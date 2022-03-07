Трофейная техника захватчиков: будем уничтожать российских оккупантов их же танками и снарядами

Военные эксперты иронизируют: «Российские захватчики, неожиданным для себя образом, «приобщились» к европейцам в вопросе поставки ВСУ оружия и боеприпасов»

Рашисты несут огромные потери. За 11 дней войны – ориентировочно (данные уточняются) более 11 тысяч личного состава (или 1 тысяча вражеских трупов в день). А еще: танков – 285, ББМ – 985, артиллерийских систем – 109, РСЗО – 50, средств ПВО – 21, автомобильной техники – 447, легких скоростных катеров – 2, цистерн с ГСМ – 60, БПЛА оперативно-тактического уровня — 4. Отдельно об авиации: самолетов – 44, вертолетов – 48. Для понимания масштаба: за первые пять (!) лет войны в Афганистане СССР потерял 31 самолет. И это были очень чувствительные потери даже для СССР. А вертолетов… За всю первую войну в Чечне армия РФ потеряла 22 единицы, отмечает

Эти 11 дней противостояния запомнились также и тем, что деморализованные захватчики, убегая от наших мужественных защитников в направлении своего корабля, поспешно бросают технику – на обочине дорог, в полях и кустах. Соответствующих фото и видео в соцсетях – полно. Что ж, мы, украинцы, народ хозяйственный – нам это «добро» еще пригодится.

«В Вооруженные Силы в качестве трофеев поступило чуть ли не больше танков и бронемашин, чем последние 8 лет поступало от украинского ОПК. Наши защитники захватили несколько машин со снарядами к РСЗО, которыми российские военные преступники обстреливают наши мирные города. Все эти снаряды «вернутся» врагу», — подчеркнул министр обороны Украины Алексей Резников.

В свою очередь, лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия говорит, что украинцы могут использовать трофейную технику и вооружение для отпора: «В этом вопросе наше государство занимает однозначную позицию: техника и вооружение, добытые в бою, или которые были брошены агрессором (…) в период военного положения могут и должны привлекаться для защиты нашей территории и граждан».

Итак, какой трофейной техникой «сверхдержавы» уже усилились ВСУ и что из полученного может быть использовано против врага?

«За десять дней войны ВСУ кое-что потеряли из военной техники и вооружений, в частности, из-за постоянных вражеских ракетных ударов. Но это война. Поэтому использование трофейной техники врага сейчас очень важный элемент нашей обороноспособности», — комментирует Укринформу военный эксперт Михаил Жирохов.

Прежде всего, используются захваченные боеприпасы. Все они – советского образца и находятся на вооружении ВСУ: начиная от патронов для стрелкового оружия и заканчивая противотанковыми ракетами, ракетами для РСЗО «Град» и т.д.

«Из того, что я знаю (лично видел или встречал в Сети отснятые видео/фото) – это трофейные танки Т-72 всех модификаций, даже последних. Они приносят пользу нашей армии, причем даже не перекрашиваются, — говорит эксперт. — Некоторую часть техники захватила 72 бригада, воюющая в Киеве. В частности, БТР-82А – российская версия БТР-80. Начинка у этих бронетранспортеров такая же, как и собственно двигатель. Поэтому никаких проблем.

Также на вооружении ВСУ как минимум четыре бронеавтомобиля «Тигр»: «Один в Чернигове самостоятельно отремонтировали на СТО, второй – под Киевом поставили «на ноги». Остальные ремонтируются в Харькове на одном из предприятий «Укроборонпрома». Кроме того, есть сведения о том, что несколько «Тигров» захвачены в Мариуполе. Но информации об этом пока мало. Думаю, сами понимаете – ни электричества, ни связи в городе нет. Так что ждем подтверждения».

Также ВСУ используется вся вражеская автомобильная техника.

«В Чернигове, например, как минимум три «Урала» и один «КамАЗ» наши захватили. Но это только локальный пример. То есть этих грузовиков захватили гораздо больше. Точное количество не скажу, но много», — убеждает господин Жирохов.

Что касается стрелкового оружия… Очень много захвачено автоматов AK-12 и AK-74M, пулеметов, в частности, ПКП «Печенег». Также разные гранатометы, прежде всего, РПГ-7B, много снайперских крупнокалиберных винтовок, пистолетов, например, «Грач».

«Все это наши уже взяли на вооружение», — акцентирует военный эксперт.

На Черниговщине, продолжает он, также были захвачены ЗРК «Оса» и «Оса-АКМ»: «Недалеко есть воинская часть. Думаю, что вскоре это вооружение будет использоваться против рашистов».

Вспомнил эксперт и о высокотехнологичных «Тор-2М», «Тунгусках», «Панцирях С1».

«Местная ТрО захватила это вражеское оружие, однако пока не может передать в ВСУ. Нет возможности. Поэтому сумская ТрО, например, все это «добро» просто складирует. Почему местные ТрО ее не используют в боях? К сожалению, нет подготовленных расчетов. Это новейшее оружие», – заметил Михаил Жирохов. И добавил, что в общем брошенной на произвол вражеской техники много. Но ее, в большинстве своем, местные просто сжигают, выводят из строя.

