Як в Україні судять найманців, які воюють на боці російських загарбників

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Як в Україні судять найманців, які воюють на боці Росії

Бійців приватних військових компаній, які воюють на боці Росії проти України, часто називають найманцями. Хто насправді має такий статус і як їх судять в Україні – у статті DW.

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