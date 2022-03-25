Росія скоїла в Україні 148 злочинів проти журналістів та медіа за місяць нападу. П’ятеро репортерів убито

Росія скоїла 148 злочинів проти журналістів та медіа в Україні протягом місяця з початку широкомасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого до 24 березня 2022 року.

Такими є дані моніторингу Інституту масової інформації в усіх регіонах України.

Станом на 24 березня п’ятеро журналістів убито під час виконання професійних обов’язків, семеро – поранено, один журналіст зник безвісти. ІМІ відомо про щонайменше шість випадків захоплення журналістів росіянами в заручники й жорстокого поводження з ними. Окупанти обстріляли 10 телевеж, які є цивільними об’єктами, що спричинило повне або тимчасове зникнення телевізійного та радіомовлення у восьми регіонах України. Окрім того, щонайменше 70 регіональних медіа змушені були припинити роботу внаслідок погроз із боку російських окупантів, захоплення ними редакцій, неможливості працювати в умовах тимчасової окупації, відсутності можливостей до друку та розповсюдження тощо.

Протягом місяця з початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну в Києві та передмістях столиці було вбито п’ятеро журналістів під час виконання ними професійних обов’язків. Зокрема, це:

Євген Сакун , оператор телеканалу LIVE (загинув 1 березня під час російського ракетного обстрілу телевежі в Києві);

, оператор телеканалу LIVE (загинув 1 березня під час російського ракетного обстрілу телевежі в Києві); Брент Рено, колишній кореспондент The New York Times (розстріляний росіянами 13 березня в Ірпені на блокпосту);

колишній кореспондент The New York Times (розстріляний росіянами 13 березня в Ірпені на блокпосту); П’єр Закжевскі , оператор телеканалу Fox News, громадянин Ірландії (загинув 14 березня під час артилерійського обстрілу російських військ у селі Горенка Київської області).

, оператор телеканалу Fox News, громадянин Ірландії (загинув 14 березня під час артилерійського обстрілу російських військ у селі Горенка Київської області). Олександра Кувшинова , українська фіксерка, журналістка (загинула 14 березня разом з П’єром Закжевскі під час артилерійського обстрілу з боку російських військ у селі Горенка Київської області);

, українська фіксерка, журналістка (загинула 14 березня разом з П’єром Закжевскі під час артилерійського обстрілу з боку російських військ у селі Горенка Київської області); Оксана Бауліна, журналістка російського The Insider, Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального (загинула 23 березня під російським обстрілом у Києві під час виконання редакційного завдання).

Ще троє журналістів загинули як учасники бойових дій або внаслідок російських обстрілів не під час виконання ними журналістських обов’язків. Зокрема, це Ділєрбек Шакіров, цивільний журналіст інформаційного щотижневика «Навколо тебе» (був розстріляний 26 лютого в передмісті Херсона з автоматичної зброї); Віктор Дудар, військовий журналіст (загинув 6 березня під час боїв з російськими загарбниками під Миколаєвом), та оператор телеканалу «Сігма» Віктор Дєдов (загинув 11 березня в Маріуполі внаслідок обстрілу будинку).

Невідомою залишається доля фотокореспондента Максима Левіна, який висвітлював бойові події під Києвом та зник 13 березня.

Поранення внаслідок обстрілів російських окупантів отримали щонайменше семеро журналістів на Київщині, Сумщині та Миколаївщині:

два данські журналісти видання Ekstra-Bladet – журналіст Стефан Вайхерт і фотограф Еміль Фільтенборг (були поранені 26 лютого на Сумщині в районі міста Охтирка, коли їхній автомобіль потрапив під обстріл);

кореспондент британського телеканалу Sky News Стюарт Рамзі (отримав поранення внаслідок обстрілу російськими військами в Бучі на Київщині 28 лютого. Оператора каналу Річі Моклера врятував бронежилет);

швейцарський журналіст Гійом Бріке (дістав поранення 6 березня в Миколаївській області внаслідок російського обстрілу авто, в якому він перебував. Його також пограбували. Водночас окупанти чітко бачили знак “преса” на автомобілі);

кореспондент Радіо Свобода Мар’ян Кушнір (отримав поранення внаслідок ракетного обстрілу 11 березня поблизу Києва);

американський журналіст Хуан Дієго Еррера Арредондо (поранення отримав 13 березня в Ірпені під Києвом внаслідок обстрілу російських військ).

кореспондент американського телеканалу Fox News Бенджамін Голл (був госпіталізований з важким пораненням, яке отримав 14 березня під час підготовки репортажу під Києвом).

Під російські обстріли журналісти потрапляли переважно на Київщині та на Запоріжжі. Під російський обстріл на Запоріжжі потрапила журналістка Громадського Вікторія Рощина. Також під обстріл російських військ потрапили двоє журналістів чеського видання Voxpot Майда Сламова і Войтех Богач. Крім того, під російський обстріл на Київщині потрапляли знімальні групи ТСН, «Фактів» ICTV та «Настоящего времени».

ІМІ зафіксував шість випадків захоплення та викрадення журналістів російськими окупантами. Чотири з цих випадків сталися на тимчасово окупованій території – в Мелітополі Запорізької області (викрадення журналістів та видавця газети “Мелітопольські відомості, взяття в заручники батька журналістки видання “РІА-Мелітополь”) та Новій Каховці на Херсонщині (Олег Батурин). Також на Запоріжжі в полон потрапляла журналістка Громадського Вікторія Рощина.

Окупанти обстріляли 10 телевеж у восьми регіонах України: Мелітополь (Запорізька область), Київ та село Винарівка (Київщина), Харків (двічі вдарили по телевежі), Рівне, Вінниця, Коростень (Житомирщина), Лисичанськ (Луганщина), Білопілля (Сумщина). Унаслідок російських авіаударів повністю або частково в цих регіонах зникало українське мовлення.

Крім того, окупанти захоплювали редакції українських медіа та вмикали російські канали. Зокрема, російські окупанти примусово відімкнули Херсон та Мелітополь від українського мовлення, будівлю Суспільного в Херсоні окупанти замінували.

Також ІМІ зафіксував численні DDoS-атаки на сайти українських онлайн-медіа та громадських організацій, які висвітлюють війну Росії проти України. Сайти медіа ламали, змінювали новини, розміщували на них російську символіку чи заклики здатися. Так, хакерських атак зазнали сайти Суспільного, НВ, 5 каналу, «Бабеля», луцький сайт «Конкурент», видання «Полтавська хвиля», сайт херсонської газети «Новий день», фінансове видання Minfin.com.ua, херсонське видання МОСТ, сайт телеканалу «Еспресо» тощо. Крім того, ІМІ зафіксував фішингові атаки на українські редакції та журналістів.

Російські злочини проти журналістів та медіа зафіксовано в 14 регіонах України. Найбільше злочинів Росія скоїла в Києві та області (це вбивства, поранення, зникнення, викрадення, обстріли журналістів, погрози, кіберзлочини). Далі Запоріжжя та Херсонщина: деякі міста цих регіонів окуповані російською армією – там зафіксовано випадки викрадень, обстрілів журналістів, погроз, кіберзлочини захоплень редакцій медіа та вимкнення українського мовлення. Багато українських редакцій працювали з перебоями через сирени та обстріли по всій території Україні.

Вбивства – 5

1. У Києві через обстріл телевежі загинув оператор телеканалу Live

01.03.2022 Оператор телеканалу LIVE Євгеній Сакун загинув унаслідок російського обстрілу телевежі в Києві 1 березня.

Інформацію про смерть працівника телеканалу згодом підтвердили й у Нацполіції, повідомляє Новини.LIVE.

«Тепер з окупантами в нас особистий рахунок», – пишуть колеги Євгенія Сакуна. Редакція Новини.LIVE висловлює щирі співчуття родині загиблого.

Як повідомляв ІМІ, 1 березня російські війська завдали удару по київській телевежі, внаслідок чого на певний час канали зникли з ефіру.

Шевченківська окружна прокуратура міста Києва за фактом ракетного обстрілу Київської телевізійної вежі, що призвів до загибелі людей, розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

2. Терористи рф вбили кореспондента The New York Times в Ірпені

13.03.2022 В Ірпені під Києвом російські окупанти розстріляли кореспондента The New York Times Брента Рено (Brent Renaud), ще одного журналіста поранено. Про це повідомив голова поліції Київщини Андрій Нєбитов

«Сьогодні в Ірпені розстріляли 51-річного кореспондента всесвітньо відомого медіа New York Times. Ще один журналіст поранений. Зараз потерпілого намагаються вивести із зони бойових дій. Звісно, професія журналіста передбачає ризик, втім громадянин США Брент Рено поплатився життям за спробу висвітлити підступність, жорстокість та безжальність агресора», – написав Андрій Нєбитов.

Як повідомила речниця лікарні Охматдит Анастасія Магеррамова, поранений американський 46-річний журналіст Хуан Дієго Херрера Арредондо був у свідомості. Чоловік отримав осколкове поранення в стегно. Його прооперували медики «Охматдиту». Про долю свого колеги він поки що не знає. Останнє, що пам’ятає, – його напарника підстрелили в шию на російському блокпосту.

3. Під Києвом бойовики рф убили українську журналістку Олександру Кувшинову

14.03.2022 Українська журналістка Олександра Кувшинова загинула під час артилерійського обстрілу російських військ у селі Горенка Київської області. Разом з нею загинув оператор телеканалу Fox News, громадянин Ірландії П’єр Закжевскі. Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

У розпорядженні ІМІ з’явилося фото посвідчення, видане Fox News для Олександри Кувшинової.

Про загибель свого оператора повідомили також у сюжеті Fox News. За даними каналу, Закжевські та Кувшинова працювали з кореспондентом Бенджаміном Голлом. Вони перебували в автомобілі, коли по них відкрили вогонь.

Напередодні, 14 березня, стало відомо, що кореспондент Fox News Бенджамін Голл дістав поранення ніг під час підготовки репортажу біля Києва.

За повідомленням Геращенка, Бенжамінові Голлу ампутували частину гомілки.

4. Під Києвом бойовики рф убили оператора Fox News

14.03.2022 Оператор телеканалу Fox News, громадянин Ірландії П’єр Закжевскі загинув під час артилерійського обстрілу російських військ у селі Горенка Київської області. Разом з ним загинула українська журналістка Олександра Кувшинова. Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Про загибель свого оператора повідомили також у сюжеті Fox News. За даними каналу, Закжевські та Кувшинова працювали з кореспондентом Бенджаміном Голлом. Вони перебували в автомобілі, коли по них відкрили вогонь.

5. У Києві під обстрілом окупантів загинула журналістка The Insider

23.03.2022 Журналістка The Insider Оксана Бауліна загинула 23 березня під російським обстрілом у Києві під час виконання редакційного завдання.

Про це повідомляється на сайті видання.

Як пише видання, Бауліна знімала руйнування після обстрілу російськими військами Подільського району столиці та потрапила під новий ракетний обстріл. З нею загинув ще один цивільний, двоє людей, які її супроводжували, були поранені та госпіталізовані.

До приходу в The Insider Оксана працювала у “Фонді боротьби з корупцією” Олексія Навального. Після внесення організації до екстремістського списку вона змушена була виїхати з Росії.

Як кореспондента Оксана поїхала в Україну, де встигла зробити кілька репортажів зі Львова та Києва.

Видання зазначає, що продовжимо висвітлювати війну в Україні, у тому числі й такі військові злочини Росії, “як невиборчі обстріли житлових районів, де гинуть мирні жителі та журналісти”.

Зникнення журналістів – 1

1. Під Києвом зник фотожурналіст Макс Левін

13.03.2022 На лінії фронту під Києвом зник український фотожурналіст Макс Левін. Про це повідомив його друг, фоторепортер Маркіян Лисейко, який займається його пошуком.

За словами Лисенка, Максим Левін востаннє виходив на зв’язок 13 березня у Вишгородському районі під Києвом. На той момент він був у районі бойових дій із фотокамерою.

