Насудили и несудимы. В чем обвиняют главу КСУ: подкуп и лжесвидетельствования

Подольский районный суд Киева во время двух заседаний не смог провести подготовительное слушание по делу главы Конституционного суда (президент издал несколько указов о его отстранении от должности — их он сейчас обжалует, и отменил указ о его назначении судьей, хотя законодательством не предусмотрен такой способ увольнения судьи) Александра Тупицкого.

Первое заседание было отложено из-за неявки адвокатов обвиняемого, второе из-за технических причин — он попросил видеотрансляцию, которую можно было организовать только заблаговременно. Из-за отпуска судьи следующее заседание назначено на 21 июля.

Государственное бюро расследований предъявило Тупицкому обвинение в даче ложных показаний, искусственном создании доказательств защиты и подкупе свидетеля.

Уголовное производство против судьи 19 апреля этого года было выделено из большого дела в отношении бывшего главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, который находится в розыске. По версии следствия, Тупицкий пытался помочь ему и дал ложные показания, а также хотел подкупить главного свидетеля — бывшего донецкого бизнесмена Владислава Дрегера, который дал обличительные показания по поводу незаконного завладения имуществом ОАО «Зуевский энергомеханический завод».

В издании «Ґрати» поговорили со сторонами будущего судебного разбирательства и рассказывают, в чем суть претензий к главе Конституционного суда.

Сделка 15-летний давности

История этого уголовного дела начинается в 2005-2006 годах, когда в Хозяйственном суде Донецкой области рассматривали иски, связанные с машиностроительным «Зуевским энергомеханическим заводом» в городе Зугресе.

До 19 мая 2006 года заводом владели более полутысячи его работников. Коллективная форма собственности была ликвидирована в 2004 году. Завод, как утверждает следствие, решил купить донецкий предприниматель Владислав Дрегер. Он зарегистрировал предприятие с похожим названием — закрытое акционерное общество, а позже частное акционерное, «Зуевский энергомеханический завод», ввел туда нескольких работников завода в качестве акционеров и провел несколько фиктивных операций для создания видимости перечисления денег за покупку. Новое предприятие получило все имущество завода на сумму 35 млн 700 тыс гривен.

По состоянию на 2009 год акции завода принадлежали ООО «Классика», подконтрольного Дрегеру.

После смены собственника завода некоторые из его работников пробовали обжаловать сделку с Дрегером в суде. По версии следствия, из-за этих исков он и обратился к своему знакомому — Александру Тупицкому, который в то время работал судьей Куйбышевского районного суда Донецка. Предприниматель попросил помочь ему с решением хозяйственных споров и познакомить для этого с Виктором Татьковым — на тот момент главой Донецкого апелляционного хозяйственного суда.

После знакомства Татьков, как утверждает следствие, уговорил Дрегера перерегистрировать 40%+1 акцию завода на ООО «Интеграл Инвест», руководителем которого был его знакомый — адвокат Антон Яицков. Тупицкий же якобы должен был получить 4% от капитала завода, хотя об этом в материалах следствия речь не идет.

С приходом к власти Виктора Януковича у Дрегера сложились напряженные отношения с его сыном — Александром. Правоохранительные органы открыли несколько уголовных производств в отношении его лично и Зуевского завода.

Дрегеру предъявили обвинения по факту мошенничества в особо больших размерах и по сговору с группой лиц из-за сомнительной покупки Зуевского завода. Почти три года он был в СИЗО, потом его отпустили.

В июне 2014 года Подольский райсуд Киева вернул дело Дрегера в прокуратуру, ссылаясь на неполное и однобокое расследование, невозможность допросить свидетелей, поскольку они не приходили в суд, и другие нарушения.

В связи с уголовным преследованием Дрегера, утверждает следствие, Татьков и Яицков решили убедить его отдать весь завод, а как только дело против него будет закрыто, обещали вернуть долю в бизнесе. Таким образом, акции завода оказались в собственности сначала ООО «Интеграл Инвест», а потом ООО «Ексимпром», руководителем которого также был Яицков.

Сам Яицков подтвердил «Ґратам», что на момент покупки акции завода принадлежали ООО «Классика», учредителями которой в том числе была другая компания Дрегера — частное акционерное общество «ДЛ-холдинг».

По словам Яицкова, «ДЛ-холдинг» владела 60% компании «Ексимпром». В свою очередь 40% акций этой компании владел он.

Яицков утверждает, что сначала хотел инвестировать в завод свои средства, а не покупать его, но позже, когда увидел, как им управляет Дрегер, решил предложить ему выкупить его долю в компании «Ексимпрома» — и так стал единоличным владельцем акций завода. На тот момент, по словам адвоката, имущество предприятия находилось под залогом 5-8 млн долларов кредитов. Во время сделки с Дрегером он обязался погасить их, что и сделал после покупки.

Таким образом, юридически завод сейчас принадлежит компании Яицкова, хотя находится на неподконтрольной Украине территории и, по словам адвоката, фактически не работает. Он утверждает, что предоставил следствию все документы, подтверждающие законность покупки акций предприятия.

