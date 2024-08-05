57 справ щодо війни, за якими варто стежити цього тижня: коригування вогню на літургії, розстріл окупантами цивільних, фото могил для росіян

Медійна ініціатива за права людини продовжує стежити за найрезонанснішими справами війни, які розглядають українські суди. Мова йде про воєнні злочини, колабораціонізм, державну зраду, несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ та глорифікацію Росії. Для зручності справи обʼєднані за географічним принципом.

Київ та область

Депортація з Криму. Руслан Ізмайлов до анексії Криму був суддею у Євпаторійському суді, де залишився працювати при окупації. Він, каже слідство, ухвалював рішення про видворення мешканців Криму, підтримуючи російську політику витіснення українців з півострова. Його обвинувачують у порушенні законів і звичаїв війни. Засідання призначено на 7 серпня о 10:00 у Деснянському районному суді Києва (in absentia).

Харківський “рецидивіст”. Михайло Сазонов — мешканець Харкова, має російське громадянство. У 2014 році СБУ звинуватила його у причетності до “харківських партизанів” — завербованого співробітниками ФСБ об’єднання, яке мало вчиняти теракти та залякувати містян перед виборами. Згідно з матеріалами справи, Сазонов брав участь у роботі групи, проте з власної ініціативи заявив до СБУ та в усьому зізнався. За це його справу закрили. Вже у 2019 році його звинуватили у шпигунстві.

Мовляв, у Бєлгороді його завербували представники російського Генштабу й доручили збирати інформацію про суспільно-політичну обстановку й учасників АТО. Але й цю справу суд закрив, бо Сазонов сам заявив до СБУ і російських доручень не виконував. В обох випадках у складі колегії був один і той самий суддя. Нині ж Сазонову інкримінують несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ. Він перебуває під вартою. Засідання призначено на 8 серпня о 16:30 у Печерському районному суді Києва.

Міністр транспорту РФ. Віталій Савельєв — член “Єдиної Росії”, міністр транспорту РФ. Як каже слідство, він очолював російський “Аерофлот” у 2014 році і забезпечував сполучення Росії з анексованим Кримом, утверджуючи політику агресора. З початку повномасштабного вторгнення РФ він як міністр організовував перевезення військової техніки та збройних сил для війни в Україні. Йому інкримінують сприяння у веденні агресивної війни. Засідання призначено на 8 серпня о 11:00 у Святошинському районному суді Києва (in absentia).

“Фільтраційні заходи”. Руслан Омаралінов ― російський контрактник десантно-штурмового полку РФ. У 2022 році як окупант був в Ірпені. Разом із іншими росіянами тримав у підвалі та бив десятьох українців, погрожував вбивством. Полоненим не давали їсти та пити, не випускали в туалет. Омаралінова обвинувачують у порушенні законів і звичаїв війни. Засідання призначено на 7 серпня о 10:00 у Солом’янському районному суді столиці (in absentia).

ПВК “Редут”. Мухррудін Бойжонов із Узбекистану як найманець ПВК “Редут” приїхав воювати в Україні на боці РФ. Його взяли у полон під Ізюмом восени 2022 року, проте згодом обміняли. Тепер його судять за найманство. Засідання призначено на 8 серпня о 12:00 у Шевченківському районному суді Києва (in absentia).

Ідеолог російського нацизму. Єгор Холмогоров — російський пропагандист, ідеолог російського нацизму та возз’єднання російських земель. У 2014 році запропонував для позначення подій у Криму й на південному сході України термін “русская весна”, виступав за відкриту інтервенцію Росії в Україну та створення “Новоросії”. Слідство встановило, що він у Telegram-каналі “Холмогоров” написав: “И не забудьте ударить по Бандере во Львове. В пятницу, к 80-летию УПА”. Це розцінюють як заклик до геноциду української нації, а саме до її часткового знищення за місцем компактного проживання у Львові. Його обвинувачують у геноциді. Засідання призначено на 9 серпня о 14:00 в Шевченківському районному суді (in absentia).