Фотографувати бойові дії 13 березня журналіст поїхав на власному авто. Він залишив автівку біля села Гута Межигірська та пішов у бік села Мощун. З його телефону надійшло повідомлення об 11.23, після чого він більше не виходив на зв’язок і не з’являвся в мережі.

“Пізніше стало відомо, що в районі, де Макс мав працювати, розпочались досить інтенсивні бойові дії, під час яких він міг дістати поранення або потрапити в полон до військовослужбовців російської федерації”, — зазначив Маркіян Лисейко.

Максим Левін народився 1981 року на Київщині. Він працює як фотокореспондент і документальний фотограф та оператор багатьох українських і міжнародних видань, співпрацював з агентствами Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, LB.ua, Hromadske. Його фото публікували такі видання, як Wall Street Journal, TIME, Break

Маркіян Лисейко просить тримати зворотній зв’язок щодо будь-якої інформації про Левіна з ним.

Захоплення та викрадення журналістів – 6

1. Російські військові викрали та катували фіксера французького радіо Radio France

05.03.2022 Російські військові 5 березня викрали фіксера французького радіо Radio France Нікіту (ім’я змінено) у селищі в центральній Україні, катували його і протримали у полоні дев’ять днів.

Про це 21 березня повідомила правозахисна організація “Репортери без кордонів”, представники якої поспілкувалися з фіксером після його звільнення з полону.

За даними організації, 8 березня вони отримали сигнал від Radio France про зникнення фіксера та розпочали його пошуки.

Як розповів Нікіта, його били, що він відчував як зуби кришаться у роті, катували електрострумом, тримали у крижаному підвалі з водою, допитували, не давали їжі упродовж 48 годин. Також його кинули до рову поруч з мертвим собакою і влаштували імітацію страти: солдат, що стояв над рвом вистрілив, і куля зачепила його голову. Потім його відвезли до лісу і прив’язали до дерева і так допитували п’ять днів. Потім його звільнили.

Згідно з висновками лікарів, Нікіта отримав гематоми в області голови та по всьому тілу, набряк правої ноги та оніміння кінцівок через удари електрострумом. Відмітивши, що травми були спричинені російською армією, лікар зробив висновок, що Нікіта отримав “злочинну травму”. Він оговтується, а його родина змогла втекти.

Репортери зауважують, що свідчення фіксера були перевірені у розмові з іншим полоненим, звільненим разом з Нікітою, з його родиною, журналістами Radio France, з якими Нікіта працював перед викраденням. RSF надасть ці свідчення прокурору Міжнародного кримінального суду (CPI) як доповнення до двох скарг наданих ними 4 та 16 березня.

“Нікіта надав нам моторошне свідчення, яке підтверджує лють військових злочинів, що скоює російська армія проти журналістів, — зазначив генеральний секретар RSF Крістоф Делуар. – Передати його свідчення прокуророві CPI – це найменшe, що ми можемо зробити для цього хороброго фіксера”.

Репортери наводять розповідь Нікіти:

5 березня Нікіта супроводжував групу спецкорів Radio France, які робили репортажі у центральній частині країни, неподалік від селища, де його родина знайшла притулок. В готелі, де зупинилися журналісти, він дізнався, що дорога до села, де мешкає його родина, вільна. У регіоні велися масивні бомбардування, отож він вирішив відправитися туди перевірити, чи рідні на місці і вивезти їх. Він взяв машину журналістської групи, звільнив її від апаратури. Він мав проїхати через три селища, щоб потрапити на місце.

За кермом автівки, на радіаторі якої значиться “ПРЕСА”, він потрапив у засаду російської ДРГ у лісополосі поруч з узбіччям. Його машину розстріляли з автомату. Він нарахував від 30 до 40 пострілів. Схилившись на бік, він натиснув на газ, але врізався у дерево. Врятований подушкою безпеки, він кричав, що він цивільний, підняв руки, щоби довести, що немає зброї та вийшов з автівки. Він нарахував шість військових, які мали білу стрічку, що пов’язана на нозі. Вони його схопили та кинули на землю, обшукали та побили. Його сприйняли за військового, який перевіряв місцевість аби скорегувати вогонь артилерії.

Натягнувши йому шапку на очі, військові відвели Нікіту в дім, що стояв в декількох хвилинах від місця затримання. Військові переглянули інформацію з його телефону та знайшли повідомлення щодо його професійної діяльності – пошук куленепробивних жилетів, визначення маршрутів. Після цього військові витягли його з дому та поставили до стіни. Вони зняли його шапку, лезо ножа зачепило його око, вони погрожували порізати йому обличчя. Він пояснив, що він фіксер та перекладач іноземних журналістів, але його продовжили бити прикладом автоматів по обличчю та тілу. Нікіта відчув, як зуби кришаться у роті та спльовував кров. Його кинули до рова, поруч з дохлим собакою та влаштували імітацію страти: солдат робив вигляд, наче перевіряв, як стріляє зброя, куля зачепила голову Нікіти.

Далі військові відвезли його до своєї дислокації у лісі. Нікіта розповів, що йому на очі насунули шапку і він не міг бачити, але чув, що в таборі нараховується близько сотні солдат, бронемашин та артилерія. Його прив’язали до дерева, в нього вкрали обручку та залишили босоніж. Того дня військові били його прикладом та залізними прутами по ногах. Від болю Нікіта декілька разів втрачав свідомість. За його словами, солдати, схоже, робили це заради гри.

Його кілька разів переміщували від одного дерева до іншого. У лісі він провів три дні, прив’язаний з руками за спиною, до дерев. 6 березня його допитав військовий, який, вважає Нікіта, є полковником. Його допитали про його діяльність. Ще два дні Нікіта залишався зв’язаним у лісі. Його вже не били, поруч були прив’язані інші цивільні, один з них буде звільнений разом із Нікітою — з ним зв’яжеться RSF, що дозволить перевірити свідчення.

8 березня його відвезли в бронемашині з цим другим полоненим та ще третім кудись в сорока хвилинах звідти. На місці військові дістали його з бронемашини та кинули на землю. Один солдат сів йому на спину. Його знову почали допитувати: військові думали, що він шпигун, що прикривається своєю роботою фіксера.

Його катували електрострумом. Без можливості огляду, обличчям притиснутий до землі, Нікіта не зміг сказати, яким інструментом його катували. Але він розповів про три чи чотири електроудари упродовж від п’яти до десяти секунд щоразу. Двох інших цивільних, що їхали з ним, також катували. Той, з ким змогли поспілкуватися RSF розповів, що йому на голову натягнули кульок, аби не дати дихати та що його жорстоко били.

Військові змусили Нікіту написати та поставити свій підпис під листом про підтримку російської армії та вторгнення в Україну. Трьох цивільних потім відвели зв’язаних, з зав’язаними очима у погріб, який був наповнений водою. Там вони провели два дні перед тим, як їх перемістили до іншого місця після благань. 10 березня їх перевели до іншого погребу, де до них привели ще одного полоненого, колишнього українського високопосадовця.

В цьому домі чотирьох полонених допитали військові, у яких Нікіта бачив лише ноги та чоботи. Проте це йому дозволило зрозуміти, що йдеться не про простих солдат бойових підрозділів – чоботи чисті та навощені, штани випрасувані. Можливо, то були офіцери ФСБ або ГРУ.

12 березня полоненим оголосили, що їх звільнять наступного дня. 13 березня Нікіту відпустили у лісі після години дороги. Він думав, що його стратять та побіг, але пострілів не було. Згодом він вийшов на дорогу. Після того, як він знову зустрів російських солдатів та думав, що його візьмуть у полон, Нікіті вдалося сісти в автівку з цивільними українцями. Якщо ви його не візьмете, сказав військовий цивільним, що вагалися, “мы прикончим его на месте”.

Зараз у Нікіти все тіло в гематомах, нога розпухла, він досі не може рухати руками внаслідок катування електрострумом. Згідно з висновками лікарів, Нікіта отримав гематоми в області голови та по всьому тілу, набряк правої ноги та оніміння кінцівок через удари електрострумом. Відмітивши, що травми були спричинені російською армією, лікар зробив висновок, що Нікіта отримав “злочинну травму”. Він оговтується, а його родина змогла втекти.

2. Російські окупанти тримають у заручниках британських журналістів – Резніков

08.03.2022 Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що російські окупанти тримають у заручниках іноземних журналістів. Про це йдеться в його зверненні.

За його словами, журналістів тримають у заручниках на Київщині.

«Окупанти тримають у заручниках журналістів: наразі відомо про громадян Британії в містечку Стоянка-2. Обстріляли групу і поранили ще одного журналіста – громадянина Британії. Журналіст, громадянин Швейцарії, був обстріляний і пограбований окупантами на Миколаївщині. На жаль, ви досі дозволяєте окупантам це робити», – зазначив міністр.

3. Громадське повідомило, що їхня журналістка Вікторія Рощина, ймовірно, перебуває в російському полоні

18.03.2022 Журналістка Громадського Вікторія Рощина, ймовірно, перебуває в полоні в російських окупантів. Видання закликає українську й міжнародну спільноту долучитись інформаційно та діями до звільнення журналістки, повідомляє Громадське.

За даними видання, Рощина знімала відео та писала статті з гарячих точок на сході й півдні України всі дні російсько-української війни. 11 березня видання опублікувало текст, у якому вона розповідає про те, як живе тимчасово окупований Енергодар

“У ці дні журналістка готувала матеріали про воєнні дії в Запорізькій та Донецькій областях. Вона планувала поїхати аж до Маріуполя, аби розповісти про те, що насправді відбувається в місті, яке понад два тижні щодня обстрілюють російські війська. 11 березня ввечері Вікторія Рощина, ймовірно, була в дорозі із Запоріжжя в Маріуполь і мала поганий звязок, тому ми майже не змогли говорити телефоном. Відомо було лише, що з Енергодара на той час вона вже виїхала”, – пише видання.

12 березня редакція не змогла вийти з Вікторією на зв’язок. Від свідків, яких видання не називає з міркувань безпеки, стало відомо, що на той момент вона перебувала в тимчасово окупованому Бердянську.

16 березня Громадьске дізналося, що напередодні (ймовірно, 15 березня) Вікторію Рощину затримала ФСБ РФ.

“Нині про її місце перебування нічого невідомо. Дві доби ми докладали всіх зусиль, аби звільнити журналістку в непублічний спосіб. Але це виявилося безрезультатно”, – зазначає видання.

Як повідомляв ІМІ, 8 березня Вікторія Рощина повідомила, що потрапила під російський обстріл на Запоріжжі. Її авто, в якому вона перебувала, пограбували.

4. На Херсонщині зник журналіст Олег Батурин

12.03.2022 У Каховці (Херсонська область) ввечері зник місцевий журналіст Олег Батурин.

Про це регіональному представнику Інституту масової інформації повідомила його дружина.

За її словами, приблизно о 16:00 Олегу зателефонував знайомий і запропонував зустрітися біля автостанції, яка розташована неподалік будинку журналіста.

«Десь о 16:30 Олег пішов на зустріч, залишивши вдома телефон та документи. Обіцяв повернутися через 20 хвилин. Але не повернувся», – розповіла вона.

За повідомленнями в місцевих чатах, приблизно о 16:50 біля автостанції помітили російських військових.

Олег Батурин працює журналістом газети «Новий день».

Нагадаємо, у Каховці на постійній основі немає російських військових, проте окуповано сусіднє місто Нова Каховка. Там є спроба створити військово-цивільну адміністрацію, підконтрольну росіянам.

5. У Мелітополі окупанти викрали журналістів «Мелітопольських відомостей»

21.03.2022 У Мелітополі Запорізької області представники окупаційної влади викрали кількох працівників редакції “Мелітопольські відомості” (МВ), повідомляє місцеве видання РІА-Мелітополь.

“Додому до журналістів Юлії Ольховської та Любові Чайки, видавця Михайла Кумока, що випускає редактору газети “Мелітопольські відомості” Євгенії Борян, прийшли озброєні люди, забрали їх і відвезли невідомому напрямку. Росіяни намагаються домогтися співпраці”, — йдеться у повідомленні на сайті МВ.

