Почему Россия вряд ли нападет на Украину этой зимой

Как сжималась тугая пружина напряжения вокруг Украины, можно четко проследить по событиям последнего месяца. Заявление главы ГУР МОУ о том, что РФ готовит зимой широкомасштабное вторжение или статьи в Insider, Bloomberg и прочих СМИ первого эшелона с обвинениями Кремля в подготовке к расширению агрессии, только вершина айсберга.

Было немало тревожных и характерных звоночков, отмечает издание The Page.

Откуда слухи про новое нападение России

И внезапный визит главы ЦРУ в Москву в начале ноября, где его принял Патрушев (достаточно разные уровни по протоколу, сам факт такого общения уже означает какую-то нетипичную ситуацию) — переговоры с главой СБ РФ в принципе не работа разведки.

И возросшая активность специальных самолетов разведчиков «Посейдон» и стратегических дронов США, у оккупированного Крыма и Черноморского побережья РФ. Еще не WATCHCON 1 как прошлой весной, но частота полетов определенно выросла.

Россия не сможет воевать зимой (фото из открытых источников)

И то, что Россия продолжает переброску сил в базовые лагеря вне ППД в зимний период — когда окончился учебный год, и в разгаре итоговые комиссии с проверками. Это нетипичная активность, как и оставлять комплекты техники в полевых лагерях, возвращая назад только личный состав.

Ну и совсем уж специфические вещи, вроде, отработки летом прорыва минных полей подразделениями 150-ой дивизии из Ростовской области или наваренные кустарные экраны для группировки войск в Крыму, явно против планирующих бомб с дронов.

Но значит ли это, что атаки Мариуполя, десанты под Одессу и батальонно-тактические группы ВС РФ со стрелками на Киев, станут нашей неизбежной реальностью в заявленные сроки? То есть, тот самый февраль 2022. Далеко не факт. Ибо нужно четко разделять политические заявления и то, что доступно даже для наблюдения OSINT в реальном мире.

Какое влияние на экономику

Во-первых, США и их европейские союзники продолжают противостояние «Северному потоку — 2». И тут дело даже не столько в новом пакете санкций против российских судов и прокладок, а в целом в тональности заявлений. Лондон публично заявляет о том, что скоро придется выбирать с кем будет ЕС — с Россией из-за недорогих углеводородов или демократической Украиной. Варшава утверждает, что действия «Газпрома» способствуют разгону инфляции в ЕС.

Строительство Северного потока-2 влияет на все планы России (фото с сайта проекта NORD STREAM 2)

И все вот эти переносы сертификации газопровода и подковерная возня против обходного газового маршрута хорошо ложатся на агрессивные планы Кремля. Который де-факто продолжает гибридную войну в Украине.

Во-вторых, публичные заявления о подготовке вторжения и то, что разведка США поделилась со своими европейскими союзниками информацией — само по себе экономическое оружие. На этих новостях рубль ослаб ниже 74 за доллар, а акции взяли трехмесячный минимум.

То есть, просто на публикациях в СМИ и историях, что Британия готовится перебросить в Украину специальные части, Москва уже получила ощутимый ущерб. Что может быть планом само по себе. Или элементами давления на Кремль, чтобы там не воспользовались энергетическим кризисом, кризисом с беженцами и эпидемией ковида в Восточной Европе.

Какие войска Россия концентрирует на границе с Украиной

Ну и заявления о 100 тысячах человек возле границ Украины, в принципе, не поменялись с весны. Формально все так, только это подразделения ЧФ РФ и тыловые базы, роты РЛС и батальоны РЭР, склады и хранение. Плюс тылы двух армий, которые были развернуты на огромном протяжении западной границы РФ. Которая после начала специальных действий против Киева, выглядела откровенно говоря проходным двором — у России были зеркальные с нами проблемы.