Посилки в Росію. Євген Мурзінцев — військовий РФ, який брав участь в окупації Київщини. Із Білорусі він надіслав награбоване майно у Рубцовськ посилкою вагою 24,34 кг. Його обвинувачують у порушенні законів та звичаїв війни. Засідання призначено на 7 серпня о 12:00 у Бородянському районному суді Київської області (in absentia).

Пограбування на мільйон. Анатолій Костюченко з Донеччини служить у 64 окремій мотострілецькій бригаді 35-ої загальновійськової армії Східного військового округу РФ. Під час окупації Київщини, за даними слідства, вдерся до підприємства у селі Димер, побив охоронця і разом з іншими військовими вивіз майна на понад мільйон гривень. Костюченка обвинувачують у порушенні законів і звичаїв війни. Засідання призначено на 7 серпня о 10:00 у Вишгородському районному суді Київської області (in absentia).

Розстріл цивільних. Антон Струєв — командир мотострілецької роти 15-ї “миротворчої” бригади 2-ї гвардійської загальновійськової армії. СБУ встановила, що під час окупації Бучанського району Струєв віддав наказ розстріляти цивільних у селі Заворичі. За версією обвинувачення, тоді військові РФ перебували в будинку місцевого жителя та допитували його, коли повз проїжджав інший мешканець села. За наказом Струєва росіяни почали стріляти у чоловіка, поранили його, але той вижив. Струєва обвинувачують у порушенні законів і звичаїв війни. Засідання призначено на 6 серпня о 11:00 у Броварському міськрайонному суді Київської області (in absentia).

Пограбування на телефон. Микита Жуков, Максим Здір, Тимофій Лукшин, Дмитро Астанов, Кирило Жеребов і Дмитро Берегових ― російські військові. Слідство стверджує, що у 2022 році під час окупації вони пограбували дім у Богданівці. На понад 223 тисячі гривень вкрали, зокрема, прикраси, генератори, акумулятори, срібні медалі про закінчення школи та іменні медалі з недорогоцінних металів. Вони знімали все це на телефон, один із росіян забув карту пам’яті з цими відео в куртці ― так її отримали правоохоронці. Росіян обвинувачують у порушенні законів та звичаїв війни. Засідання призначено на 8 серпня о 16:30 у Броварському міськрайонному суді Київської області (in absentia).

Розстріл цивільного в лісі. Олександр Віселков ― російський сержант, який окупував Київщину у 2022 році. За наказом командира Муссагалєєва він разом із іншим російським військовим викрав місцевого, який проїжджав на авто через блокпост. Чоловіка вивезли в ліс поблизу селища Дмитрівка, де довго та жорстоко катували, а потім, кажуть слідчі, за наказом Муссагалєєва розстріляли і покинули тіло. Під час розслідування СБУ отримала свідчення російського полоненого, який підтвердив це. Віселкова обвинувачують у порушенні законів і звичаїв війни. Засідання призначено на 6 серпня о 15:00 в Ірпінському міському суді Київської області (in absentia).

Розстріл сім’ї. Вадим Овчинніков — командир розвідувального взводу розвідроти 37-ої окремої мотострілецької бригади 36-ої загальновійськової армії РФ. Михайло Жаркой, Алдар Гарматаров, Сергій Зваричевський, Артем Бєліков, Іван Нагуманов — його підлеглі. Як встановило слідство, під час окупації Бучанського району Київщини на початку березня 2022 року Овчинніков наказав підлеглим розстріляти авто із цивільними, які намагались евакуюватися. Так вони вбили чоловіка із дружиною та їхню 15-річну доньку. Молодшій 9-річній доньці вдалося вижити. Росіянам інкримінують порушення законів і звичаїв війни. Засідання призначено на 7 серпня о 9:20 в Ірпінському міському суді Київської області (in absentia).