Наразі сайт МВ не працює, але видання повідомило про викрадення у телеграм-каналі.

Представники холдингу звертаються до керівництва міста та країни, колег з української та світової преси виступити на захист мелітопольських представників преси.

Оновлення. За даними ІМІ, окупанти вже відпустили Євгенію Борян. Її забрали, з нею провели бесіду і вона повернулася.

Про те, що окупанти відпустили трьох журналісток МВ після розмов про необхідність співпрацювати із загарбниками написало видання «Місцеві вісті – Мелітополь» у Facebook. “Поки що знаходиться в невідомому місці Михайло Кумок”, – написало видання.

Нагадаємо, Мелітополь перебуває під контролем російських військ. У місті регулярно відбуваються протести місцевих жителів проти російського вторгнення.

Раніше окупанти викрали міського голову Мелітополя Івана Федорова та громадську діячку Ольгу Гайсумову.

6. У Мелітополі окупанти взяли у заручники батька журналістки «РІА-Мелітополь»

23.03.2022 Російські окупанти взяли у Мелітополі (Запорізька область) у заручники батька директорки “Головна газета Мелітополя”, сайту РІА-Мелітополь Світлани Залізецької. Журналістка попросила ІМІ оприлюднити цей інцидент.

Як повідомляє РІА-Мелітополь, до будинку журналістки троє окупантів прийшли з обшуком о 7-й ранку 23 березня.

У будинку перебували батьки пенсіонери – мати та батько. Один з окупантів був у цивільному та двоє військових з автоматами. У будинку перевернули все догори. Батька 75 років Залізецького Йосипа Станіславовича вони вивезли у невідомому напрямку. Вимога одна – повернеться додому лише після того, як дочка прийде до них. Пояснення про те, що доньки немає у місті, на окупантів не вплинули. Родичі намагаються дізнатися, де знаходиться батько Світлани Залізецької, але з ними ніхто не бажає говорити на цю тему.

“Я розцінюю такі дії окупаційних сил російської федерації, як тероризм. Взявши в заручники мого старого батька, вони намагаються досягти співпраці або вимагатимуть зупинити роботу сайту. Окупанти знайшли документи – карту Поляка і стали запитувати у мами все про родичів у Польщі. Раніше зі мною Галина Данильченко провела попередню “профілактичну” бесіду. Наступна зустріч мала бути з комендантом. Її результат був прогнозований, тому я залишила місто. В іншому випадку сиділа б у катівнях казематів окупантів, як міський голова Іван Федоров, громадська активістка Ольга Гайсумова та Сергій Прийма, якого досі тримають у неволі”, — зазначила Світлана Залізецька.

Вона звернулася до всіх колег по НСЖУ, міжнародних організацій з проханням оприлюднити цей інцидент і допомогти звільнити з полону її батька.

“Він переніс інсульт, мама пережила великий інфаркт із зупинкою серця. Такі методи впливу вважаю нацистськими. Якщо з моїми батьками щось трапиться, це буде на совісті окупантів”, – сказала Світлана Залізецька.

Нагадаємо, 21 березня російські окупанти викрали всю редакцію МВ-холдингу, після чого його керівник Михайло Кумок прийняв рішення призупинити роботу всього холдингу.

Поранені журналісти – 7

1. Данського журналіста підстрелено на Сумщині

26.02.2022 Журналіст данського таблоїду Ekstra-Bladet Стефан Вайхерт (Stefan Weichert) був поранений під час репортажу зі Сходу України, про це повідомило Reuters.

Він був підстрелений разом зі своїм колегою фотографом Емілем Фільтенборгом Міккельсеном (Emil Filtenborg Mikkelsen) під час руху в автомобілі в місті Охтирка, приблизно за 90 км на північний захід від Харкова, повідомляє Ekstra-Bladet.

«Це жахливе нагадування про небезпеку, з якою стикаються журналісти в Україні щодня, щоб задокументувати жахи війни», – написав у Twitter міністр закордонних справ Данії Йеппе Кофод.

Журналістів доставили до Полтавської обласної клінічної лікарні, де їх прооперували.

Як повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, громадяни Данії отримали поранення середньої тяжкості. Наразі стан стабільний.

За даними «Фактів», журналісти були в бронежилетах. Вони перебували в районі Охтирки, коли їхній автомобіль потрапив під обстріл.

Вайкерт і Міккельсен уже два роки постійно живуть в Україні. Обоє досвідчені журналісти й пройшли необхідне навчання з техніки безпеки в Данії.

Як повідомляє Нацгвардія, про стан здоров’я іноземних журналістів поінформовано представників посольства Данії.

2. Фотографа з Данії підстрелено на Сумщині

26.02.2022 Фотограф данського таблоїду Ekstra-Bladet фотограф Еміль Фільтенборг Міккельсен (Emil Filtenborg Mikkelsen) був поранений під час репортажу зі Сходу України, про це повідомило Reuters.

Він був підстрелений разом зі скоїм колегою журналістом Стефаном Вайхертом (Stefan Weichert) під час руху в автомобілі в місті Охтирка, приблизно за 90 км на північний захід від Харкова, повідомляє Ekstra-Bladet.

3. Кореспондента Sky News Стюарт Рамзі поранено унаслідок російського обстрілу на Київщині

28.02.2022 Російські військові обстріляли іноземних журналістів поблизу села Стоянка Київської області. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на обласну поліцію у фейсбуці.

«28 лютого близько 16-ї години російські військові обстріляли автомобіль з п’ятьма працівниками британського телеканалу Sky News. Це сталося поблизу села Стоянка в Бучанському районі», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що медійники відразу вискочили з машини та сховалися в найближчому укритті, звідки їх евакуювали працівники Бучанського районного управління поліції.

Одного з представників медіа поліцейські доправили в лікарню, де йому надали першу медичну допомогу. Згодом він приєднався до своїх колег.

У поліції уточнили, що в групі журналістів – четверо громадян Великої Британії та один громадянин України.

Кореспондент британського телеканалу Sky News Стюарт Рамзі отримав поранення внаслідок обстрілу російськими військами в Бучі на Київщині 28 лютого. Оператора каналу Річі Моклера врятував бронежилет.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на Sky News.

“Під Києвом був скоєний напад на головного кореспондента Стюарта Рамзі та його команду. Оператор Річі Моклер дістав два постріли в бронежилет, Стюарт був поранений”, – пише канал. Групу з п’яти медійників уже доправили до Великої Британії.

Журналісти розповіли, що після поїздки до Бучі намагалися знайти зворотний шлях до Києва.

“Від першого пострілу тріснуло лобове скло. Оператор Річі Моклер зіщулився в просторі для ніг переднього пасажира. Тоді ми потрапили під повну атаку. Кулі прошили всю машину, трасери, спалахи куль – лобове скло, пластикові сидіння, кермо та панель приладів розтрощилися”, – повідомили медійники.

Спочатку вони подумали, що опинилися під помилковим вогнем з українського блокпоста. Однак згодом українці пояснили журналістам, що вони потрапили в засідку російських диверсантів.

Зрештою всім п’ятьом членам знімальної групи вдалося вижити та дістатися безпечного місця, сховавшись за бетонним парканом сусідньої будівлі.

“Їхній досвід ілюструє масштаб хаосу і насильства, коли російське вторгнення вступає в нову і більш смертоносну фазу”, – зазначає видання.

4. Журналіста зі Швейцарії Гійома Бріке поранено внаслідок російського обстрілу

06.03.2022 Голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Марія Чорна повідомила про напад окупантів на швейцарського журналіста Гійома Бріке: бойовики обстріляли його машину та відібрали речі.

Про це Марія Чорна повідомила в Telegram, пише Громадське.

Російські військові обстріляли журналіста біля населеного пункту Водяно-Лорине Миколаївської області.

За словами Бріке, після перетину українського блокпоста він на своєму службовому автомобілі попрямував у південному напрямку і буквально через декілька хвилин був обстріляний військами окупантів з близької відстані. Водночас окупанти чітко бачили, що знак «преса» на автомобілі.

Після обстрілу журналіст одразу з‘їхав на узбіччя. Російські військові підійшли, назвались та обшукали його. У медійника відібрали паспорт, 3 тисячі євро готівкою, особисті речі, шолом, відзнятий на камеру матеріал та ноутбук.

Після цього журналіста відпустили, він сів в авто та поїхав у напрямку Кропивницького, щоб отримати медичну допомогу. За словами голови ОДА, журналіст має осколкові поранення. Ввечері 6 березня він прибув до лікарні Кропивницького.

За даними Національної поліції, внаслідок обстрілу кілька куль влучили в скло, поранивши журналіста. Він отримав пошкодження обличчя та передпліччя.

Російські війська обстріляли його броньоване авто, коли він рухався в бік Миколаєва. Після зупинки авто російські загарбники відібрали в громадянина Швейцарії документи, грошові кошти, фото-, відеотехніку, ноутбук та інші цінні речі й відпустили.

Потерпілий журналіст якомога швидше вирушив на територію Кіровоградщини. Пораненого на блокпосту зустріли поліцейські Кропивницького, які допомогли чоловіку дістатися лікувального закладу, де йому було надано медичну допомогу.

5. Під час обстрілу постраждав кореспондент Радіо Свобода Мар’ян Кушнір

11.03.2022 Унаслідок ракетного обстрілу поблизу Києва постраждав кореспондент Радіо Свобода Мар’ян Кушнір. Про це він повідомив у своєму інстаграмі вранці 11 березня.

«Зараз отака ситуація в районі Києва, будемо пробувати вибиратися», – сказав Мар’ян в кількасекундному відео, яке доповнив підписом «Живий. Все ок». На відео видно кров з вуха.

Через кілька годин Мар’ян записав ще одне відео, де розповів, що отримав контузію, медики надали йому допомогу. Почувається нормально, продовжує працювати.

За даними Радіо Свобода, Мар’ян Кушнір постраждав унаслідок удару російських військ на Київщині – у нього контузія.

За словами Кушніра, ракетний удар чи удар з авіації стався близько 3:00 11 березня в Баришівці. Внаслідок нападу є ще потерпілі, проте точна їхня кількість наразі невідома. Загиблих немає.

Домедичну допомогу кореспондентові Радіо Свобода надали військові медики й медики Баришівки. Зараз він перебуває в задовільному стані.

Мар’ян Кушнір працює на Радіо Свобода з 2015 року, зараз він активно висвітлює події, пов’язані з масштабним вторгненням Росії в Україну, зокрема на Київщині.

6. Терористи рф поранили в Ірпені американського журналіста Хуана Аррендондо

13.03.2022 В Ірпені під Києвом російські окупанти розстріляли кореспондента The New York Times Брента Рено (Brent Renaud), ще одного журналіста поранено. Про це повідомив голова поліції Київщини Андрій Нєбитов

«Сьогодні в Ірпені розстріляли 51-річного кореспондента всесвітньо відомого медіа New York Times. Ще один журналіст поранений. Зараз потерпілого намагаються вивести із зони бойових дій. Звісно, професія журналіста передбачає ризик, втім громадянин США Брент Рено поплатився життям за спробу висвітлити підступність, жорстокість та безжальність агресора», – написав Андрій Нєбитов.

Як повідомила речниця лікарні Охматдит Анастасія Магеррамова, поранений американський 46-річний журналіст Хуан Дієго Херрера Арредондо був у свідомості. Чоловік отримав осколкове поранення в стегно. Його прооперували медики «Охматдиту». Про долю свого колеги він поки що не знає. Останнє, що пам’ятає, – його напарника підстрелили в шию на російському блокпосту.

7. Журналіст Fox News отримав перелом ніг унаслідок обстрілу російськими військами

14.03.2022 Кореспондент американського телеканалу Fox News Бенджамін Голл, який останніми тижнями висвітлював війну в Україні, був госпіталізований з пораненням, яке отримав 14 березня під час підготовки репортажу під Києвом.

Про це повідомила виконавча директорка Fox News Сюзанна Скотт у листі до співробітників мережі, пише «Європейська правда».

