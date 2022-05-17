Разгром штаба российских оккупантов в Здвижевке. Как люди помогали ВСУ на Киевщине

Россияне придирчиво искали место для штаба, отвечавшего за гостомельско-ирпенское направление на Киев. Они проверили Клавдиево-Тарасово, но дачный поселок городского типа слишком открыт с воздуха, поэтому не подошел. Проехались по Бабинцам, Пилиповичам, Немишаеву, Микуличам. В селах, дворы которых выглядели более защищенными, орки оставляли технику, танки и БТР закапывали в огородах за домами. Новые колонны расползлись по лесам и селам вокруг Бородянки — Шибеному, Лубянке, Андреевке. А для штаба россияне облюбовали деревню Здвижевку, которая имела для них наиболее выгодное расположение.

Это село окружено лесом и находится на небольшом, но безопасном расстоянии от важных дорог. Неподалеку проходит Варшавская трасса — путь в Киев через Ворзель, Бучу, Ирпень. Вплотную подходит Старокиевская трасса, соединяющая Иванков с Гостомелем. Именно по ней из Беларуси в Здвижевку зашло около четырех тысяч единиц вражеской техники и ориентировочно шесть тысяч российских военных. Орки окопались и создали военный лагерь в лесу вокруг и в селах поблизости.