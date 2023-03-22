За матеріалами військової контррозвідки СБУ з початку року засуджено 10 бойовиків: серед них – білоруські найманці

З початку року за матеріалами військової контррозвідки Служби безпеки засуджено 10 бойовиків, які брали участь у збройній агресії проти України.

Суд призначив їм покарання від 8 до 15 років ув’язнення.

Серед засуджених – співробітник білоруського кдб. У складі російської приватної військової компанії «редут» він воював проти Сил оборони на Харківському і Краматорському напрямках.

Українські захисники взяли найманця у полон під час одного з боїв на Донеччині у вересні минулого року. Він намагався видати себе за «рядового» бойовика і тим самим хотів приховати свою приналежність до спецслужби рб.

Однак, співробітники Служби безпеки «розкололи» зловмисника і здобули від нього інформацію про поставлені завдання.

Ще один білоруський найманець отримав реальний термін ув’язнення. Цього разу зловмисником виявився штурмовик приватної військової компанії «Вагнер» з позивним «заспа».

У липні минулого року він незаконно прибув на територію Донецької області, а через чотири місяці потрапив у полон військовослужбовців ЗСУ.

Також за ґратами проведе громадянин рф, який у складі групи вогневої підтримки батальйону «сомалі» обстрілював позиції ЗСУ неподалік селища Піски Донецької області.

Крім цього, засуджено бойовика, який ще у 2015 році вступив до 2-го батальйону 202 полку 2-го армійського корпусу «народної міліції «лнр».

Як навідник бойової машини він обстрілював українські міста з реактивної системи залпового вогню «Град».

Цих та інших зловмисників суд визнав винними за такими статтями Кримінального кодексу України:

110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

111 (державна зрада);

258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації);

260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань);

447 (найманство).

Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти України.

Досудове розслідування проводили за процесуального керівництва органів прокуратури.

Служба безпеки України