«Наразі в нас є мінімальний рівень деталей, але Бена госпіталізували, і наші команди на місці працюють, щоб зібрати додаткову інформацію, оскільки ситуація швидко змінюється», – заявила Сюзанна Скотт.

«Безпека всієї нашої команди журналістів в Україні та прилеглих регіонах є нашим головним пріоритетом і надзвичайно важливою», – додала Скотт.

Трохи раніше про поранення журналіста повідомив ведучий Fox News Джон Робертс під час ефіру, повідомляє Укрінформ.

«Журналіст Fox News дістав поранення під час підготовки репортажу під Києвом», – сказав Робертс. Він додав, що про цей інцидент відомо мало деталей. Команда телеканалу намагається з’ясувати більше подробиць.

Увечері 14 березня генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова повідомила, що іноземний журналіст отримав сьогодні осколковий перелом обох ніг унаслідок обстрілу російськими військами. Вона оприлюднила посвідчення журналіста, на якому видно назву Fox News – американського телеканалу.

За її словами, журналіст перебуває в реанімації в лікарні.

«Осколковий перелом двох нижніх кінцівок – «русскомирный» діагноз, поставлений українськими лікарями британському журналісту. На даний момент журналіст перебуває в реанімації під наглядом лікарів. […] Ще раз хочу звернутися до наших партнерів: громадянин вашої держави перебував на території України, виконуючи редакційне завдання. Його діагноз вказано вище. Цей чоловік не був на військовому об’єкті, у які, зі слів офіційних осіб РФ, вони постійно цілять. Не будучи на військовому об’єкті, він отримав серйозні поранення», – написала Венедіктова.

Відомості про злочин внесено до ЄРДР, і це провадження розслідуватиметься належним чином, зазначила генпрокурорка.

Обстріли журналістів – 5

1. Чеські репортери Voxpot потрапили під обстріл російських бойовиків

04.03.2022 Чеські репортери Voxpot чеського видання Voxpot Майда Сламова і Войтех Богач. потрапили під обстріл разом з українськими медійниками в м.Макарів поблизу Києва. Про це повідомили репортери Voxpot. Журналісти повідомляють, що вони живі, однак під час утечі на авто російські бойовики навмисно стріляли по авто журналістів. На дверцятах автівки знайдено простріли від АК-74.

2. Російські військові обстріляли та пограбували авто, в якому перебувала журналістка Громадського

08.03.2022 Російські військові обстріляли та пограбували авто, в якому перебувала журналістка Громадського Вікторія Рощина. Про це вона повідомила на своїй фейсбук-сторінці.

За словами Вікторії, вона та водій авто натрапили на колону російських танків у Запорізькій області.

«Далі – гул танків, біла літера Z, прапор РФ. Вони виїхали з-за повороту й рушали в наш бік. З водієм дали задню й намагалися розвернутися. Росіяни активно почали працювати по нас. Кулями, а потім розпеченими снарядами. На щастя, вони пролітали повз. Я дала команду зупинитися, кинути авто й лягати в полі. Але колони йшли на нас, і порятунком став закинутий будинок, за яким і перечекали проїзд російської техніки», – написала вона.

«Поки ми ховались – нашу машину вскрили. Там була наліпка PRESS. Забрали мій ноутбук, камеру, рюкзак, цигарки водія теж забрали», – розповіла журналістка.

Вона зазначила, що залишилася без зв’язку та в оточенні.

«Танки з обох сторін селища. Ми в оточенні й без можливості передати інформацію. Найстрашніше в окупації – ніч. Світанок таки вселяє надію на краще. В нас він розпочався не з обстрілів чи підвалу. Близько 150 одиниць російської техніки рушило в бік наших мирних сіл. Я пішла в розвідку пішки. Через стрес не відчувала ні втоми, ні холоду, ні страху. Далі було ще багато чого. І ще обов’язково буде», – написала Рощина.

Також вона додала, що їх урятували добрі люди.

«Я поїхала в регіони, щоб розповісти, що відбувається там і про що думають люди, які весь цей час живуть без зв’язку, під дулом автоматів, градами й гулом російських танків. У невеличких селах та містах окупанти відчувають себе «героями» – стріляють у мирних мешканців, підпалюють авто, вбивають, мародерять. Вони перетворюють життя людей на пекло, травмують психіку дітей. Вони забрали мою техніку, але не відберуть бажання розповідати правду про їхні злочини. Цього разу мене, напевно, вкотре врятувало диво. Але я ніколи не пробачу Росії. Ніколи», – написала журналістка.

3. Знімальна група ТСН потрапила під обстріли російських військ на Київщині

15.03.2022 Знімальна група ТСН каналу 1+1 потрапила 15 березня під артилерійський обстріл російських окупантів на Київщині, повідомляє ТСН.

Журналістка Юлія Кирієнко та оператор Володимир Рибачок приїхали на позицію на Київщині, щоб українські армійці розповіли, як саме тут днями затримали російських солдатів. Вони не встигли розпочати знімання, оскільки ворог почав обстріл з боку окупованого села. Обстріл знімальну групу зустрів у полі, і сховатись було просто ніде. Єдиним укриттям для журналістів став рів попід дорогою.

Під час затишшя група намагалася втекти на авто, але через обстріл вимушена була зупинитися та ховатися в приватному будинку.

«За ці кілька хвилин було щонайменше 10 вибухів. Військові потім сказали: працював ворожий безпілотник. Із нього окупанти й корегували вогонь», – розповіла Юлія Кирієнко.

«Мені допомагало, що ти молилася. От я прям відчув силу слова», – сказав після порятунку колега Юлії, військовий кореспондент Борис Сачалко.

«Ми звикли бачити таку картину на Донбасі, а тут… досі не віриться, що це так близько», – розповів інший військовий кореспондент Олег Корнієнко.

За словами журналістки, ворожі обстріли на цьому напрямку фронту не припиняються вже кілька днів. «Окупанти розлючені після шаленої поразки, коли військові розбили їхню танкову колону. Тож і мстяться, здаля обстрілюючи і села, і дороги, якими їздять автівки мирних мешканців», – зазначила Юлія Кирієнко.

4. Під ворожий обстріл разом з ТСН потрапила і знімальна група «Фактів» ICTV

15.03.2022 Знімальна група програми «Факти» телеканалу ICTV потрапила 15 березня на Київщині під артилерійський обстріл російських військових. Про це повідомили на телеканалі.

Журналіст Олег Корнієнко та оператор Артур Турович потрапили під обстріл посеред поля. Щойно журналісти прибули на позиції, росіяни розпочали артилерійську атаку.

«Працювати на позиціях фактично неможливо. Ворог одразу відкриває вогонь та б’є хаотично. З укриття не виходимо, бо буквально кожну хвилину чуємо вибухи та обстріли», – розповів журналіст ICTV Олег Корнієнко.

Журналістам вдалося сховатися в укриття та перечекати обстріл, який тривав понад годину. Однак ЗСУ вдалося ліквідувати ворожу артилерію та військових.

Зазначимо, що знімальна група програми «Факти» ICTV потрапила під обстріл разом зі знімальною групою ТСН каналу 1+1.

5. Знімальна група «Настоящего времени» також потрапила під російський обстріл на Київщині

15.03.2022 Знімальна група каналу «Настоящее время» потрапила 15 березня під артилерійський обстріл російських військ на Київщині. Про це повідомляється на сайті каналу.

За даними каналу, російські військові били по одному із сіл у північному напрямку.

Обстріл застав журналіста Бориса Сачалко та його оператора в полі. Вони були в жилетах преси та змогли добігти до укриття. Борис втратив мікрофон, але залишився живим.

«Ми з водієм та оператором цілі», – сказав Сачалко після того, як врятувався.

Зазначимо, що знімальна група «Настоящего времени» потрапила під обстріл разом зі знімальними групами програми «Факти» ICTV та ТСН каналу 1+1.

Переслідування журналістів, погрози, залякування – 11

1. Роскомнагляд погрожує заблокувати доступ до Крим.Реалії через інформування про війну Росії проти України

26.02.2022 Роскомнагляд погрожує обмежити доступ до сайту Крим.Реалії, звинувативши проєкт Радіо Свобода у «фактах поширення недостовірної інформації» щодо нового вторгнення Росії в Україну. Про це повідомив Крим.Реалії з посиланням на пресслужбу російського відомства.

«Відповідно до вимог Генеральної прокуратури РФ Роскомнагляд направив повідомлення про необхідність обмеження доступу до недостовірної інформації на адресу ресурсів «Эхо Москвы», «ИноСМИ», «Медиазона», «New Times», «Дождь», «Свободная Пресса», «Крым.Реалии», «Новая Газета», «Журналист», «Лениздат», – йдеться в повідомленні.

Роскомнагляд заявив, що на зазначених ресурсах розміщено нібито недостовірну інформацію «про обстріл українських міст і загибель мирних жителів України внаслідок дій Російської Армії, а також матеріали, в яких операція називається нападом, вторгненням або оголошенням війни».

«Роскомнагляд також розпочав проведення адміністративних розслідувань за фактом поширення недостовірної суспільно значущої інформації переліченими ЗМІ. Це правопорушення тягне за собою відповідальність, передбачену статтею 13.15 КпАП РФ, як адміністративний штраф у сумі до 5 млн рублів», – зазначається в повідомленні.

Як повідомляв ІМІ, у лютому Роскомнагляд вимагав від Крим.Реалії видалити новину з коментарем російського опозиційного політика Гаррі Каспарова та матеріали про російський військовий призов у Криму.

2. У Херсоні колаборанти погрожують журналістам застінками

04.03.2022 Відомий місцевий колаборант Кирило Стремоусов погрожує «інакомислячим» в окупованому Херсоні російським ув’язненням. Про це ІМІ повідомляють місцеві журналісти.

«Усім, хто проти «руського міру», тобто патріотам, активістам, журналістам, тут небезпечно. Бо Стремоусов обіцяє зачистки й тюрми», – повідомила ІМІ одна з журналісток, що залишилися в обласному центрі.

Зокрема, у своєму відеозверненні Стремоусов пообіцяв «перепис населення» і покарання для «тих, хто жив на гранти».

Водночас Стремоусов посилається на депутата російської Думи В’ячеслава Володіна, який заявив, що 4 березня Дума може ухвалити закон, за яким усім ЗМІ й навіть дописувачам у соцмережах загрожує до 15 років в’язниці та штраф до 5 млн рублів, якщо вони повідомлятимуть про події в тимчасово окупованих регіонах України щось відмінне від риторики державних російських каналів.

Себе Стремоусов називає у відео «руським», який багато років страждав від «нацистів» та «провокацій СБУ». Він також збрехав, що СБУ заарештувала його. Насправді жодного разу правоохоронці його не затримували, навіть після нападу на конвой СБУ.

3. Одеські ЗМІ отримують листи з погрозами за «причетність до нацизму»

04.03.2022 Одеські ЗМІ почали отримувати анонімні листи від відправника «Русская Одесса» російською мовою з темою «Ваш шанс спастисть» (орфографію збережено) з погрозами та закликом «відмовитися від антиросійської діяльності».

Так, отримання такого листа підтверджує головна редакторка видання «Пушкінська» Наталя Коршак. У копії вказано електронні пошти інших місцевих ЗМІ: «Медіа-інформ», «Репортер», «Третій Цифровий», «Думська», 048, «Волнорез», all.news.

Скриншот листа опублікував у фейсбуці журналіст видання «Ґрати» Стас Юрченко.

«Ваше видання показало себе з гіршого боку за час української окупації міста. Ваш останній шанс пом’якшити неминуче покарання за причетність до нацизму – розмістити надісланий банер і негайно відмовитися від будь-якої антиросійської діяльності. Розплата близько. Іншого шансу може не бути», – пишуть у листі.

На банері видно слово «ОдеZZa». Літерами Z позначено російську техніку, яка вторглася на територію України, а також деякі матеріали російської пропаганди.