О «махинациях» во время сделки Дрегер якобы рассказал следствию в сентябре 2018 года. Через месяц Татькову было предъявлено подозрение по факту мошенничества (.

Адвокат Татькова Павел Попков сообщил «Ґратам», что его подзащитный не является подозреваемым, поскольку подозрение ему — на тот момент судье — было подписано ненадлежащим должностным лицом. По его словам, расследование дела в отношении Татькова выделено в отдельное производство и приостановлено, никаких следственных действий по нему не проводится.

Согласно реестру судебных решений, расследование по делу в отношении Татькова действительно было приостановлено в ноябре 2019 года.

В мае того же года Высший антикоррупционный суд заочно арестовал Татькова. В случае его задержания не позднее 48 часов ему должны будут избрать новую меру пресечения. Апелляционная палата оставила это решение в силе.

Антон Яицков был арестован по делу Зуевского завода в октябре 2018 года, его задержали в аэропорту «Борисполь» после возвращения из Барселоны. Вскоре он вышел под залог в 4,5 млн гривен. Позже меру пресечения сменили на личное обязательство.

Подозрение Яицкову вручили по факту завладения имуществом путем обмана по сговору с группой лиц (, легализации доходов, полученных преступным путем (, а также участия в преступной организации (.

После передачи дела в Госбюро расследований в июне прошлого года следствие было приостановлено в связи с процессуальными действиями в рамках международного сотрудничества. Очевидно, речь идет о необходимости допросить Татькова, который проживает в Австрии.

Яицков сообщил «Ґратам», что периодически следствие по его делу то приостанавливается, то возобновляется, но полноценных следственных действий так и не проводится.

Он не скрывает, что заинтересовался заводом в 2010 году, и Татьков сообщил ему, что есть знакомый, который хотел бы продать свою долю, имея в виду Дрегера. На следующий год сделка состоялась, и в течении восьми следующих лет ее никто не ставил под сомнения.

После выхода Дрегера из СИЗО в 2014 году, по словам Яицкова, они несколько раз встречались, обсуждали разные деловые вопросы, но темы завода не касались. А в 2018 году донецкий предприниматель написал заявление о преступлении со стороны адвоката, что стало основой уголовного дела против него.

«На мой взгляд, Дрегер был интересным для власти и его использовали, чтобы повлиять на Татькова. После того, как я вышел из СИЗО, хотел объяснить ситуацию, но понял, что дело — политическое и любые мои действия не приведут к ее правовому разрешению. С Дрегером мы больше не общались, следователь предложил очную ставку, я был не против, но она так и не состоялась», — сказал Яицков «Ґратам».

Адвокат также считает, что и дело против Тупицкого — политическое, он не понимает, как глава Конституционного суда может быть причастен к истории с продажей завода.

Попытка подкупа Владислава Дрегера

Следствие утверждает, что Тупицкий узнал о том, что Дрегер начал свидетельствовать против него и Татькова. Якобы об этом судье КС сообщил адвокат Татькова Павел Попков. Сам адвокат в комментарии «Ґратам» сказал, что не может прокомментировать эту информацию.

Тупицкий встретился с Дрегером в кафе «Имбирь» — напротив Конституционного суда в Киеве, и попытался уговорить его не сотрудничать с правоохранителями, якобы намекнув на «вознаграждение».

В разгар конституционного кризиса, вызванного отменой Конституционным судом уголовной ответственности за недостоверное декларирование в октябре прошлого года (, журналисты расследовательского проекта «Схемы» опубликовали часть записи разговора якобы Тупицкого и Дрегера. «Ґрати» не утверждают, что они достоверны:

Дрегер: Его поставили передо мной и сказали: Антон (возможно, речь идет об Антоне Яицкове — Ґ ), мы на тебя вешаем чужое, когда у него закончатся проблемы, ты потом ему вернешь. Тупицкий: Да, я помню, что это строилось все на доверии… Дрегер: У меня, наверное, есть какие-то не очень хорошие эмоции по поводу того, что мы говорилось до того, как я попал в СИЗО, и что делалось после этого… Тупицкий: Я просто пришел на предупреждение этой ситуации, этой хуйней заниматься не стоит. Хотя бы лично в отношении меня не стоит, потому что она ничем не закончится. Закончится вот только сильно обостренными отношениями… Дрегер: Очень хочу, чтобы вы помогли этот наш диалог трансформировать в какой-то диалог с Виктором Ивановичем (вероятно, Татьковым — Ґ ). Потому что я уверен, что в моих отношениях с Виктором Ивановичем не все расставлено по своим местам… Тупицкий: Я в этой вашей истории каким-то образом тоже ее касался. Когда-то этот завод ты сдал. На сегодняшний день наверняка там Виктор Иванович его поддерживает. Ну, наверное, надо действительно встретиться, посмотреть эти все дебиты-кредиты… Выработать тогда решение. Разрезать его, значит сообща разрезать, разрезать и продать… Тупицкий: Какой механизм я про себя думал. Ну, взять там написать заяву в СБУ, что он на стороне там сепаратистов поддерживает этот завод, раскрутили дело и просто с него снять деньги за урегулирование потом этого дела, как бы предъявить долг…

