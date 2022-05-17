Разгром штаба российских оккупантов в Здвижевке. Как люди помогали ВСУ на Киевщине
В первые дни полномасштабного нападения России на Украину через Бородянку прошло несколько российских колонн. За ними шли кадыровцы, чтобы никто из россиян не надумал бежать. Через пару недель именно они отстреливали раненых российских военных в импровизированных госпиталях, отмечает издание DSNEWS.ua.
Связь в двух районах исчезла сразу, как орки прошли Бородянку. Они включили «глушилку», когда нашли выгодное расположение для нее. РЭБ — очень важная вещь, обычно эту установку защищают три кольца из техники и живой силы. Радиус действия РЭБ достигает 200 км.
Здвижевка становится штабом оккупантов
Россияне придирчиво искали место для штаба, отвечавшего за гостомельско-ирпенское направление на Киев. Они проверили Клавдиево-Тарасово, но дачный поселок городского типа слишком открыт с воздуха, поэтому не подошел. Проехались по Бабинцам, Пилиповичам, Немишаеву, Микуличам. В селах, дворы которых выглядели более защищенными, орки оставляли технику, танки и БТР закапывали в огородах за домами. Новые колонны расползлись по лесам и селам вокруг Бородянки — Шибеному, Лубянке, Андреевке. А для штаба россияне облюбовали деревню Здвижевку, которая имела для них наиболее выгодное расположение.
Это село окружено лесом и находится на небольшом, но безопасном расстоянии от важных дорог. Неподалеку проходит Варшавская трасса — путь в Киев через Ворзель, Бучу, Ирпень. Вплотную подходит Старокиевская трасса, соединяющая Иванков с Гостомелем. Именно по ней из Беларуси в Здвижевку зашло около четырех тысяч единиц вражеской техники и ориентировочно шесть тысяч российских военных. Орки окопались и создали военный лагерь в лесу вокруг и в селах поблизости.
Люди поняли — пора уезжать, но успели далеко не все. Некоторые машины сдвижевцев были расстреляны на Житомирской трассе. В селе остались два «атошника» и шесть местных из Бучи, к которым сразу пришли орки. Над ними жестоко издевались, выжгли глаза, бросили их тела в одну из ям в лесу. Позже в другой яме были найдены тела юных девушек из Гостомеля с изуродованными конечностями.
Село россияне превратили в военный городок. Именно из него действиями российских подразделений, оккупировавших Бучанский и Бородянский районы, руководил российский генерал, отдавая преступные приказы в отношении Гостомеля, Ирпеня, Бучи и Бородянки. Отсюда по Варшавской трассе и по грунтовым дорогам туда шло подкрепление. Чуть ли не каждый день под прикрытием вертолетов от Иванкова по Старокиевской трассе шли новые колонны тяжелой техники, занимавшей боевые позиции рядом с населенными пунктами района.
Руководство штаба засело в церкви, кадыровцы — в школе. Вокруг расположились десантники, спецназ, морская пехота. В центре они окопали свой РЭБ, оперативно-тактические и самонаводящиеся установки, носители ракет класса земля-воздух. Последние орки несколько раз в сутки поднимали на поверхность, отстреливались и прятали назад. Со стороны места, которое называется в селе Гнилым болотом, взлетали их дроны, кружили над штабом, проводили разведку в близлежащих районах. За домами стояли зарытые в землю «Грады», танки, реактивные системы залпового огня, ЗРК. В пустых домах орки открывали двери и ворота, чтобы видеть, что там никого нет.
Из-за особенностей расположения села трудно было понять, что происходило в Здвижевке. Населенные пункты оказались в осаде или оккупированы. Выезжавшие через Бородянку машины местных обстреливали с первого дня. Никакого сообщения или связи больше не существовало. Свет исчез во второй день войны на следующие два месяца. В Бородянке всех, кто скрыл оружие или воспользовался им, кадыровцы уничтожали вместе с их домами. Поэтому ни одна из тероборон двух районов не имела возможности действовать открыто.
С лесных полян вдоль Варшавской и Старокиевской трасс в сторону Гостомеля, Ирпеня, Киева полетели смертоносные ракеты. Орки задействовали не только танки и «Грады», заработали РСЗО, российская «Точка-У», а за ней — печально известный «Солнцепек». Это тяжелая огнеметная система на базе танка, предназначенная для разрушения сооружений объемным взрывом и выведения из строя легкобронированной техники. Температура в месте попадания снаряда достигает 1000 градусов, выжигая все живое.