4. Бойовики опублікували персональні дані журналістки одного з регіонів України

08.03.2022 Проросійські бойовики опублікували персональні дані журналістки одного з регіонів України. Про це ІМІ повідомили обізнані джерела.

У мережу виклали її мобільний номер, паспортні дані, адресу проживання. Вказана інформація лише частково відповідає дійсності.

Сама журналістка зазначає, що стикається з таким уперше. Дії бойовиків розцінює як залякування та тиск на себе – щоб вона виїхала з міста і там не залишилося представників українських медіа.

5. В Бердянську журналістів під дулами автоматів змушують транслювати на радіо російську пропаганду

09.03.2022 У тимчасово окупованому Бердянську російські окупанти під дулами автоматів змушують місцевих журналістів транслювати російську пропаганду.

Про це розповів голова Запорізької ОВА Олександр Старух у відеокоментарі, розміщеному на ютуб-каналі обладміністрації, повідомляє LB.ua.

«Переписали їх адреси, їхніх родичів адреси й змушують їх усяку фігню випускати в ефір. Ввозять, наприклад, гумдопомогу. Треба роздати – ніхто не прийшов. Два автобуси є з «бабусями черговими». Вони вийшли, отримали, розповіли, «як добре в Росії», і нормально зняли та показують на своє телебачення. У Мелітополі, зокрема, таке було», – розповів Старух.

Як повідомляв ІМІ, 8 березня в Бердянську російські окупанти захопили радіостанцію «Азовська хвиля».

Також 8 березня російські військові захопили в Бердянську Запорізької області будівлю місцевого медіахолдингу «ПРО100».

6. Росіяни погрожують фотожурналістові, який зняв бомбардування пологового будинку в Маріуполі

11.03.2022 Низка російських акаунтів у соціальних мережах публікує погрози українському фотожурналісту Євгенові Малолєтці, який сфотографував наслідки бомбардування пологового будинку в Маріуполі 9 березня. Внаслідок злочину російських військ троє людей загинуло (включно з дитиною), 17 постраждали.

Євген Малолєтка, який співпрацює з міжнародними фотоагенціями, опублікував світлини з руйнуваннями та потерпілими. Російська пропаганда одразу ж почала розганяти наратив, що це постанова, а Євгена Малолєтку називати «антиросійським пропагандистом».

Одразу після авіаудару очільник міністерства закордонних справ рф Сергій Лавров визнав бомбардування і оголосив, що в лікарні «не було пацієнтів», тому що її «захопили бійці «Азова». Після цього росіяни знайшли в соцмережах акаунт вагітної дівчини з фотографій, з’ясували, що вона модель, почали розповідати, що фото сфабриковані, і цькувати її в коментарях. Повідомлення про «фейк» навіть публікувало в соцмережах посольство рф у Великій Британії. 11 березня стало відомо, що дівчина народила дитину.

7. Російські окупанти погрожують херсонській журналістці

12.03.2022 Російські окупанти погрожують розправою херсонській журналістці Ірині Староселець. Про це власкор Укрінформу в Херсонській області Ірина Староселець повідомила на своїй фейсбук-сторінці, пише видання «ІРС-Генічеськ».

Також цю інформацію журналістка підтвердила регіональному представнику ІМІ.

«Росіяни мені телефонують і погрожують. Називають ім’я і пояснюють, що зі мною зроблять», – розповіла журналістка.

Як пише видання, журналістка активно висвітлює події в окупованій російськими військовими Херсонській області.

Нагадаємо, на захопленій російськими військовими території Херсонської області окупанти роблять спроби створити систему комендатур.

8. У Бердянську російські окупанти переслідують і залякують журналістів

13.03.2022 У тимчасово захопленому Бердянську загарбники погрожують журналістам та їхнім родинам, змушуючи працювати на російську пропаганду.

Про це під час телемарафону #UAРАЗОМ повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух, передає Укрінформ.

«У Бердянську окупанти переписали адреси журналістів, їхніх родичів. Примушують їх працювати для російської пропаганди. Погрожують їхнім дітям, батькам, дружинам. Тобто намагаються реалізувати терор і тотальне залякування», – прокоментував Старух.

Він також сказав, що в області чимало випадків викрадення людей. Зокрема, в Дніпрорудному сьогодні зранку викрали мера Євгена Матвєєва, у Мелітополі – Івана Федорова, також громадську активістку Ольгу Гайсумову.

Є випадки викрадення і щодо інших територій.

«Про мера Дніпрорудного трохи є інформація, а про Івана Федорова немає. Ми всі намагаємося знайти й вжити заходів, щоб повернути його в Україну, хоча б вирвати з лап терористів», – сказав Старух.

Нагадаємо, у Бердянську, Мелітополі та Енергодарі загарбники заблокували українські ЗМІ.

9. У рф хочуть порушити справу проти ведучої «1+1» Наталії Мосейчук

21.03.2022 Голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін доручив порушити справу проти української телеведучої телеканалу «1+1» Наталії Мосейчук. Про це повідомляє ДМ з посиланням на пресслужбу відомства.

Телеведучу намагатимуться притягти до відповідальності та оголосити у міжнародний розшук. При чиною стало те, що вона «в ефірі висловила погрози на адресу російських льотчиків та їхніх близьких». Як повідомили у Слідчому комітеті, Наталія Мосейчук «висловлювала людиноненависницьку позицію та реальні загрози».

Як пишуть російські ЗМІ, відеозапис ефіру з Мосейчук набуло розголосу після того, як його поширив у телеграм-каналі екс-депутат Ілля Кива.

Длями під час марафону «Єдині новини»Наталія Мосейчук відреагувала на повідомлення про чергове бомбардування України. Вона нагадала про відповідальність військовим і їхнім рідним. Зокрема, Наталія Мосейчук сказала, що дружини російських окупантів мають «боятися та розуміти, що рано чи пізно» вони овдовіють. А нареченим російських льотчиків порадила «знайти собі чорні хустки».

Зазначимо, що 20 березня російський телеграм-канал “Тройка” оголосив “охоту” на Мосейчук. Адміни каналу закликали підписників надсилати будь-які дані родичів, друзів ведучої і “ми найближчим часом порадуємо вас новинами про їхню долю”.

Увечері цього ж дня телеграм-канал оприлюднив персональні дані ведучої.

“Мосейчук Наталья Миколаевна …, как думаешь сколько в крипте могут закинуть по приколу наши граждане чтобы тебе на выходе из квартиры … в Киеве, … пробили голову ледорубом за послание к семьям наших летчиков? Думаем за пол битка в вашей Шумерии найдутся умельцы которые еще сделают это со стримом в прямом эфире)”, — написано в каналі.

Зазначимо, що даний телеграм-канал також оприлюднює персональні дані українських військовослужбовців.

10. Російські окупанти вломилися додому до редактора токмакської газети

21.03.2022 Російські окупанти прийшли пізно увечері 21 березня до редактора районної газети “Наше місто-Токмак” (Запорізька область) Віталія Голода.

Про це він повідомив на своїй фейсбук-сторінці.

За його словами, окупанти прийшли до нього додому близько 22.00.

“Вчора, 21 березня, орієнтовно в 22.00 до мене додому ломилися рашисти. Оскільки мене вдома не було, виламали двері, перерили речі та документи, викрали системник комп’ютера”, — написав редактор.

Як повідомив редактор представниці ІМІ в Запорізькій області, про те, що в його квартиру увірвалися окупанти, йому повідомили сусіди.

“Це були не військові, а представники МВД чи ФСБ. Військових я всіх знаю, бо щодня з 28 лютого ми проводили мітинги проти окупації. Військові вели себе коректно”, — повідомив він.

За його словами, 21 березня о 21.30 викрали депутатку Плаксіну, а о 22.10 приїхали вже до нього.

“Як розповіли мені сусіди, спочатку вони стукали у двері, як всі, потім гупали з силою, а потім пішли за монтировками чи ломиками. Знайомі мені вже фото зламаних дверей надіслали. Відомо, що забрали компютер та документи. Але які документи взяли, я не знаю”, — розповів Віталій Голод.

За словами Віталія Голода, він не постраждав і наразі знаходиться поза окупованим містом.

11. У Мелітополі до батьків журналістки прийшли окупанти

21.03.2022 До батьків власної кореспондентки редакції “Индустриальное Запорожье” в Мелітополі Катерини Даниліної-Левочко 21 березня о 4 ранку прийшли російські окупанти.

Про це журналістка повідомила представниці ІМІ в Запорізькій області.

“Вчора, 21 березня, о 4 ранку окупанти приходили до квартири моїх батьків, в якій я не живу вже дев’ять років. Дома був тільки батько, мама поїхала з міста за день до початку війни. Шукали мене. Незрозуміло, чому саме там. При цьому до нашої з чоловіком квартири не навідувались. Вони провели в домі батьків обшук, перевірили в батька телефон”, — розповіла Катерина.

За її словами, у батька питали, де вона працює, а також запитували інформацію про власника холдинга “Мелітопольські відомості” Михайла Кумока. Можливо, зауважує журналістка, це пов’язано з тим, що раніше вона працювала в цьому медіа.

За словами Катерини Даниліної-Левочко, наразі вона знаходиться у безпеці поза Мелітополем.

Обстріли та захоплення телевеж — 10

1.Російська війська захопили вежу в Мелітополі й змусили припинити українське мовлення

27.02.2022 Втрачено мовлення в Мелітополі (Запорізька область) через захоплення російськими військами вежі. Телеканал «МТВ плюс» змусили припинити трансляцію.

Про це повідомила 28 лютого Національна рада з питань телебачення і радіомовлення.

«Оперативно був запущений аналоговий передавач, і мовники трималися до останнього. Проте російські окупанти змусили «МТВ плюс» припинити трансляцію. Так само немає мовлення в Приморську, Бердянську, Токмаку», – йдеться в повідомленні.

Крім того, складна ситуація на Чернігівщині. Окупанти цілять у телевізійну вежу, вже було чотири ракети поруч. Деякі мовники припиняли роботу і відновлювали. Суспільне продовжує мовити.

У Куп’янську Харківської області місцева телерадіокомпанія встигла вивезти обладнання до того, як місто захопили, тож окупант не зможе скористатися ефіром для пропагандистської діяльності.

2. Росіяни завдали удару по київській телевежі

01.03.2022 Російські війська завдали удару по київській телевежі, п’ятеро людей загинули, ще п’ятеро травмовані.

«Окупанти влучили в апаратну мовника на телевежі. Телетрансляція може ненадовго призупинитися. Найближчим часом увімкнуть резервне мовлення частини каналів.

«Зараз можна стежити за радіостанціями. Також у YouTube доступний канал РАДА», – повідомили в Центрі стратегічних комунікацій.

«Наразі дивитися українське телебачення можна на регіональних Мультиплекс МХ-5. Просимо громадян скористатися пошуком каналів на своєму телевізорі, щоб отримати доступ до регіональних каналів», – додають у Держспецзв’язку.

3. Російські війська стріляли в харківську телевежу

02.03.2022 Російські війська стріляли по телевізійній вежі в Харкові. Про це повідомляє «Детектор медіа» з посиланням на інформацію Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, телевежа вціліла.

Однак снаряд пошкодив будівлю поряд.

З вежі мовлення не здійснюється. Концерн РРТ веде відновлювальні роботи.

За інформацією Суспільного, харківська телевежа встояла під час авіаудару. Два снаряди впали поблизу неї о 12:55. Персонал евакуювали, інформації про травмованих немає.

Нагадаємо, після серії вибухів у Києві зник телесигнал. Мовлення телеканалів було тимчасово зупинено в цифровому ефірі, у провайдерів та на супутнику телеканали продовжують транслюватись. Снаряд потрапив в апаратну мовника на телевежі. Згодом канали мовлення в Т2 відновили.

4. Окупанти обстріляли в Лисичанську телевежу

02.03.2022 У Лисичанську Луганської області російські війська завдали удару по телевежі. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«Окупанти завдали удару по телевежі в Лисичанську», – написав він.

Як повідомили «Детектору медіа» в Національній раді з питань телебачення та радіомовлення снаряд потрапив у район поряд з вежею, де є житлові будинки.