Вбивство на Яблунській. Циренжап Будаєв — російський військовий, навідник десантно-штурмової бригади. У березні 2022-го він разом із іншими росіянами контролювали вулицю Яблунську в Бучі. Росіяни переодично перевіряли підвал, де були цивільні. Слідство встановило, що Будаєв наказав цивільному чоловіку зібрати телефони й винести на вулицю, а потім вистрілив у нього. Його обвинувачують у порушенні законів та звичаїв війни. Засідання призначено на 8 серпня о 13:45 в Ірпінському міському суді Київської області (in absentia).

“Все, кто в черном — враги”. Дмитро Антонніков, Руслан Горошков, Артем Деркач, Денис Монахов — росіяни, які, як стверджує слідство, вбивали людей у Бучі. За даними правоохоронців, вони розстріляли 26-річного охоронця супермаркету на вулиці Вокзальній, бо він був у чорному одязі. Їх обвинувачують у порушенні законів та звичаїв війни. Засідання призначено на 8 серпня о 12:00 в Ірпінському міському суді Київської області (in absentia).

Вбивство за відмову співпрацювати. Олексій Токмаков і Олексій Крошкін — російські військові, які брали участь в окупації Київської області. Жили на території Гостомельського притулку для тварин. За їхнім наказом цивільні розвантажували та переносили ящики з боєприпасами, зброєю та амуніцією. Один із мешканців відмовився це робити через хворобу спини. Почувши це, Токмаков, каже слідство, віддав Крошкіну наказ убити цього чоловіка. Після кількох пострілів той загинув на місці. Обох обвинувачують у порушенні законів і звичаїв війни. Засідання призначено на 8 серпня о 12:30 в Ірпінському міському суді Київської області (in absentia).

Полонений росіянин. Микола Карташев — російський військовий, якого взяли в полон на Харківщині. Він служив у 76-ій десантно-штурмовій дивізії південого військового округу РФ. Слідство вважає, що у 2022 році він розстріляв охоронця супермаркета в Бучі. Російські медіа пишуть, що після того він дезертирував, його затримали в Росії, винесли рік умовного терміну й знову відправили на фронт. Карташева взяли в полон і обвинувачують у порушенні законів і звичаїв війни. Засідання призначено на 8 серпня о 14:30 в Ірпінському міському суді Київської області.

Селфі на Polaroid. Павло Пілантов — російський військовий 104-го гвардійського десантно-штурмового полку. Слідство встановило, що він обкрадав помешкання в Ірпені. Його вдалося ідентифікувати завдяки селфі, яке він зробив на Polaroid власниці пограбованого дому. Фото проявилося згодом. Після деокупації знімок передали слідчим. Пілантова звинувачують у порушенні законів і звичаїв війни. Засідання призначено на 9 серпня о 10:10 в Ірпінському міському суді Київської області (in absentia).

Сумська область

Пограбування цивільного. Артур Потапов на початку 2022-го року брав участь у бойових діях на території Сумської області в складі батальйонної тактичної групи 1-го танкового полку 2-ої мотострілецької дивізії 1-ої танкової армії Західного військового округу РФ. За даними обвинувачення, 24 березня у селі Жигалівка Охтирського району Потапов із іншими військовими вдерся на територію ферми. Погрожуючи власнику автоматами, вони вимагали віддати мисливську рушницю. Чоловік не мав зброї, тож окупанти обікрали його будинок. Потапов забрав кілька тисяч гривень, старі телефони й ноутбук, вимагав у господаря віддати валюту. При цьому погрожував розстрілом, стріляв йому під ноги з автомата. Також Потапов наказав іншим солдатам обстріляти машину господаря. Йому інкримінують порушення законів і звичаїв війни. Засідання призначено на 9 серпня об 11:00 у Краснопільському районному суді Сумської області (in absentia).

“Каральні загони”. Максим Волчек, Олексій Рижковіч, Рустам Ірзаєв, Петро Ілюшин, Вадим Мітін — військові 423-го мотострілецького полку ЗС РФ. Вони захоплювали Тростянець у лютому-березні 2022 року. Слідство встановило, що чоловіки входили до “каральних загонів”, що викрадали та катували цивільних у підвалі елеватора, де облаштували катівню. У СБУ зауважують, що особливо жорстоким був Волчек, за що командування РФ нагородило його медаллю Суворова. Їх обвинувачують у порушенні законів та звичаїв війни. Засідання призначено на 7 серпня о 15:00 у Тростянецькому районному суді Сумської області (in absentia).