Тупицкий считает все обвинения политическими, связанными с решением Конституционного суда под его руководством по отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

«Общему делу, к которому я не имею никакого отношения (речь, вероятно, идет о деле против Татькова — Ґ ), — восемь лет, а по делу по так называемым «пленкам» меня допрашивали два года назад. И только после решения КС 27 октября прошлого года началась атака на судей. В очередной раз был допрошен Дрегер и дал сфальсифицированные показания…» — сказал Тупицкий «Ґратам».

Аудио разговора якобы с Дрегером он комментировать отказался, ссылаясь на то, что это — одно из доказательств, которое будет рассматриваться в суде, и там же он будет давать пояснения.

По словам адвоката Тупицкого Константина Дорошенко, именно эта аудиозапись — главное и единственное доказательство по эпизоду о подкупе Дрегера (. В материалах дела есть также показания самого донецкого бизнесмена, но защита главы КС ставит их под сомнения, поскольку в течении всего расследования он несколько раз менял свою позицию, а обличающие показания на Тупицкого он дал лишь после того самого решения КС об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование, с которого началось затянувшееся противостояние суда и Тупицкого с Офисом президента.

В свою очередь, прокурор по делу Алексей Донской утверждает, что вручение подозрения, а позже обвинения Тупицкому не связано с решением Конституционного суда о недостоверном декларировании. По его словам, во время расследования нужно было провести все необходимые экспертизы, а также допросить свидетелей, что заняло время с момента выделения дела в отдельное производство.

Связаться с Владиславом Дрегером «Ґратам» не удалось.

Ложные показания

Кроме подкупа свидетеля Тупицкого обвиняют в даче ложных показаний (. Его трижды допросили в Генпрокуратуре — в марте 2018-го и дважды в августе 2019-го.

По данным следствия, он сказал, что не знает, где находится Татьков, и не обсуждал с ним его подозрение по другому делу — по поводу вмешательства в деятельность судебных органов. Речь идет о деле начала 2011 года — следствие установило, что на тот момент глава Высшего хозяйственного суда Виктор Татьков создал объединение из судей, работников аппаратов судов, адвокатов, служебных лиц, членов семей для получения взяток и завладения государственным имуществом с помощью давления на судей для вынесения неправосудных решений. Татькову сообщили о подозрении в мошенничестве в больших размерах, отмывании доходов, полученных преступным путем, создании преступной организации, получении взятки, пособничестве в вынесении неправосудного решения, вмешательстве в деятельность судебных органов и вмешательстве в работу автоматизированной системы документооборота суда.

Во время двух других допросов Тупицкий сказал, что не знает Яицкова и его причастность к договоренностям между Татьковым и Дрегером по поводу Зуевского завода. По версии обвинения, эти показания создали искусственные доказательства для защиты Татькова и сами по себе тянут на уголовную ответственность.

По словам адвоката Тупицкого, обвинение в даче ложных показаний строится на экспертизе, которая вызывает много вопросов.

«Эксперт не может оценивать: правдивые или неправдивые давал показания свидетель. Это может делать только суд. А сторона обвинения подает какую-то экспертизу, в которой эксперт сравнивает показания (Тупицкого — Г) с записями разговора и на основе этого делает вывод, что он давал неправдивые показания. Не исключено влияние на этого эксперта», — говорит адвокат Дорошенко.

Комментировать отдельные доказательства по делу прокурор Донской отказался, ссылаясь на то, что они будут исследованы в суде.

Срок давности

Срок давности для привлечения Тупицкого к уголовной ответственности по эпизоду о подкупе Дрегера истек еще осенью прошлого года, утверждает адвокат главы Конституционного суда. Но процессуальных возможностей обжаловать обвинение по этому факту у защиты нет.

Фактически, если сторона обвинения не будет просить закрыть уголовное производство по какому-то из эпизодов по делу Тупицкого, говорит адвокат Дорошенко, суд должен будет рассмотреть дело полностью, но на этапе принятия решения не сможет привлечь к ответственности судью по истечению срока давности, даже если признает виновным.

Прокурор Донской с адвокатом категорически не согласен: «Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает, что по каждому преступлению срок считается отдельно. Но если человек совершил новое преступление, срок давности прерывается (, тем более, что дача неправдивых показаний — более тяжкое преступление, чем подкуп».

За подкуп свидетеля Уголовный кодекс предусматривает наказание в виде штрафа от около 55 до более 300 тысяч гривен, исправительные работы до двух лет или арест до шести месяцев. За лжесвидетельствование — исправительные работы до двух лет, ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы от двух до пяти лет.

Автор: Виктория Матола; Ґрати