Мовлення ведеться в мультиплексах МХ-1 та МХ-5. Мовники, які працювали на території вежі, евакуювались.

5. У Коростені внаслідок удару з повітря зруйновано телевежу «Коростень-медіа»

02.03.2022 У Коростені Житомирської області 2 березня з повітря був завданий удар на один з блок-постів, зруйнували телевежу «Коростень-медіа». Телетрансляція в місті припинилася.

Про це повідомила Наталія Чижевська, заступниця Коростенського міського голови «Суспільному Житомир».

Напад стався приблизно о 15-й годині.

«Ми на зв’язку з головним лікарем Коростенської лікарні. Він повідомив, що четверо померло. Наразі в лікарні борються за життя ще п’ятьох постраждалих», – повідомила Наталія Чижевська.

6. Російська авіація знову обстріляла телевежу в Харкові

06.03.2022 У Харкові російська авіація влучила в телевежу. Тимчасово телетрансляцію зупинено.

Про це «Суспільному Харків» повідомила речниця очільника військової адміністрації Олега Синєгубова.

Телесигнал наразі відсутній. За попередньою інформацією рятувальників, російська авіація влучила в телевежу на Павловому полі.

Також є інформація про влучання снарядів в районі майдану Небесної сотні, повідомив речник ДСНС регіону Євген Василенко

Як повідомляв ІМІ, 2 березня російські війська обстріляли телевежу в Харкові.

7. На Сумщині внаслідок російського авіаудару пошкоджено телевежу

09.03.2022 У місті Білопілля на Сумщині внаслідок авіаудару російських військ 9 березня пошкоджено телевежу.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

«За попередніми даними, внаслідок ворожого авіаудару на території Білопільської радіотелепередавальної станції сталося пошкодження телевишки та загорівся металевий вагончик, який знаходився під телевишкою та експлуатувався як складське приміщення», – йдеться в повідомленні.

О 23:15 пожежу ліквідували, загиблих та потерпілих немає.

8. Окупанти обстріляли рівненську телевежу

14.03.2022 У Рівненській області вранці 14 березня росіяни обстріляли й пошкодили телевізійну вежу. Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

Два вибухи пролунали приблизно о 5:20.

«Внаслідок авіаудару пошкоджено телевізійну вежу на Рівненщині. На місці працюють відповідні служби. Деталі з’ясовуються», – написав Коваль.

В області частково не працює теле- та радіомовлення.

«Є позитивні новини: з-під завалів евакуйовано декількох людей, вони живі, в нормальному стані. Роботи продовжуються далі. Зрозуміло, що ворог хотів відрізати людей від правдивої інформації. Але ми не бачимо великої проблеми в цій ситуації, бо багато людей вже дивляться онлайн, через додатки слухають радіо. Сподіваємося, що найближчим часом ми відновимо радіо і телебачення через вишку», – додав Коваль пізніше в телеефірі Суспільного.

Посадовець уточнив, що внаслідок влучання пошкоджено телевежу та адмінприміщення поруч.

9. Росіяни обстріляли ракетами телевежу на Київщині

14.03.2022 У понеділок, 14 березня, близько 8:45 ранку, окупанти завдали ракетного удару по телерадіовежі в селі Винарівка Білоцерківського району Київської області. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

За його словами, пошкоджено будівлю сервісного центру. Потерпілих серед цивільного населення немає.

10. Росіяни обстріляли телевежу у Вінниці – зникло українське мовлення

16.03.2022 Уранці 16 березня російські окупанти обстріляли телевежу Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення у Вінниці. Ефірне мовлення в місті тимчасово не працює.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці Верховної Ради.

Як повідомив перший заступник голови Вінницької обласної ради Володимир Кістіон, тимчасово припинено трансляцію ефірного мовлення телевізійних та радіоканалів у місті та навколишніх громадах. Зокрема, неможливим є отримання сигналу через тюнери Т2 та частини FM-радіостанцій. Фіксуються проблеми з доступом до ефіру UA:Суспільне, «Армія», «Місто над Бугом» та інших каналів. Ведеться робота з відновлення ефіру.

Захоплення та напади на редакції медіа – 4

1. У Бучі російські війська розгромили студію телеканалу «Погляд»

27.02.2022 У Бучі (Київщина) російські війська розгромили 27 лютого студію телеканалу «Погляд». Про це повідомила 28 лютого Національна рада з питань телебачення і радіомовлення. За даними Нацради, зараз компанія налагоджує мовлення з іншої локації. Місто Макарів знеструмлено, відтак телеканал «Авіс» не працює.

2. Будівлю Суспільне.Херсон захопили та замінували росіяни

02.03.2022 П’ять озброєних російських окупантів захопили 2 березня будівлю філії АТ «НСТУ» «Херсонська РД «Скіфія». Про це повідомило місцеве видання «Вгору».

Вони одразу ж відімкнули камери відеоспостереження та перевірили бомбосховище. Там перебувало 15 цивільних осіб. Соціальними мережами почали ширитися фейки про те, що людей взяли в полон.

Однак менеджер філії Михайло Сваричевський повідомив: того ж дня окупанти відпустили людей. До них не застосовували силу чи зброю.

Станом на 3 березня на території філії немає жодної цивільної людини. За словами очевидців, там помітили 15 озброєних чоловіків азійської зовнішності. Навколо будівлі вони встановили розтяжки. Про це повідомили компетентним органам, які мають встановити: розтяжки бойові чи сигнальні.

3. У Бердянську російські окупанти захопили радіостанцію «Азовська хвиля»

08.03.2022 Бердянська радіостанція «Азовська хвиля» захоплена російськими військовими. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

Як попереджає оперативний штаб Бердянського виконкому всіх містян, можливе поширення окупантами інформації пропагандистського та антиукраїнського характеру.

«Знайте, це – дезінформація та маніпуляції. Бердянськ – це Україна!» – йдеться в повідомленні.

4. Російські військові захопили в Бердянську будівлю медіахолдингу «ПРО100»

08.03.2022 Російські військові захопили в Бердянську Запорізької області будівлю місцевого медіахолдингу «ПРО100».

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці видання «Новини Бердянська».

«На даний момент у будівлі інформаційної групи ПРО100 озброєними військовими РФ захоплено близько 50 співробітників редакції. Наших хлопців не випускають. Зв’язку з ними немає! По радіо веде мовлення пропаганда РФ. На даху снайпер», – написала редакція.

Як розповів регіональній представниці ІМІ в Запорізькій області один зі співробітників медіахолдингу, раніше до редакції зайшла певна кількість озброєних людей, щоб поговорити з редакторами та журналістами й «роз’яснити свою позицію», зокрема чому вони перебувають в місті і які в них завдання. Вони спілкувалися з усім колективом. Як повідомили ІМІ, наразі всі члени редакції залишили приміщення редакції, російські військові залишилися в приміщенні ПРО100.

До складу медіахолдингу входять телекомпанія «ЮГ», радіостанція «Азовська хвиля», газети «Бердянські відомості» та «Відомості Півдня».

Відомо, що в місті також розповсюджуються листівки російською мовою, в яких від імені Росії «роз’яснюється картина подій, що відбуваються», наголошується на «мирних намірах» воєнних, ідеться про об’єднання РФ і України. Серед іншого в листівці повідомляється, що «ігнорування керівництвом міста і району присутності російської влади на території Бердянського району вважається злочинним», а «дії керівництва, що відсторонилося від взаємодії, оголошуються незаконними до проведення перемовин».

Як повідомляв ІМІ, у Бердянську російські окупанти захопили радіостанцію «Азовська хвиля».

Кіберзлочини – 19

1. Хакери зламали сайт 5 каналу

24.02.2022 24 лютого сайт 5 каналу зазнав кібератаки. На сайті з’явилася новина із зображенням Путіна та начебто з вимогами від «глави адміністрації» скласти зброю всім збройним формуванням України.

2. Видання «Бабель» повідомило про DDoS-атаку

24.02.2022. Видання «Бабель» повідомило, що на сайт почалася DDoS-атака. Про це йдеться в телеграм-каналі видання.

«Друзі, на сайт «Бабеля» йде потужна DDoS-атака. Робимо все можливе, щоб її відбити. Читайте наші соцмережі», – зазначається в повідомленні.

Журналісти закликають підписуватися на їхні соцмережі: фейсбук і телеграм.

3. Сайт «Полтавська хвиля» повідомив про DDoS-атаку

24.02.2022 На сайт видання «Полтавська хвиля» вчиняється DDoS-атака. Станом на зараз сайт не працює.

Про це представниці ІМІ в Полтавській області повідомив головний редактор «Полтавської хвилі» Віталій Улибін.

З перших днів загострення російської агресії та з першого дня повномасштабного вторгнення Росії до України «Полтавська хвиля» активно висвітлює події в Україні та подає інформацію про військові дії.

Редакція працює над тим, щоб перевести свою роботу у фейсбук та телеграм.

4. На Полтавщині журналісти отримали лист з гугл-формою нібито від державного сектору

25.02.2022 Редакція видання “Семенівські вісті” (Полтавська область) отримала на електронну адресу листа нібито від державного сектору з інформацією про варіації закордонної спільноти.

Про це представниці ІМІ в Полтавській області повідомив головний редактор видання Михайло Погрібний.

Лист має назву “Важливе повідомлення допомога Україні” та містить посилання на гугл-форму. Михайло Погрібний сказав, що посилання не відкривали.

5. Луцький сайт «Конкурент» зазнав DDoS-атаки з Росії

25.02.2022 Інформаційне агентство «Конкурент» кілька годин поспіль зазнавало DDoS-атак з території Росії та Німеччини.

Про це повідомив головний редактор сайту ІА «Конкурент» Андрій Лучик представниці ІМІ у Волинській області.

За його словами, 25 лютого кілька годин поспіль він та його колеги не могли зайти на адмінсторінку сайту.

На cвоїй сторінці у Facebook видання «Конкурент» повідомило, що дізнаватися про найсвіжіші новини від ІА «Конкурент» можна в телеграмі, інстаграмі та на телеканалі «Конкурент TV».

6. Cайт херсонської газети «Новий день» перестав відкриватися

01.03.2022 Сайт херсонської газети «Новий день» newday.kherson.ua перестав відкриватися. Про це повідомив журналіст газети Олег Батурін у своєму фейсбуці.

«Друзі, росіяни вирубили сайт херсонської обласної газети «Новий день», в якій я працюю. Доступ до сайту закритий, коли він відновиться – невідомо. Я продовжую працювати, поки живий. Всі свої тексти про те, що відбувається на Херсонщині намагатимусь викладати на свой сторінці», – написав він.

Матеріали журналіста тимчасово виходитимуть на сайті «Медіаклуб Європростір».

7. Сайт Суспільного мовника атакували

01.03.2022 Сайт Суспільного мовника атакували: він тимчасово не працюватиме. Про це повідомляється на фейсбук-сторінці мовника.

За даними мовника, запустили вірус, який знищує файли.

Водночас глушать супутниковий сигнал UA:Перший. Мовник готується перейти на резервний. Згодом «Суспільне Новини» повідомило про те, що він відновив свою роботу.

8. Хакери зламали сайт фінансового видання Minfin.com.ua

02.03.2022 Хакери зламали 2 березня сайт українського фінансового видання Minfin.com.ua, повідомляє «Детектор медіа».

СEO компанії Treeum Іван Євтушенко припустив, що зловмисники, ймовірно, сплутали сайт медіа із сайтом Міністерства фінансів України, через схожість назви та велику кількість відвідувачів.

О 10.46 2 березня головна сторінка Minfin.com.ua мала такий вигляд:

«Не думайте, что Я пришел принести мир на землю: не Мир пришел Я принести, но меч…»

«Як і більшість українських медіа, аполітичний досі сайт Minfin.com.ua останніми днями всіляко підтримував українців та дух нашої армії. Ми збирали і публікували інформацію як з фінансової сфери, так і просто життєво необхідну в наш час. Останній тиждень «Мінфін» щоденно отримує понад 1 мільйон переглядів. Можливо, саме тому, нас легко було сплутати з міністерством. Але ми радо приймемо цей удар на себе. І вважатимемо його лише черговою тактичною помилкою ворога. Слава Україні й усім воїнам ЗСУ!» – розповів Євтушенко.