Голова громади. Олександр Ген — колишній член Партії регіонів, тричі очолював Середино-Будську громаду. У 2022-му був на цій посаді від партії “Наш край”. Коли почалось повномасштабне вторгнення, каже слідство, передавав російським військовим інформацію про ЗСУ, планував здати місто. Його затримали за підозрою у державній зраді. Засідання призначено на 7 серпня об 11:00 у Зарічному районному суді м. Суми.

Директорка школи при окупантах. Олена Кочура з села Бабенкове, що на Харківщині. Під час окупації, каже обвинувачення, вона стала директоркою місцевої школи, впроваджувала освітні стандарти РФ та відправила двох вчителів на “перекваліфікацію” у Курськ. Нині в суді перебуває справа Віктора Кочури, ймовірно її родича, якого звинувачують у посібництві росіянам. Олені Кочурі інкримінують колабораціонізм. Засідання призначено на 9 серпня о 10:30 у Конотопському міськрайонному суді Сумської області.

Харківська область

Поставка російських газет. Тетяна Гайдадіна — мешканка Ізюму, до повномасштабного вторгнення працювала на Укрпошті. Слідство вважає, що після захоплення міста жінка підтримала росіян і запропонувала їм свою допомогу. Її призначили на керівну посаду. У газетах, які вона роздавала, російські автори виправдовували повномасштабне вторгнення РФ. Їй інкримінують колабораціонізм. Засідання призначено на 7 серпня о 12:00 у Дзержинському районному суді Харкова.

Полювання на HIMARS. Володимир Гриценко — мешканець Харківщини. За інформацією правоохоронців, він передавав через свого родича, який живе у Росії, розвіддані для ФСБ. Зокрема, про дислокацію і переміщення військової техніки у Донецькій області. Особливо чоловіка цікавило розташування систем HIMARS. Гриценка затримали. Йому інкримінують держзраду. Засідання призначено на 5 серпня об 11:30 в Орджонікідзевському районному суді Харкова.

Начальник окупаційної поліції. Євген Лісняк — колишній правоохоронець із Харкова, який із 2014 року переїхав на окуповану Луганщину, де працював у “МВД”. За даними слідства, він очолив окупаційну поліцію у Куп’янську. На посаді грабував місцевих, зокрема відібрав Toyota Land Cruiser у жінки, погрожуючи її батькові. За це його обвинувачують у порушенні законів і звичаїв війни. Засідання призначено на 5 серпня об 11:00 у Червонозаводському районному суді Харкова (in absentia).

Переобладнання лікарень. Ігор Капленко ― колишній депутат Куп’янської районної ради. У 2022 році під час окупації міста, каже слідство, наказав переобладнати українські лікарні під військові госпіталі російських окупантів. Був “керівником відділу охорони здоров’я військово-цивільної адміністрації Куп‘янського району РФ”. У 2023 році СБУ затримала Капленка. Під час оголошення підозри повністю визнав свою провину. Його обвинувачують у колабораційній діяльності. Засідання призначено на 8 серпня о 9:00 у Червонозаводському районному суді Харкова.

Катування струмом. Антон Політов працював у Луганську старшим уповноваженим “Міністерства внутрішніх справ ЛНР”. В окупованому Вовчанську він у складі членів “міністерства” катував цивільних. Як вказує обвинувачення, у серпні 2022 року він вибивав у місцевого жителя інформацію про іншого мешканця Вовчанська. Використовував струм, гумові кийки, принижував за те, що він українець. Політову інкримінують порушення законів і звичаїв війни. Засідання призначено на 5 серпня о 10:00 у Чугуївському міському суді Харківської області (in absentia).