«Когда нет навыков, смазочных масел, необходимых боеприпасов, когда нет возможности пригнать эту технику ВСУ – правильно делают, что сжигают. Поймите, если территория будет оставлена, хотя и на время, оккупантам, то они смогут пригнать свои ремонтные команды, которые снова поставят ее «на ноги». Часто брошенная техника требует не какого-то особого ремонта, а только топлива. Залил в бак и все – снова на ходу», – утверждает военный эксперт.

По его словам, только, когда закончится война, когда начнут эти трофеи как-то сортировать – станет понятно, что к чему.

«На сегодняшний день данные неполные. Все – по фото и видео, в конце концов, мои собственные подсчеты. Что по цифрам могу сказать? Ну, где-то так: 45 единиц трофейных танков, 27 – легкой бронетехники, 32 БМП, в частности, бронеавтомобилей «Тигр», 4 САУ, 6 систем ПВО, 70 грузовиков, один «Тор», один «Панцирь С1»… – перечисляет Михаил Жирохов. — А еще — легкая бронетехника, такая как БТР и на его базе + МТ-ЛБ, тысячи боеприпасов, сотни единиц стрелкового оружия, гранатометов и т.д. Это из того, что известно и что на ходу. Впрочем, есть и много подбитой вражеской техники, которую сможем использовать в качестве доноров для нашей – детали и запчасти. Но все это потом. ВСУ сейчас не до этого. Победим! Слава Украине!».

«Украинская армия, как известно, имеет очень много образцов вооружения, схожих с русским, поскольку у нас во многом постсоветская унификация техники. А потому в значительной степени трофейная российская техника нашим военным хорошо знакома. И достаточно ее заправить и – в бой», – говорит военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

В частности, речь идет о танках Т-72Б3 и даже Т-90, представляющих собой глубокую модернизацию Т-72, ​​разного рода ББМ, в частности, БТР-82А и другие.

«Конечно, есть образцы техники, появившейся уже в период существования такого образования, как Российская Федерация. В частности, бронеавтомобили «Тигр», «Рысь», ЗРК «Панцирь-С1» и даже, в определенной степени, ударные вертолеты Ка-52, которые хоть и в поврежденном виде, но все же достались ВСУ. После победы их восстановим», – уверяет военный эксперт.

В общем, продолжает он, на сегодняшний день можно говорить не о десятках, а о более сотни единиц трофейной российской техники, которая в том или ином состоянии досталась нашим вооруженным силам.

«Та техника, которая на ходу и знакома нашим военнослужащим, уже активно используется ВСУ. Речь идет об упомянутых танках Т-72Б3, Т-90А, БТР-82А, БМД-2 и других экземплярах. Несколько более сложная ситуация с комплексами ПВО, в частности ЗРК «Панцирь-С1».

Его ввести в действие и интегрировать в нашу ПВО не так уж просто и на это уйдет достаточно много времени.

«С другой стороны, у нас есть трофейные российские ЗРК «Бук» и «Тор»… Фактически, можно сказать, что ВСУ, имея потери в боях с оккупантами, компенсируют определенную часть своей потерянной техники трофейной вражеской», — подчеркнул Александр Коваленко.

«По стрелковому оружию и боеприпасам: все то же, что и у нас. Боеприпасы, унифицированные под наше оружие – хорошие трофеи. То же касается артиллерийских систем и боекомплекта к ним: можно использовать сразу. Автотехника, боевые бронированные машины ремонтируются нашими мастерами. Танки, даже «новейшие» – знакомы нам. Тот же Т-72Б3 – это 72-й с новым прицелом и тепловизором. Осваивается в бою по ходу эксплуатации», — дополнил предыдущих спикеров капитан I ранга в запасе, руководитель военных программ Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Павел Лакийчук.

Проще говоря, часть техники можно после проверки минерами использовать сразу. Часть поврежденной отправляют на бронетанковые заводы и ремонтные предприятия – там ее восстанавливают и передают ВСУ.

«Уже есть первые партии», – добавил он.

Сложнее с системами военной ПВО. Их использовать быстро не удастся.

«Противовоздушные комплексы оборудуются системами распознавания «свой-чужой», которые призваны предотвратить случайный удар по своим целям. Понятно, что русский «свой» для нас совсем не свой. Теоретически, в заводских условиях можно перенастроить комплекс, изменить или снять блок запросчика. Но это долгая работа», – рассказывает военный эксперт.

По факту… В условиях боевых действий проще такую ​​технику уничтожать, чтобы враг ее не отбил: «Да, украинские бойцы уничтожили несколько ЗРК «Оса», «уникальный» российский ЗРАК «Панцирь». Это же, к сожалению, касается и ПЗРК – современные российские средства оборудованы системой «свой-чужой» и россиян из отбитого добра не поразишь».

Хотя в целом… Господин Лакийчук иронизирует, что российские захватчики, неожиданным для себя образом, приобщились к европейцам в вопросе поставки ВСУ оружия и боеприпасов.

«Украинцы народ хозяйственный. Врага можно бить из их же противотанковых комплексов. Недавно наши захватили целый грузовик «Корнетов» — сейчас они используются против вражеской же техники. И я думаю, это не единственный грузовик трофейного оружия, который достался нашим защитникам», — подытожил Павел Лакийчук.

Автор: Мирослав Лискович, Киев; УКРИНФОРМ