Редакція продовжує свою роботу у Facebook, Telegram та Instagram і закликає читати новини в цих каналах або ж на сайті Finance.ua.

9. Сайт НВ атакували хакери

03.03.2022 Сайт видання НВ 3 березня зазнав хакерської атаки.

“Шановні читачі, сьогодні вранці наш сайт зазнав потужної хакерської атаки. Незабаром його роботу відновлять. А поки ми продовжуємо працювати у соцмережах”, – ідеться в повідомленні видання.

10. Фішингові листи приходять від нібито Суспільного

04.03.2022 Громадянам України 4 березня почали надходити електронні листи із підозрілим вмістом нібито від пресслужби Суспільного мовника. Зверніть увагу: Суспільне не надсилало листів із подібним закликом, ймовірно, це фішингова атака!

У листах просять «розпакувати» файл та запустити програму. Ми просимо в жодному разі цього не робити! Адже зловмисники таким чином можуть поцупити ваші персональні дані.

Також майте на увазі, офіційна розсилка від Суспільного мовника відбувається з офіційної пошти [email protected] Повідомлення пресслужби Суспільного — на сайті corp.suspilne.media або на офіційних Facebook- або Instagram-сторінках.

Додамо, якщо ви втратили сигнал українського телебачення, перемикайтеся на Українське Радіо (АМ та FM по всій країні) і цифрові платформи Суспільного. Саме оперативне інформування й перевірка повідомлень допомагає зберігати спокій та протидіяти дезінформації окупантів.

Зберігайте картинки чи робіть фото екрана, а також поширюйте на випадок зникнення українського телебачення чи інтернету.

11. DDoS-атака на сайт Житомир.info: окупант вніс зміни в новину про обстріли населених пунктів

05.03.2022 На сайт видання Житомир.info ввечері 5 березня відбулася DDoS-атака. Хакери внесли зміни в новину про обстріли населених пунктів, повідомляється на сайті видання.

Як пише видання, сайт кілька хвилин був недоступний через велику кількість запитів, а читачі побачили, що внесені зміни в новину про обстріли населених пунктів.

«Фахівці підтвердили, що це була саме DDoS-атака, після того як доступ до сайту був заблокований користувачам з Росії та Білорусі, Житомир.info продовжує працювати стабільно», – пише видання.

12. Сайт НВ останні п’ять днів зазнає DDoS-атак

11.03.2022 Сайт НВ останні п’ять днів зазнає DDoS-атак. Про це повідомив головний редактор видання Віталій Сич на своїй фейсбук-сторінці.

«Сьогодні представник США в Раді Безпеки ООН під час свого виступу згадала НВ як приклад журналістів, які інформують світ про події в Україні, незважаючи на небезпеку. […] Я радий, що ми змогли зробити бодай такий внесок в інформування українців і світу про звірства росіян в Україні. І радий, що росіяни теж оцінили нашу роботу. Останні п’ять днів вони дідосять наш сайт, відправляючи по 200 тис. запитів на секунду. Але він усе ще працює і буде працювати. Ми будемо в далі інформувати й підтримувати українців – на сайті та на Радіо НВ», – написав Сич.

Також він розповів, що як його колеги працюють під час війни.

«Сьогодні до моєї колеги Ані Мороз, мого зама, яка керує журналом НВ, на подвір‘я в Київській області прилетів снаряд. У трьох метрах від входу, прилетів, але не вибухнув.

Іншому колезі, журналісту Івану Верстюку, пощастило менше: теж сьогодні снаряд влучив у балкон його квартири на Борщагівці в Києві. Він залишився живий і здоровий, зараз переїздить на іншу квартиру», – написав Сич.

Як повідомляв ІМІ, 3 березня сайт видання НВ зазнав хакерської атаки.

13. Хакери вже декілька днів атакують херсонський сайт МОСТ

13.03.2022 Херсонське інтернет-видання МОСТ уже декілька днів зазнає кібератак. Про це ІМІ повідомив редактор видання Сергій Нікітенко.

«У перший день війни сайт змогли «погасити» на два дні, але ми все відновили й працюємо. Вчора знову була сильна DDoS-атака. Нашій технічній службі довелося відключити сайт, щоб не створювати навантаження на сервер», – розповів він.

14. Хакери зламали рухомий рядок каналу «Україна 24» та транслюють фейк Зеленського про «капітуляцію»

16.03.2022 Російські хакери зламали рухомий рядок телеканалу «Україна 24» та сайт «Сегодня» і транслюють фейкове повідомлення президента Володимира Зеленського про нібито «капітуляцію».

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці «Україна 24».

«Це фейк! Фейк! Друзі, ми неодноразово про це попереджали. Ніхто здаватися не збирається. Тим більше в умовах, коли армія РФ зазнає поразок у боях з українською армією!» – йдеться в повідомленні.

15. Сайт ZN.ua зазнав хакерської атаки

16.03.2022 Сайт ZN.ua зазнав хакерської атаки. Про це видання повідомило у своєму телеграм-каналі.

«На сайт нашого видання здійснено DSS-атаку, і ми, на жаль, не можемо продовжувати інформувати вас про найважливіше з основного ресурсу. Однак продовжимо подавати найважливіші новини тут», – йдеться в повідомленні від 11:10 16 березня.

Станом на 13:15 сайт видання вже працює.

16. Хакери атакували сайти українських ЗМІ та розмістили прапор рф з літерами Z та V

17.03.2022 Низка сайтів українських центральних та регіональних медіа зазнали втручання в роботу: на головних сторінках було розміщено російський прапор та георгіївську стрічку.

Також на картинці видно літери Z та V, якими маркується військова техніка збройних сил російської федерації, що беруть участь у вторгненні в Україну з 24 лютого 2022 року.

Зокрема, про кібератаку на сайт повідомило в телеграм-каналі Громадське радіо.

“Прямо зараз відбувається кібератака на сайт Громадського радіо: hromadske.radio. Наша технічна команда вже над цим працює!” – йдеться в повідомленні.

Також зламано сайти “Цензор.Нет”, “Новости Донбасса”.

Як повідомляють регіональні представники ІМІ, такої ж проблеми зазнали херсонський сайт МОСТ, волинські сайти “Перший”, “Буг” та «Вісник».

В Запоріжжі про злам сайту повідомили журналісти “Репортера Запоріжжя”. Приблизно о 18.00 при спробах зайти з головної сторінки в новини сайту на екрані почали з’являтися триколор та георгіївська стрічка.

На Хмельниччині постраждав сайт “Незалежного громадського порталу”. Роботу сайту наразі відновлено.

З такою ж проблемою зіткнулися одеські сайти Odessa.Online та “Бесарабія Інформ”.

Полтавський сайт “Кременчуцький Телеграф” повідомив, що працює над ліквідацією проблеми.

Видання “Новини Полтавщини” повідомляє, що сайт тимчасово не працює та розвязує цю проблему.

Рівненський сайт Рівне Медіа також потрапив під атаку росіян. Такого ж втручання в роботу зазнав сайт коломийського телеканалу НТК. Згодом роботу сайту ntktv.ua відновили, проте неможливо відкрити жодну сторінку. Атакований був і сайт міста Полтави 0532.ua.

Причина зламу

Head of Digital Громадського радіо Сергій Омельченко повідомив, що причиною зламу є спроба масового несанкціонованого показу неприйнятної реклами. Джерело цих показів – одна з найпопулярніших у Східній Європі трафіко-обмінна система Redtram. Громадське радіо видалило код Redtram із сайту і відновило доступ до нього.

17. Полтавський сайт “Зміст” після вторгнення рф періодично зазнає DDoS-атаки

18.03.2022 У Полтаві сайт інтернет-видання “Зміст” періодично зазнає DDoS-атаки з початку широкомасштабної війни рф проти України, 24 лютого.

Про це представниці ІМІ в Полтавській області повідомили в редакції.

Як розповіли в редакції, сьогодні, 18 березня, сайт не працює через технічні роботи.

“У нас DDoS-атаки почалися з початку війни. Також парсили новини, але ми укріпилися, тому це не перешкоджає роботі. 18 березня сайт тимчасово не працює через технічні роботи по сертифікатах”, – прокоментували представниці ІМІ.

Невдовзі роботу ресурсу обіцяють відновити.

18. Через скарги російських ботів YouTube двічі блокував акаунт полтавського телеканалу PTV UA

22.03.2022 YouTube двічі блокував канал полтавського телеканалу PTV UA, а трансляції каналу у Facebook видаляються через висвітлення широкомасштабного вторгнення рф в Україну.

Про це 22 березня на своїй фейсбук-сторінці повідомила головна редакторка програм телеканалу PTV UA Юлія Костенко.

“Мова ворожнечі: основний YouTube-канал PTV UA заблокований, трансляції на фб видаляються. Ми лишаємося на Т2 в області, працює наш тг-канал, заходьте на наш сайт і підписуйтеся на всі резервні джерела”, – вона.

Причиною блокування YouTube назвав мову ворожнечі, розповіла редакторка представниці ІМІ в Полтавській області. За її словами, така ситуація виникла уже вдруге.

Журналістка додала, що нині їхній ютуб-канал розблоковано, але вона не виключає, що це може повторитися.

Юлія Костенко зазначає, що їх блокують через скарги російських ботів, які скаржаться YouTube на частину їхніх матеріалів.

“Попередження отримуємо через матеріали про трупи хоча і блюримо, музику (змінюємо на готових роликах чи кадрах), кадри агресії та обстрілів/вибухів (звуки). Також за мовлення: агресивні вислови в сторону окупантів. Часто подаємо жахи, що творять рашисти — і їхні боти нас завалюють скаргами та коментарями по сотні з тезами “здавайтеся, складіть зброю, ви всі помрете, путін вас врятує…”, – сказала у коментарі представниці ІМІ в Полтавській області Юлія Костенко.

19. Сайт Еспресо не працює через DDoS-атаку

23.03.2022 Сайт телеканалу Еспресо зранку 23 березня зазнає потужної DDoS-атаки. Про це повідомив співвласник телеканалу “Еспресо” Микола Княжицький.

“Від ранку наш сайт Еспресо під сильною DDoS-атакою. Скоро виправимо”, — написав він у фейсбуці.

Блокування інтернет-доступу до медіа – 4

1. Росія заблокувала на своїй території доступ до українського «Главреда»

25.02.2022 Роскомнагляд обмежив доступ до сайту сайту українського інтернет-видання «Главред» у мережі Інтернет на території Росії.

Про це повідомив «Главред».

Редакція отримала повідомлення від Роскомнагляду про обмеження доступу до інформаційного ресурсу з Росії, оскільки «інформація, розміщена на сайті, порушує закон РФ».

«Відповідно до статті 15.3 Федерального закону від 27.07.2006 № 149-ФЗ «Про інформацію, інформаційні технології і про захист інформації» повідомляємо, що, згідно з вимогою Генеральної прокуратури Російської Федерації від 24.02.2022 № 27-31-2020/Ид2145-22, інформація, розміщена на інформаційному ресурсі https://glavred.info, містить неправдиві повідомлення про акти тероризму або іншу недостовірну суспільно значущу інформацію, поширювану під виглядом достовірних повідомлень, яка створює загрозу заподіяння шкоди життю та (або) здоров’ю громадян, майну, загрозу масового порушення громадського порядку та (або) громадській безпеці або загрозу створення перешкод функціонуванню або припинення функціонування об’єктів життєзабезпечення, транспортної або соціальної інфраструктури, кредитних організацій, об’єктів енергетики, промисловості або зв’язку», – йдеться в повідомленні окупантів.

Далі йдеться про те, що доступ до сайту з території Росії буде заборонений на підставі вимоги Генеральної прокуратури Російської Федерації від 24.02.2022.