Чернігівська область

Викрадення цивільного. Андрій Александров — військовий 90-ї гвардійської танкової дивізії РФ. Як встановило слідство, у березні 2022 року під час окупації Чернігівської області він й інші військові увірвалися до помешкання цивільних, затримали господаря, погрожували йому автоматом, викрали з гаража два авто. Росіяни вивезли господаря будинку з собою, він зник безвісти. Засідання призначено на 5 серпня об 11:30 у Менському районному суді Чернігівської області (in absentia).

Розстріл трьох братів. Костянтин Смирнов і Денис Подгорний — начальник військової поліції округу та його підлеглий. Слідство встановило, що під час окупації Чернігівщини у 2022 році Смирнов наказав Подгорному розстріляти трьох братів. Одному вдалося вижити. Росіян обвинувачують у порушенні законів і звичаїв війни. Засідання призначено на 8 серпня о 14:00 у Ріпкинському районному суді Чернігівської області (in absentia).

Донецька область

Ломбард у “ДНР”. Андрій Толстих і Артур Мутовкін — підприємці, які працювали у Донецьку до окупації. У 2019 році їх затримали у Києві за звинуваченням у співпраці з окупантами. Згідно з матеріалами справи, вони перереєстрували свій ломбард у “ДНР” та платили там податки. Їм інкримінують фінансування тероризму. Засідання призначене на 5 серпня о 16:00 у Слов’янському міськрайонному суді Донецької області.

Намісник Святогірської лаври. Митрополит Арсеній (Ігор Яковенко) — намісник Святогірської лаври УПЦ МП. За даними слідства, під час літургії він здав окупантам розташування блокпостів ЗСУ в Краматорському районі — називав парафіянам адреси під відеозапис. Згодом це відео опублікували на сайті лаври та в місцевому Telegram-каналі. Так Арсеній намагався завуальовано злити росіянам розташування українських блокпостів. Слідство стверджує, що митрополит ще до початку повномасштабного вторгнення Росії висловлював прокремлівські наративи, називав війну «громадянським конфліктом». Яковенку інкримінують несанкціоноване поширення інформації про переміщення ЗСУ. Засідання призначене на 8 серпня о 13:00 у Слов’янському міськрайонному суді Донецької області.

Працівниця залізниці. Тетяна Лисянська — мешканка міста Нью-Йорк Донецької області, яка працювала на залізничній станції Краматорська. Як каже слідство, через прихильність до “ДНР” жінка передавала голосовими повідомленнями через Telegram інформацію про переміщення ЗСУ. Її взяли під варту. Лисянську звинувачують у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення ЗСУ. Засідання призначене на 5 серпня о 10:30 у Дзержинському міському суді Донецької області.

Фінансування тероризму. Роман Коваленко — колишній депутат Донецької облради, Ордаш Дадашов — колишній гендиректор бахмутського заводу “Вістек”, Сергій Новіков — тодішній заступник Дадашова з маркетингу. За даними слідства, у 2018–2019 роках вони постачали обладнання для вугільних шахт на тимчасово окупованих територіях. У 2019 році їх затримали. Чоловікам інкримінують фінансування тероризму. Засідання призначене на 6 серпня о 10:30 у Дружківському міському суді.

Коригування по автодрому. Олександр Сушко — мешканець Покровського району Донецької області. За даними слідства, у грудні 2023 року чоловік передав через Telegram представнику ФСБ дані про розташування ЗСУ у школі та на автодромі у Мирнограді. Чоловіка обвинувачують у несанкціонованому поширенні інформації про розташування ЗСУ. Засідання призначене на 5 серпня о 09:30 у Дружківському міському суді.

Дніпропетровська область

Херсонський депутат. Ілля Карамаліков — депутат Херсонської міської ради від Партії Ігоря Колихаєва “Нам тут жити”. За версією слідства, він передавав Росії дані щодо проукраїнських політиків, активістів і правоохоронців. Закликав посадовців регіону співпрацювати з окупантами, організовував розміщення військових РФ і допомагав їм ремонтувати техніку. Карамалікова взяли під варту. Його обвинувачують у держзраді. Засідання призначене на 7 серпня о 14:00 у Жовтневому районному суді Кривого Рогу.

