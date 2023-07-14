На звільненій території Миколаївщини виявили тіла двох цивільних, яких розстріляли російські окупанти

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури тривають слідчо-оперативні заходи з виявлення та документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф стосовно цивільного населення на території Миколаївської області.

Під час чергового огляду місцевості у селі Степове Воскресенської територіальної громади Миколаївського району прокурори спільно зі слідчими та криміналістами ГУ Нацполіції в області ексгумували тіла двох місцевих мешканців – чоловіків, 20-ти та 34-х років. Їх навесні минулого року розстріляли військові рф.

Тіла загиблих направили до Миколаївського обласного бюро судово-медичної експертизи для дослідження.

Вживаються заходи зі встановлення обставин, свідків та очевидців скоєння злочину.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Офіс Генпрокурора