«Негайно, з моменту отримання цього повідомлення, провайдер хостингу або інша особа, яка забезпечує розміщення в інформаційно-телекомунікаційній мережі, зокрема в мережі Інтернет, зобов’язані проінформувати про це обслуговуваного ними власника інформаційного ресурсу і повідомити його про необхідність негайного видалення інформації, яка поширюється з порушенням закону», – додається в повідомленні.​

2. Сайт Крим.Реалії російською мовою заблоковано в окупованому Росією Криму

28.02.2022 Сайт проєкту Крим.Реалії російською мовою недоступний та заблокований більшістю провайдерів в окупованому Росією Криму.

Про це виданню повідомили читачі в Криму.

Як повідомляє громадська ініціатива Роскомсвобода, сайт Крим.Реалії заблокував Роскомнагляд на вимогу російської прокуратури.

Як повідомляв ІМІ, напередодні Роскомнагляд погрожував обмежити доступ до сайту Крим.Реалії, звинувативши проєкт Радіо Свобода у «фактах поширення недостовірної інформації» щодо нового вторгнення Росії в Україну.

3. У Росії заблокували доступ до офіційних сайтів українських відомств і ЗМІ

02.03.2022 У Росії заблокували доступ до офіційних сайтів українських відомств і ЗМІ, повідомляє 24 канал.

Так, 2 березня Роскомнагляд заблокував у Росії офіційні сайти Міністерства охорони здоров’я та Державної прикордонної служби України. Це стає зрозуміло з реєстру блокувань, який веде правозахисна організація «Роскомсвобода».

Також заблоковано доступ до українських ЗМІ: Служба новин 1+1 ТСН; «Сегодня»; Укрінформ; 24 канал; ZAXID.NET; «Дзеркало тижня»; Цензор.НЕТ, Vesti.ua; Depo.ua; Delo.ua; LB.ua.

4. В Росії заблокували доступ до УНН

02.03.2022 Росія заблокувала на своїй території доступ до інформаційного агентства Українські Національні Новини (УНН) та інших українських ЗМІ, повідомляє УНН.

Відповідне рішення ухвалено Генеральною прокуратурою Російської Федерації. До списку заблокованих потрапила низка інших українських ЗМІ, які висвітлюють повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України.

Серед ЗМІ під блокування також потрапили «Главком», «Сегодня», «Контракти», «Дело» та інші видання.

УНН зазначає, що його сайт вже неодноразово блокували починаючи з 2014 року.

Вимкнення українського мовлення – 6

1. Херсон відімкнули від українського телебачення

03.03.2022 Окупанти, які захопили студію телебачення та телецентр, відімкнули телевізійний сигнал. Про це повідомляє Мост.

Т2 не працює по всьому місту. Очевидно, що немає сигналу й у всьому Херсонському районі, який отримує сигнал з Херсона. Кабельні оператори продовжують транслювати українські телеканали.

2. У Херсоні російські окупанти транслюють пропаганду через Т2

04.03.2022 У Херсоні з ранку 4 березня через приставку Т2 окупанти почали транслювати 24 російські телеканали та три радіоканали. Про це повідомляє Суспільне Херсон.

«На телеканалі UA:Херсон транслюється всеукраїнський марафон. Інші регіональні канали не працюють. Подібна ситуація і в районах області», – ідеться в повідомленні.

3. Окупанти почали транслювати російські канали у Мелітополі

04.03.2022 Російські військові, які взяли під контроль телевізійну вежу Мелітополя, почали трансляцію російських телеканалів. Про це інформує Запорізька обласна військова адміністрація.

Вона посилається на міську раду Мелітополя та джерела у Службі безпеки України

“Джерела СБУ повідомляють, що окупанти встановили своє обладнання на телевежі Мелітополя та почали трансляцію російських телеканалів”, — додає керівник ОВА Олександр Старух.

Інформацію про трансляцію російських каналів у місті ІМІ підтвердили місцеві мешканці.

Державна служба спеціального зв’язку уточнила, що трансляція російських каналів здійснюється не з мелітопольської телевежі, а за допомогою іншого передавача.

«Жоден цифровий телевізійний передавач на телевежі в Мелітополі наразі не працює. Телемовлення в Мелітополі здійснюється за допомогою розташованого за межами телевежі аналогового передавача, до якого Концерн радіомовлення, радіозв’язку і телебачення не має ніякого відношення», — ідеться в повідомленні.

4. Росіяни знеструмили передавачі Радіо Крим.Реалії та вивезли в напрямку Криму

04.03.2022 Російські окупанти після вторгнення в Україну знеструмили передавачі Радіо Крим.Реалії, що здійснювало радіомовлення з вежі в селі Чонгар Херсонської області.

Про це ІМІ повідомив головний редактор ГО «Радіо кримських громад» Олександр Янковський.

За словами головреда, передавачі були знеструмлені 24 лютого, одразу після вторгнення російської армії в Україну.

А 4 березня, додав Янковський, невідомі особи вивезли передавач для мовлення на частоті 648 АМ у напрямку окупованого Криму.

Громадська організація «Радіо кримських громад» є ліцензіатом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення та здійснює радіомовлення під позивними «Радіо Крим.Реалії» на частотах 105.9 ФМ, а також 648 АМ.

5. У Старобільському районі Луганщини окупанти вимкнули трансляцію українських телеканалів

14.03.2022 У Старобільському районі Луганської області російські окупанти вимкнули трансляцію українських телеканалів. Про це представниці ІМІ стало відомо з власних джерел.

Також у місті немає мобільного зв’язку. Люди в малих селах не мають доступу до інформації про суспільно-політичну ситуацію в громаді.

Крім того, вони не мають можливості викликати швидку. Водночас є інформація про те, що окупанти вираховують проукраїнських активістів та приходять з обшуками до їхніх осель.

6. На частині Херсонської області почало мовити російське телебачення

22.03.2022 У Каховському та Бериславському районах Херсонської області російські окупанти вимкнули трансляцію українського мовлення та запустили російське телебачення.

Про це повідомив регіональний представник ІМІ у Херсонській області.

Вимкнули в цих районах українське телебачення 22 березня, повідомили працівники Любимівської сільради.

Як розповів співрозмовник ІМІ, російські війська потрапили на територію датацентру, який розміщений у селі Василівка на Каховщині, 22 березня.

“Ввечері вчора вони вимкнули українське телебачення, а сьогодні зранку вже запустили російське мовлення”, — розповів співрозмовник ІМІ.

Медіа, які припинили роботу через російську окупацію – 70

1. У Генічеську припинило роботу інтернет-видання «Новий візит» через російську окупацію

12.03.2022 У Генічеську (Херсонська область) припинило роботу та творчу діяльність інтернет-видання «Новий візит».

Про це повідомив у фейсбуку головний редактор видання Геннадій Осьмак.

За його словами, сайт припинив роботу «у зв’язку з нинішньою ситуацією».

Нагадаємо, сьогодні ввечері на сайті Генічеської міської ради повідомили про те, що міський голова, його заступники, секретар ради та керівник справами виконкому, пішли у відставку.

Генічеськ росіяни війська окупували 24 лютого.

2. Ще одне медіа з Генічеська припиняє роботу

13.03.2022 Редакторка генічеського видання «Приазовська правда» Анна Соколова заявила, що від сьогодні припиняє вести журналістську діяльність.

Про це вона повідомила в телеграм каналі видання.

Таке рішення Соколова пов’язала з «нинішніми умовами».

«Медіатовариство, яким я керую, мені не належить, тому, звісно, я не можу себе автоматично видалити з реєстрів. Однак віднині прошу не асоціювати моє ім’я з «Приазовською правдою» та будь-яким іншим виданням», – написала журналістка.

Також вона попередила читачів, що від сьогодні не має стосунку до будь-яких публікацій «Приазовської правди».

Анна Соколова є керівницею ТОВ «Редакція Генічеської районної газети «Приазовська правда«.

Колишня районка в паперовому варіанті перестала виходити приблизно пів року тому. З часу окупації Генічеська російськими військами редакція газети публікувала свої матеріали на фейсбук сторінці та в телеграмі.

У 2021 році газеті «Приазовська правда» виповнилося 100 років. Це один з найстаріших засобів масової інформації Херсонської області.

3. В Енергодарі припинив мовлення місцевий телеканал «ЕНТС»

13.03.2022 Місцеве телебачення Енергодара «ЕНТС» (Енергодарські телевізійні системи) змушене припинити мовлення. Про це повідомили на офіційній сторінці телеканалу.

4. В окупованому Мелітополі припинила вихід газета «Новий день»

13.03.2022 В окупованому Мелітополі Запорізької області припинила друк міськрайонна газета «Новий день».

Про це 13 березня на своїй фейсбук-сторінці повідомила головна редакторка видання Діляра Кудусова.

«В умовах окупації редакція, на жаль, змушена припинити друк Мелітопольської міськрайонної газети «Новий день». Поки працюватимемо лише на сайтах та соціальних сторінках Мелітополь.City та газети «Новий день», – написала вона.

Як повідомляється в дописі, з моменту повідомлення про припинення виходу газети будь-які інші видання з такою назвою не є продуктом їхнього редакційного колективу.

«Якщо десь з’явиться видання під назвою «Новий день», це означатиме, що хтось свавільно використовує наш логотип, а редакція не має до змісту матеріалів жодного відношення. З окупантами не співпрацюємо. Слава Україні!», – написала редакторка видання.

Також ІМІ стало відомо ще про щонайменше 66 медіа, які припинили свою діяльність у низці регіонів через напад рф на Україну та окупацію. Це медіа з окупованих російською армією міст Херсонщини та Запорізької області, медіа з міст Чернігова та Маріуполя, які були розбомблені унаслідок російських авіаударів. Низка газет в Чернігівській області не виходять, оскільки не мають можливості друкуватися і відсутня доставки, деякі працюють онлайн або/та у соцмережах.

Наводимо перелік таких видань:

Маріуполь: телеканали МТБ, ТБ7, Сігма, газета “Приазовський робочий”, інтернет-видання MRPL.CITY, Маріупольські новини.

Херсон та область: газети “Гривна”, “Новий день”, інтернет-видання Kherson.net.ua, Newtime Херсон, газета Каховська зоря, Генічеськ Сіті, Білозерка.Інфо.

Чернігівська область: бахмацькі газети “Голос Присеймів’я” та “Порадник”, бобровицька газета “Наше життя”, борзнянська газета “Вісті Борзнянщини”, варвинська газета “Слово Варвинщини”, городянська газета “Новини Городнянщини”, ічнянська газета “Трудова слава”, козелецька газета “Новини Придесення”, коропська газета “Нові горизонти”, корюківська газета “Маяк”, куликівська газета “Поліська правда”, менська газета “Наше слово”, ніжинські газети “Ніжинський вісник” та “Вісті”, новгород-сіверська газета “Сіверський край”, носівська газета “Носівські вісті”, газета “Прилуччина в новинах, подіях, коментарях”, прилуцька міська “Град Прилуки”, ріпкинська газета “Життя Полісся”, семенівська газета “Життя Семенівщини”, сосницькі газети “Вісті Сосниччини” та “Час”, срібнянська газета “Срібнянщина”, талалаївська газета “Трибуна хлібороба”, чернігівська газета “НК”, щорська районна газета “Промінь”, газети “Вісник Ч”, “7 днів”, “Весть”, «Деснянська правда», сайт Gorod.cn.ua.

Запорізька область: інтернет-видання “Пробердянськ”, “Пологи”, телеканал МТВ плюс, газети “Рост”, “Наше місто-Токмак”, “Токмакська гривня” та “Таврія”.

Луганщина: сайт troyitske.city, газети “Кремінщина”, “Вісті Біловодщини”, “Життя Білокуракінщини”, “Слово хлібороба”, ТРК Донбас.online, телеканал Ірта.

Харківщина: Куп’янський Інформаційний Телеканал, газета Обрії Ізюмщини, перс-центри Харкова: Время, KharkivToday, Пресклуб, Время, Накипіло, KharkivToday.

Джерело: Інститут масової інформації