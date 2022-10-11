Українська ППО успішно справляється з іранськими дронами – командування Повітряних сил (відео)

Зокрема, під Києвом вчора збили 9 дронів-камікадзе.

Увечері 10 жовтня російські війська запустили іранські дрони з території Білорусі по Київській області. Але наші системи ППО дуже добре відпрацювали. Було знищено мінімум дев’ять таких безпілотників.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі FREEДОМ.

“Дуже добре працює повітряне командування “Центр”, яке відповідає за північні, центральні області та столицю Київ. Вчора друга тривога в Києві якраз була часом іранських дронів-камікадзе, які залітають в Україну з Курської області, і по річищу Дніпра намагалися атакувати столицю”, – зазначив Гнат.

За словами спікера, вибираючи траєкторію руху по руслу Дніпра окупанти хочуть зробити свої дрони менш помітними, але наші зенітники працюють добре.

“Всі сили ППО поки що вдало відпрацьовують в усіх напрямках”, – зазначив Ігнат.

Іранські дрони на війні проти України

У середині серпня стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників.

23 вересня МЗС України за дорученням президента позбавило посла Ірану акредитації, а також наказало суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві у відповідь на продаж Росії ударних безпілотних апаратів.

Останнім часом почастішали удари ворога іранськими дронами. Таким чином РФ економить ракети, запас яких у Путіна вичерпано для атак по критичній інфраструктурі взимку, вважає Юрій Ігнат.

За даними ЗСУ, підрозділи протиповітряної оборони знищують дрони-камікадзе іранського виробництва вдвічі частіше, ніж вони досягають мети.

Як повідомила Служба зв’язків з громадськістю Повітряного командування “Південь”, в ніч на 11 жовтня ЗСУ збили вісім дронів-камікадзе, якими ворог атакував Одеську та Миколаївську області.

Сьогодні, 11 жовтня, в Київській, Хмельницькій, Миколаївській, Дніпропетровській та Одеській областях лунають вибухи, працює українська система протиповітряної оборони. // УНІАН