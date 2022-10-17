Противовоздушная оборона Украины против путинского ракетного террора

С одной стороны, войска ПВО Украины набрали неплохих кондиций за месяцы полномасштабной войны. Мобилизация, наконец, пополнила штаты в бригадах до полного и всё это огромное кабельное хозяйство, мачты, генераторы, сотня машин обслуживается и управляется, как задумывалось.

Это позволяет быстро переезжать на запасные позиции, больше отдыхать дежурным сменам и в целом эффективнее работать.

Растет практический опыт — по Украине выпустили более 3500 крылатых, баллистических и ПРР ракет, мы первая страна в новейшей истории, которая переживает такие бомбардировки.

Тактика попыток прорыва ПВО, маршруты пролетов, как противник применяет ложные цели, ставит помехи, как массирует силы и средства — всё это активно изучается и этому ищется противодействие.

Только США передали нам 4 обзорных 3D радара AN/MPQ-64 Sentinel, плюс были передачи от Австралии, а у них неплохие РЛС воздушного контроля.

Всё это завязано на разведку союзников, которая в состоянии выдавать нам такие ювелирные данные, как график дежурств вражеских «глаз», число самолетов на конкретных аэродромах, время вылета стратегических бомбардировщиков в зоны стрельбовых районов.

Вместе с оцифровыванием и поставками тропосферной связи; с АСУ между командными пунктами дивизионов и высшими штабами; с мобильными группами вооруженными ПЗРК; с тревогами, которые у нас звучат еще тогда, когда противник выдвигается в стрельбовые районы, эффективность нашей ПВО не может не расти.

Отсюда до половины перехваченных крылатых ракет в последнем обстреле по генерации электроэнергии 10-11 октября. Отсюда 7 из 8 перехваченных «Калибров» в одном налете в августе. Отсюда десятки сбитых иранских и российских дронов.

Притом, что как таковой противоракетной обороны у нас нет — комплексы предназначены для поражения средневысотных и высотных скоростных сверхзвуковых целей.

А по баллистическим сверхзвуковым и летящим на предельно малой высоте поршневым дронам, всё это чистой воды импровизация.

С другой стороны — каждая выпущенная ракета из «Бука» или С-300 конечный ресурс, мы их не производим, а только обслуживали и могли производить КИПС (контрольно-испытательная передвижная станция), и переснаряжать твердотопливные двигатели.

Во многом желание россиян напугать ударами «Гераней» — это попытка заменить массированные удары советскими и новыми российскими ракетами, которые не бесконечны, на те же удары дешевыми иранскими дронами-камикадзе.

На днях сбили иранский дрон-камикадзе с хвостовым номером 430. Они у них сквозные, есть уже целая коллекция хвостов с № порядковым 200 — так, что персы подбросили россиянам от четырех сотен таких “мопедов”.

Тактика очевидна — удары дронов-камикадзе по пунктам постоянной дислокации, штабам, обзорным РЛС, котлам ТЭС и распределительным станциям. Чтобы наносить либо прямой ущерб, либо заставлять разряжаться ЗРК, выстреливать запасы ракет.

Сейчас по сути началась гонка — смогут ли россияне подвести нас к исчерпанию средств доставки, раньше, чем более-менее массово встанут на боевое дежурство западные системы.

Но это, конечно, будет еще не завтра и не через пару месяцев — СССР, готовясь к войне с НАТО для трех украинских военных округов, сделали тысячи и тысячи ракет. Не то, чтобы у нас их безлимит, но еще присутствуют, даже как для такой интенсивной работы, ударов противника по арсеналам, истекающих сроков хранения.

Ответ на спам дронами, естественно, будет в большом количестве малой зенитной артиллерии, децентрализации одиночных пусковых (“Буков”, “Торов”, “Ос”, “Тунгусок”, “Мистралей”), мобильных групп, визуальных постов раннего наблюдения с оптикой и камерами, создание десятков ложных целей.

Огромная насыщенность ПЗРК и невозможность наладить быструю координацию по линии свой-чужой , в ответ может приводить к дружественному огню, особенно во время крупных налетов, когда идет работа по десяткам целей. Всегда так.

Вечный баланс между централизованностью с твердостью командования, увеличением каналов комплексов над каждым районом обороны, объектовое ПВО вокруг инфраструктуры и позиций дальнобойных систем — с риском получить по вскрытой противорадиолокационной ракетой позиции ЗРК, кассетную боеголовку или дрон-камикадзе.

Или децентрализация, засады, мобильные группы, малая зенитная артиллерия и ПЗРК в свободном поиске — но с риском, что будут поражены дружественные самолеты и вертолеты. Да и сбить, например, реактивным перехватчиком поршневой дрон, задача нетривиальная.