Подполье помогает нашей арте
В одном из поселков Бучанского района, где-то поблизости от Клавдиево-Тарасово, стихийно возникло подпольное сопротивление (в целях безопасности имена его участников в статье не называем). Оно оценивало, когда какая вражеская техника выходит на позиции — и реагировало на угрозу. Сопротивление выявляло вражескую технику сразу, как та начинала стрелять, а по определенным им координатам заработала арта 72-й ОМБр, «Байрактары» и украинские БПЛА. То, как они уничтожали день и ночь эту смертоносную технику, было видно на десятки километров.
Однако сразу после уничтожения работающих «Градов» или реактивных установок, минут через 10-30 орки снова выводили на эти же позиции новую технику. Им даже в голову не приходило искать более безопасные места. Орки действительно странные, какой-то хронический чернобаевский синдром. Интересно, что для своей первой «Точки-У», начавшей прицельно бить по Киеву, они нашли почти идеальное место, за бывшим химическим предприятием Клавдиево-Тарасово.
Они были уверены, что украинская арта не станет бить вслепую рядом с ним и их не достанут. Но, имея четкие координаты от сопротивления, ночью арта 72-й ОМБр ударила «за горизонт» и превратила угрожающую установку в металлолом. Но уже с утра именно с этого же места заработала уже новая «Точка-У», а потом они ударили с других позиций: от двух коровников и так называемой «вертолетки» напротив заправки «Кло», а также с поля пилиповичского техникума, где россияне создали свой полигон.
Вся эта техника безжалостно уничтожалась вместе со складами рядом с клавдиевским коровником, куда они снова и снова ее стягивали. По ней били точечно и «за горизонт» каждый день, по 5-7 мишеней за раз — под Лубянкой, Бабинцами, за Бородянкой, Шибеновым, Пилиповичами, рядом с Немишаево, Микуличами, Мироцким, где россияне сделали свои промежуточные стоянки.
Арта принимала в работу координаты только на безопасном расстоянии от населенных пунктов. К тому же все реактивные комплексы, «Солнцепеки», «Ураганы», «Грады» не могут стрелять возле домов или из леса — им нужна открытая местность или поляна.
Только за один месяц было уничтожено около двадцати «Точек-У» и пяти «Солнцепеков». Относительно «Градов» или танков с БТР, не говоря уже о личном составе, сопротивление сбилось со счета едва ли не сразу. В частности, было подтверждено, что в один вечер только в одной точке было уничтожено от 250 до 280 единиц личного состава. Таких вечеров было почти два месяца.
Тогда орки озверели. Один из «Солнцепеков» вышел на новую позицию рядом с домами Клавдиево-Тарасово посреди ночи. Похоже, тот орк, лупивший с него куда-то в сторону Киева, очень обиделся за убитых друзей и с горя хорошо выпил. Он бил, как безумный, не прицеливаясь, не останавливаясь ни на минуту с часу ночи и до пяти утра. Определить его координаты ночью было сложно. Но при свете дня этот «Солнцепек» сгорел, как вампир от солнечных лучей.
Однако узнать о том, откуда начинается движение техники, где скрыта «глушилка», почему над лесами возле Здвижевки постоянно кружатся вертолеты и БПЛА, было тяжело. «Стихийные разведчики» — героические парень с девушкой — преодолели около полусотни километров пешком через лес по заминированной местности с растяжками, чтобы это выяснить. Они говорят, выжить им помог только надежный друг — их собака, которая как-то чувствовала опасность и сразу предупреждала, куда не нужно становиться. Их преследовали по полям и лесам вертолеты, буряты, другие орки. Но, как они считают, дело того стоило. Собранные ими данные были бесценны и повлияли на дальнейшее развитие событий. Эти «разведчики» помогли определить расположение российского штаба, логистического центра, руководства морской пехоты и десантуры, отследили то, как именно они действуют. На основе этих полученных данных была создана карта.
Карта была подробной, на ней было обозначено, где засели орки, по каким домам можно безопасно бить. Но проблема заключалась в том, что в нескольких домиках на Центральной улице Здвижевки еще жило 15 бабушек, прятавшихся по подвалам. Поэтому наносить даже точечные удары по скоплению техники орков вдоль Центральной улицы было нельзя. Штаб и накопленная вокруг него техника растянулись на километры. Поэтому нужно было задействовать именно арту, которая при этом должна была бить «за горизонт», опираясь только на предоставленные координаты размещения домов, занятых орками.
Разгром и бегство русских фашистов
Задача заключалась в том, чтобы заставить штаб орков выбраться на открытую местность со всей их техникой в поисках нового места дислокации. Известно, что в то время, вплоть до 30 марта, они не планировали отступления. Напротив, готовилось массированное наступление на Киев.
