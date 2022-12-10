Еще одно унижение путинской армии: российское ПВО? Вычёркиваем!

Вот уже который день весьма актуальной темой остаётся серия инцидентов на российских аэродромах стратегического значения. Инцидентов, происхождение которых нам неизвестно, но которые целиком и полностью унизили россию, как страну, пугающую весь мир своей ядерной триадой и время от времени совершающей ритуальные омовения своих стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев противопожарной пеной.

Но, во всей этой истории с российскими самолётами, которые она ни сейчас, ни когда-нибудь в будущем неспособна производить и которые для неё на вес золота, интересно другое.

Ни для кого не секрет, что за войной в Украине наблюдает весь мир. В том числе и те страны, которые Москва считает своими историческими врагами. И эти страны видят на протяжении последних более чем 9 месяцев следующие…

Они видят как страна, армию которой считали второй армией в мире и ряд “уважаемых” аналитиков утверждал, что Украина падёт через 3 дня, 96 часов, неделю, месяц… в итоге проигрывает с треском и позором по всем фронтам.

Они видят, как россия растратила весь тот потенциал, которые не накапливала на самом деле, а эксплуатировала все эти десятилетия наследие СССР, тем самым не только оставаясь отсталой в техническом и технологическом плане страной, но деградирующей в производственном смысле… не способной сегодня даже серийно выпускать танки!

Они видят не только все недостатки тактики и стратегии вс рф, старую систему управления, бездарность командования, но и неизменность всех ущербных составляющих советской армии в российской.

Но, из последней серии инцидентов они увидели, что в россии отсутствует современное ПВО. Или, как минимум, отсутствует профессиональная компонента в экипажах ЗРК. Или всё таки ПВО?

Ведь, украинская ПВО творит чудеса с первых дней войны, а она представляет собой старый советский костяк систем малого, среднего и большого радиуса действия. У россии же вроде как более современное оборудование, всякие там С-400, ЗРПК «Панцирь-С1» и прочие там Торм-М2 и С-350.

Но нет, в россии произошла череда инцидентов и, Конашенков заявил, что виной тому якобы был украинский БПЛА «Стриж». Не знаю, в курсе генерал-словоблуд относительно того, что «Стриж» это советский, отсталый и примитивный БПЛА размером практически с F-16, гудящий как предвестник Апокалипсиса, или нет, но своим перлом он лишь опозорил российскую ПВО.

То есть, истребитель, причём старый, ещё советских времён, залетает в российское воздушное пространство, пролетает более 700 км и наносит удар по стратегическому объекту, на котором находится авиация из состава ядерной триады?

Мне кажется или Конашенкова следует арестовать за дискредитацию российской армии? Или…

Или суть неизменна. Международные наблюдатели за войной увидели, что вне зависимости от того, что именно нанесло удар по российским аэродромам оно обошло хвалёную российкую ПВО и выполнило эту задачу. То есть, эти наблюдатели, которых неистово бояться в Кремле, видят не только то, что “вторая” армия в мире тянет в зону боевых действий в Украину танки Т-62 и гаубицы Д-1, но то, что у неё, по сути, нет ПВО.

Хотя, что в этом удивительного? Разве российского производства ПВО не позорилось в Сирии? А, что происходило в Ливии? Разве не российского производства ПВО азербайджанская армия щёлкала как семечки в Карабахе? Разве ракетный крейсер «Москва» не представлял собой в первую очередь морского базирования ПВО, прикрывающую всю черноморскую группировку РОВ от ударов ракетным оружием, от удара которым он и затонул? Разве не ЗРК «Тор-М2» должен был прикрыть судно «Василий Бех» от ракетных ударов? Разве не российское ПВО прикрывало вышки Бойко? Разве… Разве… Разве… Ну и аэродромы. По крайней мере, пока. Но они не первые и не последние в этом бесконечно списке.

Российское ПВО? Покупателей этого хлама поздравляю с их капиталовложением. Но главное не поздравление. Главное, что теперь об этом знают все! Абсолютно все.