Ибо слишком разные скорости, небольшая сигнатура коммерческого двигателя, корпус из пластиков и стекловолокна, не так чтобы идеально захватывался ракетой “воздух-воздух”, можно свалиться в пикирование в попытке уравнять скорости, попасть под засаду дальнобойных систем россиян из-за линии фронта.

Но, в целом — последний удар РФ показал, что несмотря на ущерб единой энергетической сети (несколько дней подачи электричества по часам в Центральной Украине и частичного блэкаута во Львове и Харькове), положить украинскую генерацию как систему, россияне не могут.

Естественно, ущерб наносится — котлы на ТЭЦ или, например, трансформаторные станции ремонтируются неделями. Пригодится ограничивать потребление, освещение городов и коммерческое — это нормальные реалии почти любой войны или энергетического кризиса.

Агрессор импровизирует — бьёт через воздушное пространство Молдовы, уходит в стрельбовые районы над Нижним Новгородом, чтобы не засекло НАТО над Каспием. В первые сутки было расстреляно до 84 ракет, в следующие прилетело в половину меньше, еще через день российские оккупанты уже возвращаются к своим стандартные единичным пускам. 108 ракет за 10-11 октября.

Потому, что запасы не бесконечные, а от того, что на складе есть изделие из резерва для специальной боевой части (того же ядерного заряда, объемного взрыва или проникающей на большую глубину), когда тебе здесь и сейчас нужен фугасный эффект против массивных объектов ЖКХ, ни холодно, ни жарко.

Поэтому пуски с колес производства, поэтому доработанные С-300 для стрельбы по земле, поэтому противокорабельные ракеты для огня по земле, поэтому закупки дронов за валюту и договоры на построение Ирану газопровода за 40 млрд. долларов.

Под санкциями, с узкими местами в производстве плат, движков, лопаток, военной химии, нельзя делать сотни пусков в сутки — это россиянам говорилось многие месяцы до войны, но они только махали “ядерным пеплом” и хохотали “Искандерами”.

В ответ так же горят трансформаторы в Белгородской области, прилеты по железной дороге, по казармам росгвардии с погибшими и ранеными. Во многом, конечно, противодействие ударам, это заслуга западной помощи, наравне, с тем, что мы активно ставили в строй 5В55Р на “Визаре” и модернизировали свое ПВО. Словацкого дивизиона С-300 ПМУ и поставленных с ними экспортных средств доставки. Огромной плотности ПЗРК — 2500 “Стингеров”, 2600 немецких “Стрел” с хранения, сотен польских копий “Иглы” и т.д.

Воздушное командование Украины заявило, что 9 из 11 БПЛА “Shahed-136” при атаке 10-11 октября были сбиты благодаря польским системам, советскими ракетами. Так как это не “Перуны”\”Громы” — у Варшавы есть только 2 дивизиона древних С-125 и С-200.

Если они нам отгрузили их — честь Польше и хвала. Пока идет перевооружение на “Патриоты” они возможно поставили нам свои неплохо модернизированные пусковые Newa SC. Оцифрованные, способные работать по линии визирования, а не только по наведению РЛС, на гусеничной базе, с мощными дальнобойными ракетами. Плюс три десятка немецких “Гепардов”. Плюс британские Starstreak на БТР. Финские модернизированные зенитные орудия с лазерными дальномерами.

Где-то это позволило уплотнить объектовое ПВО, где-то развернуть дополнительные мобильные группы. И помощь будет только нарастать, причем тяготея к более тяжелым ЗРК. Прямо сейчас в Испании наши военные обучаются на батарею MIM-23K и батарею Skyguard-Aspide. Первая система “Iris-T” передана Киеву Берлином и встала на боевое дежурство на юге. США готовит к передаче 2 из 8 систем NASAMS, а Британия средства доставки к ним. Впервые Франция поставит нам ПВО Crotale.

Надеюсь, сгоревшие российские пилоты армейской авиации и ВВС будут достаточной местью за погибших на улицах наших городов.

Какие решения были приняты в кулуарах Рамштайна и, что кокретно отгрузят Украине, станет понятно в ближайшие недели. В любом случае, слова Марка Милли, что обсуждается создание для ВСУ многоуровневой системы ПВО, однозначно выльются в конкретные действия.

Ибо нельзя в 2022 году сечь города ракетами воздух-земля, по принципу куда попадет там и будет штаб националистов, и не получить за это реакцию запада.

Потому, что разбитые офисы, туристические мосты в Киеве и погибшие пешеходы это такая прямая аналогия с терактом Ковентри, что у западного мира не осталось больше никаких вариантов, кто в 21 веке фашисты и агрессор.

ЗРК будут идти к нам не потому, что в Вашингтоне или Лондоне так любят Украину, а потому, что из-за вялого противодействия агрессии на раннем этапе, разгорелось обе Мировые войны. И никто на западе не хочет третью.

Автор: Кирилл Данильченко; SITE.ua