Запорізька область

“Кадирівець”. Зелімхан Агмерзоєв ― командир 3-ї роти полку поліції федерального управління позавідомчої охорони військ Росгвардії по Чеченській республіці. Слідство вважає, що в окупованому Мелітополі саме він організовує репресії, за його наказом катували полонених, а сам він вимагав від їхніх рідних гроші. Його обвинувачують у порушенні законів і звичаїв війни. Засідання призначене на 6 серпня о 16:00 у Комунарському районному суді Запоріжжя (in absentia).

Блогерка. Крістіна Ножкіна — 23-річна блогерка із Запоріжжя. За даними слідства, вона заперечувала воєнні злочини Росії. Наприклад, говорила, що вбивства у Бучі були “вкидом”, щоб зірвати домовленості у Стамбулі. Заявила, що Києву було набагато вигідніше підірвати Каховську ГЕС, ніж росіянам. Наразі її сторінку в соцмережі видалено, вона записала вибачення перед Україною. Жінку обвинувачують у виправдовуванні російської агресії. Засідання призначене на 7 серпня о 10:00 у Комунарському районному суді Запоріжжя.

Миколаївська область

Скриншоти ЗСУ. Сергій Григоровський — мешканець Миколаєва. Як каже слідство, з ідеологічних мотивів він передавав представнику РФ інформацію про розташування ЗСУ. Чоловік робив скриншоти на Google-мапах місць розташування техніки чи особового складу. Його взяли під варту й інкримінують несанкціоноване поширення інформації про переміщення ЗСУ. Засідання призначене на 5 серпня о 13:30 у Корабельному районному суді Миколаєва.

Поштар. Дмитро Топор — уродженець Миколаєва, працював на Укрпошті. За даними слідства, у лютому і червні 2023 року він писав у Telegram представнику РФ про розташування ЗСУ. За вказаними координатами розташований багатоквартирний будинок, а не військовий об’єкт. Також він намагався познайомитися у соцмережах із жінками, а коли ті обривали спілкування через його проросійські висловлювання, погрожував “навести ракети”. Чоловіку інкримінують держзраду та пособництво у порушенні законів і звичаїв війни. Засідання призначене на 5 серпня о 12:00 у Центральному районному суді Миколаєва.

Коригування. Ігор Бабич — мешканець Миколаєва. За даними слідства, він за гроші повідомляв представнику РФ про розташування сил і засобів ЗСУ в місті. Зокрема відправив повідомлення про розташування та деталі роботи бронетанкового заводу, а також адресу скупчення військових. Чоловіку інкримінують держзраду. Засідання призначене на 6 серпня о 10:00 у Центральному районному суді Миколаєва.

Одеська область

Цілі березі Чорного моря. Іван Баурда — мешканець Одеси. Як каже слідство, він збирав для росіян розвіддані про бойові позиції ЗСУ в місті. У його телефоні знайшли електронні карти українського узбережжя Чорного моря з “цілями” для повітряних ударів. Також, твердить слідство, він контактував зі штабом “Вагнера” і московським ОМОНом. Баурду звинувачують у державній зраді. Засідання призначене на 6 серпня о 15:00 у Київському районному суді Одеси.

Листівки з пропагандою. Олександр Приймак — мешканець Одеси. У квітні 2023 року його затримала поліція під час комендантської години. Чоловік вночі розклеював листівки про те, що Зеленський — “жидофашист”, з образами ЗСУ та славінням Ісуса Христа. Крім цього, подібне він постив і в Instagram. Його звинувачують у виправдовуванні збройної агресії РФ. Судове засідання призначене на 7 серпня о 15:00 у Київському районному суді Одеси.

