабных машинах.
Ниша «Ольхи», ниша «Ураганов», к которым запас советских реактивных снарядов далеко не вечный, ниша «длинной руки» выбивающая ствольную артиллерию врага не поштучно, а батареями, засеивая все суббоеприпасами.
В любом случае мы становимся сильнее, а то, что нам не дали ОТРК, то у стран с ВВП Украины их в принципе не бывает. И если партнеры решили, что нам невыгодна ракетная эскалация со страной, которая имеет их производство и может приобретать критический для него импорт через прокладки — то так оно и есть.
Тем более, что когда-то и ствольная, и реактивная артиллерия нам были вредны, по той же причине. Но сейчас они идут в Украину, и их число будет только нарастать. Возможно настанет время и для ATACMS, когда США будет активно переходить на новое поколение ракет PrSM.
Но пока мы ведем ожесточенные уличные бои в Северодонецке мечты о поражении Крымского моста нужно оставить в покое и подавить вражескую артиллерию, что обстреливает прямо сейчас наши города.
Эксперт из США о системах MLRS для Украины: Они могут изменить ход боя
Украина просит США срочно передать ей ракетные системы MLRS. В Вашингтоне с решением не спешат. Преимущества этого вида оружия и причины, почему его опасается Москва, изданию DW объяснил Крис Осборн — военный обозреватель журнала The National Interest, директор частного вашингтонского Центра военной модернизации Warrior Maven.
Российская армия продолжает наступление в Донбассе, упорные бои ведутся за Северодонецк. Чтобы эффективнее противостоять вторжению, Украина просит США в кратчайшие сроки поставить ей реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 MLRS и HIMARS.
Американские СМИ ранее сообщали о том, что в Вашингтоне склонны эту просьбу удовлетворить. Но в понедельник, 30 мая, президент Джо Байден дал понять, что США не будут «отправлять ракетные системы, которые могут бить по территории России». В Москве ранее называли возможные поставки американцами Украине это вида оружия пересечением «красной линии» и обещали «дать ответ» в случае таких поставок.
Об оперативных преимуществах РСЗО MLRS и об их возможном влиянии на ход военных действий DW говорила с вашингтонским военным аналитиком Крисом Осборном.
DW: Господин Осборн, каковы технические характеристики этих РСЗО, и как их возможные поставки Украине могли бы повлиять на ситуацию на поле боя?
Крис Осборн: Интересно, что президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN запросил системы MLRS еще несколько месяцев назад, в самом начале конфликта. На мой взгляд, есть несколько тактических и стратегических причин, по которым поставки данных вооружений имеют действительно громадную важность и меняют всю парадигму военных действий. Украина пытается остановить беспорядочные обстрелы, ведущиеся Россией с передвижных систем залпового огня с ее стороны границы. РФ располагает этими возможностями, радиус действия такого оружия, имеющегося в ее арсенале, достигает 200-300 миль (320-480 км. — Ред.). И длится это уже довольно долго.
Что касается систем MLRS, то трудно сказать, насколько они могут быть применены против частично мобильных российских целей, но их поставки возымели бы чрезвычайный эффект. MLRS, по крайней мере в ранней модификации, имеют радиус действия 70 километров. Так что с тактической точки зрения, имея их, украинцы могут вести огонь с расстояния 70-80 километров, уничтожая (российские. — Ред.) пусковые установки.
Разрушение жилых районов, смерти детей в Украине произошли из-за российских ракетных обстрелов. И если отсутствует возможность перехвата ракет в воздухе, ответом на это должны стать дальнобойные реактивные системы залпового огня. Если бы Украина имела такие РЗСО, можно было бы немедленно остановить либо снизить интенсивность убийственного залпового огня (России. — Ред.).
— Насколько российские системы противовоздушной обороны, такие как ЗРК С-300 и С-400, готовы противостоять MLRS?
— Очень интересный вопрос. С российской стороны бытует мнение, что зенитные ракетные комплексы С-300, С-400, а также находящийся в разработке С-500, по ряду параметров являются одними из лучших в мире: они объединены сетью с цифровыми процессорами, имеют высокую скорость компьютерной обработки данных и могут идентифицировать цель на дальних расстояниях и на разных частотах. Потому их опасность достаточно велика.
Вместе с тем наметился прогресс и в создании движущихся орудий (РЗСО. — Ред.), способных изменять траекторию полета снарядов после запуска. Поэтому, думаю, утверждение о том, что эти российские системы ПВО непроницаемы, не соответствует действительности. Особенно если помнить еще и о характеристиках высокоточного оружия.
— В Офисе президента Украины ранее заявляли, что MLRS позволили бы Украине разблокировать и Черное море, что дало бы возможность возобновить важный для мира экспорт украинского зерна. Как вы оцениваете такую перспективу?
— Мы знаем, что у украинцев есть противокорабельные ракеты «Нептун». Несмотря на многочисленные сообщения в СМИ, в Пентагоне по понятным соображениям безопасности не стали подтверждать их применение (Украиной. — Ред.).
Однако многие факты подтверждают, что украинцы потопили российские корабли именно крылатыми ракетами большой дальности, запущенными с украинской береговой линии. Это очень важный факт. Конечно, системы MLRS могут быть использованы и против кораблей. Вместе с тем непонятно, в какой именно модификации они могли бы быть поставлены Украине. Но даже в более старых версиях они будут чрезвычайно эффективными.
Следует сказать несколько слов и о РЗСО HIMARS. Ее ракеты имеют радиус действия в 200-300 миль. С беспилотниками и при наличии необходимых разведданных HIMARS могут поражать стационарные и передвижные пусковые установки или даже наносить ракетные удары по войскам противника. Это полностью меняет ход боев! Ведь в таком случае ты не находишься в зоне высокого риска и интенсивного огня.
— Ранее в СМИ была информация, что в Вашингтоне не определились с окончательными решением о передаче данных вооружений Украине, опасаясь, что в Москве она может быть воспринята как эскалация. Насколько, по вашему мнению, США близки к решению этого вопроса?
— Корпорация Lockheed Martin сообщает о 14 международных партнерах в проекте MLRS. И это, собственно, перекликается с тем, о чем часто заявляет пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Дискуссии о пакете помощи Украине — многосторонние, а единство НАТО, как отмечают многие комментаторы, — беспрецедентно.
Что касается эскалации, то это отличный вопрос. Пентагон ведет себя крайне осторожно. Кирби на днях снова спрашивали о поставках ракетных систем HIMARS и MLRS Украине, и он сообщил, что дискуссии на эту тему продолжаются, не став углубляться в подробности. В Пентагоне не хотят говорить о вопросах, по которым еще не принято решения, или относительно которых имеются те или иные соображения безопасности. Это нормальная и понятная практика повсюду в мире.
Но Кирби спросили об эскалации, и, я хочу это подчеркнуть, он не стал связывать это с MLRS. Он говорил в общем контексте, о том, что в Пентагоне учитывают баланс эскалации при поставках. Здесь стоит напомнить, что США отказались стать посредником в передаче польских истребителей Украине или говорить о бесполетной зоне. Президент Джо Байден предельно ясно сказал, что мы не хотим третьей мировой войны.
Вместе с тем мы хотим оказать Украине максимальную поддержку. Конечно, есть интерес в том, чтобы избежать эскалации, особенно учитывая атомные угрозы президента Путина. Но есть и большое желание помочь Украине, впечатлившей более чем ожидаемой решимостью и готовностью бороться. И это приносит результаты.