Был найден удачный тактический ход. 28 марта разведка россиян получила четкий сигнал, что расположение их штаба обнаружено и его должны уничтожить. На следующее утро орки мгновенно начали выводить из лагеря вокруг Здвижевки всю свою технику, которая не успела расползтись по боевым позициям. «Стихийные разведчики» из окон напротив вели наблюдение за тем, как орки панически выстраиваются в колонну на полигоне за деревенскими домиками Здвижевки.
Россияне суетливо искали себе новое пристанище. Они понеслись в Клавдиево-Тарасово, но вдруг вспомнили, что худшего места им не найти. Покрутились еще по району, по Старокиевской трассе, и рванули в сторону Катюжанки. За Савенкой они «присели» на ночь, не догадываясь, что за ними несколько часов ведется наблюдение с неба украинским БПЛА. Как только они устроились на ночь, по обновленным координатам заработала арта 72-й ОМБр и БПЛА. Было очень жарко. До самого утра взлетали в воздух боекомплекты, пылала техника, а вместе с ней вся эта «голова гидры» — российское командование ирпенского направления, кадыровский спецназ, десантники, морская пехота.
На следующее утро, 29 марта, оставшиеся без командования орки, брошенные на произвол судьбы по селам, в Ирпене, Буче, Бородянке, впали в панику, не зная, что делать и куда им направляться. Орковская техника передвигалась между старыми позициями. Танки с БТР суетливо носились туда-сюда. «Солнцепеки» били без цели в разные стороны с ранее отработанных нашей артой точек. «Грады» давали залп абы куда, снова срывались, чтобы устроиться на другом насиженном месте. Чернобаевский синдром расцвел буйным цветом. Как только где-то начинала растерянно работать российская техника, через несколько минут по отработанным координатам по ней прилетало в ответ и все в мгновение ока умолкало.
Над Здвижевкой и Бородянкой панически закружил один из уцелевших вертолетов в поисках потерянного штаба, его уже давно ждало сопротивление и новенькое украинское ПВО. Вертолет покружил над селами и людьми в Клавдиево-Тарасово, которые собрались в очередь за хлебом. Через минут десять в этот заблудший вертолет попало, он рявкнул и ответил, а потом упал за Бабинцами рядом с огородом местной молочницы Веры.
Украинские подразделения активно выбивали орков из Бучи. Небо ночью пылало над ней и вдоль Житомирской, Старокиевской, Варшавской трасс.
Но одно место дислокации оставалось неотработанным, так называемая Лысая гора между рекой Здвиж и местной обсерваторией. Оттуда все еще били «Солнцепек» с «Градами», несколькими «Точками-У», которые «героически» остались, чтобы прикрыть отход своих из Бучи и Ирпеня. Оркские разведчики со снайперами заняли позиции в лесу вокруг Клавдиево-Тарасово, Бородянки и вдоль Варшавской трассы на пути отхода. Они снимали все движущиеся цели, казавшиеся им подозрительными, убивая местных жителей. В пять утра с Лысой горы вновь заработал «Солнцепек» и это стало его последней роковой ошибкой.
Российская техника начала собираться в колонны. 30 марта с пяти до десяти утра колонны двинули от Ирпеня и Бучи, из всех сел через Клавдиево-Тарасово и Бородянку на Старокиевскую трассу, где за Будой Бабинецкой их уже ждала арта. За собой они подорвали Бородянский мост через реку Здвиж. Арта накрыла Лысую гору с их последним «Солнцепеком» и оставленной для прикрытия техникой.
ВСУ позволили российским колоннам выйти, чтобы дать им возможность собраться со всех дорог вместе. Ночью колонны остановились по дороге на Иванков. 31 марта в десять вечера их накрыла арта. Украинский БПЛА виднелся в небе, точечно уничтожая все, что пыталось сбежать.
Это был первый важный российский штаб, уничтожение которого было искусно спланировано и успешно проведено. Планы наступления на Киев на гостомельском и ирпенском направлениях были полностью разрушены. Это стало переломным моментом в орковской «спецоперации».
Кому-то из россиян, которые нечеловечески издевались над местными и совершали преступления геноцида на Киевщине, в частности в Гостомеле, Ирпене, Буче, Бородянке, удалось выйти живыми из обрушенного на них ада. Но кара настигнет их в другом месте.
Некоторое время из леса Здвижевки все еще выбегали орки, и даже неделю взлетал русский дрон, словно им управляла фантомная боль. Раненые захватчики все еще искали убежище. Что нашли они, брошенніе всеми в лесах Киевщины, сложно сказать, но известно, что на их поиски отправились украинские спецгруппы.
Благодаря действиям незаметных «героев» Здвижевки, скоординированному сотрудничеству с «тихим» сопротивлением по уничтожению тяжелой техники врага, украинские подразделения после боев в Буче прошли район без потерь, а Бородянский — без единого выстрела.
Автор: Анна Ивинска; DSNEWS.ua