Слідчий при окупантах. Олександр Сендецький — мешканець Херсона, до 2020 року працював інспектором у місцевому ізоляторі. Слідство каже, що він став виконуючим обов’язки слідчого Суворівського відділення поліції, яке створили окупанти. Він виїжджав на виклики в автівці з позначкою “Z”, проводив слідчо-оперативні дії. Один зі свідків розповів, що Сендецький обіцяв йому убезпечити роботу магазина за 5 тисяч гривень, які треба було платити щотижня. Сендецькому інкримінують колабораціонізм. Судове засідання призначене на 5 серпня о 12:00 у Малиновському районному суді Одеси.

Координати Таврійського напрямку. Слідство вважає, що Олег Одуд зі спільником збирав і передавав росіянам координати для коригування ракетних ударів. Наприклад, залізниці, енергетичних і військових об’єктів, блокпостів. За кожну локацію мав отримати $100, але не встиг. Його затримали за підозрою у державній зраді. Засідання призначене на 6 серпня о 12:00 у Малиновському районному суді Одеси.

ФСБ у Херсоні. Юрій Бєляцький — співробітник 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ РФ. Слідство вважає, що за наказом та за участі Бєляцького у березні 2023 викрали та катували жителя Херсона. Квартиру потерпілого пограбували, погрожували дружині та дитині. Чоловіка побили, звʼязали руки пластиковими стяжками, одягнули шапку на обличчя та вивезли в катівню у центрі міста. Там потерпілого катували, били, імітували розстріл, погрожували вбити родину, змусили підписати згоду про співпрацю. Після цього вивезли на перехрестя у центрі Херсона і відпустили. Бєляцького обвинувачують у порушенні законів та звичаїв війни. Засідання призначене на 6 серпня о 15:00 у Малиновському районному суді Одеси (in absentia).

Допомога окупантам у Чорнобаївці. Віталій Білінський — мешканець Чорнобаївки. Як встановило слідство, під час окупації він очолив комунальне підприємство, яке росіяни підпорядкували собі, розміщував військових і техніку на його території, роздавав гуманітарку та російську агітацію, виправдовував окупантів. Чоловіку інкримінують пособництво державі-агресору. Засідання призначене на 7 серпня о 13:00 у Малиновському районному суді Одеси.

Прихильник “ДНР”. Микола Ємельянов — мешканець Одеси. За даними слідства, він прихильник “ДНР” і “Новоросії” та з ідеологічних мотивів здавав представнику РФ дані про розташування ЗСУ. Зокрема, надіслав скриншот із розташуванням військової частини. Чоловіку інкримінують держзраду. Судове засідання призначене на 7 серпня о 15:00 у Малиновському районному суді Одеси.

Повторний розгляд справи про “референдум”. Світлана Щербина — пенсіонерка з Херсонщини. Як встановило обвинувачення, у вересні 2022 року жінка увійшла до складу “дільничної виборчої комісії” у селі Новорайськ Бериславського району та проводила незаконний “референдум” про приєднання Херсонської області до Росії. Жінка обходила мешканців з бюлетенями. Суд першої інстанції застосував статтю 62 КПК про пом’якшення покарання та присудив їй 2 з половиною роки позбавлення волі. Прокуратура оскаржила цей вирок і просить суд про 8 років тюрми для Щербини. Нині справа на повторному розгляді. Жінці інкримінують колабораціонізм. Судове засідання призначене на 8 серпня о 10:00 у Приморському районному суді Одеси.

Херсонська область

Оформлення бізнесу під час окупації. Анатолій Воронов — директор і власник малого приватного підприємства “Євгенія” з Новоберислава. Після захоплення Херсона Воронов перереєстрував підприємство, отримав дозвіл на роботу від окупаційної адміністрації і платив податки до російського бюджету. Згодом виїхав і у Кривому Розі хотів відкрити нове підприємство з перевезень. Воронову інкримінують пособництво державі-агресору. Засідання призначене на 5 серпня о 14:00 у Великоолександрівському районному суді Херсонської області.