И получается немного другая картина — у Москвы есть 40-50 батальонно-тактических групп в 48 часовой доступности. Но у большей части или ППД в 100-250 км от Украины, или они дежурные в формате «3-го корпуса ДНР», чтобы ВСУ не удавили «молодые республики» в зародыше.

А подразделения, которые обязательно должны быть задействованы во вторжении в Украину, — морпехи Северного флота и Каспийской флотилии, 5-ая бурятская ОТБР, многочисленные механизированные и ВДВ части с Дальнего Востока и Урала, находятся у себя в пунктах дислокации.

Кроме того, что ГШ РФ должен оставить войска в Абхазии и Осетии; в Чечне и на ротации «миротворцев» в Карабахе; в Калининграде и на Сахалине; россияне в состоянии сосредоточить против Киева до 125 батальонных групп. Все, что ниже, будет или какой-то авантюрой, или локальным обострением в зоне ООС, нашпигованной минами и хорошо инженерно подготовленной.

Плюс части Росгвардии, сводные подразделения МВД и часть специальных подразделений — глупо рассчитывать, что их задействовали против Чечни, которая меньше Харьковской области, но не будут привлекать в Украину.

Почему настоящей угрозы нет

Все это означает 6-8 штабов, развернутый резервистами тыл (напоминаем, что мобилизация в РФ не проводилась после распада СССР ни разу), сотни поездов, снаряды, ракеты и топливо на грунте. Этого нет ни в докладах ГУР, ни на спутниковых снимках лагерей в Валуйках или станции Погоново.

Россия перебрасывает на границу с Украиной войска, но они не нападут (фото скриншот)

Как нет и переброшенных 15-17 полков боевой авиации на аэродромы Белгорода и Ростова, с соответствующей картинкой со спутника. Где сотни самолетов в капонирах, заправщики и муравьями автомобили и наземные службы.

Нет вертолетов из-под Пскова и Питера, которые совершили бросок на аэродромы подскока в Белгородскую и Ростовскую область, в готовности использовать РЭБ против трех дивизионов ПВО ВСУ под Харьковом.

Ничего это нет и близко.

Полномасштабной войны с Россией пока не будет

Возможно разведка располагает агентурными данными или предупреждениями от союзников из Альянса. И в перспективе мы увидим все это с прицелом на конец февраля. Но держать в зимний период 120 батальонных групп в полевых лагерях и палаточных городках даже месяц (подготавливая высадку под Мариуполь), — задача нетривиальная. Азовское море бывает и замерзает, а зимой штормы и снегопады могут не дать окна по погоде, как для авиации с дронами, так и для судов.

А если затянуть это время, то спутники и разведчики НАТО вскроют сосредоточение, и Киев проведет мобилизацию — прекрасно что у нас есть 300 тысяч УБД и ОР-1. А США, Британия и Канада окажут резервистам поддержку амуницией, противотанковым вооружением и ПЗРК, по источникам CNN, летальную помощь готовятся расширить в ближайшие недели.

Разведданные со спутников, корректировка огня «Смерчей» и «Ураганов» со стратегических беспилотников США и «Байрактаров», ПТРК 3-го поколения и современные ПЗРК, советники и авианаводчики Альянса в состоянии резко увеличить цену за вторжение в Украину.

Но в ближайшие недели видимых и явных разведпризнаков этого не фиксируется.

Три самых явных звоночка, что подготовка вышла на финишную прямую:

рост БТГ противника в готовности 4-6 суток до 100+,

переброска авиации РФ на западную границу

начало призыва резерва в Украине (хотя бы в ПВО, тыл и БХВТ).

Поэтому заявления США про подготовку к войне РФ, с требованиями объяснений концентрации войск, или угрозы Патрушева, что Украина полыхнет, пока остаются в политическом поле. На примере Южной Кореи, Тайваня или Кашмира они могут звучать пачками, но не означать глобальной войны здесь и сейчас. Гибридная же не прекращается ни на минуту с весны 2014 года.

Автор: Кирилл Данильченко; The Page.