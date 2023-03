Военные эксперты: в России нет ЧВК, а есть скорее ОПГ

На данный момент против Украины воюют как минимум пять частных российских военных компаний: «ЧВК Вагнера» «Енот», «Патриот», «Шторм» и «Редут». Федеральная разведывательная служба Германии – BND Bundesnachrichtendienst – в конце прошлого года сообщила, что только вагнеровцев на фронте насчитывалось около 50 тысяч, не считая других ЧВК.

Пропаганда в России обычно называет таких наемников «добровольцами». Что же такое российские ЧВК и чем они отличаются от ОПГ – организованных преступных группировок.

Летом и осенью прошлого года руководство «ЧВК Вагнера» смогло поставить под ружье около 50 тысяч наемников, в том числе благодаря набору из числа заключенных. Минобороны России использовало их для затыкания брешей по всей линии фронта, считает американский военный аналитик Дара Массикот (Dara Massicot, senior policy researcher at the RAND Corporation) из корпорации RAND.

«Они были важной временной мерой для решения проблем с комплектованием личного состава, особенно весной и летом, пока не началась мобилизация. Но теперь, когда мобилизованные отправляются на фронт, роль Вагнера меняется на фоне борьбы за влияние в Москве. Этот нижний эшелон в основном используется в лобовых атаках. Человеческая волна атакует, и они несут большие потери», – говорит аналитик.

С появлением первых российских военнопленных выяснилось, что в армии Путина, оправленной в Украину, якобы для «денацификации», нашли прибежище маргинальные элементы, адепты различных культов и даже неонацисты, утверждает Кирил Аврамов (Kiril Avramov, Fellow, Intelligence Studies Project at the University of Texas at Austin) эксперт по разведывательным операциям Техасского Университета в Остине.

«В группе [Вагнера] одно из подразделений – «Русич» – сформировано из людей, придерживающихся неоязыческих и ультраправых идей. Это очень хороший пример субкультуры или маргинальных движений. ЧВК – это нечто вроде универсального швейцарского ножа в руках Путина и его олигархов, их частная армия», – отмечает Кирил Аврамов.

Основатель и глава правозащитного центра «Гулагу – нет» Владимир Осечкин в интервью Русской службе «Голоса Америки» заявил, что в России нет частных военных компаний западного образца, а все российские ЧВК – это части одной мафиозной структуры во главе с президентом Путиным:

«По сути дела, если уж и давать им какое-то наименование, я бы их назвал ЧВК Путина — это незаконные вооруженные формирования, которые сформированы на основе принципов построения мафии. Для меня лично, если брать, например, Пригожина и Саливанова, один – смотрящий от Путина за Вагнером, другой – за Редутом. Это такие зиц-председатели Фунты, которые могут надувать щеки, изображают из себя боссов какой-то военизированной ОПГ. A по сути дела, они как раз та самая прослойка, чтобы защищать Владимира Путина от ответственности за то, что они творят за границей, в зарубежных как они выражаются командировках».

Согласно статье 359 Уголовный Кодекс РФ запрещает вербовку и участие в любых войнах в качестве наемников. Первый пункт данной статьи гласит: «Вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях – наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до восемнадцати лет».

Однако награждение лично Путиным одного из наемников «Вагнера» демонстрирует намерение Кремля легализовать деятельность ЧВК как в рамках закона, так и в общественном сознании. Недавно хозяин Кремля заявил, что рассматривает вопрос социальной поддержки бойцов ЧВК и их семей.

Тем временем в США в Сенат внесен законопроект о признании «Группы Вагнера» террористической организацией.

«Это признание потенциально позволит Соединенным Штатам применить 20-летний опыт войны с терроризмом против «ЧВК Вагнера» и при необходимости нейтрализовать ее как террористическую сеть, не являющуюся законным государственным формированием.

Например, использование ударных беспилотников в операциях против боевиков «Аль-Кайды» или самопровозглашенного «Исламского государства» было не военным, а политическим решением. Одобрит ли Белый дом использование американских сил против «ЧВК Вагнера» как негосударственного террористического формирования – пока неясно», – заявил в интервью Русской службы «Голоса Америки» Джозеф Фитсанакис (Joseph Fitsanakis, Coastal Carolina University) эксперт в области безопасности и разведки.

У американских сил специального назначения уже был опыт столкновения с «ЧВК Вагнера». 7 февраля 2018 года в сирийской провинции Дейр-эз-Зор полтысячи военных Асада вместе с “вагнеровцами” атаковали нефтеперерабатывающий завод концерна Conoco Phillips. Предприятие находилось под охраной отряда Сирийских демократических сил и спецназа США.

Как сообщило тогда CNN, в результате трехчасового боя около 200 нападавших были убиты. На запрос американского командования о том, кто атаковал завод, российская сторона ответила, что их военных в том районе нет. Разгром вагнеровцев под Дейр-эз-Зором, утверждает Владимир Осечкин, развенчал миф о российском принципе «своих не бросаем».

«Tе, кто из Вагнера выжили и рассказывают о том, как все это происходило, это действительно как, я не знаю, как какой-то фильм “Трансформеры”, когда прилетели современные вертолеты и самолеты и буквально в считанные минуты сотни людей были уничтожены, потому что их классифицировали как террористическое образование, а сама Россия отказалась от своего подразделения, сказав, что к Российской Федерации эти ребята в форме не имеют никакого отношения», – особо подчеркнул Владимир Осечкин,

Точное число погибших в бою в Дейр-эз-Зоре до сих пор неизвестно: ни Кремль, ни Минобороны России официально не называют цифры, настаивая на «тщательном расследовании» инцидента.

Джерело: Голос Америки