“День Росії”. Діна Мартиненко — мешканка села Одрадокам’янка Бериславського району. Як каже слідство, під час окупації вона почала працювати в сільраді окупантів. Зокрема вона була учасницею святкування “Дня Росії” в селі. Жінці інкримінують колабораціонізм. Засідання призначене на 8 серпня о 10:30 у Великоолександрівському районному суді Херсонської області.

Катування в херсонському ізоляторі. Руслан Алімханов — стрілець Росгвардії з Волгограда. Як встановило слідство, він знущався з викрадених цивільних у херсонській катівні на вулиці Теплоенергетиків, 3. Одного з полонених за його участі забили до смерті. Алімханову інкримінують порушення законів і звичаїв війни. Засідання призначене на 5 серпня об 11:50 у Херсонському міському суді (in absentia).

Катування у Херсоні. Рустам Шанкін — військовий нацгвардії РФ, Олександр Терещенко — експоліцейський із Херсона. За даними слідства, під час окупації Херсона вони катували цивільних. Їм інкримінують порушення законів і звичаїв війни. Засідання призначене на 5 серпня о 14:30 у Херсонському міському суді (in absentia).

“Референдум”. Світлана Серьогіна — з Бериславського району Херсонщини. Під час окупації, каже обвинувачення, вона проводила “референдум” за приєднання до Росії. Зокрема носила урну для голосування, вела облік людей, які віддали голос. Жінці інкримінують колабораціонізм. Засідання призначене на 6 серпня о 13:00 у Херсонському міському суді.

Коментарі для “Єдиної Росії”. Ірина Волкова — мешканка Херсона. За даними слідства, упродовж червня-липня 2023 року жінка писала у коментарях Telegram-каналу діяча “Єдиної Росії” про переміщення ЗСУ, висловлювалася проти української влади та за приєднання до РФ. Волкову взяли під варту, їй інкримінують несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ. Засідання призначене на 6 серпня о 14:30 у Херсонському міському суді.

Окупаційна міграційка. Наталія Желтоухова з Херсона. За даними слідства, в окупації вона стала інспекторкою відділу з питань громадянства в “Управлінні федеральної міграційної служби”, що підпорядкована росіянам. Жінці інкримінують колабораціонізм. Засідання призначене на 8 серпня о 09:30 у Херсонському міському суді.

Військова й лівий берег Херсонщини. Анжела Федосєєва з Дніпропетровської області була операторкою-розвідницею у ЗСУ. За даними слідства, у червні 2023 року вона почала спілкуватися в Telegram з російським військовим і погодилася передавати йому дані про переміщення ЗСУ. Зокрема, повідомила про підготовку операції на лівому березі Дніпра в районі Піщанівки Херсонської області. Нібито за її наведенням обстріляли українських військових — шестеро загинули, 20 отримали поранення. Федосєєвій інкримінують держзраду. Засідання призначене на 8 серпня о 12:30 у Херсонському міському суді.

Фото могил для росіян. Олеся Доброскок з Херсона. Після деокупації, каже слідство, передавала представнику РФ інформацію про розміщення ЗСУ. У скриншотах її повідомлень є фото з кладовища, де біля могил загиблих військових майорять українські прапори. До знімку жінка дописала, що “бажає їм всім цього”. Доброскок звинувачують у державній зраді. Засідання призначене на 9 серпня о 09:00 у Херсонському міському суді.

Черкаська область

Митрополит Черкаський і Канівський. Денис Снігірьов у 2020 році став архієпископом Черкаським і Канівським від РПЦ в Україні. Заявляв, що ця церква найбільш незалежна у світі, виступав проти створення ПЦУ. Наступного року став митрополитом, а у 2022-му — професором Київської духовної академії. Під його керівництвом на сайтах єпархії публікували матеріали з пропагандистських сайтів РПЦ, що прославляли ідеї рашизму, під час обшуку в чоловіка знайшли роздруківки цитат Путіна. Снігірьова обвинувачують у виправданні збройної агресії РФ проти України. Засідання призначене на 8 серпня о 14:10 у Соснівському районному суді Черкас.

Джерело: Медійна ініціатива за права людини